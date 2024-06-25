Марьяна Безуглая, биография - 25.06.2024 Украина.ру
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Марьяна Безуглая, биография
Марьяна Безуглая, биография - 25.06.2024 Украина.ру
Марьяна Безуглая, биография
Народный депутат Украины
2024-06-25T18:49
2024-06-25T18:49
биография
украина
марьяна безуглая
вооруженные силы украины
слуга народа
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Детство и образованиеМарьяна родилась 17 мая 1988 года в Киеве. Среднее образование получила в гимназии им. Леси Украинки.Затем поступила в Национальный медицинский университет им. А. Богомольца на "лечебное дело", а в интернатуру – на "внутренние болезни". Также Безуглая училась в Украинской военно-медицинской академии по направлению "общая практика — семейная медицина".Проходила стажировку по международной программе лидерства в Госдепартаменте США "Здравоохранение и маргинализированные популяции". После этого получила специализацию "Организация и управление здравоохранением".РодителиМать – Валентина Терещенко – доктор, профессор, работала завкафедрой в Национальном медицинском университете им. А. Богомольца.Отец – Владимир Безуглый – бизнесмен, в частности он владеет активом Киевского завода "Гранит". В 1990-х он стал соучредителем Фонда для пенсионеров МВД, но вышел из него в 2022.КарьераСначала Марьяна работала в поликлинике, а затем устроилась в проектный офис реформ Министерства обороны Украины, там в ее ведении были вопросы медобеспечения Вооруженных сил страны. Работала также старшим инспектором по контролю за выполнением поручений отдела гражданских экспертов Центра обеспечения служебной деятельности Минобороны и Генштаба ВСУ.К слову, гражданскими экспертами выступали представители фондов Джорджа Сороса и Госдепа США, которые контролировали и внедряли реформы в ВСУ. Безуглая осуществляла надзор за выполнением указов американских ведомств в украинской армии.В 2019 году Безуглая получила депутатский мандат от партии "Слуга народа" в Раде и стала заместителем главы комитета по национальной безопасности и обороне. Именно она была инициатором организации территориальной обороны и активно продвигала соответствующий законопроект.Безуглая является председателем подкомитета введения ценностей и стандартов НАТО, международного военного сотрудничества и миротворчества. Член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО.Марьяна предлагала в 2022 году расстреливать украинских солдат, которые отказываются выполнять приказы командования. Однако этот законопроект не получил поддержки.Многие на Украине недовольны Безуглой за излишнее вмешательство в военные дела: журналист Юрий Бутусов назвал ее "комиссаром", руководящим военными, а телеведущая Янина Соколова считает Марьяну человеком, представляющим Зеленского для контроля над украинскими войсками.Безуглая известна своей критикой в адрес командования ВСУ. Так, осенью 2023 года он требовала уволить Валерия Залужного, который на тот момент был главкомом Вооруженных сил Украины, за то, что он "не смог предоставить план замысла на 2024 год".В начале 2024 года была исключена из партии "Слуга народа" по ее просьбе, поскольку коллеги "вонзают нож в спину". Безуглая подчеркнула, что решила выйти из партии "из-за игнорирования ее предложений по реформированию и изменению формата партии, в том числе в вопросах идеологии, коррупции и коллаборационизма".В мае 2024 года Марьяна опубликовала в соцсетях пост, в котором обвинила некоторых украинских генералов в "уничтожении шансов на изменения и победу". Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского она уличила в "сокрытии правды, разрыве подразделений, ручном контроле". Командующего Сухопутными войсками Павлюка назвала "миньоном со склонностью к нервным срывам на подчиненных".Сейчас Безуглая обвиняет командующего восточным фронтом ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля в прорыве российских войск возле Торецка. Она считает, что Содоль работает на Россию, а нынешний главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский либо покрывает его, либо не контролирует ситуацию.В итоге Владимир Зеленский отправил в отставку Юрия Содоля.За чрезмерную критику вооруженных сил Украины Безуглую постоянно обвиняют в дискредитации ВСУ, продвижении российской пропаганды и распространении негативных настроений в стране.
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биография, украина, марьяна безуглая, вооруженные силы украины, слуга народа
биография, Украина, Марьяна Безуглая, Вооруженные силы Украины, Слуга народа

