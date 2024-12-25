Судят по себе: Крапивник о западных элитах, считающих российскую власть животными
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Задача Америки сейчас состоит в том, чтобы сбросить проект "Украина" на европейцев, подтолкнув их на большую войну. А толкать их особо не нужно, потому что "европейское отмороженное руководство считает нас животными, похожими на них"
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник.
"Пусть благодарят Бога, что мы не такие как они. Если бы было по-другому, то мы бы перерезали всех: и немцев, и австрийцев, и венгров в 1945 году. Если бы американцы потеряли только десятую часть от потерь СССР, то устроили бы тотальный геноцид немецкого населения", — заявил Крапивник.
Может быть, не все население западных стран так относится к России, но договариваться с их элитой просто невозможно, резюмировал эксперт.
Больше об отправке западных военных на Украину в материале Павла Котова Западные "миротворцы" на Украине: оккупация, война с РФ или повторение Ливана-1982
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