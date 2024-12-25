Ветеран спецслужб: если Молдавия решится на захват ГРЭС, то будет действовать в координации с Украиной - 25.12.2024 Украина.ру
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Ветеран спецслужб: если Молдавия решится на захват ГРЭС, то будет действовать в координации с Украиной
Ветеран спецслужб: если Молдавия решится на захват ГРЭС, то будет действовать в координации с Украиной - 25.12.2024 Украина.ру
Ветеран спецслужб: если Молдавия решится на захват ГРЭС, то будет действовать в координации с Украиной
Если Молдавия решится на захват ГРЭС, то будет действовать в координации с Украиной. Но если она будет пробиваться сама, ее силовым подразделениям придется пересечь все Приднестровье. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по информационным и психологическим операциям, ветеран спецслужб Молдавии и Приднестровья Дмитрий Соин
2024-12-25T03:45
2024-12-25T03:45
новости
молдавия
приднестровье
украина
пмр
энергетика
захват
агрессия
санду майя
армия
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Президент Молдавии Майя Санду потребовала подготовить силовой захват Молдавской ГРЭС в Приднестровье, заявила Служба внешней разведки России.Молдавская ГРЭС находится, по сути, на границе с Украиной. Если Санду действительно решится на силовой захват станции, то Молдавия будет действовать не в одиночку, а в координации с Украиной, отметил эксперт.Но главный фактор, который сдерживает тех, кто стоит за президентом Молдавии, это боязнь жесткой реакции России на агрессию в отношении Приднестровья, где находится российская армия и граждане РФ, указал специалист."Полагаю, что планы ответных мер давно разработаны и лежат в Генштабе. У России есть возможности дистанционного нанесения высокоточным мощным оружием по тем силам, которые будут осуществлять агрессию в отношении Приднестровья", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Соин о планах по захвату ГРЭС в Приднестровье: Санду хочет надавить на болевую точку России" на сайте Украина.ру.Также материалы на эту тему: Санду не является президентом Молдавии — Песков.
https://ukraina.ru/20241102/1058583288.html
молдавия
приднестровье
украина
пмр
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, молдавия, приднестровье, украина, пмр, энергетика, захват, агрессия, санду майя, армия, свр, детали
Новости, Молдавия, Приднестровье, Украина, ПМР, энергетика, захват, агрессия, Санду Майя, Армия, СВР, детали

Ветеран спецслужб: если Молдавия решится на захват ГРЭС, то будет действовать в координации с Украиной

03:45 25.12.2024
 
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- РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Если Молдавия решится на захват ГРЭС, то будет действовать в координации с Украиной. Но если она будет пробиваться сама, ее силовым подразделениям придется пересечь все Приднестровье. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по информационным и психологическим операциям, ветеран спецслужб Молдавии и Приднестровья Дмитрий Соин
Президент Молдавии Майя Санду потребовала подготовить силовой захват Молдавской ГРЭС в Приднестровье, заявила Служба внешней разведки России.
Молдавская ГРЭС находится, по сути, на границе с Украиной. Если Санду действительно решится на силовой захват станции, то Молдавия будет действовать не в одиночку, а в координации с Украиной, отметил эксперт.
"Если Молдова будет пробиваться сама, то ее силовым подразделениям придется пересечь все Приднестровье, а это не так просто. В Приднестровье есть армия и другие силовые структуры. При этом может использоваться и десант. У Молдовы есть полицейский спецназ Fulger", — подчеркнул Соин.
Но главный фактор, который сдерживает тех, кто стоит за президентом Молдавии, это боязнь жесткой реакции России на агрессию в отношении Приднестровья, где находится российская армия и граждане РФ, указал специалист.
"Полагаю, что планы ответных мер давно разработаны и лежат в Генштабе. У России есть возможности дистанционного нанесения высокоточным мощным оружием по тем силам, которые будут осуществлять агрессию в отношении Приднестровья", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Дмитрий Соин о планах по захвату ГРЭС в Приднестровье: Санду хочет надавить на болевую точку России" на сайте Украина.ру.
Также материалы на эту тему: Санду не является президентом Молдавии — Песков.
Ростислав Ищенко интервью
2 ноября, 17:00
Ростислав Ищенко о том, зачем Санду нужна война с Россией, а США - гражданская война в МолдавииСамое опасное - это то, что Санду - единственный из молдавских политиков последних десятилетий, которая рассматривала вооружённую провокацию против России в Приднестровье как эффективный механизм реализации своих внутриполитических амбиций. И внешнеполитических тоже, если иметь в виду интеграцию в Румынию.
 
НовостиМолдавияПриднестровьеУкраинаПМРэнергетиказахватагрессияСанду МайяАрмияСВРдетали
 
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