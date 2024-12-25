https://ukraina.ru/20241225/1059921927.html

Никого домой еще не отпустили: Ищенко раскрыл, каких солдат ВСУ отправляют в "окопы первой линии"

Никого домой еще не отпустили: Ищенко раскрыл, каких солдат ВСУ отправляют в "окопы первой линии" - 25.12.2024 Украина.ру

Никого домой еще не отпустили: Ищенко раскрыл, каких солдат ВСУ отправляют в "окопы первой линии"

Украинские командиры стараются беречь обстрелянный костяк – выживших в предыдущих боях и не удравших с позиции солдат, так как только на них они могут опереться. Никого из ВСУ домой ещё не отпустили – они и так теряют в два раза больше, чем получают пополнения. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко

2024-12-25T04:45

2024-12-25T04:45

2024-12-25T04:45

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Сейчас ВСУ получают от четверти до половины необходимого им пополнения. По этой причине украинские части и соединения быстро теряют боеспособность, рассказал эксперт.Поэтому больных и инвалидов, которых загоняют на фронт ТЦК, назад не отпускают – просто отправляют в окопы первой линии, по принципу "всё равно убьют, но пока убивать будут позиция хоть пару часов продержится", констатировал автор.Из свежих пополнений выжить удаётся единицам. Украинские командиры стараются беречь обстрелянный костяк – выживших в предыдущих боях и не удравших с позиции, так как только на них они могут хоть как-то опереться, подытожил собеседник издания.Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Зеленский против Госдепа" на сайте Украина.ру.О причинах массового оттока мирных жителей с территории Украины — в материале Павла Котова "Праздники, мобилизация или невыносимая жизнь: украинцы бегут за границу рекордными темпами".

https://ukraina.ru/20241224/1059895007.html

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новости, украина, ростислав ищенко, всу, мобилизация, украинская армия, солдаты, дезертирство , сво, детали, спецоперация, инвалиды