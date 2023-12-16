https://ukraina.ru/20231216/1052142783.html

Рэкетир для Офиса Зеленского. Чем занимается неонацист Сергей Стерненко

Рэкетир для Офиса Зеленского. Чем занимается неонацист Сергей Стерненко - 16.12.2023 Украина.ру

Рэкетир для Офиса Зеленского. Чем занимается неонацист Сергей Стерненко

Одним из символов украинского Евромайдана и показательного террора в отношении одесситов в свое время стал Сергей Стерненко, бывший глава одесского "Правого сектора"*. Он отметился целой серией нападений, похищений, убийством, грабежами, но все ему сходило и сходит с рук благодаря заступничеству украинских властей и уличных банд националистов.

2023-12-16T04:55

2023-12-16T04:55

2023-12-16T04:55

эксклюзив

стерненко

украина

евромайдан

правый сектор

одесса

сбу

офис президента

владимир зеленский

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Сейчас он, по его словам, на фронте не появляется, так как считает свою деятельность в качестве волонтера более значимой. "Сейчас у меня возникает такое желание мобилизоваться время от времени, но мне кажется, что я сейчас на своем месте более эффективен", - рассказывает Стерненко "Украинской правде".После Евромайдана "Правый сектор"* фактически поступил на службу СБУ и до сих пор его активисты используются для террора во внутренних разборках, а также для выбивания денег у коммерческих структур.Украиноязычный уроженец села Садовое Одесской области сам город Одесса изначально не любил, чувствуя себя в нем чужаком. После окончания школы он приезжает в Одессу учиться на факультет ресторанно-отельного бизнеса, но вскоре присоединяется к банде фанатов-ультрас, крышевавшей наркопритоны и наркоторговцев.Однако уже в конце 2013 года он почувствовал шанс на быстрое продвижение и возможность отомстить чуждой ему Одессе. Такой шанс ему предоставил Евромайдан. В Одессе активистов Майдана было немного. Преимущественно это были заезжие националисты, поэтому Стерненко быстро становится одним из их лидеров в Одессе, несмотря на свои 18 лет. В начале 2014 года он едет в Киев, где участвует в столкновениях боевиков с "Беркутом" на улице Грушевского.После победы Евромайдана Стерненко развивает кипучую деятельность по зачистке Украины. Он участвует 2 мая в уничтожении одесситов возле Дома профсоюзов, нападает на народных депутатов, не поддержавших Майдан, пикетирует консульство РФ, срывает концерты групп и артистов, требуя с них процент от продажи билетов, громит автомобили священников канонической православной церкви, нападает на офисы телеканалов, которые Зеленский впоследствии вообще закроет. За нападения на священников УПЦ МП раскольническая УПЦ КП наградила его медалью "За любовь к Украине".На него было открыто уголовное дело за похищение депутата райсовета Сергея Щербича. Следующее дело – за пособничество в сбыте наркотиков. Суды по многим делам отпускали его под залог, который за него вносили топ-чиновники и депутаты. В 2018 году он убил бывшего украинского военнослужащего Ивана Кузнецова, транслируя этот момент на видео. По словам Стерненко, он действовал в целях самозащиты (хотя догнал и зарезал), а нож, которым он зарезал человека, якобы принадлежал убитому. И хотя судмедэксперты оспорили его версию, после длительных разбирательств Стерненко отпустили под домашний арест. Западные правозащитники и украинские националисты трактовали это дело, как "репрессии против активиста". Здание суда во время заседаний штурмовали радикальные неонацисты.Сам Стерненко называл бывшего главу МВД Арсена Авакова заказчиком репрессий против него. Критиковал Стерненко и основатель неонацистского "Азова" Андрей Билецкий, обвинивший его в крышевании публичных домов и наркопритонов. Дело в том, что в то время шла подковерная борьба между МВД и СБУ за контроль над радикальными группировками и финансовыми потоками.В 2020 году он переехал из Одессы в Киев, считая, что оставаться в этом чуждом ему городе небезопасно. В Киеве он стал одним из основателей неонацистской группировки "Гонор", которая сейчас воюет в составе Сил специальных операций (ССО). Сам Стерненко 24 февраля 2022 года вступил в территориальную оборону Киева, но в боевых действиях участия не принимал. Впоследствии он занялся привычным для себя делом – рэкетом и сбором средств якобы для ВСУ.С конца 2022 года он сотрудничает с Фондом Сергея Притулы, украинским комиком и бывшим депутатом от партии "Голос". Фонд собирает средства якобы на "месть россиянам" и дроны дальнего действия, но известен фонд скорее тем, что средства из него чудесным образом исчезают. В соцсетях Стерненко хвастался, что закупленными на их средства дронами был атакован аэродром в Пскове.Средства в фонд Стерненко по привычке выбивает угрозами. Так, например, недавно украинская певица Maruv (Анна Корсун) отказалась жертвовать ему средства на дроны и забанила в соцсетях. "Да, Анна Корсун на дроны скидываться не хочет, в отличие от Каролины. Значит купим ей отдельный дрон", - написал Стерненко.Регулярно он также угрожает расправой тем украинским политикам и артистам, которые критикуют Офис Зеленского, пусть даже те сами тоже являются националистами. Адвокат Сергея Стерненко Маси Найем (брат организатора Майдана Мустафы Найема) ранее говорил, что Владимир Зеленский предлагал тому должность в правоохранительных ведомствах еще в июне 2019 года.Стерненко выгоден Офису Зеленского и СБУ, как инструмент, с помощью которого можно выбивать деньги и заставлять оппонентов замолчать, поэтому его будут беречь и держать подальше от фронта.*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

https://ukraina.ru/20230921/1049602929.html

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эксклюзив, стерненко, украина, евромайдан, правый сектор, одесса, сбу, офис президента, владимир зеленский