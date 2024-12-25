Соин: Россия не сможет пройти мимо агрессии против ПМР и будет вынуждена принимать жесткие меры
Силовой захват Молдавской ГРЭС в Приднестровье — часть плана по созданию горячей точки для России. Потому что она не сможет остаться безучастной в случае агрессии против ПМР. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по информационным и психологическим операциям, ветеран спецслужб Молдавии и Приднестровья Дмитрий Соин
Президент Молдавии Майя Санду потребовала подготовить силовой захват Молдавской ГРЭС в Приднестровье, заявила Служба внешней разведки России.
По мнению эксперта, Санду — не самостоятельный игрок. Это вообще не самостоятельная политическая и административная фигура. Все ее действия согласовываются с представителями демократической администрации в США, рассказал он.
"У нее есть кураторы и по линии ЕС, и по линии НАТО. На одном из этажей президентуры находится Мартин Зик, советник Санду. Он в свое время представлял фонд Аденауэра, а сейчас решает внутриполитические вопросы в Молдове", — отметил Соин.
Поэтому Санду не может принимать такие решения единолично, указал специалист. Это часть плана по созданию очередной горячей точки, болезненной для России. Потому что Россия не сможет остаться безучастной в случае агрессии против Приднестровья, подчеркнул он.
"Любая военная операция на этом направлении вынудит Россию принять меры. Цель же операции очевидна и лежит на поверхности это ликвидация форпоста России на берегах Днестра, военного и миротворческого присутствия России в регионе", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Дмитрий Соин о планах по захвату ГРЭС в Приднестровье: Санду хочет надавить на болевую точку России" на сайте Украина.ру.
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