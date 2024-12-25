Соин: Россия не сможет пройти мимо агрессии против ПМР и будет вынуждена принимать жесткие меры - 25.12.2024 Украина.ру
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Соин: Россия не сможет пройти мимо агрессии против ПМР и будет вынуждена принимать жесткие меры
Соин: Россия не сможет пройти мимо агрессии против ПМР и будет вынуждена принимать жесткие меры - 25.12.2024 Украина.ру
Соин: Россия не сможет пройти мимо агрессии против ПМР и будет вынуждена принимать жесткие меры
Силовой захват Молдавской ГРЭС в Приднестровье — часть плана по созданию горячей точки для России. Потому что она не сможет остаться безучастной в случае агрессии против ПМР. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по информационным и психологическим операциям, ветеран спецслужб Молдавии и Приднестровья Дмитрий Соин
2024-12-25T04:15
2024-12-25T04:15
новости
россия
приднестровье
молдавия
служба внешней разведки
ес
захват
сша
агрессия
нато
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Президент Молдавии Майя Санду потребовала подготовить силовой захват Молдавской ГРЭС в Приднестровье, заявила Служба внешней разведки России.По мнению эксперта, Санду — не самостоятельный игрок. Это вообще не самостоятельная политическая и административная фигура. Все ее действия согласовываются с представителями демократической администрации в США, рассказал он.Поэтому Санду не может принимать такие решения единолично, указал специалист. Это часть плана по созданию очередной горячей точки, болезненной для России. Потому что Россия не сможет остаться безучастной в случае агрессии против Приднестровья, подчеркнул он."Любая военная операция на этом направлении вынудит Россию принять меры. Цель же операции очевидна и лежит на поверхности это ликвидация форпоста России на берегах Днестра, военного и миротворческого присутствия России в регионе", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Соин о планах по захвату ГРЭС в Приднестровье: Санду хочет надавить на болевую точку России" на сайте Украина.ру.Также материалы на эту тему: Санду не является президентом Молдавии — Песков.
https://ukraina.ru/20241224/1059907567.html
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новости, россия, приднестровье, молдавия, служба внешней разведки , ес, захват, сша, агрессия, нато, детали, пмр
Новости, Россия, Приднестровье, Молдавия, Служба внешней разведки , ЕС, захват, США, агрессия, НАТО, детали, ПМР

Соин: Россия не сможет пройти мимо агрессии против ПМР и будет вынуждена принимать жесткие меры

04:15 25.12.2024
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкРабочая поездка Д.Рогозина в Приднестровье
Рабочая поездка Д.Рогозина в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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Силовой захват Молдавской ГРЭС в Приднестровье — часть плана по созданию горячей точки для России. Потому что она не сможет остаться безучастной в случае агрессии против ПМР. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по информационным и психологическим операциям, ветеран спецслужб Молдавии и Приднестровья Дмитрий Соин
Президент Молдавии Майя Санду потребовала подготовить силовой захват Молдавской ГРЭС в Приднестровье, заявила Служба внешней разведки России.
По мнению эксперта, Санду — не самостоятельный игрок. Это вообще не самостоятельная политическая и административная фигура. Все ее действия согласовываются с представителями демократической администрации в США, рассказал он.

"У нее есть кураторы и по линии ЕС, и по линии НАТО. На одном из этажей президентуры находится Мартин Зик, советник Санду. Он в свое время представлял фонд Аденауэра, а сейчас решает внутриполитические вопросы в Молдове", — отметил Соин.

Поэтому Санду не может принимать такие решения единолично, указал специалист. Это часть плана по созданию очередной горячей точки, болезненной для России. Потому что Россия не сможет остаться безучастной в случае агрессии против Приднестровья, подчеркнул он.
"Любая военная операция на этом направлении вынудит Россию принять меры. Цель же операции очевидна и лежит на поверхности это ликвидация форпоста России на берегах Днестра, военного и миротворческого присутствия России в регионе", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Дмитрий Соин о планах по захвату ГРЭС в Приднестровье: Санду хочет надавить на болевую точку России" на сайте Украина.ру.
Также материалы на эту тему: Санду не является президентом Молдавии — Песков.
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