https://ukraina.ru/20241225/1059924249.html

Купянский фронт: Алехин о том, как бойцы выдавливают ВСУ из Двуречной и закрепляются на Осколе

Купянский фронт: Алехин о том, как бойцы выдавливают ВСУ из Двуречной и закрепляются на Осколе - 25.12.2024 Украина.ру

Купянский фронт: Алехин о том, как бойцы выдавливают ВСУ из Двуречной и закрепляются на Осколе

На северном фланге российская армия в ходе маневров расширила зону контроля на южных окраинах Двуречной. Части ВС РФ укрепляют свой плацдарм на Осколе для дальнейшего продвижения и охвата Купянска с юга. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2024-12-25T05:00

2024-12-25T05:00

2024-12-25T05:00

новости

оскол

купянск

украина

геннадий алехин

наступление

плацдарм

купянское направление

харьковская область

сво

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После скрытного десантирования на правый (западный) берег Оскола по линии Кругляковка-Сеньково, российские части укрепляют плацдарм для дальнейшего продвижения и охвата Купянска с юга, рассказал обозреватель.Здесь противник фактически лишается возможности для маневра и получать снабжение. Дамба Оскольского водохранилища взорвана, почти все мосты и переправы разрушены, отметил полковник запаса.На северном фланге российская армия в ходе маневров расширила зону контроля на южных окраинах Двуречной, что подтверждается кадрами объективного контроля. Идет постепенное продвижение и выдавливание противника в Двуреченском лицее, подчеркнул Алехин.В целом левобережный плацдарм Оскола враг еще удерживает, отступая в сторону Купянска-Узлового, подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Обломки очередной "победы" ВСУ лежат где-то на раскисшей дороге под Харьковом" на сайте Украина.ру.О том, что будет если на Украине Россия столкнется с контрактными армиями НАТО — в интервью Станислава Крапивника: Если США заставят Европу воевать с Россией на Украине, "Орешник" сожжет Маунт-Уэзер на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241224/1059923781.html

оскол

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украина

купянское направление

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новости, оскол, купянск, украина, геннадий алехин, наступление, плацдарм, купянское направление, харьковская область, сво, детали, спецоперация