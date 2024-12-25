https://ukraina.ru/20241225/1059930908.html

Гранаты в жилые дома кидали именно они: жители Новотроицкого рассказали о зверствах вэсэушниц

Гранаты в жилые дома кидали именно они: жители Новотроицкого рассказали о зверствах вэсэушниц - 25.12.2024 Украина.ру

Гранаты в жилые дома кидали именно они: жители Новотроицкого рассказали о зверствах вэсэушниц

В жестоких убийствах мирных жителей при отступлении из села Новотроицкое в Донецкой Народной Республике (ДНР) принимали участие женщины-служащие ВСУ. Об этом агентству РИА Новости рассказал местный житель по имени Владимир

2024-12-25T10:45

2024-12-25T10:45

2024-12-25T10:45

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Новотроицкое находится недалеко от Красноармейка (Покровска). Это село российские военные освободили примерно две недели назад.Жестокие расправы над мирными жителями - привычное для ВСУ дело. Как только украинские войска отступают из какого-либо населенного пункта, люди рассказывают о зверствах, творившихся в их селах и городах. Также российские военные, зачищая территории от неприятеля регулярно находят пыточные, тела погибших граждан, а также нацистскую символику. Вот лишь некоторые из таких примеров:Расправлялись с мирными с особой жестокостью: ВСУ попытались сделать из Селидово Бучу 2.0Минировали колодцы и скидывали взрывчатку с дронов: жители Курской области и Курахово о зверствах ВСУПленный признался в расстреле не говорящих по-украински жителей Курской областиПо последним данным украинского Минобороны, в ВСУ сейчас служат более 67 тысяч женщин, из них 19 тысяч - гражданские сотрудницы. Не так давно украинские СМИ уточнили, что в трех регионах страны почти половина новобранцев в ВСУ - женщины, и пока лидирует по числу дам-новобранцев Тернопольская область.Первые женщины-военнослужащие ВСУ начали попадать в плен к российским военным еще в середине февраля текущего года. Средний возраст - 35 лет, служат чаще всего в нацистских подразделениях "Азов"* и "Айдар"*. Это значит, отмечают эксперты, что военные преимущественно пошли на фронт добровольцами.* Запрещенные в России террористические организации.

https://ukraina.ru/20241016/1058122667.html

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