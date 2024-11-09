https://ukraina.ru/20241109/1058751040.html

Спецоперация на минувшей неделе. Противник несет потери, но еще силен и коварен

Спецоперация на минувшей неделе. Противник несет потери, но еще силен и коварен - 09.11.2024 Украина.ру

Спецоперация на минувшей неделе. Противник несет потери, но еще силен и коварен

Активные маневренные действия наших войск на Кураховском направлении вынуждают противника терять опорные пункты, отходить на заранее подготовленные оборонительные позиции или пытаться закрепиться на новых рубежах, зачастую слабо оборудованных в инженерном отношении.

2024-11-09T09:35

2024-11-09T09:35

2024-11-09T09:35

эксклюзив

россия

купянск

курахово

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Российская армия там методично продвигается, после освобождения Селидова, Горняка и ряда других населенных пунктов на Покровском (Красноармейском) направлении, появился оперативный простор для выполнения боевых задач. Курахово, образно говоря, уже находится в "оперативной разработке".Курахово — небольшой поселок на территории Донецкой области, на берегу местного водохранилища. Этот населенный пункт с начала осени стал местом ожесточенных сражений наступающих российских войск и обороняющихся сил ВСУ. Город считается "ключом" для дальнейшего продвижения в направлении Покровска.Этот важный логистический узел российские войска берут по уже отработанной схеме — окружают с флангов, вынуждая противника покинуть свои позиции. Из последних новостей на этом участке — штурмовики армии РФ зашли и освободили село Степановка. Также наступление ведется с южного направления, где уже передовые подразделения зашли в Богоявленку. От нее до Курахова всего пара километров.Армейские части осуществляют маневренные действия и к Разливу, который расположен с западной стороны населенного пункта. По сути, "котел" уже практически сложился, осталось перекрыть трассу на село Константинополь, через который идёт основное снабжение украинского гарнизона в Курахове.Стоит заметить, что кураховский плацдарм непростой для штурма. Располагается на берегу водохранилища, которое является водной преградой, прикрывающей украинские позиции с тыла. Для нас это тоже своеобразный плюс, ВСУ не могут использовать его как транспортную артерию и в случае необходимости не смогут здесь эвакуироваться.Курахово обошли по флангам, осталась одна дорога, по которой в украинский гарнизон поставляются боеприпасы и подкрепление. Эта „лазейка “просуществует недолго. В случае её перекрытия у ВСУ останется лишь один вариант — сдаваться в плен, так как попытка прорыва ни к чему хорошему не приведет. Если только бойцы не сообразят, что город надо покинуть в спешном порядке. На это у украинских военных осталось не так много времени. Они понимают, что оказались в западне, однако киевский режим настойчиво требует держаться. А держаться там уже не за что. Могу предположить, что до освобождения Курахова, населенного пункта, где 70% местных жителей являются русскоговорящими, осталось несколько дней.В ходе упорных боев полностью освобождены от врага Антоновка и Максимовка в Донецкой Народной Республике, сообщается в отчете Министерства обороны РФ. Антоновка освобождена силами "Южной" группировки войск, а Максимовка войсками группировки "Восток". Оба населенных пункта находятся на Кураховском направлении и создают условия для прорыва к главному узлу обороны ВСУ с юга.На Харьковском направлении для ВСУ также складывается весьма плачевная ситуация. Прежде всего в районе Купянска. Он находится между молотом и наковальней. И молот, и наковальня принадлежат российской армии, а между ними корчится от ударов "прокладка" в виде бригад ВСУ, которые отчаянно отбиваются от российских штурмовых отрядов к северу и югу от Купянска, на левобережном плацдарме вдоль реки Оскол.С севера прямая угроза исходит от продвигающихся по Харьковской области войск российской группировки "Север", а с юга врага подпаливает группировка войск "Запад". В итоге противник пытается сопротивляться, но распыление сил приводит к ещё большим потерям.Так, к югу от Купянска ВС РФ удалось занять большую часть населенного пункта Колесниковка. Бои идут в районах Глушковки и Кругляковки. Это позволит выйти на правый берег Оскольского водохранилища и охватить Купянск с юга.По данным Министерства обороны РФ, подразделения группировки войск "Запад" за минувшие сутки нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Потери противника составили до 450 военных, танк, американский БТР, три автомобиля, польская 155-мм САУ и британское 105-мм орудие.На Купянском участке фронта в эти дни был уничтожен целый взвод из такой "элиты" — 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ. Соединение прошло обучение по натовским лекалам и считалось одним из самых подготовленных в украинской армии. Вероятно, поэтому командование перебросило своих десантников в Харьковскую область, чтобы попытаться остановить наступление российской армии на этом направлении.77-ю бригаду сформировали летом 2022 года в Житомире. Ранее соединение уже задействовали на территории Харьковской области в ходе контрнаступления ВСУ. Однако из-за больших потерь в личном составе и боевой технике бригаду пришлось вывести на переформирование — в подразделениях осталось 25-30% военнослужащих. На её место поставили 115-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ. Произошло это в августе. И вот уже через три месяца украинских десантников из Житомира вернули опять под Купянск. Как за такой короткий срок "восстановили" целую бригаду — не совсем понятно. Однако продолжающееся на этом участке продвижение армии РФ вынудило командование ВСУ вернуть 77-ю на фронт.