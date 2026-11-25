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Трамп высмеял слова Зеленского о сроках завершения конфликта

Трамп высмеял слова Зеленского о сроках завершения конфликта - 25.11.2026 Украина.ру

Трамп высмеял слова Зеленского о сроках завершения конфликта

Американский лидер Дональд Трамп со смехом воспринял слова Владимира Зеленского о том, что делегация США якобы намерена добиться мира между Россией и Украиной уже к январю, пишет New York Post

2026-11-25T08:21

2026-11-25T08:21

2026-11-25T08:21

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Накануне Зеленский утверждал, что американские переговорщики рассчитывают завершить украинский кризис на рубеже декабря и января. Услышав об этом от репортеров, Трамп рассмеялся, переглянулся со стоявшим рядом старшим помощником и переспросил, кто именно распространяет такую информацию и чего от него добивается Зеленский.Говоря о перспективах завершения боевых действий, президент США подчеркнул, что не ставит перед собой никаких дедлайнов. По его словам, у него нет жестких временных рамок, а главная цель состоит в том, чтобы конфликт просто прекратился.В Москве, в свою очередь, не раз подчеркивали готовность к мирному решению вопроса при условии учета российских интересов безопасности и устранения первопричин кризиса. Как отмечал недавно президент РФ Владимир Путин, Россия не стремится затягивать вооруженное противостояние, однако для его остановки Киеву также придется пойти на предложенные Вашингтоном компромиссы.О проблемах Киева - в материале Украина в критическом положении: Мендель призвала поскорее закончить конфликт в дзен-канале Украина.ру.

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новости, россия, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин