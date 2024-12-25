"Всё равно убьют": Ищенко рассказал, как украинские военкомы отправляют на фронт больных и инвалидов - 25.12.2024 Украина.ру
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"Всё равно убьют": Ищенко рассказал, как украинские военкомы отправляют на фронт больных и инвалидов
"Всё равно убьют": Ищенко рассказал, как украинские военкомы отправляют на фронт больных и инвалидов - 25.12.2024 Украина.ру
"Всё равно убьют": Ищенко рассказал, как украинские военкомы отправляют на фронт больных и инвалидов
По словам офицеров ВСУ, командующих войсками непосредственно в поле, от трети и больше прибывшего пополнения моментально дезертируют. Части и соединения быстро теряют боеспособность. Поэтому никого назад не отпускают – просто отправляют в окопы первой линии. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
2024-12-25T05:45
2024-12-25T05:45
новости
украина
ростислав ищенко
вооруженные силы украины
украина.ру
всу
мобилизация
больные
инвалиды
командование
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Известно, что ТЦК (военкоматы на Украине) спокойно похищают 18-25-детних граждан и бьют их до тех пор, пока те не изъявят "добровольное" согласие подписать контракт с ВСУ. Потому что закон не запрещает по достижении 18 лет идти на фронт "добровольно", сообщил эксперт.Украинцев с различными заболеваниями, инвалидов, обладателей разных справок военкомы отправляют на фронт точно таким же способом. В ТЦК даже не скрывают, что им надо "дать план", отметил политолог.Никого из ВСУ домой ещё не отпустили – украинские части и так теряют в два раза больше, чем получают пополнения. По словам офицеров ВСУ, командующих войсками непосредственно в поле, от трети и больше прибывшего пополнения моментально дезертируют, сообщил автор."Части и соединения быстро теряют боеспособность. Поэтому никого назад не отпускают – просто отправляют в окопы первой линии, по принципу "всё равно убьют, но пока убивать будут позиция хоть пару часов продержится", — резюмировал собеседник издания.Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Зеленский против Госдепа" на сайте Украина.ру.О причинах массового оттока мирных жителей с территории Украины — в материале Павла Котова "Праздники, мобилизация или невыносимая жизнь: украинцы бегут за границу рекордными темпами".
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новости, украина, ростислав ищенко, вооруженные силы украины, украина.ру, всу, мобилизация, больные, инвалиды, командование, сво, военком, спецоперация, детали
Новости, Украина, Ростислав Ищенко, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, ВСУ, мобилизация, больные, инвалиды, командование, СВО, военком, Спецоперация, детали

"Всё равно убьют": Ищенко рассказал, как украинские военкомы отправляют на фронт больных и инвалидов

05:45 25.12.2024
 
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Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
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По словам офицеров ВСУ, командующих войсками непосредственно в поле, от трети и больше прибывшего пополнения моментально дезертируют. Части и соединения быстро теряют боеспособность. Поэтому никого назад не отпускают – просто отправляют в окопы первой линии. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
Известно, что ТЦК (военкоматы на Украине) спокойно похищают 18-25-детних граждан и бьют их до тех пор, пока те не изъявят "добровольное" согласие подписать контракт с ВСУ. Потому что закон не запрещает по достижении 18 лет идти на фронт "добровольно", сообщил эксперт.
Украинцев с различными заболеваниями, инвалидов, обладателей разных справок военкомы отправляют на фронт точно таким же способом. В ТЦК даже не скрывают, что им надо "дать план", отметил политолог.
"Часто они открытым текстом говорят жертвам своего произвола (слепым, глухим, диабетикам, туберкулёзникам и прочим инвалидам), что на фронт, мол, мы тебя всё равно отправим, а уж по прибытии в часть ты можешь требовать медицинского освидетельствования – пусть тебя оттуда комиссуют", — констатировал Ищенко.
Никого из ВСУ домой ещё не отпустили – украинские части и так теряют в два раза больше, чем получают пополнения. По словам офицеров ВСУ, командующих войсками непосредственно в поле, от трети и больше прибывшего пополнения моментально дезертируют, сообщил автор.
"Части и соединения быстро теряют боеспособность. Поэтому никого назад не отпускают – просто отправляют в окопы первой линии, по принципу "всё равно убьют, но пока убивать будут позиция хоть пару часов продержится", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Зеленский против Госдепа" на сайте Украина.ру.
О причинах массового оттока мирных жителей с территории Украины — в материале Павла Котова "Праздники, мобилизация или невыносимая жизнь: украинцы бегут за границу рекордными темпами".
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