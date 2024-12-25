Купянский фронт: Алехин о том, как бойцы выдавливают ВСУ из Двуречной и закрепляются на Осколе - 25.12.2024 Украина.ру
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Купянский фронт: Алехин о том, как бойцы выдавливают ВСУ из Двуречной и закрепляются на Осколе
Купянский фронт: Алехин о том, как бойцы выдавливают ВСУ из Двуречной и закрепляются на Осколе - 25.12.2024 Украина.ру
Купянский фронт: Алехин о том, как бойцы выдавливают ВСУ из Двуречной и закрепляются на Осколе
На северном фланге российская армия в ходе маневров расширила зону контроля на южных окраинах Двуречной. Части ВС РФ укрепляют свой плацдарм на Осколе для дальнейшего продвижения и охвата Купянска с юга. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2024-12-25T05:00
2024-12-25T05:00
новости
оскол
купянск
украина
геннадий алехин
наступление
плацдарм
купянское направление
харьковская область
сво
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После скрытного десантирования на правый (западный) берег Оскола по линии Кругляковка-Сеньково, российские части укрепляют плацдарм для дальнейшего продвижения и охвата Купянска с юга, рассказал обозреватель.Здесь противник фактически лишается возможности для маневра и получать снабжение. Дамба Оскольского водохранилища взорвана, почти все мосты и переправы разрушены, отметил полковник запаса.На северном фланге российская армия в ходе маневров расширила зону контроля на южных окраинах Двуречной, что подтверждается кадрами объективного контроля. Идет постепенное продвижение и выдавливание противника в Двуреченском лицее, подчеркнул Алехин.В целом левобережный плацдарм Оскола враг еще удерживает, отступая в сторону Купянска-Узлового, подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Обломки очередной "победы" ВСУ лежат где-то на раскисшей дороге под Харьковом" на сайте Украина.ру.О том, что будет если на Украине Россия столкнется с контрактными армиями НАТО — в интервью Станислава Крапивника: Если США заставят Европу воевать с Россией на Украине, "Орешник" сожжет Маунт-Уэзер на сайте Украина.ру.
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оскол
купянск
украина
купянское направление
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новости, оскол, купянск, украина, геннадий алехин, наступление, плацдарм, купянское направление, харьковская область, сво, детали, спецоперация
Новости, Оскол, Купянск, Украина, Геннадий Алехин, наступление, плацдарм, Купянское направление, Харьковская область, СВО, детали, Спецоперация

Купянский фронт: Алехин о том, как бойцы выдавливают ВСУ из Двуречной и закрепляются на Осколе

05:00 25.12.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота военнослужащих в южном секторе СВО
Работа военнослужащих в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
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На северном фланге российская армия в ходе маневров расширила зону контроля на южных окраинах Двуречной. Части ВС РФ укрепляют свой плацдарм на Осколе для дальнейшего продвижения и охвата Купянска с юга. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
После скрытного десантирования на правый (западный) берег Оскола по линии Кругляковка-Сеньково, российские части укрепляют плацдарм для дальнейшего продвижения и охвата Купянска с юга, рассказал обозреватель.
Здесь противник фактически лишается возможности для маневра и получать снабжение. Дамба Оскольского водохранилища взорвана, почти все мосты и переправы разрушены, отметил полковник запаса.
На северном фланге российская армия в ходе маневров расширила зону контроля на южных окраинах Двуречной, что подтверждается кадрами объективного контроля. Идет постепенное продвижение и выдавливание противника в Двуреченском лицее, подчеркнул Алехин.
"Там расположен опорный пункт одной из бригад ВСУ. Командование врага на этом направлении перекидывает дополнительные резервы из состава теробороны и националистических формирований, пытаясь укрепить холмы и высоты юго-восточнее Двуречной", — отметил он.
В целом левобережный плацдарм Оскола враг еще удерживает, отступая в сторону Купянска-Узлового, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Обломки очередной "победы" ВСУ лежат где-то на раскисшей дороге под Харьковом" на сайте Украина.ру.
О том, что будет если на Украине Россия столкнется с контрактными армиями НАТО — в интервью Станислава Крапивника: Если США заставят Европу воевать с Россией на Украине, "Орешник" сожжет Маунт-Уэзер на сайте Украина.ру.
Александр Камкин интервью
Вчера, 18:33
Александр Камкин о том, почему Трамп - это поджигатель войны и зачем НАТО введет войска на запад УкраиныТрамп непредсказуем и часто меняет свое мнение по разным вопросам. Стратегически планировать в политике это не его. Его предыдущий срок это обстрелы Сирии, выход из договора ДРСМД, открытие посольства в Иерусалиме, что сильно обострило арабо-израильские отношения. Все это говорит, что Трамп такой же поджигатель войны, как Байден и клан Клинтонов.
 
НовостиОсколКупянскУкраинаГеннадий АлехиннаступлениеплацдармКупянское направлениеХарьковская областьСВОдеталиСпецоперация
 
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