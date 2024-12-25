"Пища для ИИ" и распродажа Украины. Украинские и российские эксперты и политики о смысле конфликта - 25.12.2024 Украина.ру
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"Пища для ИИ" и распродажа Украины. Украинские и российские эксперты и политики о смысле конфликта
"Пища для ИИ" и распродажа Украины. Украинские и российские эксперты и политики о смысле конфликта - 25.12.2024 Украина.ру
"Пища для ИИ" и распродажа Украины. Украинские и российские эксперты и политики о смысле конфликта
На Украине - и не только там - думают над тем, удастся ли остановить конфликт в наступающем 2025-м году или же он разгорится с новой силой.
2024-12-25T03:48
2024-12-25T03:48
эксклюзив
сво
украина
всу
владимир зеленский
россия
владимир путин
боевые действия
экономика
политика
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Удары западными ракетами ATACMS по Рыльску, удары украинских БПЛА по жилым домам в Казани свидетельствуют о попытке Зеленского вынудить Россию на ответные жесткие меры, вынудить на эскалацию конфликта ещё до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Такое мнение высказал ирландский журналист Чей Бойз."Зеленский знает, что у него остались считанные дни (до 20 января), чтобы попытаться вынудить Владимира Путина пойти на эскалацию", - написал журналист в соцсети X. Он также отметил, что вряд ли это удастся и посоветовал Зеленскому собирать чемоданы.Для такого вывода есть основания, в Москве видят истинные намерения противника - а противником является не столько Зеленский и возглавляемый им киевский режим, сколько весь коллективный Запад. Президент РФ Владимир Путин признал прежние ошибки Москвы в отношениях с Западом."Мы в новейшей истории прошли тот период, когда наше прежнее поколение политиков, на мой взгляд, пошли даже на разрушение собственной страны в надежде на то, что Россия станет частью так называемого цивилизованного мира", - сказал глава государства в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину.Он продолжил: "А этому цивилизованному миру только этого было и нужно. Потому что как только потенциал России сократился, она ослабла, ее начали добивать, вместо того чтобы сделать равноправным партнером и участником этого цивилизованного мира. К сожалению, так устроен мир, во всяком случае, сегодня".Чтобы в таком мире России выжить, надо победить. Достичь победы будет трудно. На стороне киевского режима — весь Запад. Он использует Украину как таран против России и одновременно как полигон для опробывания новых форм и методов ведения войны. И ВСУ активно осваивает эти новые формы боевых действий.Так, идёт обучение искусственного интеллекта (ИИ) управлению боевыми дронами. ВСУ обладают миллионами часов видеозаписей с дронов, которые могут использоваться для обучения ИИ, чтобы он мог самостоятельно принимать решения на поле боя, информирует агентство Reuters.Накопленный (и постоянно пополняемый) массив данных можно использовать для тренировки моделей ИИ в тактическом анализе, распознавании целей и оценке эффективности вооружений, рассказал агентству основатель украинской некоммерческой цифровой системы "Очi" ("Глаза" - ред.) Александр Дмитриев. Эта система позволяет собирать разведданные с БПЛА, которые и будут "пищей" для ИИ. По словам основателя платформы, в ходе боев ежедневно добавляется в среднем 5 или 6 терабайт данных.По данным украинского Минобороны, уже сейчас ИИ используется для выявления целей. Также ведутся работы над созданием "роёв" дронов, где десятки устройств будут управляться централизованной системой, глава Минцифры Фёдоров обещал их применение уже в следующем году, отмечает украинское издание "Страна" в своём телеграм-канале.В общем, списывать ВСУ со счетов рано, хотя наверняка и тут не обошлось без западной помощи.Не говоря уже об оружии, Запад помогает Киеву деньгами: почти 90% расходов бюджета Украины с февраля 2022 года по начало декабря текущего года было обеспечено западным финансированием.И это вовсе не подарки под ёлку. Глобалистские хедж-фонды (BlackRock и Pimco) в накладе не останутся."BlackRock всё активнее требует от Киева раскошеливаться и начинать выплаты процентов по долгам. Тем временем госдолг Украины, превысивший $160 млрд. еще весной, к концу 2024 года улетает буквально в пропасть. На сегодня он превышает 89% ВВП, что позволяет говорить о де-факто внешнем управлении страной", - отмечает Фонд стратегической культуры.Авторы публикации ссылаются на аналитиков, считающих, что "на Украине уже несколько лет идет активная распродажа собственности перед банкротством государства". По мнению авторов аналитического обзора, о банкротстве официально объявят после того, как дочерние структуры BlackRock скупят все активы.Последствия этой войны для простых украинцев в любом случае будут очень тяжелыми.В России свои проблемы. Популярный телеграм-канал "Два майора" пишет о, скажем так, странностях культурной политики в нашем телевизоре. И призывает объяснить тем, кто в окопах, "ЗА ЧТО ОНИ ВОЮЮТ, когда Россию терроризирует киевский режим, а фронтменами федерального эфира делают тех, кто не поддерживает Россию и пляшет на голых вечеринках?".Авторы канала отмечают ненормальность ситуации, когда есть как бы две России — одна воюет, другая в это время развлекается. Тут можно вспомнить, что о таких же "двух Россиях" писал Константин Паустовский, вспоминая Первую мировую. По его словам, "в России в то время существовала жизнь, которая шла мимо войны". Чем это закончилось - известно.Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в материале "Зеленский должен бегать от русских ракет как заяц". Украинские эксперты о перспективах киевской власти"
https://ukraina.ru/20241224/1059896328.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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96
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
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5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сво, украина, всу, владимир зеленский, россия, владимир путин, боевые действия, экономика, политика, эксперты, дональд трамп, искусственный интеллект, дроны, запад
Эксклюзив, СВО, Украина, ВСУ, Владимир Зеленский, Россия, Владимир Путин, боевые действия, экономика, политика, эксперты, Дональд Трамп, искусственный интеллект, дроны, Запад