Судя по складывающейся обстановке, возвращение было далеко не самым успешным, бригада продолжает нести потери. Как сообщает сейчас Telegram-канал SHOT, один из "элитных" взводов 77-й бригады, а он насчитывал порядка 30-40 человек, был уничтожен в полном составе. Украинские десантники "проклятого взвода" даже не успели доехать до линии боевого соприкосновения и разместились в пункте временной дислокации. Здесь их и накрыли удары российских тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепёк". В бой взвод вступить так и не успел.Ещё в начале года, оценивая ситуацию мы не говорили о прорыве российской армии, а расстояния измерялись десятками километров. Сейчас же до окраины Купянска осталось продвинуться пару километров. И опять же без спешки и лишней суеты, но противника уничтожаем и вытесняем. Посмотрим через пару недель диспозицию, уверен, что она существенно изменится.На Запорожском направлении, которому в сводках Минобороны уделялось меньше всего внимания по причине статичного положения фронта, всё начинает резко меняться. В районе населенного пункта Нестерянка штурмовые подразделения выбивают врага с "насиженных" позиции у Новоандреевки и гонят в сторону Орехова. Именно там находится крупный узел обороны ВСУ, который прикрывает главный город области — Запорожье.По мнению военных аналитиков и экспертов в Запорожье армия РФ готовит плацдарм для большого наступления. Главной целью, конечно, будет Запорожье, а пока сражения разворачиваются в районе Орехова и Гуляйполя. Складывающаяся на Ореховском и Времевском направлениях ситуация благоволит нашим бойцам в тактическом плане. Формируется плацдарм для важного наступления на Гуляйполе с востока и севера, где оборона противника налажена плохо. Кроме Гуляйполя ситуация в районе Орехова для ВСУ складывается крайне неблагоприятно. Если ВС РФ удастся освободить город в этом месяце, то в декабре российская армия будет стоять уже под Запорожьем.По данным Минобороны России, подразделениям группировки войск "Днепр" удалось продвинуться вперед и нанести поражение противнику в районах Новоандреевки Запорожской области и Токаревки Херсонской области. ВСУ за сутки потеряли здесь до 70 военных, бронемашину и два автомобиля.Безусловно, ключевым участком фронта является Курская область. Российская армия выдавливает противника, совершая четко спланированные маневренные действия. Противник несет потери в живой силе и технике, вынужден использовать части специального назначения в качестве линейной пехоты, чтобы деблокировать оказавшиеся в окружении "силы вторжения". Потери оккупантов на курском направлении в живой силе только за сутки составили 150 военных, а за все время боевых действий уничтожено более 30 200 украинских солдат и офицеров.Удары авиацией и артиллерией продолжают наноситься и по районам сосредоточения войск и резервов противника в Сумской области. В течение суток были атакованы пункты временной дислокации, стоянки с бронетехникой и склады с боеприпасами в районах населенных пунктов Беловоды, Голышевское, Иволжанское, Искрисковщина, Локня, Мирополье и Павловка. Разгромлены формирования семи украинских бригад, предназначенные для переброски в Курскую область.Российская армия с весны ведёт наступательные действия на большинстве участков фронта и смогла за десять месяцев очистить от ВСУ 2650 квадратных километров. Численность воюющей российской группировки около 1 миллиона человек и пополнение обеспечиваются за счёт постоянного притока добровольцев, заключающих контракты с МО.Российский ВПК постоянно наращивает производство и передал армии танков – в пять раз больше, чем получили ВСУ, артиллерии и САУ в шесть раз больше, чем получили ВСУ, БМП, БТР и ББМ в три с половиной раза больше, авиации и вертолётов в восемь раз. Снарядов – в десять.Российское военное командование приобрело огромный боевой опыт, как оборонительных, так и наступательных операций. А соотношение потерь таково, что позволяет сохранять и накапливать личный состав, получивший боевой опыт, получая в своё распоряжение отлично подготовленные и закалённые в боях части, и соединения.Тем не менее, при всей авантюрности и ограниченности итогов наступления на Курск, оно всё же потребовало от Российского генштаба переброски сюда резервов и формирования новых пограничных группировок в Брянской, Курской и Белгородских областях и вот уже три месяца является головной болью российского командования. Поэтому, не обращая внимания на прогибающийся фронт, украинский Генштаб ускоренно готовит резервы для нового контрудара, подбирая для него наиболее удобное, с точки зрения фактора внезапности и пропагандистского эффекта, направление, накапливая для него материальные запасы, технику и вооружение.По всем признакам украинское политическое руководство уже смирилось с полной потерей Донбасса, но собирается "обменять" его на некие "успехи" на других направлениях, которые позволят вести переговоры с Россией на равных. На мой взгляд, для Украины это означает ведение активных боевых действий любой ценой до момента начала мирных переговоров, не обращая внимания на потери, но, не допуская полного краха фронта. Ключевым тут для неё является уверенность в том, что переговоры начнутся до этого обвала, что её "подстрахуют" союзники-покровители, и что Россию смогут убедить таковые переговоры начать. Вот для этого ВСУ и должны будут наступать…Для России, очевидно, не подходит подобный украинский сценарий. Для нас важен только такой разгром Украины, который позволит нам диктовать условия. А для этого нам необходимо постоянно наращивать силу и масштаб наших ударов и обрушить фронт в ближайшие месяцы.О других проблемах украинской армии - в статье "Безуглой можно верить": ветеран СВО назвал изъян ВСУ, мешающий им уйти из Курской области

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эксклюзив, россия, купянск, курахово, вооруженные силы украины, минобороны, впк, сво