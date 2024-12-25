Никого домой еще не отпустили: Ищенко раскрыл, каких солдат ВСУ отправляют в "окопы первой линии"
© AP / Evgeniy Maloletka
© AP / Evgeniy Maloletka
Украинские командиры стараются беречь обстрелянный костяк – выживших в предыдущих боях и не удравших с позиции солдат, так как только на них они могут опереться. Никого из ВСУ домой ещё не отпустили – они и так теряют в два раза больше, чем получают пополнения. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
Сейчас ВСУ получают от четверти до половины необходимого им пополнения. По этой причине украинские части и соединения быстро теряют боеспособность, рассказал эксперт.
Поэтому больных и инвалидов, которых загоняют на фронт ТЦК, назад не отпускают – просто отправляют в окопы первой линии, по принципу "всё равно убьют, но пока убивать будут позиция хоть пару часов продержится", констатировал автор.
"Никого из ВСУ домой ещё не отпустили – они и так теряют в два раза больше, чем получают пополнения. К тому же, по словам офицеров ВСУ, командующих войсками непосредственно в поле, от трети и больше прибывшего пополнения моментально дезертируют", — подчеркнул Ищенко.
Из свежих пополнений выжить удаётся единицам. Украинские командиры стараются беречь обстрелянный костяк – выживших в предыдущих боях и не удравших с позиции, так как только на них они могут хоть как-то опереться, подытожил собеседник издания.
Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Зеленский против Госдепа" на сайте Украина.ру.
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