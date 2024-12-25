Кто хотел уже пришёл и уже погиб: Ищенко объяснил, почему Зеленский не снижает возраст мобилизованных - 25.12.2024 Украина.ру
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Кто хотел уже пришёл и уже погиб: Ищенко объяснил, почему Зеленский не снижает возраст мобилизованных
Кто хотел уже пришёл и уже погиб: Ищенко объяснил, почему Зеленский не снижает возраст мобилизованных - 25.12.2024 Украина.ру
Кто хотел уже пришёл и уже погиб: Ищенко объяснил, почему Зеленский не снижает возраст мобилизованных
Зеленский и его окружение пришли к совершенно правильному выводу. Мобилизация остатков украинцев их уже не спасёт. Российскую армию не остановить. ТЦК физически не смогут ловить намного больше людей, чем ловят сейчас. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
2024-12-25T04:30
2024-12-25T04:30
новости
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молодежь
майдан
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Зеленский не испытывает никаких сантиментов по поводу того, что 18-летних жителей Украины сотрудники ТЦК крадут в качестве "добровольцев". Но при этом он не хочет официально их мобилизовать (снизить мобилизационный возраст. — Ред.) и получить хотя бы пару сотен тысяч новых военных, которыми можно было бы пополнить ВСУ, рассказал эксперт.По мнению автора, причин здесь может быть несколько. Первая и наименее важная – состояние ВСУ таково, что США просто не успеют это новое пополнение ни обмундировать, ни обучить.Их учили тому, что они соль земли, "европейцы", что у них есть неотъемлемые гражданские права и т.д. В отличие от советских и постсоветских мужиков, привыкших к тому, что жизнь трудна, представители молодого поколения могут начать оказывать ТЦК организованное сопротивление, подчеркнул политолог.Третья причина, уже достаточно серьёзная, заключается в том, что вся эта молодёжь в последнее время оформлена как студенты, которые не подлежат мобилизации, отметил автор."Четвёртая, самая важная, причина заключается в том, что Зеленский и его окружение пришли к совершенно правильному выводу. Мобилизация остатков украинцев их уже не спасёт. Российскую армию не остановить. ТЦК физически не смогут ловить намного больше людей, чем ловят сейчас, добровольцами молодые не пойдут – кто хотел уже пришёл и уже погиб", — подытожил собеседник издания.Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Зеленский против Госдепа" на сайте Украина.ру.О причинах массового оттока мирных жителей с территории Украины — в материале Павла Котова "Праздники, мобилизация или невыносимая жизнь: украинцы бегут за границу рекордными темпами".
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новости, украина, владимир зеленский, ростислав ищенко, молодежь, майдан, мобилизация, сша, вс рф, армия, сво, студенты, спецоперация
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Ростислав Ищенко, молодежь, Майдан, мобилизация, США, ВС РФ, Армия, СВО, студенты, Спецоперация

Кто хотел уже пришёл и уже погиб: Ищенко объяснил, почему Зеленский не снижает возраст мобилизованных

04:30 25.12.2024
 
Фото: Getty Images, кладбище Украина
Фото: Getty Images, кладбище Украина
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Зеленский и его окружение пришли к совершенно правильному выводу. Мобилизация остатков украинцев их уже не спасёт. Российскую армию не остановить. ТЦК физически не смогут ловить намного больше людей, чем ловят сейчас. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
Зеленский не испытывает никаких сантиментов по поводу того, что 18-летних жителей Украины сотрудники ТЦК крадут в качестве "добровольцев". Но при этом он не хочет официально их мобилизовать (снизить мобилизационный возраст. — Ред.) и получить хотя бы пару сотен тысяч новых военных, которыми можно было бы пополнить ВСУ, рассказал эксперт.
По мнению автора, причин здесь может быть несколько. Первая и наименее важная – состояние ВСУ таково, что США просто не успеют это новое пополнение ни обмундировать, ни обучить.
"Вторая, более важная, причина заключается в том, что те, кому сейчас 18-25 в сознательный возраст пришли уже в эпоху майданов. Они же составляли и главную ударную силу этих майданов", — указал Ищенко.
Их учили тому, что они соль земли, "европейцы", что у них есть неотъемлемые гражданские права и т.д. В отличие от советских и постсоветских мужиков, привыкших к тому, что жизнь трудна, представители молодого поколения могут начать оказывать ТЦК организованное сопротивление, подчеркнул политолог.
Третья причина, уже достаточно серьёзная, заключается в том, что вся эта молодёжь в последнее время оформлена как студенты, которые не подлежат мобилизации, отметил автор.
"Четвёртая, самая важная, причина заключается в том, что Зеленский и его окружение пришли к совершенно правильному выводу. Мобилизация остатков украинцев их уже не спасёт. Российскую армию не остановить. ТЦК физически не смогут ловить намного больше людей, чем ловят сейчас, добровольцами молодые не пойдут – кто хотел уже пришёл и уже погиб", — подытожил собеседник издания.
Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Зеленский против Госдепа" на сайте Украина.ру.
О причинах массового оттока мирных жителей с территории Украины — в материале Павла Котова "Праздники, мобилизация или невыносимая жизнь: украинцы бегут за границу рекордными темпами".
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Заголовок открываемого материала
04:45Никого домой еще не отпустили: Ищенко раскрыл, каких солдат ВСУ отправляют в "окопы первой линии"
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