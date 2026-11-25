https://ukraina.ru/20261125/khayrem-maksim--chelovek-i-pulemt--1084664227.html

Хайрем Максим – человек и пулемёт

Хайрем Максим – человек и пулемёт - 25.11.2026 Украина.ру

Хайрем Максим – человек и пулемёт

Американо-британский (именно так) промышленник и изобретатель сэр Хайрем Стивенс Максим скончался 110 лет назад – 24 ноября 1916 года. Для России и постсоветского пространства он стал персонажем мало не родным, благодаря его главному изобретению – пулемёту, выпущенному на заводах нынешней России в количестве 100-150 тыс. штук

2026-11-25T08:00

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Для начала, развенчаем пару заблуждений.Во-первых, Максим наш (точнее их, но вы поняли) вовсе не Макси́м, а совсем даже наоборот – Ма́ксим. Нас всё это время обманывали, а власти, традиционно, скрывали.Во-вторых, Максим родился 5 февраля 1840 года в штате Мэн, а 1881 году переехал в Британию (по легенде знакомый сказал ему – "если хочешь заработать кучу денег, придумай что-нибудь, что позволит этим европейцам ещё лучше перегрызать друг другу глотки"), но это не была обратная эмиграция – его предками были французские гугеноты, что заметно по фамилии.В-третьих, хотя отец был Исаак, жена – Сара, да и сам он – Хирам, Максим таки не да. По приезде в Россию его, правда, попытались записать в иудеи, на что он гордо сказал, что атеист. Пограничники ответили, что так не бывает и вписали в протестанты (обычная, кстати, практика)…Отметим, что многие христианские имена имеют еврейское происхождение (Иван, Михаил, Анна и др.), а в XIX веке нередко имена давали по Ветхому Завету, потому одного из предков автора звали Абрам Моисеевич, что не совсем характерно для крестьян Пензенской губернии.В-четвёртых, Максим не был оружейником.С одной стороны, у него просто не было специального образования. Правда, у него и с не специальным было не особенно... Хотя в школе он худо-бедно несколько лет отучился.С другой стороны, изобретение пулемёта было только одним из эпизодов его многообразной изобретательской деятельности. Он, например, изобрёл ингалятор для лечения заболеваний дыхательных путей. Пружинную мышеловку опять же. С Эдисоном он судился по поводу приоритета на изобретение электрической лампы (в США он вообще был более известен как электротехник). Через восемь лет после полёта самолёта Можайского разрабатывал свой собственный паролёт (специалисты до сих пор спорят, имелась ли в виду постройка самолёта или это просто был такой аэродинамический стенд – мнения тех и других достаточно убедительны, пожелаем им удачи и не загрызть друг друга).Выяснив кое-что о самом Максиме, переходим к его пулемёту. Замысел, согласно легенде, возник в 1866 году, когда Максиму выпал случай пострелять из нарезного мушкета и убедиться в его сильной отдаче (как американец ухитрился первый раз пострелять только в возрасте 26 лет история умалчивает… ну и пусть с ней). В 1873 году появился предварительный чертёж механизма, использующего энергию отдачи для взведения курка и перезарядки, а в 1883 году – собственно пулемёт.В Россию Максим приехал в 1887 году и привёз образец под 10,67-мм патрон винтовки Бердана, состоявший на вооружении Русской императорской армии. Весной следующего года пулемёт испытал лично государь император Александр III и милостиво повелеть соизволил купить партию пулемётов, которые поступили на вооружение… артиллерии. А в 1904 году началось и их лицензионное производство в Туле.Позже пулемёт был переведён на отечественный патрон "британского" калибра (7,62 мм – три линии – 0,3 дюйма). В 1910 году российские оружейники его полностью перебрали, сохранив, кажется, только форм-фактор и принцип автоматики, и посадили его на станок Александра Соколова. Он был полегче "крепостных" станков пушечного типа и более удобен при стрельбе с бруствера окопа, а так… – 36 кг без щита, при том, что сам пулемёт с залитым кожухом весил менее 25 кг. Конструкция неудачная, но оказавшаяся жизненной.Пулемёт Максима это пять главных составляющих.Во-первых, это собственно идея автоматической стрельбы.Вариантов автоматики для огнестрельного оружия не так много, основными из них являются три: на отводе пороховых газов (автомат Калашникова, М-16 и др.), на обратном ходу затвора (пистолет Макарова, пистолет-пулемёт Шпагина и др.), на обратном ходу ствола.Максим использовал последний вариант – на коротким ходу ствола с кривошипно-шатунным запиранием его канала (это не помешало ему судиться с компанией Кольта в которой Джон Браунинг изобрёл пулемёт с автоматикой на отводе газов). Этот вариант используется на пулемётах до сих пор – на американском Browning M2, нашем КПВ и многих других.Во-вторых, это ленточный магазин. Ленту для пулемёта изобрёл тоже Максим и его пулемёт был первым образцом оружия с ленточным питанием.На самом деле патронташи с готовыми зарядами появились ещё в XVI веке. Достаточно было взять обычный матерчатый патронташ, растянуть его на 250 патронов, сделать латунный наконечник для облегчения подачи… Вроде всё просто, но без пулемёта почему-то не работает.