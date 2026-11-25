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"Угрожают убить": украинская журналистка указала на Офис Зеленского и ГУР
"Угрожают убить": украинская журналистка указала на Офис Зеленского и ГУР - 25.11.2026 Украина.ру
"Угрожают убить": украинская журналистка указала на Офис Зеленского и ГУР
Украинская журналистка Диана Панченко рассказала что в ее адрес регулярно поступают угрозы от представителей Офиса Владимира Зеленского и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, передает 25 ноября РИА Новости
2026-11-25T07:53
2026-11-25T07:53
2026-11-25T07:53
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мариуполь
владимир зеленский
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минобороны
сбу
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По словам журналистки, сообщения с обещаниями расправиться с ней и ее близкими приходят десятками каждый день — до ста раз в сутки на протяжении последних десяти лет. Панченко особо отметила, что за частью этих угроз стоят непосредственно Офис Зеленского и украинская военная разведка.На родине против самой журналистки возбуждено сразу несколько уголовных дел. В январе 2023 года Служба безопасности Украины (СБУ) выдвинула против нее обвинения в оправдании российской спецоперации — поводом послужили ее репортажи из Донецка и Мариуполя. Позднее украинская спецслужба инициировала в отношении Панченко еще одно расследование, инкриминировав ей государственную измену.О других угрозах - в материале Залужный рассказал о конфликте с Зеленским и угрозах применить оружие против сотрудников СБУ в дзен-канале Украина.ру.
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новости, донецк, мариуполь, владимир зеленский, валерий залужный, минобороны, сбу, украина.ру
Новости, Донецк, Мариуполь, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Минобороны, СБУ, Украина.ру
"Угрожают убить": украинская журналистка указала на Офис Зеленского и ГУР
Украинская журналистка Диана Панченко рассказала что в ее адрес регулярно поступают угрозы от представителей Офиса Владимира Зеленского и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, передает 25 ноября РИА Новости
По словам журналистки, сообщения с обещаниями расправиться с ней и ее близкими приходят десятками каждый день — до ста раз в сутки на протяжении последних десяти лет.
Панченко особо отметила, что за частью этих угроз стоят непосредственно Офис Зеленского и украинская военная разведка.
На родине против самой журналистки возбуждено сразу несколько уголовных дел. В январе 2023 года Служба безопасности Украины (СБУ) выдвинула против нее обвинения в оправдании российской спецоперации — поводом послужили ее репортажи из Донецка и Мариуполя. Позднее украинская спецслужба инициировала в отношении Панченко еще одно расследование, инкриминировав ей государственную измену.