https://ukraina.ru/20241225/1059922793.html

Кто хотел уже пришёл и уже погиб: Ищенко объяснил, почему Зеленский не снижает возраст мобилизованных

Кто хотел уже пришёл и уже погиб: Ищенко объяснил, почему Зеленский не снижает возраст мобилизованных - 25.12.2024 Украина.ру

Кто хотел уже пришёл и уже погиб: Ищенко объяснил, почему Зеленский не снижает возраст мобилизованных

Зеленский и его окружение пришли к совершенно правильному выводу. Мобилизация остатков украинцев их уже не спасёт. Российскую армию не остановить. ТЦК физически не смогут ловить намного больше людей, чем ловят сейчас. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко

2024-12-25T04:30

2024-12-25T04:30

2024-12-25T04:30

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Зеленский не испытывает никаких сантиментов по поводу того, что 18-летних жителей Украины сотрудники ТЦК крадут в качестве "добровольцев". Но при этом он не хочет официально их мобилизовать (снизить мобилизационный возраст. — Ред.) и получить хотя бы пару сотен тысяч новых военных, которыми можно было бы пополнить ВСУ, рассказал эксперт.По мнению автора, причин здесь может быть несколько. Первая и наименее важная – состояние ВСУ таково, что США просто не успеют это новое пополнение ни обмундировать, ни обучить.Их учили тому, что они соль земли, "европейцы", что у них есть неотъемлемые гражданские права и т.д. В отличие от советских и постсоветских мужиков, привыкших к тому, что жизнь трудна, представители молодого поколения могут начать оказывать ТЦК организованное сопротивление, подчеркнул политолог.Третья причина, уже достаточно серьёзная, заключается в том, что вся эта молодёжь в последнее время оформлена как студенты, которые не подлежат мобилизации, отметил автор."Четвёртая, самая важная, причина заключается в том, что Зеленский и его окружение пришли к совершенно правильному выводу. Мобилизация остатков украинцев их уже не спасёт. Российскую армию не остановить. ТЦК физически не смогут ловить намного больше людей, чем ловят сейчас, добровольцами молодые не пойдут – кто хотел уже пришёл и уже погиб", — подытожил собеседник издания.Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Зеленский против Госдепа" на сайте Украина.ру.О причинах массового оттока мирных жителей с территории Украины — в материале Павла Котова "Праздники, мобилизация или невыносимая жизнь: украинцы бегут за границу рекордными темпами".

https://ukraina.ru/20241223/1059890119.html

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новости, украина, владимир зеленский, ростислав ищенко, молодежь, майдан, мобилизация, сша, вс рф, армия, сво, студенты, спецоперация