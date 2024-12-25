https://ukraina.ru/20241225/1059899890.html

Другой Дорошенко. 400 лет договору запорожцев с крымскими татарами

Другой Дорошенко. 400 лет договору запорожцев с крымскими татарами - 25.12.2024 Украина.ру

Другой Дорошенко. 400 лет договору запорожцев с крымскими татарами

Официальная история Украины вынуждена постоянно объяснять, почему "украинские национальные герои" заключали союзы или присягали на верность иностранным властителям, которые тут же объявляются врагами украинского народа. Ну или просто описываются их деяния, которые не оставляют сомнений в том, что для этих властителей Украина была "кормовой базой"

2024-12-25T07:59

2024-12-25T07:59

2024-12-25T07:59

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история

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запорожская сечь

казаки

крымские татары

xvii век

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Одна из таких сюжетных линий – отношения запорожских казаков, которые ещё с советских времён считаются "борцами за волю украинского народа" (тут "декоммунизация" пока не работает), с крымскими татарами и Османской империей. Киевские историки демонстрируют чудеса изворотливости, чтобы, к примеру, обелить гетмана Правобережья Петра Дорошенко, который в 1669 году согласился признать подконтрольные земли санджаком (губернией) Османской империи, а сам принял от султана Мехмеда IV титул санджак-бея.Ну а на объяснение того, почему Богдан Хмельницкий в своей борьбе против Речи Посполитой должен был пользоваться военной помощью крымских татар, которые не только постоянно предавали казаков в битвах, но ещё и привычно грабили Малороссию, уводя её население в ясыр (рабство), и вовсе потрачена не одна сотня страниц. При этом не так часто вспоминают, что Хмельницкий лишь продолжил и развил практику союзов с Крымским ханством, начало которой положил запорожский гетман Михаил Дорошенко – дедушка упомянутого выше санджак-бея Петра Дорошенко.Точная дата рождения Михаила Дорошенко, который стал основоположником этого рода, позже внесённого в списки дворян Черниговской губернии Российской империи, неизвестна. Впервые он упоминается в источниках в 1618 году, когда Михаил Дорошенко в качестве походного атамана принимал участие в походе казацкого войска Петра Сагайдачного на Москву. Под предводительством Дорошенко были взяты и разграблены города Лебедянь, Данков, Епифань, Скопин и Ряжск (ныне Липецкая, Тульская и Рязанская области России). В 1620-21 годах уже полковник Михаил Дорошенко в составе войск Сагайдачного участвовал на стороне поляков и литовцев в Хотинской войне, в том числе в Хотинской битве 2-29 сентября 1621 года.В 1622 году казаки избрали Михаила Дорошенко гетманом Войска Запорожского. Легитимность этой должности имела два источника: собственно избрание на казацкой раде, и королевское назначение, ведь официально титул звучал как "старший его королевской милости Войска Запорожского". Король Польши Сигизмунд IIIуказ о назначении Дорошенко подписал без проблем, ведь новый гетман, в отличие от предшественника Олифера Голуба, был выдвиженцем той части казацко-старшинской верхушки, которая искала компромисса с властями Речи Посполитой.Однако Дорошенко и его сторонников в отношениях с Варшавой интересовало только одно: увеличение числа реестровых казаков – то есть тех, которые получают особый статус и твёрдую плату за службу королю. В борьбе за это для казаков все средства были хороши: от привычных восстаний до подписания союзов с врагами Речи Посполитой. И первый случай для подобного союза подвернулся через два года после избрания нового гетмана.Если казаки тогда лишь демонстрировали фронду по отношению к Варшаве, то крымские татары пытались сбросить вассальную зависимость от Османской империи. Главным сторонником этого был калга-султан Крымского ханства Шахин-Герай, командующий крымского войска и брат хана Мехмеда III Герая, занявшего престол в 1623 году. Надежду на успех давал крымским татарам тот факт, что после убийства в 1622 году султана Османа II престол Османской империи занимал 11-летний Мурад IV, а фактически правила его мать – валиде Кёсем-султан. Османы весной 1624 года пытались свернуть Мехмеда III Герая, усадив на ханский престол его предшественника Джанибека Герая, но потерпели поражение (кстати, уже тогда на стороне Мехмеда III воевали запорожские казаки).Более успешной оказалась прокси-война Османской империи против Крымского ханства – с использованием ногайской орды Кантемира-мурзы, или Буджацкой орды (Буджак – историческая область на юге Бессарабии, занимающая южную часть междуречья Дуная и Днестра). Ногайцы формально были вассалами Крыма, но при поддержке Стамбула отказались признавать эту зависимость, и часто воевали с силами хана Мехмеда III. Кроме того, хотя у Крымского ханства был мир с Речью Посполитой, ногайцы Кантемира-мурзы регулярно опустошали польские земли.Шахин-Герай решил положить этому конец, и в конце осени 1624 года выдвинулся во главе крымского войска на Буджак. Но по дороге он решил подстраховаться, и заехал к запорожским казакам. После нескольких дней переговоров на рынке в урочище Карайтебен (у впадения одного из рукавов Конских Вод в Днепр, неподалеку от нынешнего села Бережанка Херсонской области) 24 декабря был подписан договор о военно-оборонительном союзе между Крымским ханством и Войском Запорожским.