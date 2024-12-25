https://ukraina.ru/20241225/1059915732.html

Ветеран спецслужб: если Молдавия решится на захват ГРЭС, то будет действовать в координации с Украиной

Ветеран спецслужб: если Молдавия решится на захват ГРЭС, то будет действовать в координации с Украиной - 25.12.2024 Украина.ру

Ветеран спецслужб: если Молдавия решится на захват ГРЭС, то будет действовать в координации с Украиной

Если Молдавия решится на захват ГРЭС, то будет действовать в координации с Украиной. Но если она будет пробиваться сама, ее силовым подразделениям придется пересечь все Приднестровье. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по информационным и психологическим операциям, ветеран спецслужб Молдавии и Приднестровья Дмитрий Соин

2024-12-25T03:45

2024-12-25T03:45

2024-12-25T03:45

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Президент Молдавии Майя Санду потребовала подготовить силовой захват Молдавской ГРЭС в Приднестровье, заявила Служба внешней разведки России.Молдавская ГРЭС находится, по сути, на границе с Украиной. Если Санду действительно решится на силовой захват станции, то Молдавия будет действовать не в одиночку, а в координации с Украиной, отметил эксперт.Но главный фактор, который сдерживает тех, кто стоит за президентом Молдавии, это боязнь жесткой реакции России на агрессию в отношении Приднестровья, где находится российская армия и граждане РФ, указал специалист."Полагаю, что планы ответных мер давно разработаны и лежат в Генштабе. У России есть возможности дистанционного нанесения высокоточным мощным оружием по тем силам, которые будут осуществлять агрессию в отношении Приднестровья", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Соин о планах по захвату ГРЭС в Приднестровье: Санду хочет надавить на болевую точку России" на сайте Украина.ру.Также материалы на эту тему: Санду не является президентом Молдавии — Песков.

https://ukraina.ru/20241102/1058583288.html

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новости, молдавия, приднестровье, украина, пмр, энергетика, захват, агрессия, санду майя, армия, свр, детали