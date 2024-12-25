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Главное за ночь 25 декабря

Главное за ночь 25 декабря - 25.12.2024 Украина.ру

Главное за ночь 25 декабря

ВС РФ нанесли и продолжают наносить ракетные удары по объектам противника на Украине. Комбинированной атакой поражены многочисленные цели в Киеве,... Украина.ру, 25.12.2024

2024-12-25T08:07

2024-12-25T08:07

2024-12-25T08:07

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ВС РФ нанесли и продолжают наносить ракетные удары по объектам противника на Украине. Комбинированной атакой поражены многочисленные цели в Киеве, Днепропетровске, Харькове, а также в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях.Российская ПВО за ночь уничтожила 59 украинских беспилотников: 26 – над Белгородской областью, 23 – над Воронежской, по три - над Курской, Брянской и Тамбовской, один - над Азовским морем, сообщили в Минобороны РФ.Российские войска подошли к населенному пункту Зеленый Гай на Купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.Подразделение украинской армии из 47-й механизированной бригады ВСУ уничтожено в ходе наступательных действий российских войск у Леонидово в Курской области. Как сообщили в российском силовом ведомстве, трое украинских боевиков взяты в плен, остальные четверо ликвидированы в ходе боя.ВСУ мобилизуют непригодных к службе, в том числе с эпилепсией, рассказал военнопленный.Все танки "Уралвагонзавода" (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех"), поступающие в зону проведения спецоперации, комплектуются средствами РэБ для противодействия дронам противника, указала пресс-служба предприятия.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале ВС РФ уже приступили к штурму Песчаного под Покровском — Deep State на сайте Украина.ру.

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новости, россия, андрей марочко, украина, киев, вооруженные силы украины, ростех