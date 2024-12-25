Купянский фронт: Алехин о том, как бойцы выдавливают ВСУ из Двуречной и закрепляются на Осколе
На северном фланге российская армия в ходе маневров расширила зону контроля на южных окраинах Двуречной. Части ВС РФ укрепляют свой плацдарм на Осколе для дальнейшего продвижения и охвата Купянска с юга. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
После скрытного десантирования на правый (западный) берег Оскола по линии Кругляковка-Сеньково, российские части укрепляют плацдарм для дальнейшего продвижения и охвата Купянска с юга, рассказал обозреватель.
Здесь противник фактически лишается возможности для маневра и получать снабжение. Дамба Оскольского водохранилища взорвана, почти все мосты и переправы разрушены, отметил полковник запаса.
На северном фланге российская армия в ходе маневров расширила зону контроля на южных окраинах Двуречной, что подтверждается кадрами объективного контроля. Идет постепенное продвижение и выдавливание противника в Двуреченском лицее, подчеркнул Алехин.
"Там расположен опорный пункт одной из бригад ВСУ. Командование врага на этом направлении перекидывает дополнительные резервы из состава теробороны и националистических формирований, пытаясь укрепить холмы и высоты юго-восточнее Двуречной", — отметил он.
В целом левобережный плацдарм Оскола враг еще удерживает, отступая в сторону Купянска-Узлового, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Обломки очередной "победы" ВСУ лежат где-то на раскисшей дороге под Харьковом" на сайте Украина.ру.
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