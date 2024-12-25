Главное за ночь 25 декабря - 25.12.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 25 декабря
Главное за ночь 25 декабря - 25.12.2024 Украина.ру
Главное за ночь 25 декабря
ВС РФ нанесли и продолжают наносить ракетные удары по объектам противника на Украине. Комбинированной атакой поражены многочисленные цели в Киеве,... Украина.ру, 25.12.2024
2024-12-25T08:07
2024-12-25T08:07
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вооруженные силы украины
ростех
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ВС РФ нанесли и продолжают наносить ракетные удары по объектам противника на Украине. Комбинированной атакой поражены многочисленные цели в Киеве, Днепропетровске, Харькове, а также в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях.Российская ПВО за ночь уничтожила 59 украинских беспилотников: 26 – над Белгородской областью, 23 – над Воронежской, по три - над Курской, Брянской и Тамбовской, один - над Азовским морем, сообщили в Минобороны РФ.Российские войска подошли к населенному пункту Зеленый Гай на Купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.Подразделение украинской армии из 47-й механизированной бригады ВСУ уничтожено в ходе наступательных действий российских войск у Леонидово в Курской области. Как сообщили в российском силовом ведомстве, трое украинских боевиков взяты в плен, остальные четверо ликвидированы в ходе боя.ВСУ мобилизуют непригодных к службе, в том числе с эпилепсией, рассказал военнопленный.Все танки "Уралвагонзавода" (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех"), поступающие в зону проведения спецоперации, комплектуются средствами РэБ для противодействия дронам противника, указала пресс-служба предприятия.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале ВС РФ уже приступили к штурму Песчаного под Покровском — Deep State на сайте Украина.ру.
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
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Украина.ру
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, андрей марочко, украина, киев, вооруженные силы украины, ростех
Новости, Россия, Андрей Марочко, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, Ростех

Главное за ночь 25 декабря

08:07 25.12.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРСЗО "Град" группировки "Центр" ВС РФ
РСЗО Град группировки Центр ВС РФ - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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ВС РФ нанесли и продолжают наносить ракетные удары по объектам противника на Украине. Комбинированной атакой поражены многочисленные цели в Киеве, Днепропетровске, Харькове, а также в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях.
Российская ПВО за ночь уничтожила 59 украинских беспилотников: 26 – над Белгородской областью, 23 – над Воронежской, по три - над Курской, Брянской и Тамбовской, один - над Азовским морем, сообщили в Минобороны РФ.
Российские войска подошли к населенному пункту Зеленый Гай на Купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Подразделение украинской армии из 47-й механизированной бригады ВСУ уничтожено в ходе наступательных действий российских войск у Леонидово в Курской области. Как сообщили в российском силовом ведомстве, трое украинских боевиков взяты в плен, остальные четверо ликвидированы в ходе боя.
ВСУ мобилизуют непригодных к службе, в том числе с эпилепсией, рассказал военнопленный.
Все танки "Уралвагонзавода" (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех"), поступающие в зону проведения спецоперации, комплектуются средствами РэБ для противодействия дронам противника, указала пресс-служба предприятия.
Подробнее об успехах ВС РФ - в материале ВС РФ уже приступили к штурму Песчаного под Покровском — Deep State на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияАндрей МарочкоУкраинаКиевВооруженные силы УкраиныРостех
 
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08:07Главное за ночь 25 декабря
07:59Другой Дорошенко. 400 лет договору запорожцев с крымскими татарами
06:30Михаил Амерберг: Молдавия замораживает и поджигает Приднестровье, напрашиваясь на ракетно-бомбовый удар
06:15ВСУ окажутся в котле: аналитик о том, как ВС РФ взяли Старые Терны и Успеновку и продвигаются в Курахово
05:45"Всё равно убьют": Ищенко рассказал, как украинские военкомы отправляют на фронт больных и инвалидов
05:30До Боровой осталось 15 километров: Алехин раскрыл, как ВС РФ с двух флангов охватывают Купянск
05:15"Котел скорее всего будет": Леонков рассказал, успеют ли ВС РФ до конца года освободить Курахово
05:00Купянский фронт: Алехин о том, как бойцы выдавливают ВСУ из Двуречной и закрепляются на Осколе
04:45Никого домой еще не отпустили: Ищенко раскрыл, каких солдат ВСУ отправляют в "окопы первой линии"
04:30Кто хотел уже пришёл и уже погиб: Ищенко объяснил, почему Зеленский не снижает возраст мобилизованных
04:17Война дешевле мира. В США подсчитали, сколько стоит для Вашингтона победа России на Украине
04:15Соин: Россия не сможет пройти мимо агрессии против ПМР и будет вынуждена принимать жесткие меры
04:00Судят по себе: Крапивник о западных элитах, считающих российскую власть животными
03:48"Пища для ИИ" и распродажа Украины. Украинские и российские эксперты и политики о смысле конфликта
03:45Ветеран спецслужб: если Молдавия решится на захват ГРЭС, то будет действовать в координации с Украиной
03:30Крапивник ответил, кого европейское общество не отпустит воевать за Украину
03:24Надувание Залужного и комплекс подпанка. Как живет украинская элита
03:15"Украине нужны ракеты, а не люди": Ищенко о том, почему Зеленский не хочет снижать возраст мобилизованных
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03:00Украинская власть дойдет до "ЗеленскийЮгенда" и будет отправлять детей на фронт — Крапивник
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