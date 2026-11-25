https://ukraina.ru/20261125/ugrozhayut-ubit-ukrainskaya-zhurnalistka-ukazala-na-ofis-zelenskogo-i-gur-1084721233.html

"Угрожают убить": украинская журналистка указала на Офис Зеленского и ГУР

"Угрожают убить": украинская журналистка указала на Офис Зеленского и ГУР - 25.11.2026 Украина.ру

"Угрожают убить": украинская журналистка указала на Офис Зеленского и ГУР

Украинская журналистка Диана Панченко рассказала что в ее адрес регулярно поступают угрозы от представителей Офиса Владимира Зеленского и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, передает 25 ноября РИА Новости

2026-11-25T07:53

2026-11-25T07:53

2026-11-25T07:53

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владимир зеленский

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минобороны

сбу

украина.ру

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По словам журналистки, сообщения с обещаниями расправиться с ней и ее близкими приходят десятками каждый день — до ста раз в сутки на протяжении последних десяти лет. Панченко особо отметила, что за частью этих угроз стоят непосредственно Офис Зеленского и украинская военная разведка.На родине против самой журналистки возбуждено сразу несколько уголовных дел. В январе 2023 года Служба безопасности Украины (СБУ) выдвинула против нее обвинения в оправдании российской спецоперации — поводом послужили ее репортажи из Донецка и Мариуполя. Позднее украинская спецслужба инициировала в отношении Панченко еще одно расследование, инкриминировав ей государственную измену.О других угрозах - в материале Залужный рассказал о конфликте с Зеленским и угрозах применить оружие против сотрудников СБУ в дзен-канале Украина.ру.

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новости, донецк, мариуполь, владимир зеленский, валерий залужный, минобороны, сбу, украина.ру