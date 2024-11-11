Казус Стерненко и роль националистов на Украине - 11.11.2024 Украина.ру
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Казус Стерненко и роль националистов на Украине
Казус Стерненко и роль националистов на Украине - 11.11.2024 Украина.ру
Казус Стерненко и роль националистов на Украине
На прошлой неделе разразился скандал вокруг одесского нациста и убийцы Сергея Стерненко. Скандал, в общем-то ерундовый, равно как и сам персонаж, в общем-то, не слишком большого масштаба (хотя "соросята" пытаются лепить из него общенационального политического деятеля). Зато он позволяет присмотреться к феномену украинских националистов
2024-11-11T17:19
2024-11-11T17:19
мнения
украина
стерненко
политика
терроризм
украинские националисты
украинские неонацисты
одесса
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В 2022 году Стерненко покрасовался в форме киевской теробороны. Он обвиняемый по делу об убийстве и осуждён на условный срок за похищение человека, но это не стало препятствием для того, чтобы дать ему оружие – он же патриот и желает защищать родину…Впрочем, праздник этот продолжался недолго – Стерненко вернулся в Одессу и занялся волонтёрством с другим выдвиженцем "соросят" – комиком Сергеем Притулой. Ведущий (и в политическом, и в деловом отношении) в этой паре именно последний (это важно).Относительно готовности принять участие в войне Стерненко неоднократно заявлял, что если ему дадут повестку, то он обязательно пойдёт в армию. Повестку ему, однако, не давали, хотя вопрос почему такой патриот да не на фронте вставал неоднократно. Очевидно, играло свою роль лобби "соросят".Но в этом году ситуация поменялась – конфликт между "соросятами" и Офисом президента в лице Андрея Ермака нарастает. С одной стороны усиливается критика ОП и украинского военного командования, с другой – своё давление осуществляет и ОП, имеющимися у него методами.Важным моментом в этом противостоянии были выборы в США, на которых победил Дональд Трамп. Стоимость политических акций "соросят", связанных с проигравшей выборы Демпартией, резко упали. Однако неприятности у Стерненко начались ещё раньше.28 октября он заявил в одном из многочисленных интервью, что "Зеленский должен сказать самому себе и признать, что у нас катастрофическая проблема с организационной структурой ВСУ" и в тот же день Приморский ТЦК объявил его в розыск за уклонение от явки.Отметим, что на Украине объявление в розыск в ТЦК – всё же мероприятие во многом формальное. Т.е., специально разыскиваемого никто не ищет (Стерненко нашли бы сразу же – он не прячется, будучи полностью уверенным в своей неприкосновенности). Просто если находящийся в розыске человек попадёт под облаву ТЦК его гарантированно задержат.О том, что Стерненко объявлен в розыск стало известно не сразу, а только 7 ноября – после того как стало понятно, что выборы закончились победой Трампа. Желающие тут же увязали розыск со сделанным примерно год назад антитрамповским заявлением Стеренко.Сам фигурант тут же заявил, что приглашение его в ТЦК – ответ ОП на критику порядков в армии, а к самом Стерненко никаких претензий быть не может, поскольку он инвалид по зрению.Следует отметить, что Стеренко достаточно давно (примерно с 2019 года) появляется на публике в очках. Известно, что очки ему посоветовали носить пиарщики "соросят", чтобы придать ему "интеллигентную" внешность. На старых фото хорошо видно, что это очки с обычными стёклами. В инвалидность же верится слабо на фоне массового разоблачения липовых инвалидностей работников прокуратуры. Впрочем, ТЦК об инвалидности Стерненко не слышала и считает, никакой отсрочки у него нет.8 ноября Стерненко послушно заплатил штраф и пошел на военно-врачебную комиссию. Что заставляет предположить, что даже липой справки об инвалидности он пока не имеет.Тем временем, в его поддержку выступили несколько медийных фигур. Например – Маси Найем, брат Мустафы Найема. Этот деятель всего несколько дней назад призывал мобилизовать 160 тысяч человек и предрекал полный крах через два месяца, если этих людей не найдут. Но Стерненко в число этих 160 тысяч точно не входит (вероятно, следствием его мобилизации тоже может стать полный крах фронта, но это не точно – прямо Маси такого не говорил).Присоединилась к акциям по защите и Марьяна Безуглая, заявив, что украинское "руководство ВСУ вместе с россиянами и политическими блогерами осуществляет информационную операцию против общественного активиста, прямо критикующего военное руководство и организовавшего поставки дронов в количестве, превышающем возможности всего Минобороны".11 ноября появились документы, свидетельствующие о том, что поставками дронов Стерненко занимается не забывая своих интересов – только за 2023 год официально он заработал 0,5 млн евро (20 млн грн., 52,2 млн руб.). При этом он нигде не работает (формально числится подсобным рабочим).