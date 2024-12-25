Гранаты в жилые дома кидали именно они: жители Новотроицкого рассказали о зверствах вэсэушниц - 25.12.2024 Украина.ру
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Гранаты в жилые дома кидали именно они: жители Новотроицкого рассказали о зверствах вэсэушниц
Гранаты в жилые дома кидали именно они: жители Новотроицкого рассказали о зверствах вэсэушниц - 25.12.2024 Украина.ру
Гранаты в жилые дома кидали именно они: жители Новотроицкого рассказали о зверствах вэсэушниц
В жестоких убийствах мирных жителей при отступлении из села Новотроицкое в Донецкой Народной Республике (ДНР) принимали участие женщины-служащие ВСУ. Об этом агентству РИА Новости рассказал местный житель по имени Владимир
2024-12-25T10:45
2024-12-25T10:45
новости
донецкая народная республика
курахово
вооруженные силы украины
минобороны
"азов"
всу
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Новотроицкое находится недалеко от Красноармейка (Покровска). Это село российские военные освободили примерно две недели назад.Жестокие расправы над мирными жителями - привычное для ВСУ дело. Как только украинские войска отступают из какого-либо населенного пункта, люди рассказывают о зверствах, творившихся в их селах и городах. Также российские военные, зачищая территории от неприятеля регулярно находят пыточные, тела погибших граждан, а также нацистскую символику. Вот лишь некоторые из таких примеров:Расправлялись с мирными с особой жестокостью: ВСУ попытались сделать из Селидово Бучу 2.0Минировали колодцы и скидывали взрывчатку с дронов: жители Курской области и Курахово о зверствах ВСУПленный признался в расстреле не говорящих по-украински жителей Курской областиПо последним данным украинского Минобороны, в ВСУ сейчас служат более 67 тысяч женщин, из них 19 тысяч - гражданские сотрудницы. Не так давно украинские СМИ уточнили, что в трех регионах страны почти половина новобранцев в ВСУ - женщины, и пока лидирует по числу дам-новобранцев Тернопольская область.Первые женщины-военнослужащие ВСУ начали попадать в плен к российским военным еще в середине февраля текущего года. Средний возраст - 35 лет, служат чаще всего в нацистских подразделениях "Азов"* и "Айдар"*. Это значит, отмечают эксперты, что военные преимущественно пошли на фронт добровольцами.* Запрещенные в России террористические организации.
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новости, донецкая народная республика, курахово, вооруженные силы украины, минобороны, "азов", всу
Новости, Донецкая Народная Республика, Курахово, Вооруженные силы Украины, Минобороны, "Азов", ВСУ

Гранаты в жилые дома кидали именно они: жители Новотроицкого рассказали о зверствах вэсэушниц

10:45 25.12.2024
 
© РБК-УкраинаФото: женщины в ВСУ
Фото: женщины в ВСУ
© РБК-Украина
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В жестоких убийствах мирных жителей при отступлении из села Новотроицкое в Донецкой Народной Республике (ДНР) принимали участие женщины-служащие ВСУ. Об этом агентству РИА Новости рассказал местный житель по имени Владимир

"В каждую комнату по три-четыре гранаты кидали. Потом каждый пол простреливали пулеметами, чтобы просто-напросто не осталось живых людей", - рассказал мужчина, уточнив, что нападавшие на мирных военные говорили на украинском языке, а гранаты в жилые дома чаще всего бросали именно женщины.

Новотроицкое находится недалеко от Красноармейка (Покровска). Это село российские военные освободили примерно две недели назад.
Жестокие расправы над мирными жителями - привычное для ВСУ дело. Как только украинские войска отступают из какого-либо населенного пункта, люди рассказывают о зверствах, творившихся в их селах и городах. Также российские военные, зачищая территории от неприятеля регулярно находят пыточные, тела погибших граждан, а также нацистскую символику. Вот лишь некоторые из таких примеров:
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По последним данным украинского Минобороны, в ВСУ сейчас служат более 67 тысяч женщин, из них 19 тысяч - гражданские сотрудницы. Не так давно украинские СМИ уточнили, что в трех регионах страны почти половина новобранцев в ВСУ - женщины, и пока лидирует по числу дам-новобранцев Тернопольская область.
© Униан Фото: женщины в ВСУ
Фото: женщины в ВСУ
© Униан
Фото: женщины в ВСУ
Первые женщины-военнослужащие ВСУ начали попадать в плен к российским военным еще в середине февраля текущего года. Средний возраст - 35 лет, служат чаще всего в нацистских подразделениях "Азов"* и "Айдар"*. Это значит, отмечают эксперты, что военные преимущественно пошли на фронт добровольцами.
16 октября, 09:31
ВВС: вэсэушницы со свежим маникюром сбивают дроны из пулемета "Максим"Британское издание ВВС опубликовало материал, в котором показало работу нового добровольческого подразделения ПВО ВСУ "Ведьмы Бучи", целиком состоящего из женщин
* Запрещенные в России террористические организации.
 
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