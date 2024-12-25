"Котел скорее всего будет": Леонков рассказал, успеют ли ВС РФ до конца года освободить Курахово
Упорное сопротивление ВСУ объясняется тем, что Курахово был одним из последних укрепрайонов на юге Донбасса. Но этот кусочек ДНР к концу года может быть освобожден. Спешить не надо. Надо все делать с минимальными потерями. Об этом рассказал военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в комментарии изданию Украина.ру
Пока неизвестно, смогут ли российские военные преподнести такой новогодний подарок и освободить большую территорию в районе Курахово, рассказал эксперт.
"Спешить не надо. Надо все делать с минимальными потерями. Тем не менее, котел для ВСУ в этом районе скорее всего будет", — указал аналитик.
Если российские войска выйдут к населенному пункту с говорящим названием Константинополь, то вся Кураховская группировка ВСУ, которая пока оказывает упорное сопротивление, окажется в котле, считает Леонков.
"С одной стороны, она будет зажата водохранилищем, которое они пытались спустить, но только навредили себе. С другой стороны, она попадет под наше огневое подавление. Им придется либо сдаться, либо умереть", — отметил аналитик.
Полный текст материала "Военный аналитик Алексей Леонков: Россия идет на Константинополь, подавляя ВСУ огнем и прижимая к воде" на сайте Украина.ру.
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