Ветеран спецслужб: если Молдавия решится на захват ГРЭС, то будет действовать в координации с Украиной
Если Молдавия решится на захват ГРЭС, то будет действовать в координации с Украиной. Но если она будет пробиваться сама, ее силовым подразделениям придется пересечь все Приднестровье. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по информационным и психологическим операциям, ветеран спецслужб Молдавии и Приднестровья Дмитрий Соин
Президент Молдавии Майя Санду потребовала подготовить силовой захват Молдавской ГРЭС в Приднестровье, заявила Служба внешней разведки России.
Молдавская ГРЭС находится, по сути, на границе с Украиной. Если Санду действительно решится на силовой захват станции, то Молдавия будет действовать не в одиночку, а в координации с Украиной, отметил эксперт.
"Если Молдова будет пробиваться сама, то ее силовым подразделениям придется пересечь все Приднестровье, а это не так просто. В Приднестровье есть армия и другие силовые структуры. При этом может использоваться и десант. У Молдовы есть полицейский спецназ Fulger", — подчеркнул Соин.
Но главный фактор, который сдерживает тех, кто стоит за президентом Молдавии, это боязнь жесткой реакции России на агрессию в отношении Приднестровья, где находится российская армия и граждане РФ, указал специалист.
"Полагаю, что планы ответных мер давно разработаны и лежат в Генштабе. У России есть возможности дистанционного нанесения высокоточным мощным оружием по тем силам, которые будут осуществлять агрессию в отношении Приднестровья", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Дмитрий Соин о планах по захвату ГРЭС в Приднестровье: Санду хочет надавить на болевую точку России" на сайте Украина.ру.
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2 ноября, 17:00Ростислав Ищенко о том, зачем Санду нужна война с Россией, а США - гражданская война в МолдавииСамое опасное - это то, что Санду - единственный из молдавских политиков последних десятилетий, которая рассматривала вооружённую провокацию против России в Приднестровье как эффективный механизм реализации своих внутриполитических амбиций. И внешнеполитических тоже, если иметь в виду интеграцию в Румынию.