Сохранился текст договора, изложенный на польском языке в присяжном письме, написанном от имени калга-султана Шахин-Герая гетману Михаилу Дорошенко, есаулам и всему Войску Запорожскому. Казаки подали аналогичное письмо Шахин-Гераю. Согласно договору обе стороны обязывались, во-первых, не причинять друг другу никаких "обид", "шкод" и "зла", а также применять суровые наказания к нарушителям мира. Во-вторых, в случае вооружённого нападения на одного из участников договора другой должен был предоставить ему военную помощь всеми имеющимися силами.Правовая специфика договора заключалась в том, что его подписал не хан, а калга-султан, поэтому он не был обязательным для выполнения ханом, и, кроме того, его действие устанавливалась лишь на время жизни Шахин-Герая. Неэффективность договора сказалась уже осенью 1625. Тогда во время восстания казаков под предводительством нового гетмана Марка Жмайло польские коронные войска развернули наступление на запорожцев, но последние так и не получили помощи от своих союзников из Крыма.Польские войска под командованием Станислава Конецпольского разбили казаков 31 октября 1625 года в урочище Медвежьи Лозы возле озера Куруково (ныне Полтавская область, территория затоплена Днепром). Казаки запросили пощады, и 3 ноября начались переговоры. 5 ноября 1625 года Михаил Дорошенко опять был избран гетманом, а на следующий день казаки подписали так называемый Куруковский договор и присягнули на верность польской короне. Новый старый гетман, несмотря на ранее подписанный договор с татарами, получил признание польского короля, хотя ранее казаков официально обвиняли в том, что они вступали в сношения с крымским ханом в ущерб Речи Посполитой.Куруковский договор оценивают по-разному. С одной стороны, он ограничил число реестровых казаков шестью тысячами, и в реестр попали только зажиточные и лояльные короне казаки. Остальные же подлежали выписыванию из реестра (их называли "выписчиками"), и должны были вернуться в предыдущее состояние – горожан или крестьян, причём за этим следила комиссия во главе с самим Дорошенко. Естественно, большинство казаков от такой участи отказалось. Они пополнили ряды нереестрового казачества на Запорожской Сечи, которое было непримиримо настроено по отношению к польским магнатам и власти вообще.С другой стороны, казаки, вписанные в реестр, пользовались "казацкими вольностями" – личной свободой, правом быть судимыми своим войсковым судом, заниматься звериным и рыбным промыслами и торговлей, также им повышались выплаты из казны. Но главное – была произведена реорганизация казацкого войска, создано шесть реестровых полков – Белоцерковский, Каневский, Корсунский, Переяславский, Чигиринский и Черкасский, уровень боевой подготовки которых значительно повысился. В 1627 году, пользуясь тем, что польский король требовал от него помощи в войне против шведов, Дорошенко просил об увеличении казацкого реестра, но просьба его осталась без ответа.Стоит также отметить, что Куруковский договор гласил: казаки не имели впредь права совершать какие-либо походы (как морские, так и сухопутные) без разрешения польского короля, как не имели права сами вести переговоры с соседними государствами. Но в мае 1628 года Михаил Дорошенко, даже не уведомив короля, двинул казацкое войско в Крым. Сделал он это на основании договора от 1624 года, по просьбе хана Мехмеда III Герая и калга-султана Шахин-Герая, которых орда Кантемира-мурзы и другие проосманские силы осадили в крепости Чуфут-Кале неподалёку от Бахчисарая. Стоит отметить, что на помощь татарам выступили не только реестровые казаки, по и "выписчики" под командованием более чем 70-летнего Олифера Голуба.31 мая 1628 года в битве на реке Альма, под Бахчисараем, запорожские казаки разгромили ногайскую конницу Кантемир-мурзы и сняли осаду с Чуфут-Кале, но потеряли при этом и Михаила Дорошенко, и Олифера Голуба. Хан и калга-султан вместе с казаками продолжили преследование ногайцев до турецкой крепости Кафа (ныне Феодосия), но там их ждала катастрофа. В июне в Кафе с турецким войском высадился Джанибек Герай, которого султан Османской империи назначил крымским ханом, и на его сторону перешло войско Мехмеда III Герая и Шахин-Герая.Последние с остатками казацкого войска бежали в Азов, откуда перебрались на Запорожье. В 1629 году во главе объединённой армии своих крымских сторонников и казаков они дважды пытались прорваться в Крым, но не имели успеха из-за противоречий в казацкой среде. Во втором походе Мехмед III Герай погиб от рук запорожских казаков за попытку сдаться Джанибеку Гераю, а Шахин-Герай бежал в Персию. Хотя он ещё некоторое время интриговал против хана Джанибека Герая, больше за помощью к казакам Шахин-Герай не обращался.О крымско-казацком договоре 1624 года вспомнили только в 1648-м, когда Богдан Хмельницкий готовил союз с крымским ханом Ислямом III Гераем, и гетману нужно было подтверждение "извечной дружбы" с татарами. Подписанный в марте 1648 года Бахчисарайский договор между Крымским ханством и Войском Запорожским сыграл большую роль в войне казаков против Речи Посполитой на протяжении 1648-53 годов. Несмотря на неоднократные предательства со стороны татар (особенно болезненных в ходе Берестецкой битвы), Хмельницкий сохранял союз с Крымом вплоть до стратегической переориентации на Москву.

https://ukraina.ru/20230814/1048660095.html

https://ukraina.ru/20230902/1049050673.html

https://ukraina.ru/20190514/1023579080.html

османская империя

речь посполитая

крымское ханство

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Олег Хавич

история, история украины, османская империя, речь посполитая, крымское ханство, запорожская сечь, казаки, крымские татары, xvii век