https://ukraina.ru/20241225/1059915201.html

Соин: Россия не сможет пройти мимо агрессии против ПМР и будет вынуждена принимать жесткие меры

Соин: Россия не сможет пройти мимо агрессии против ПМР и будет вынуждена принимать жесткие меры - 25.12.2024 Украина.ру

Соин: Россия не сможет пройти мимо агрессии против ПМР и будет вынуждена принимать жесткие меры

Силовой захват Молдавской ГРЭС в Приднестровье — часть плана по созданию горячей точки для России. Потому что она не сможет остаться безучастной в случае агрессии против ПМР. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по информационным и психологическим операциям, ветеран спецслужб Молдавии и Приднестровья Дмитрий Соин

2024-12-25T04:15

2024-12-25T04:15

2024-12-25T04:15

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Президент Молдавии Майя Санду потребовала подготовить силовой захват Молдавской ГРЭС в Приднестровье, заявила Служба внешней разведки России.По мнению эксперта, Санду — не самостоятельный игрок. Это вообще не самостоятельная политическая и административная фигура. Все ее действия согласовываются с представителями демократической администрации в США, рассказал он.Поэтому Санду не может принимать такие решения единолично, указал специалист. Это часть плана по созданию очередной горячей точки, болезненной для России. Потому что Россия не сможет остаться безучастной в случае агрессии против Приднестровья, подчеркнул он."Любая военная операция на этом направлении вынудит Россию принять меры. Цель же операции очевидна и лежит на поверхности это ликвидация форпоста России на берегах Днестра, военного и миротворческого присутствия России в регионе", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Соин о планах по захвату ГРЭС в Приднестровье: Санду хочет надавить на болевую точку России" на сайте Украина.ру.Также материалы на эту тему: Санду не является президентом Молдавии — Песков.

https://ukraina.ru/20241224/1059907567.html

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новости, россия, приднестровье, молдавия, служба внешней разведки , ес, захват, сша, агрессия, нато, детали, пмр