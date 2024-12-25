https://ukraina.ru/20241225/1059907880.html

Судят по себе: Крапивник о западных элитах, считающих российскую власть животными

Судят по себе: Крапивник о западных элитах, считающих российскую власть животными - 25.12.2024 Украина.ру

Судят по себе: Крапивник о западных элитах, считающих российскую власть животными

Задача Америки сейчас состоит в том, чтобы сбросить проект "Украина" на европейцев, подтолкнув их на большую войну. А толкать их особо не нужно, потому что "европейское отмороженное руководство считает нас животными, похожими на них"

2024-12-25T04:00

2024-12-25T04:00

2024-12-25T04:00

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник.Может быть, не все население западных стран так относится к России, но договариваться с их элитой просто невозможно, резюмировал эксперт.Больше об отправке западных военных на Украину в материале Павла Котова Западные "миротворцы" на Украине: оккупация, война с РФ или повторение Ливана-1982Полный текст интервью — Станислав Крапивник: Если США заставят Европу воевать с Россией на Украине, "Орешник" сожжет Маунт-Уэзер

https://ukraina.ru/20241222/1059741394.html

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новости, россия, украина, сша, европа, запад, сво