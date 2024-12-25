https://ukraina.ru/20241225/1059921039.html

"Всё равно убьют": Ищенко рассказал, как украинские военкомы отправляют на фронт больных и инвалидов

"Всё равно убьют": Ищенко рассказал, как украинские военкомы отправляют на фронт больных и инвалидов - 25.12.2024 Украина.ру

"Всё равно убьют": Ищенко рассказал, как украинские военкомы отправляют на фронт больных и инвалидов

По словам офицеров ВСУ, командующих войсками непосредственно в поле, от трети и больше прибывшего пополнения моментально дезертируют. Части и соединения быстро теряют боеспособность. Поэтому никого назад не отпускают – просто отправляют в окопы первой линии. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко

2024-12-25T05:45

2024-12-25T05:45

2024-12-25T05:45

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мобилизация

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инвалиды

командование

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Известно, что ТЦК (военкоматы на Украине) спокойно похищают 18-25-детних граждан и бьют их до тех пор, пока те не изъявят "добровольное" согласие подписать контракт с ВСУ. Потому что закон не запрещает по достижении 18 лет идти на фронт "добровольно", сообщил эксперт.Украинцев с различными заболеваниями, инвалидов, обладателей разных справок военкомы отправляют на фронт точно таким же способом. В ТЦК даже не скрывают, что им надо "дать план", отметил политолог.Никого из ВСУ домой ещё не отпустили – украинские части и так теряют в два раза больше, чем получают пополнения. По словам офицеров ВСУ, командующих войсками непосредственно в поле, от трети и больше прибывшего пополнения моментально дезертируют, сообщил автор."Части и соединения быстро теряют боеспособность. Поэтому никого назад не отпускают – просто отправляют в окопы первой линии, по принципу "всё равно убьют, но пока убивать будут позиция хоть пару часов продержится", — резюмировал собеседник издания.Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Зеленский против Госдепа" на сайте Украина.ру.О причинах массового оттока мирных жителей с территории Украины — в материале Павла Котова "Праздники, мобилизация или невыносимая жизнь: украинцы бегут за границу рекордными темпами".

https://ukraina.ru/20241224/1059919227.html

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