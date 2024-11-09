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Железная пята американской техноолигархии, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 9 ноября

Железная пята американской техноолигархии, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 9 ноября - 09.11.2024 Украина.ру

Железная пята американской техноолигархии, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 9 ноября

СМИ сообщили об участии миллиардера Илона Маска в разговоре с победившим на выборах президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-11-09T13:00

2024-11-09T13:00

2024-11-09T13:05

эксклюзив

хроники

илон маск

дональд трамп

владимир зеленский

вооруженные силы украины

россия

украина

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Об участии Маска в разговоре сообщило издание Axios со ссылкой на источники."Телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в среду преподнес два сюрприза: Илон Маск также был на линии", - отмечалось в публикации.Как рассказали изданию источники, разговор Зеленского и Трампа длился около 25 минут. Маск, который также был на линии, сказал Зеленскому, что продолжит поддерживать Украину через свои спутники Starlink."Новые детали звонка подчеркивают, насколько влиятельным может быть Маск во второй администрации Трампа, а также неопределённость относительно того, как именно Трамп будет относиться к Украине", - писало издание.При этом сам Зеленский, как указывалось в публикации, уверен, что разговор прошёл хорошо.Также источники сообщили, что после встречи Зеленского и Трампа в сентябре в Нью-Йорке стороны наладили канал связи."Ничто из того, что Зеленский и его помощники слышали от Трампа и его команды в частных разговорах, не вызвало тревоги и не заставило нас почувствовать, что Украина будет той, кто заплатит за это (конфликт – Ред.) цену", – рассказал один из источников.Некоторые эксперты уверены: участие Маска в разговоре Трампа и Зеленского — свидетельство заинтересованности одной части американской олигархии в Украине."Давайте, представим себе, как это могло произойти: звонит Зеленский "Дональд Фредович, от всей души поздравляю!" "Спасибо, Вов. Знаешь, тут рядом Илон. У него к себе серьёзный разговор". И дальше разборки, кто кого обзывал в соцсетях. Ну странно, согласитесь. Тем более странно, что американцы нам постоянно говорят, что никакого интереса по отношению к Украине в Штатах нет, но тем не менее этим вопросом занимается не только будущий президент, вице-президент, но ещё и самый популярный и богатый человек в штабе. Что ж там за дела такие на Украине, что они так важны в момент, когда победителям нужно звенеть бокалами на праздничной вечеринке? Давайте попробуем предположить, чем Украина так заинтересовала Маска и его коллег из техноолигархии. Структуры Маска, как известно, сыграли выдающуюся роль в обороноспособности Украины, его спутники обеспечивали связь, координацию подразделений и разведку ВСУ. Но не всегда обеспечивали, иногда Маск в ручном режиме отключал или ограничивал работу своих приблуд, а потом ещё и издевался над украинским руководством в своих блогах, особенно над Зеленским, которого он явно недолюбливает", - отметил ориенталист Игорь Димитриев.Он также вспомнил об американском бизнесмене Питере Тиле — одном из основателей платёжной системы PayPal."Кроме Маска в Украине засветились структуры Тиля. Знаменитая Palantir уже в первые месяцы войны анонсировала создание единой системы сбора и анализа разведданных, которая позволила бы создать единую цифровую картину. Это могло многократно увеличить эффективность украинских ударов и улучшить координацию войск. Palantir не планировал зарабатывать на Украине, а собирался её использовать, в качестве, так сказать, демонстрационного стенда. Однако, планы американского разведывательного гиганта не были реализованы. Возможно, всё уперлось в сопротивление украинских военных, которые не готовы были превращаться в юниты для Palantir-Game. Помните, в конце 2022 - начале 2023 года как раз происходила борьба за то, кто будет определять цели для высокоточного оружия, и американцы требовали отдать им эту сферу полностью", - отметил Димитриев.Он также сообщил, что "кроме Palantir, на Украине засветилась другая компания связанная с Питером Тилем - Anduril Industries Палмера Лаки, изобретателя шлема виртуальной реальности Oculus"."