Судят по себе: Крапивник о западных элитах, считающих российскую власть животными - 25.12.2024 Украина.ру
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Судят по себе: Крапивник о западных элитах, считающих российскую власть животными
Судят по себе: Крапивник о западных элитах, считающих российскую власть животными - 25.12.2024 Украина.ру
Судят по себе: Крапивник о западных элитах, считающих российскую власть животными
Задача Америки сейчас состоит в том, чтобы сбросить проект "Украина" на европейцев, подтолкнув их на большую войну. А толкать их особо не нужно, потому что "европейское отмороженное руководство считает нас животными, похожими на них"
2024-12-25T04:00
2024-12-25T04:00
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник.Может быть, не все население западных стран так относится к России, но договариваться с их элитой просто невозможно, резюмировал эксперт.Больше об отправке западных военных на Украину в материале Павла Котова Западные "миротворцы" на Украине: оккупация, война с РФ или повторение Ливана-1982Полный текст интервью — Станислав Крапивник: Если США заставят Европу воевать с Россией на Украине, "Орешник" сожжет Маунт-Уэзер
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Новости, Россия, Украина, США, Европа, Запад, СВО

Судят по себе: Крапивник о западных элитах, считающих российскую власть животными

04:00 25.12.2024
 
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Задача Америки сейчас состоит в том, чтобы сбросить проект "Украина" на европейцев, подтолкнув их на большую войну. А толкать их особо не нужно, потому что "европейское отмороженное руководство считает нас животными, похожими на них"
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник.
"Пусть благодарят Бога, что мы не такие как они. Если бы было по-другому, то мы бы перерезали всех: и немцев, и австрийцев, и венгров в 1945 году. Если бы американцы потеряли только десятую часть от потерь СССР, то устроили бы тотальный геноцид немецкого населения", — заявил Крапивник.
Может быть, не все население западных стран так относится к России, но договариваться с их элитой просто невозможно, резюмировал эксперт.
Больше об отправке западных военных на Украину в материале Павла Котова Западные "миротворцы" на Украине: оккупация, война с РФ или повторение Ливана-1982
- РИА Новости, 1920, 22.12.2024
22 декабря, 06:00
Запад надеялся скинуть затраты Украины на Россию, но в итоге вырыл себе же яму — ЧадаевПоследние удары ВС РФ по энергетике Украины — это удар по кошельку Запада, который рассчитывал переложить все расходы на Россию. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, философ и военный технолог Алексей Чадаев
Полный текст интервью — Станислав Крапивник: Если США заставят Европу воевать с Россией на Украине, "Орешник" сожжет Маунт-Уэзер
 
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