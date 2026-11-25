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Мадьяр поторопил Киев с возвращением прав закарпатским венграм

Мадьяр поторопил Киев с возвращением прав закарпатским венграм - 25.11.2026 Украина.ру

Мадьяр поторопил Киев с возвращением прав закарпатским венграм

Будапешт настаивает на том, чтобы Киев как можно скорее вернул права венгерскому населению Закарпатья, не дожидаясь крайнего срока в конце 2027 года, заявил на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в закарпатском городе Берегово премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр

2026-11-25T07:26

2026-11-25T07:26

2026-11-25T07:26

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владимир зеленский

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верховная рада

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По словам главы венгерского правительства, текущие договоренности отводят на реализацию ряда шагов время до конца 2027 года. Однако Будапешт рассчитывает, что этот график удастся сдвинуть влево и новые нормы заработают уже в 2026-м или в самом начале 2027 года.Определенные подвижки в этом направлении уже есть: в октябре Верховная рада одобрила документ, позволяющий вести обучение на официальных языках Евросоюза, к которым относится и венгерский. Вопрос соблюдения прав нацменьшинств напрямую связан с евроинтеграцией Украины. Еще в июне Мадьяр пообещал, что после заключения соглашения по Закарпатью Венгрия перестанет блокировать старт переговоров о присоединении Киева к ЕС. Вместе с тем венгерский премьер напомнил, что его страна по-прежнему выступает против приема любых государств в объединение по ускоренной схеме, настаивая на оценке реальных заслуг кандидатов.Подробнее - в материале Венгрия и Украина подписали соглашение о правах закарпатских венгров в дзен-канале Украина.ру.

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новости, киев, венгрия, украина, мадьяр, владимир зеленский, ес, верховная рада