Сейчас она известна беспилотными летательными аппаратами с использованием иcкусственного интеллекта. Компания отчитывалась об успешных испытаниях новых типов беспилотников на Украине", - указал эксперт.В другой записи Димитриев отметил, что у американских техноолигархов может быть амбициозная цель: подвинуть старых производителей оружия и выйти на этот мировой рынок."Если допустить, что у техно-олигархов такой амбициозный план выхода на мировой оружейный рынок, то теперь необходимо решить всего несколько препятствий на пути к его реализации. В том числе убрать раздражающего Зеленского и поставить на место командование ВСУ, которое хочет управлять процессом самостоятельно. Хотя их давно уже посадили на снарядный и ракетный голод именно в воспитательных целях. А также контролировать переговорный процесс, чтоб боевые действия не вспыхивали сами по себе", - указал эксперт.Боевые действия на Украине подходят американским предпринимателям, т. к. превращают страну в огромный полигон для испытания новых видов вооружений.Обстрелы и налётыУтром 9 ноября Минобороны России рассказало об отражённых за ночь атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены 50 украинских БПЛА: 28 БПЛА – над территорией Брянской области, 12 – над территорией Курской области, четыре над территорией Новгородской области, два над территорией Смоленской области, два над территорией Тульской области и по одному над территориями Орловской и Тверской областей", - отмечалось в публикации в телеграм-канале министерства оборона.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 19 ударов.На донецком направлении ВСУ совершили 1 обстрелы, на горловском направлении — 18 обстрелов, выпустив в общей сложности 65 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели 3 и ранении 2 гражданских лиц. Огнём ВСУ были повреждены 1 жилое домостроение и 4 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки 3 кассетных снаряда калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 41 снаряд."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 41 снаряд из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Горностаевка — 4; Каиры — 3; Заводовка — 3; Новая Каховка — 9; Алёшки — 5; Днепряны — 11; Корсунка — 4; Обрывка — 2", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 18 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Каховка, Козачьи Лагеря, Новая Маячка, Алёшки и Днепряны."В результате обстрела ВСУ в Алешках и Новой Каховке ранения получили два мирных жителя", - сообщал канал.Утром 9 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."Над Белгородом системой ПВО сбит один БПЛА самолётного типа. Без последствий. В Белгородском районе по сёлам Красный Хутор, Пушкарное и Щетиновка выпущено 17 боеприпасов в ходе 2 обстрелов. Системой ПВО сбит один беспилотник. Пострадавших и повреждений нет", - писал Гладков.В Борисовском районе по селу Богун-Городок произведён один обстрел ствольной артиллерией, в ходе которого выпущено 8 боеприпасов. Обошлось без пострадавших и разрушений."В Валуйском муниципальном округе двое мужчин на автомобиле въехали на территорию закрытого села Старый Хутор. В результате автомобиль подорвался на взрывном устройстве, и один из мужчин получил осколочные ранения руки, но отказался от медицинской помощи. Транспортное средство восстановлению не подлежит", - сообщил губернатор.В Волоконовском районе хутор Старый подвергся одному обстрелу, в ходе которого выпущено 4 снаряда. Обошлось без повреждений.В Грайворонском муниципальном округе по сёлам Безымено и Козинка выпущено 22 боеприпаса в ходе 3 обстрелов. Последствий нет.В Краснояружском районе по селу Вязовое и хутору Архипов выпущено 3 БПЛА и сброшено 3 боеприпаса с одного беспилотника. Повреждены два частных дома и автомобиль."В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино и посёлку Красное выпущены 7 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и совершены атаки с помощью 2 беспилотников, один из которых сбит. Повреждены 16 частных домовладений и 2 автомобиля", - указывалось в сводке.В Курской области идут ожесточённые бои со вторгшимися украинскими формированиями.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Об обстановке на фронте в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Противник несет потери, но еще силен и коварен".

https://ukraina.ru/20241109/1058766557.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, илон маск, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины, россия, украина