В-третьих, это унитарный патрон с латунной гильзой.Это изобретение к Максиму отношения не имеет. Скорее это предпосылка появления пулемёта. Собственно унитар – пуля, метательный заряд и капсюль в одном флаконе – появился ещё в начале XIX века, а унитар с металлической гильзой начала производить револьверная компания "Смит и Вессон" в 1859 году.В-четвёртых, это кордит.Строго говоря, изобретённый в 1889 году бездымный порох на основе нитроглицерина и нитроцеллюлозы (вы, кстати, знаете, что основным потребителем среднеазиатского хлопка в СССР в 1970-80 годах было министерство машиностроения?), для пулемёта обязателен не был. Первые образцы пулемёта Максима работали на обычном дымном порохе – со всеми характерными для него издержками:- облаком дыма, которое демаскировало позицию пулемётчика, затрудняло прицельную стрельбу и дыхание всех причастных лиц;- сильнейший нагар, который довольно быстро делал невозможной нормальную работу механизма.В-пятых, это водяное охлаждение, кожух которого придаёт пулемёту неповторимый внешний вид, а снабжение которого теплоносителем является источником головной боли расчёта.Сама его необходимость – сугубо вопрос технологии производства ствола. Как только стволы начали выдерживать высокий темп стрельбы продвинутое охлаждение стало ненужным.Ещё одной, недокументированной, составляющей была психологическая готовность, точнее – неготовность, военных к применению автоматического оружия.Казалось бы, скорострельное оружие в конце XIX века уже было – это и митральезы (мелкокалиберные пушки с несколькими стволами, вроде мортирной батареи Андрея Нартова), и револьверы, и магазинные винтовки. Однако именно с пулемётом произошёл затык – он был слишком скорострельным.Возражения были самыми разными – и тактическими (офицеры старой школы и так страдали из-за отказа от линейной тактики, когда всё было медленно, красиво и понятно), и моральными (нельзя убивать людей в таких количествах – позже на конференциях по разоружению, которые любил проводить император Николай II, вопрос о запрете пулемёта ставился неоднократно), и экономическими (был распространён анекдот, по которому китайский посланник спросил у Максима, сколько стоит стрельба из пулемёта и узнав, что 134 фунта стерлингов в минуту, счёл, что для Китая он стреляет слишком быстро).Максима не воспринимали всерьёз и его проект спасла финансовая поддержка Натаниэла Ротшильда. Но даже она была бы недостаточна, если бы не колониальные войны.В Африке немногочисленные пулемёты выкашивали восставших негров и арабов десятками тысяч. Моральные соображения тут не действовали (последний в Европе человеческий зоопарк работал в Брюсселе в 1958 году), тактику менять не было нужды, а с экономической точки зрения, как отметил глава Британской Южно-Африканской компании Сесил Родс (или кто-то из его окружения), пулемёт сделал колониальную войну рентабельной.Правда, в ходе англо-бурских войн, пулемёт (а они были и у британцев, и у буров) себя не проявил. Буры предпочитали играть от обороны и в атаки не ходили, а британских солдат предпочитали отстреливать поштучно – охотники, что с них взять… Вот во время русско-японской войны, по некоторым оценкам, каждого десятого "двухсотого" японского пехотинца записали на свой счёт русские пулемётчики, но в Европе особого внимания на разборки дикарей не обратили.К началу Первой Мировой войны пулемёт Максима был самым массовым автоматическим оружием в мире и состоял на вооружении, кажется, всех армий. 27,5 тысяч штук было выпущено в России, свыше 70 – в Британии (немалая их часть была поставлена в Россию), ещё примерно столько же – в Германии. Да, Максим без зазрения совести продавал лицензию всем, кто мог и хотел платить, потому немецкий MG-08 – тоже "максим".При этом, самым массовым пулемётом в мировой истории "максим" не является – по количеству выпущенных (около 400 тыс. штук) он занимает примерно пятое-шестое место, уступая Browning M2, семействам Калашникова и Дегтярёва и некоторым другим.Считается, что именно пулемёт Максима заставил пехоту европейских армий изменить тактику, отказавшись от плотных построений. На самом деле это не так. Т.е., пулемёт и колючая проволока тоже сыграли свою роль, но настоящим королём полей Мировой войны была скорострельная артиллерия средних калибров (75/76,2/77 мм). Просто, чтобы было понятно:- пехотная дивизия Русской императорской армии по штатам военного времени в 1914 году насчитывала около 21 тыс. солдат и офицеров, 32 пулемёта и 48 76,2-мм орудий;- в 1945 году стрелковая дивизия Красной армии насчитывала солдат вдвое меньше (9,4-11,8 тыс. по штатам обычной и гвардейской), станковых пулемётов – 166, а орудий – до 132 (в т.ч. 32-44 76,2 мм дивизионных и полковых).В Красной армии заслуженного "максима" ещё до войны попытались заменить на конструкцию Василия Дегтярёва, но ДС-39 "не зашёл" – оказался неудобным ненадёжным. Полноценной заменой стал только СГ-43 Петра Горюнова, весивший около 40 кг, против 62-х, и обходившийся воздушным охлаждением. Тем не менее, "максимы" используются в СВО – и в ВСУ, и в корпусах народной милиции ДНР и ЛНР.

https://ukraina.ru/20231110/1040609418.html

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