Итак, что можно сказать о Стерненко? То, что его на протяжении почти трёх лет прикрывали от возможности мобилизации, но давая при этом возможность вести общественно-политическую деятельность и заниматься прибыльным бизнесом под прикрытием волонтёрской деятельности.Есть основания полагать, что и сейчас он выйдет сухим из воды – его просто пугнули. Хотели бы взять к ногтю натравили бы Бюро экономической безопасности или толкнули бы любое из имеющихся уголовных дел.Следует отметить, что он не один такой.Наскоро пробежавшись по известным националистам нетрудно заметить, что им как-то удаётся избегнуть мобилизации. Хотя, бывает по-разному.Никто не пытался мобилизовать одесского активиста Демьяна Ганула* – более того, он сам сдаёт подозрительных людей в ТЦК.Сидит в тылу в комфорте и даёт людоедские интервью Дмитрий Корчинский*.Бывший народный депутат Андрей Денисенко трудится депутатом Днепропетровского областного совета и заместителем мэра областного центра.Непонятно где обретается "белый вождь" Андрей Билецкий*. Но тут хоть понять можно – он числится командиром 3-й отдельной штурмовой бригады и является, таким образом, приоритетной целью для российской армии.Руководитель "Свободы"** Олег Тягнибок якобы воюет на запорожском направлении, однако о его пребывании на фронте известно из им же размещённых фотографий, а вот во Львове его видели неоднократно.Экс-спикер Рады Андрей Парубий засветился в 2022 году в окопах под Львовом и исчез с радаров (по слухам он работает в одной из украинских общественных организацией в Европе).Список можно продолжать, но очевидно – кадры украинских нацистских организаций стараются по возможности сохранять. Во всяком случае это относится к медийным фигурам, обладающим хоть какой-то харизмой, узнаваемостью и организационными способностями.Преувеличивать значение радикальных националистов в украинской политической системе не следует. Их электоральный ресурс невелик ("Свобода"** смогла пройти в парламент только при поддержке Администрации президента, которая планировала противопоставить Тягнибока Януковичу на президентских выборах 2015 года). Интеллектуально они тоже не блистают.Нацистскую политику на Украине проводят политики, которые сами радикальными националистами не являются (напомним в паре Притула-Стерненко главную роль играет сравнительно респектабельный Притула). Радикальные же националисты обслуживают интересы власти в качестве аналога СА или СС, но не имеющего официального статуса – фактически националистические организации находятся под контролем СБУ и без санкции службы лишней активности себе не позволяют.В этом отношении стоит присмотреться к партии "Свобода"** – после акций протеста и теракта 15 августа 2015 года большинство руководителей партии были допрошены, некоторые арестованы, но в конечном итоге партия практически не пострадала. Правда, доказать связь партии с исполнителем теракта Игорем Гуменюком не удалось (сам Гуменюк находился в заключении и погиб в результате им же осуществлённого теракта летом прошлого года).Тем не менее, в этом качестве они полезны и никто их сдавать не будет. Хотя рядовой состав частично можно отправить на фронт.Очевидно, с этими политическими силами связываются и определённые надежды на "после войны" – они будут помогать поддерживать террористическими (под видом "общественной активности") методами режим нынешней русофобской "демократуры" с тем, чтобы не допустить дрейфа Украины в сторону "грузинского сценария".* Включён в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.** Террористическая организация, запрещённая в России.Более подробно о деятельности Стерненко можно прочитать в статье Дмитрия Ковалевича "Рэкетир для Офиса Зеленского. Чем занимается неонацист Сергей Стерненко"
https://ukraina.ru/20241108/1058695017.html
https://ukraina.ru/20240915/1057357016.html
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мнения, украина, стерненко, политика, терроризм, украинские националисты, украинские неонацисты, одесса
Мнения, Украина, Стерненко, политика, терроризм, украинские националисты, украинские неонацисты, Одесса

Казус Стерненко и роль националистов на Украине

17:19 11.11.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Стас ЮрченкоСергей Стерненко
Сергей Стерненко - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Стас Юрченко
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
На прошлой неделе разразился скандал вокруг одесского нациста и убийцы Сергея Стерненко. Скандал, в общем-то ерундовый, равно как и сам персонаж, в общем-то, не слишком большого масштаба (хотя "соросята" пытаются лепить из него общенационального политического деятеля). Зато он позволяет присмотреться к феномену украинских националистов
В 2022 году Стерненко покрасовался в форме киевской теробороны. Он обвиняемый по делу об убийстве и осуждён на условный срок за похищение человека, но это не стало препятствием для того, чтобы дать ему оружие – он же патриот и желает защищать родину…
Впрочем, праздник этот продолжался недолго – Стерненко вернулся в Одессу и занялся волонтёрством с другим выдвиженцем "соросят" – комиком Сергеем Притулой. Ведущий (и в политическом, и в деловом отношении) в этой паре именно последний (это важно).
