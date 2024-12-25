https://ukraina.ru/20241225/1059930908.html
Гранаты в жилые дома кидали именно они: жители Новотроицкого рассказали о зверствах вэсэушниц
Гранаты в жилые дома кидали именно они: жители Новотроицкого рассказали о зверствах вэсэушниц - 25.12.2024 Украина.ру
Гранаты в жилые дома кидали именно они: жители Новотроицкого рассказали о зверствах вэсэушниц
В жестоких убийствах мирных жителей при отступлении из села Новотроицкое в Донецкой Народной Республике (ДНР) принимали участие женщины-служащие ВСУ. Об этом агентству РИА Новости рассказал местный житель по имени Владимир
2024-12-25T10:45
2024-12-25T10:45
2024-12-25T10:45
новости
донецкая народная республика
курахово
вооруженные силы украины
минобороны
"азов"
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/19/1059930435_0:0:650:367_1920x0_80_0_0_c0c7195eb29a829549899e8935e3b9fd.jpg.webp
Новотроицкое находится недалеко от Красноармейка (Покровска). Это село российские военные освободили примерно две недели назад.Жестокие расправы над мирными жителями - привычное для ВСУ дело. Как только украинские войска отступают из какого-либо населенного пункта, люди рассказывают о зверствах, творившихся в их селах и городах. Также российские военные, зачищая территории от неприятеля регулярно находят пыточные, тела погибших граждан, а также нацистскую символику. Вот лишь некоторые из таких примеров:Расправлялись с мирными с особой жестокостью: ВСУ попытались сделать из Селидово Бучу 2.0Минировали колодцы и скидывали взрывчатку с дронов: жители Курской области и Курахово о зверствах ВСУПленный признался в расстреле не говорящих по-украински жителей Курской областиПо последним данным украинского Минобороны, в ВСУ сейчас служат более 67 тысяч женщин, из них 19 тысяч - гражданские сотрудницы. Не так давно украинские СМИ уточнили, что в трех регионах страны почти половина новобранцев в ВСУ - женщины, и пока лидирует по числу дам-новобранцев Тернопольская область.Первые женщины-военнослужащие ВСУ начали попадать в плен к российским военным еще в середине февраля текущего года. Средний возраст - 35 лет, служат чаще всего в нацистских подразделениях "Азов"* и "Айдар"*. Это значит, отмечают эксперты, что военные преимущественно пошли на фронт добровольцами.* Запрещенные в России террористические организации.
https://ukraina.ru/20241016/1058122667.html
донецкая народная республика
курахово
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/19/1059930435_63:0:610:410_1920x0_80_0_0_8cdb41542dc0b8a04606448e0753b28b.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, донецкая народная республика, курахово, вооруженные силы украины, минобороны, "азов", всу
Новости, Донецкая Народная Республика, Курахово, Вооруженные силы Украины, Минобороны, "Азов", ВСУ
Гранаты в жилые дома кидали именно они: жители Новотроицкого рассказали о зверствах вэсэушниц
В жестоких убийствах мирных жителей при отступлении из села Новотроицкое в Донецкой Народной Республике (ДНР) принимали участие женщины-служащие ВСУ. Об этом агентству РИА Новости рассказал местный житель по имени Владимир