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Трамп высмеял слова Зеленского о сроках завершения конфликта
Трамп высмеял слова Зеленского о сроках завершения конфликта - 25.11.2026 Украина.ру
Трамп высмеял слова Зеленского о сроках завершения конфликта
Американский лидер Дональд Трамп со смехом воспринял слова Владимира Зеленского о том, что делегация США якобы намерена добиться мира между Россией и Украиной уже к январю, пишет New York Post
2026-11-25T08:21
2026-11-25T08:21
2026-11-25T08:21
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Накануне Зеленский утверждал, что американские переговорщики рассчитывают завершить украинский кризис на рубеже декабря и января. Услышав об этом от репортеров, Трамп рассмеялся, переглянулся со стоявшим рядом старшим помощником и переспросил, кто именно распространяет такую информацию и чего от него добивается Зеленский.Говоря о перспективах завершения боевых действий, президент США подчеркнул, что не ставит перед собой никаких дедлайнов. По его словам, у него нет жестких временных рамок, а главная цель состоит в том, чтобы конфликт просто прекратился.В Москве, в свою очередь, не раз подчеркивали готовность к мирному решению вопроса при условии учета российских интересов безопасности и устранения первопричин кризиса. Как отмечал недавно президент РФ Владимир Путин, Россия не стремится затягивать вооруженное противостояние, однако для его остановки Киеву также придется пойти на предложенные Вашингтоном компромиссы.О проблемах Киева - в материале Украина в критическом положении: Мендель призвала поскорее закончить конфликт в дзен-канале Украина.ру.
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Новости, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин
Трамп высмеял слова Зеленского о сроках завершения конфликта
Американский лидер Дональд Трамп со смехом воспринял слова Владимира Зеленского о том, что делегация США якобы намерена добиться мира между Россией и Украиной уже к январю, пишет New York Post
Накануне Зеленский утверждал, что американские переговорщики рассчитывают завершить украинский кризис на рубеже декабря и января.
Услышав об этом от репортеров, Трамп рассмеялся, переглянулся со стоявшим рядом старшим помощником и переспросил, кто именно распространяет такую информацию и чего от него добивается Зеленский.
Говоря о перспективах завершения боевых действий, президент США подчеркнул, что не ставит перед собой никаких дедлайнов. По его словам, у него нет жестких временных рамок, а главная цель состоит в том, чтобы конфликт просто прекратился.
В Москве, в свою очередь, не раз подчеркивали готовность к мирному решению вопроса при условии учета российских интересов безопасности и устранения первопричин кризиса. Как отмечал недавно президент РФ Владимир Путин, Россия не стремится затягивать вооруженное противостояние, однако для его остановки Киеву также придется пойти на предложенные Вашингтоном компромиссы.