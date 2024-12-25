https://ukraina.ru/20241225/1059918209.html

"Котел скорее всего будет": Леонков рассказал, успеют ли ВС РФ до конца года освободить Курахово

"Котел скорее всего будет": Леонков рассказал, успеют ли ВС РФ до конца года освободить Курахово - 25.12.2024 Украина.ру

"Котел скорее всего будет": Леонков рассказал, успеют ли ВС РФ до конца года освободить Курахово

Упорное сопротивление ВСУ объясняется тем, что Курахово был одним из последних укрепрайонов на юге Донбасса. Но этот кусочек ДНР к концу года может быть освобожден. Спешить не надо. Надо все делать с минимальными потерями. Об этом рассказал военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в комментарии изданию Украина.ру

2024-12-25T05:15

2024-12-25T05:15

2024-12-25T05:15

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Пока неизвестно, смогут ли российские военные преподнести такой новогодний подарок и освободить большую территорию в районе Курахово, рассказал эксперт.Если российские войска выйдут к населенному пункту с говорящим названием Константинополь, то вся Кураховская группировка ВСУ, которая пока оказывает упорное сопротивление, окажется в котле, считает Леонков."С одной стороны, она будет зажата водохранилищем, которое они пытались спустить, но только навредили себе. С другой стороны, она попадет под наше огневое подавление. Им придется либо сдаться, либо умереть", — отметил аналитик.Упорное сопротивление ВСУ объясняется тем, что Курахово был одним из последних укрепрайонов на юге Донбасса. Но этот кусочек ДНР к концу года может быть освобожден, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Военный аналитик Алексей Леонков: Россия идет на Константинополь, подавляя ВСУ огнем и прижимая к воде" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в интервью Юрия Кнутова: Если Россия устроит ВСУ "Сталинград" в Покровске, то получит ключи от еще нескольких городов на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241224/1059917954.html

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новости, курахово, россия, донбасс, днр, окружение, вс рф, новый год, освобождение, сво, детали, спецоперация, константинополь