Относительно готовности принять участие в войне Стерненко неоднократно заявлял, что если ему дадут повестку, то он обязательно пойдёт в армию. Повестку ему, однако, не давали, хотя вопрос почему такой патриот да не на фронте вставал неоднократно. Очевидно, играло свою роль лобби "соросят".
Но в этом году ситуация поменялась – конфликт между "соросятами" и Офисом президента в лице Андрея Ермака нарастает. С одной стороны усиливается критика ОП и украинского военного командования, с другой – своё давление осуществляет и ОП, имеющимися у него методами.
Важным моментом в этом противостоянии были выборы в США, на которых победил Дональд Трамп. Стоимость политических акций "соросят", связанных с проигравшей выборы Демпартией, резко упали. Однако неприятности у Стерненко начались ещё раньше.
- РИА Новости, 1920, 08.11.2024
8 ноября, 05:35
Критикует Трампа и скрывается от мобилизации. Чем занимается неонацист Сергей Стерненко В среду 6 ноября украинские СМИ сообщили, что известного неонациста и бывшего лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко разыскивает Приморский ТЦК (военкомат) Одессы
28 октября он заявил в одном из многочисленных интервью, что "Зеленский должен сказать самому себе и признать, что у нас катастрофическая проблема с организационной структурой ВСУ" и в тот же день Приморский ТЦК объявил его в розыск за уклонение от явки.
Отметим, что на Украине объявление в розыск в ТЦК – всё же мероприятие во многом формальное. Т.е., специально разыскиваемого никто не ищет (Стерненко нашли бы сразу же – он не прячется, будучи полностью уверенным в своей неприкосновенности). Просто если находящийся в розыске человек попадёт под облаву ТЦК его гарантированно задержат.
О том, что Стерненко объявлен в розыск стало известно не сразу, а только 7 ноября – после того как стало понятно, что выборы закончились победой Трампа. Желающие тут же увязали розыск со сделанным примерно год назад антитрамповским заявлением Стеренко.
Сам фигурант тут же заявил, что приглашение его в ТЦК – ответ ОП на критику порядков в армии, а к самом Стерненко никаких претензий быть не может, поскольку он инвалид по зрению.
Следует отметить, что Стеренко достаточно давно (примерно с 2019 года) появляется на публике в очках. Известно, что очки ему посоветовали носить пиарщики "соросят", чтобы придать ему "интеллигентную" внешность. На старых фото хорошо видно, что это очки с обычными стёклами. В инвалидность же верится слабо на фоне массового разоблачения липовых инвалидностей работников прокуратуры. Впрочем, ТЦК об инвалидности Стерненко не слышала и считает, никакой отсрочки у него нет.
День Героев отметили во Львове - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
15 сентября, 06:30
"На наше счастье нам противостоит оголтелая бандеровщина" - Трухачев В ходе СВО следует работать с колеблющимися украинцами и переформатировать противодействие "бандеровщине". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачев.
8 ноября Стерненко послушно заплатил штраф и пошел на военно-врачебную комиссию. Что заставляет предположить, что даже липой справки об инвалидности он пока не имеет.
Тем временем, в его поддержку выступили несколько медийных фигур. Например – Маси Найем, брат Мустафы Найема. Этот деятель всего несколько дней назад призывал мобилизовать 160 тысяч человек и предрекал полный крах через два месяца, если этих людей не найдут. Но Стерненко в число этих 160 тысяч точно не входит (вероятно, следствием его мобилизации тоже может стать полный крах фронта, но это не точно – прямо Маси такого не говорил).
Присоединилась к акциям по защите и Марьяна Безуглая, заявив, что украинское "руководство ВСУ вместе с россиянами и политическими блогерами осуществляет информационную операцию против общественного активиста, прямо критикующего военное руководство и организовавшего поставки дронов в количестве, превышающем возможности всего Минобороны".
11 ноября появились документы, свидетельствующие о том, что поставками дронов Стерненко занимается не забывая своих интересов – только за 2023 год официально он заработал 0,5 млн евро (20 млн грн., 52,2 млн руб.). При этом он нигде не работает (формально числится подсобным рабочим).
Итак, что можно сказать о Стерненко? То, что его на протяжении почти трёх лет прикрывали от возможности мобилизации, но давая при этом возможность вести общественно-политическую деятельность и заниматься прибыльным бизнесом под прикрытием волонтёрской деятельности.