Марьяна Безуглая, биография

18:49 25.06.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Марьяна БезуглаяМарьяна Безуглая
Марьяна Безуглая - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Марьяна Безуглая
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Народный депутат Украины
Детство и образование
Марьяна родилась 17 мая 1988 года в Киеве. Среднее образование получила в гимназии им. Леси Украинки.
Затем поступила в Национальный медицинский университет им. А. Богомольца на "лечебное дело", а в интернатуру – на "внутренние болезни". Также Безуглая училась в Украинской военно-медицинской академии по направлению "общая практика — семейная медицина".
Проходила стажировку по международной программе лидерства в Госдепартаменте США "Здравоохранение и маргинализированные популяции". После этого получила специализацию "Организация и управление здравоохранением".
Родители
Мать – Валентина Терещенко – доктор, профессор, работала завкафедрой в Национальном медицинском университете им. А. Богомольца.
Отец – Владимир Безуглый – бизнесмен, в частности он владеет активом Киевского завода "Гранит". В 1990-х он стал соучредителем Фонда для пенсионеров МВД, но вышел из него в 2022.
Карьера
Сначала Марьяна работала в поликлинике, а затем устроилась в проектный офис реформ Министерства обороны Украины, там в ее ведении были вопросы медобеспечения Вооруженных сил страны. Работала также старшим инспектором по контролю за выполнением поручений отдела гражданских экспертов Центра обеспечения служебной деятельности Минобороны и Генштаба ВСУ.
К слову, гражданскими экспертами выступали представители фондов Джорджа Сороса и Госдепа США, которые контролировали и внедряли реформы в ВСУ. Безуглая осуществляла надзор за выполнением указов американских ведомств в украинской армии.
В 2019 году Безуглая получила депутатский мандат от партии "Слуга народа" в Раде и стала заместителем главы комитета по национальной безопасности и обороне. Именно она была инициатором организации территориальной обороны и активно продвигала соответствующий законопроект.
Безуглая является председателем подкомитета введения ценностей и стандартов НАТО, международного военного сотрудничества и миротворчества. Член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО.
Марьяна предлагала в 2022 году расстреливать украинских солдат, которые отказываются выполнять приказы командования. Однако этот законопроект не получил поддержки.
Многие на Украине недовольны Безуглой за излишнее вмешательство в военные дела: журналист Юрий Бутусов назвал ее "комиссаром", руководящим военными, а телеведущая Янина Соколова считает Марьяну человеком, представляющим Зеленского для контроля над украинскими войсками.
Безуглая известна своей критикой в адрес командования ВСУ. Так, осенью 2023 года он требовала уволить Валерия Залужного, который на тот момент был главкомом Вооруженных сил Украины, за то, что он "не смог предоставить план замысла на 2024 год".
В начале 2024 года была исключена из партии "Слуга народа" по ее просьбе, поскольку коллеги "вонзают нож в спину". Безуглая подчеркнула, что решила выйти из партии "из-за игнорирования ее предложений по реформированию и изменению формата партии, в том числе в вопросах идеологии, коррупции и коллаборационизма".
В мае 2024 года Марьяна опубликовала в соцсетях пост, в котором обвинила некоторых украинских генералов в "уничтожении шансов на изменения и победу". Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского она уличила в "сокрытии правды, разрыве подразделений, ручном контроле". Командующего Сухопутными войсками Павлюка назвала "миньоном со склонностью к нервным срывам на подчиненных".
Сейчас Безуглая обвиняет командующего восточным фронтом ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля в прорыве российских войск возле Торецка. Она считает, что Содоль работает на Россию, а нынешний главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский либо покрывает его, либо не контролирует ситуацию.
В итоге Владимир Зеленский отправил в отставку Юрия Содоля.
За чрезмерную критику вооруженных сил Украины Безуглую постоянно обвиняют в дискредитации ВСУ, продвижении российской пропаганды и распространении негативных настроений в стране.
 
биографияУкраинаМарьяна БезуглаяВооруженные силы УкраиныСлуга народа
 
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