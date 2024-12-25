Никого домой еще не отпустили: Ищенко раскрыл, каких солдат ВСУ отправляют в "окопы первой линии" - 25.12.2024 Украина.ру
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Никого домой еще не отпустили: Ищенко раскрыл, каких солдат ВСУ отправляют в "окопы первой линии"
Никого домой еще не отпустили: Ищенко раскрыл, каких солдат ВСУ отправляют в "окопы первой линии" - 25.12.2024 Украина.ру
Никого домой еще не отпустили: Ищенко раскрыл, каких солдат ВСУ отправляют в "окопы первой линии"
Украинские командиры стараются беречь обстрелянный костяк – выживших в предыдущих боях и не удравших с позиции солдат, так как только на них они могут опереться. Никого из ВСУ домой ещё не отпустили – они и так теряют в два раза больше, чем получают пополнения. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
2024-12-25T04:45
2024-12-25T04:45
новости
украина
ростислав ищенко
всу
мобилизация
украинская армия
солдаты
дезертирство
сво
детали
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Сейчас ВСУ получают от четверти до половины необходимого им пополнения. По этой причине украинские части и соединения быстро теряют боеспособность, рассказал эксперт.Поэтому больных и инвалидов, которых загоняют на фронт ТЦК, назад не отпускают – просто отправляют в окопы первой линии, по принципу "всё равно убьют, но пока убивать будут позиция хоть пару часов продержится", констатировал автор.Из свежих пополнений выжить удаётся единицам. Украинские командиры стараются беречь обстрелянный костяк – выживших в предыдущих боях и не удравших с позиции, так как только на них они могут хоть как-то опереться, подытожил собеседник издания.Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Зеленский против Госдепа" на сайте Украина.ру.О причинах массового оттока мирных жителей с территории Украины — в материале Павла Котова "Праздники, мобилизация или невыносимая жизнь: украинцы бегут за границу рекордными темпами".
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новости, украина, ростислав ищенко, всу, мобилизация, украинская армия, солдаты, дезертирство , сво, детали, спецоперация, инвалиды
Новости, Украина, Ростислав Ищенко, ВСУ, мобилизация, украинская армия, солдаты, дезертирство , СВО, детали, Спецоперация, инвалиды

Никого домой еще не отпустили: Ищенко раскрыл, каких солдат ВСУ отправляют в "окопы первой линии"

04:45 25.12.2024
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© AP / Evgeniy Maloletka
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Украинские командиры стараются беречь обстрелянный костяк – выживших в предыдущих боях и не удравших с позиции солдат, так как только на них они могут опереться. Никого из ВСУ домой ещё не отпустили – они и так теряют в два раза больше, чем получают пополнения. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
Сейчас ВСУ получают от четверти до половины необходимого им пополнения. По этой причине украинские части и соединения быстро теряют боеспособность, рассказал эксперт.
Поэтому больных и инвалидов, которых загоняют на фронт ТЦК, назад не отпускают – просто отправляют в окопы первой линии, по принципу "всё равно убьют, но пока убивать будут позиция хоть пару часов продержится", констатировал автор.
"Никого из ВСУ домой ещё не отпустили – они и так теряют в два раза больше, чем получают пополнения. К тому же, по словам офицеров ВСУ, командующих войсками непосредственно в поле, от трети и больше прибывшего пополнения моментально дезертируют", — подчеркнул Ищенко.
Из свежих пополнений выжить удаётся единицам. Украинские командиры стараются беречь обстрелянный костяк – выживших в предыдущих боях и не удравших с позиции, так как только на них они могут хоть как-то опереться, подытожил собеседник издания.
Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Зеленский против Госдепа" на сайте Украина.ру.
О причинах массового оттока мирных жителей с территории Украины — в материале Павла Котова "Праздники, мобилизация или невыносимая жизнь: украинцы бегут за границу рекордными темпами".
Станислав Крапивник интервью
Вчера, 06:27
Станислав Крапивник: Если США заставят Европу воевать с Россией на Украине, "Орешник" сожжет Маунт-УэзерЕсли на Украине мы столкнемся с контрактными армиями НАТО, европейское население скажет: "Мало ли, кто там погиб. Он же добровольно пошел воевать". А если начнется призыв, когда умирать за Украину всем 160 гендерам, для европейского общества это станет шоком, считает подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
 
НовостиУкраинаРостислав ИщенкоВСУмобилизацияукраинская армиясолдатыдезертирствоСВОдеталиСпецоперацияинвалиды
 
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Заголовок открываемого материала
04:45Никого домой еще не отпустили: Ищенко раскрыл, каких солдат ВСУ отправляют в "окопы первой линии"
04:30Кто хотел уже пришёл и уже погиб: Ищенко объяснил, почему Зеленский не снижает возраст мобилизованных
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