"Пища для ИИ" и распродажа Украины. Украинские и российские эксперты и политики о смысле конфликта

03:48 25.12.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкВоеннослужащие в зоне СВО
Военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Сергей Зуев
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На Украине - и не только там - думают над тем, удастся ли остановить конфликт в наступающем 2025-м году или же он разгорится с новой силой.
Удары западными ракетами ATACMS по Рыльску, удары украинских БПЛА по жилым домам в Казани свидетельствуют о попытке Зеленского вынудить Россию на ответные жесткие меры, вынудить на эскалацию конфликта ещё до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Такое мнение высказал ирландский журналист Чей Бойз.
"Зеленский знает, что у него остались считанные дни (до 20 января), чтобы попытаться вынудить Владимира Путина пойти на эскалацию", - написал журналист в соцсети X. Он также отметил, что вряд ли это удастся и посоветовал Зеленскому собирать чемоданы.
Для такого вывода есть основания, в Москве видят истинные намерения противника - а противником является не столько Зеленский и возглавляемый им киевский режим, сколько весь коллективный Запад.
Президент РФ Владимир Путин признал прежние ошибки Москвы в отношениях с Западом.
"Мы в новейшей истории прошли тот период, когда наше прежнее поколение политиков, на мой взгляд, пошли даже на разрушение собственной страны в надежде на то, что Россия станет частью так называемого цивилизованного мира", - сказал глава государства в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину.
Он продолжил: "А этому цивилизованному миру только этого было и нужно. Потому что как только потенциал России сократился, она ослабла, ее начали добивать, вместо того чтобы сделать равноправным партнером и участником этого цивилизованного мира. К сожалению, так устроен мир, во всяком случае, сегодня".
Коллаж: Что говорят эксперты, Карасев, Дубинский, Шевченко - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
Вчера, 05:32
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Чтобы в таком мире России выжить, надо победить. Достичь победы будет трудно. На стороне киевского режима — весь Запад. Он использует Украину как таран против России и одновременно как полигон для опробывания новых форм и методов ведения войны. И ВСУ активно осваивает эти новые формы боевых действий.
Так, идёт обучение искусственного интеллекта (ИИ) управлению боевыми дронами. ВСУ обладают миллионами часов видеозаписей с дронов, которые могут использоваться для обучения ИИ, чтобы он мог самостоятельно принимать решения на поле боя, информирует агентство Reuters.
Накопленный (и постоянно пополняемый) массив данных можно использовать для тренировки моделей ИИ в тактическом анализе, распознавании целей и оценке эффективности вооружений, рассказал агентству основатель украинской некоммерческой цифровой системы "Очi" ("Глаза" - ред.) Александр Дмитриев. Эта система позволяет собирать разведданные с БПЛА, которые и будут "пищей" для ИИ. По словам основателя платформы, в ходе боев ежедневно добавляется в среднем 5 или 6 терабайт данных.
По данным украинского Минобороны, уже сейчас ИИ используется для выявления целей. Также ведутся работы над созданием "роёв" дронов, где десятки устройств будут управляться централизованной системой, глава Минцифры Фёдоров обещал их применение уже в следующем году, отмечает украинское издание "Страна" в своём телеграм-канале.
В общем, списывать ВСУ со счетов рано, хотя наверняка и тут не обошлось без западной помощи.
Не говоря уже об оружии, Запад помогает Киеву деньгами: почти 90% расходов бюджета Украины с февраля 2022 года по начало декабря текущего года было обеспечено западным финансированием.
И это вовсе не подарки под ёлку. Глобалистские хедж-фонды (BlackRock и Pimco) в накладе не останутся.
"BlackRock всё активнее требует от Киева раскошеливаться и начинать выплаты процентов по долгам. Тем временем госдолг Украины, превысивший $160 млрд. еще весной, к концу 2024 года улетает буквально в пропасть. На сегодня он превышает 89% ВВП, что позволяет говорить о де-факто внешнем управлении страной", - отмечает Фонд стратегической культуры.
Авторы публикации ссылаются на аналитиков, считающих, что "на Украине уже несколько лет идет активная распродажа собственности перед банкротством государства". По мнению авторов аналитического обзора, о банкротстве официально объявят после того, как дочерние структуры BlackRock скупят все активы.
Последствия этой войны для простых украинцев в любом случае будут очень тяжелыми.
В России свои проблемы. Популярный телеграм-канал "Два майора" пишет о, скажем так, странностях культурной политики в нашем телевизоре. И призывает объяснить тем, кто в окопах, "ЗА ЧТО ОНИ ВОЮЮТ, когда Россию терроризирует киевский режим, а фронтменами федерального эфира делают тех, кто не поддерживает Россию и пляшет на голых вечеринках?".
Авторы канала отмечают ненормальность ситуации, когда есть как бы две России — одна воюет, другая в это время развлекается. Тут можно вспомнить, что о таких же "двух Россиях" писал Константин Паустовский, вспоминая Первую мировую. По его словам, "в России в то время существовала жизнь, которая шла мимо войны". Чем это закончилось - известно.
Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в материале "Зеленский должен бегать от русских ракет как заяц". Украинские эксперты о перспективах киевской власти"
 
ЭксклюзивСВОУкраинаВСУВладимир ЗеленскийРоссияВладимир Путинбоевые действияэкономикаполитикаэкспертыДональд Трампискусственный интеллектдроныЗапад
 
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