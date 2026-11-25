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Госдеп США призвал американцев отказаться от поездок на Украину
Госдеп США призвал американцев отказаться от поездок на Украину - 25.11.2026 Украина.ру
Госдеп США призвал американцев отказаться от поездок на Украину
Госдепартамент США рекомендовал американцам отказаться от поездок на Украину из-за обострения конфликта и внутренней ситуации
2026-11-25T08:26
2026-11-25T08:26
2026-11-25T08:28
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В обновлённых рекомендациях, опубликованных американским внешнеполитическим ведомством, Украине присвоен высший, четвёртый уровень опасности. Подчёркивается, что ракетные удары и атаки беспилотников могут происходить "во всех частях Украины" и "в любое время".Кроме того, в документе предупреждается о дополнительном риске для мужчин с двойным гражданством — США и Украины, которых могут не выпустить из страны и призвать на службу в ВСУ.В обращении Госдепа также отмечается, что сотрудникам правительства США необходимо специальное разрешение для выезда за пределы Киева.Ранее американцам рекомендовали не посещать Украину с паломническими целями.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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Госдеп США призвал американцев отказаться от поездок на Украину
08:26 25.11.2026 (обновлено: 08:28 25.11.2026)
Госдепартамент США рекомендовал американцам отказаться от поездок на Украину из-за обострения конфликта и внутренней ситуации
В обновлённых рекомендациях, опубликованных американским внешнеполитическим ведомством, Украине присвоен высший, четвёртый уровень опасности. Подчёркивается, что ракетные удары и атаки беспилотников могут происходить "во всех частях Украины" и "в любое время".
Кроме того, в документе предупреждается о дополнительном риске для мужчин с двойным гражданством — США и Украины, которых могут не выпустить из страны и призвать на службу в ВСУ.
В обращении Госдепа также отмечается, что сотрудникам правительства США необходимо специальное разрешение для выезда за пределы Киева.
Ранее американцам рекомендовали не посещать Украину с паломническими целями.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.