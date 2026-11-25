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Госдеп США призвал американцев отказаться от поездок на Украину

Госдеп США призвал американцев отказаться от поездок на Украину - 25.11.2026 Украина.ру

Госдеп США призвал американцев отказаться от поездок на Украину

Госдепартамент США рекомендовал американцам отказаться от поездок на Украину из-за обострения конфликта и внутренней ситуации

2026-11-25T08:26

2026-11-25T08:26

2026-11-25T08:28

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В обновлённых рекомендациях, опубликованных американским внешнеполитическим ведомством, Украине присвоен высший, четвёртый уровень опасности. Подчёркивается, что ракетные удары и атаки беспилотников могут происходить "во всех частях Украины" и "в любое время".Кроме того, в документе предупреждается о дополнительном риске для мужчин с двойным гражданством — США и Украины, которых могут не выпустить из страны и призвать на службу в ВСУ.В обращении Госдепа также отмечается, что сотрудникам правительства США необходимо специальное разрешение для выезда за пределы Киева.Ранее американцам рекомендовали не посещать Украину с паломническими целями.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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киев

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