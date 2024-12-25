Кто хотел уже пришёл и уже погиб: Ищенко объяснил, почему Зеленский не снижает возраст мобилизованных
Фото: Getty Images, кладбище Украина
Зеленский и его окружение пришли к совершенно правильному выводу. Мобилизация остатков украинцев их уже не спасёт. Российскую армию не остановить. ТЦК физически не смогут ловить намного больше людей, чем ловят сейчас. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
Зеленский не испытывает никаких сантиментов по поводу того, что 18-летних жителей Украины сотрудники ТЦК крадут в качестве "добровольцев". Но при этом он не хочет официально их мобилизовать (снизить мобилизационный возраст. — Ред.) и получить хотя бы пару сотен тысяч новых военных, которыми можно было бы пополнить ВСУ, рассказал эксперт.
По мнению автора, причин здесь может быть несколько. Первая и наименее важная – состояние ВСУ таково, что США просто не успеют это новое пополнение ни обмундировать, ни обучить.
"Вторая, более важная, причина заключается в том, что те, кому сейчас 18-25 в сознательный возраст пришли уже в эпоху майданов. Они же составляли и главную ударную силу этих майданов", — указал Ищенко.
Их учили тому, что они соль земли, "европейцы", что у них есть неотъемлемые гражданские права и т.д. В отличие от советских и постсоветских мужиков, привыкших к тому, что жизнь трудна, представители молодого поколения могут начать оказывать ТЦК организованное сопротивление, подчеркнул политолог.
Третья причина, уже достаточно серьёзная, заключается в том, что вся эта молодёжь в последнее время оформлена как студенты, которые не подлежат мобилизации, отметил автор.
"Четвёртая, самая важная, причина заключается в том, что Зеленский и его окружение пришли к совершенно правильному выводу. Мобилизация остатков украинцев их уже не спасёт. Российскую армию не остановить. ТЦК физически не смогут ловить намного больше людей, чем ловят сейчас, добровольцами молодые не пойдут – кто хотел уже пришёл и уже погиб", — подытожил собеседник издания.
Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Зеленский против Госдепа" на сайте Украина.ру.
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