Коллаж: Буданов, бандеровцы
22 октября, 15:39
Террор – их ремесло. Так неонацисты компенсируют свои поражения на полях любых сражений О новом убийстве высокопоставленного российского военного в яблоневом саду в селе Супонево под Брянском отчиталось Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины, возглавляемое моложавым и круглолицым генералом Кириллом Будановым*, похожим на упыря, но по кличке "Мамкин пирожок"
Есть основания полагать, что и сейчас он выйдет сухим из воды – его просто пугнули. Хотели бы взять к ногтю натравили бы Бюро экономической безопасности или толкнули бы любое из имеющихся уголовных дел.
Следует отметить, что он не один такой.
Наскоро пробежавшись по известным националистам нетрудно заметить, что им как-то удаётся избегнуть мобилизации. Хотя, бывает по-разному.
Никто не пытался мобилизовать одесского активиста Демьяна Ганула* – более того, он сам сдаёт подозрительных людей в ТЦК.
Сидит в тылу в комфорте и даёт людоедские интервью Дмитрий Корчинский*.
Бывший народный депутат Андрей Денисенко трудится депутатом Днепропетровского областного совета и заместителем мэра областного центра.
5 февраля, 12:57
Дикий Юго-Восток. Особенности русской Новороссии, уходящей из Украины Президент России Владимир Путин на встрече с участниками форума "Все для Победы!" 2 февраля 2024 года в Туле опять вернулся к теме единства русского и украинского народов. И к проблеме Новороссии
Непонятно где обретается "белый вождь" Андрей Билецкий*. Но тут хоть понять можно – он числится командиром 3-й отдельной штурмовой бригады и является, таким образом, приоритетной целью для российской армии.
Руководитель "Свободы"** Олег Тягнибок якобы воюет на запорожском направлении, однако о его пребывании на фронте известно из им же размещённых фотографий, а вот во Львове его видели неоднократно.
Экс-спикер Рады Андрей Парубий засветился в 2022 году в окопах под Львовом и исчез с радаров (по слухам он работает в одной из украинских общественных организацией в Европе).
Список можно продолжать, но очевидно – кадры украинских нацистских организаций стараются по возможности сохранять. Во всяком случае это относится к медийным фигурам, обладающим хоть какой-то харизмой, узнаваемостью и организационными способностями.
Преувеличивать значение радикальных националистов в украинской политической системе не следует. Их электоральный ресурс невелик ("Свобода"** смогла пройти в парламент только при поддержке Администрации президента, которая планировала противопоставить Тягнибока Януковичу на президентских выборах 2015 года). Интеллектуально они тоже не блистают.
Олег Тягнибок - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
27 февраля 2023, 05:32
Чьи идеи реализуют Зеленский и Байден. Чем занимается лидер Майдана Олег Тягнибок Девять лет назад во время столкновений в Киеве одним из лидеров Майдана был глава радикальной националистической партии "Свобода" Олег Тягнибок. Его группировка уже на тот момент имела сотни подготовленных боевиков, которые тренировались при Викторе Януковиче достаточно открыто в лагерях на западной Украине и в Прибалтике.
Нацистскую политику на Украине проводят политики, которые сами радикальными националистами не являются (напомним в паре Притула-Стерненко главную роль играет сравнительно респектабельный Притула). Радикальные же националисты обслуживают интересы власти в качестве аналога СА или СС, но не имеющего официального статуса – фактически националистические организации находятся под контролем СБУ и без санкции службы лишней активности себе не позволяют.
В этом отношении стоит присмотреться к партии "Свобода"** – после акций протеста и теракта 15 августа 2015 года большинство руководителей партии были допрошены, некоторые арестованы, но в конечном итоге партия практически не пострадала. Правда, доказать связь партии с исполнителем теракта Игорем Гуменюком не удалось (сам Гуменюк находился в заключении и погиб в результате им же осуществлённого теракта летом прошлого года).
Тем не менее, в этом качестве они полезны и никто их сдавать не будет. Хотя рядовой состав частично можно отправить на фронт.
Очевидно, с этими политическими силами связываются и определённые надежды на "после войны" – они будут помогать поддерживать террористическими (под видом "общественной активности") методами режим нынешней русофобской "демократуры" с тем, чтобы не допустить дрейфа Украины в сторону "грузинского сценария".
* Включён в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.
** Террористическая организация, запрещённая в России.
Более подробно о деятельности Стерненко можно прочитать в статье Дмитрия Ковалевича "Рэкетир для Офиса Зеленского. Чем занимается неонацист Сергей Стерненко"
 
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