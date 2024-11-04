https://ukraina.ru/20241104/1058619917.html

Готовы потерпеть, подготовка к "лебединой песни" ВСУ. Итоги 4 ноября на Украине

Готовы потерпеть, подготовка к "лебединой песни" ВСУ. Итоги 4 ноября на Украине - 04.11.2024 Украина.ру

Готовы потерпеть, подготовка к "лебединой песни" ВСУ. Итоги 4 ноября на Украине

Опрос КМИС по поводу готовности украинцев терпеть боевые действия возмутили независимые СМИ. Украина накапливает силы для нового наступления

2024-11-04T18:25

2024-11-04T18:25

2024-11-04T18:26

эксклюзив

хроники

украина

россия

киев

forbes

офис президента

вооруженные силы украины

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Днём 4 ноября стали известны результаты исследования Киевского международного института социологии. Согласно данным КМИС, на Украине впервые с начала специальной военной операции ВС РФ сокращается количество тех, кто готов терпеть боевые действия "столько, сколько потребуется". Таких людей всё ещё большинство — 63%. Однако это на 10% меньше, чем было в феврале.Самое резкое сокращение количества тех, кто готов терпеть боевые действия на востоке страны —38% в октябре с 70% в феврале — и на юге — 50% в октябре с 68% в феврале. Наименее резкое — в центре - 70% в октябре с 72% в феврале. Больше всего готовы терпеть продолжающиеся боевые действия там, где их нет — на Западной Украине. Там в октябре этого года готов терпеть был 71%. В феврале таких было 79%.Но даже эти результаты опросов подвергли сомнению на Украине."Новые опросы из альтернативной реальности: по данным КМИС 63% украинцев готовы терпеть войну сколько потребуется. Вероятно, план победы и внутренний план борьбы так сильно вдохновляют народ...", - прокомментировал результаты опроса популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".Другой популярный в стране телеграм-канал - "Легитимный" - назвал опрос заказным."Это заказной социологический опрос от Офиса президента, который дал отличный откат рейтинговому агентству КМИС. По данным КМИС 63% украинцев готовы терпеть войну сколько потребуется. Этот опрос нужен офисным перед западными партнерами. Мол смотрите украинцы хотят воевать и умирать дальше. Никаких мирных переговоров. Обычная технология и стоит не очень дорого. Оплатили сам опрос "нарисованный" и нужный результат, приблизительно потратили не более $200 тыс. из черной кассы ОП", - отметили авторы канала.Ещё один популярный в стране телеграм-канал - "Резидент" - сообщил о том, что в стране на самом деле упаднические настроения. При этом авторы каналы вспомнили другой соцопрос — Центра Разумкова."Настроения в украинском обществе упаднические — если в начале военного конфликта почти никто не думал о переговорах с Россией, то сейчас таких людей стало больше половины. Это означает, что украинцы смирились с потерей территорий и будут готовы смириться с потерей еще их некоторого количества. Даже по официальной статистике, которую "пропустила" Банковая, на переговоры с РФ готов каждый третий украинец из-за усталости от конфликта. Так, согласно результатам опроса Центра Разумкова, в сентябре 2024 года доля сторонников немедленных переговоров с Россией выросла до 35%. Отмечается, что число сторонников переговоров выросло на 14% за последний год. В частности, за урегулирование конфликта уже сейчас выступает 48% жителей южных регионов Украины", - отмечалось в публикации канала.Также авторы вспомнили о сообщениях западных СМИ по поводу царящих настроений уже среди украинской элиты."Сейчас уныние царит не только в обществе, но и в верхах украинской власти. В частности, The Guardian пишет, что на Банковой обеспокоены перспективой президентства Трампа — республиканец в открытую говорит о желании закончить войну и сократить расходы на Украину. "Все понимают, что Трампу наплевать на Украину и что его президентство станет для Киева походом в казино: мы можем либо выиграть по-крупному, либо все потерять", — рассказал источник газеты в украинских силовых структурах. Более того, неудачи Вооруженных сил Украины на поле боя заставляют западные страны сомневаться в необходимости дальнейшей помощи киевским властям. Об этом уже сообщает вещательная корпорация Би-би-си, подчеркивая, что вариант с выходом Украины на границы 1991 года "выглядит все менее вероятным", что порождает дискуссии на Западе о целесообразности продолжения поставок Киеву оружия", - указывалось в публикации.В то же время, западные СМИ сообщили о том, что Украине после длительного перерыва направили бронетехнику.Подготовка к "лебединой песне"?Украина получит 212 бронемашин Stryker, сообщило издание Forbes."Пакет помощи на сумму $425 млн, о котором Пентагон объявил в пятницу, включает бомбы, ракеты, артиллерийские снаряды — и не менее 212 скоростных восьмиколесных Stryker. Большая часть Stryker украинских военных уже находится в Курской области. Нет никаких оснований полагать, что дополнительные машины не выйдут на этот фронт", - сообщило издание.По словам автора публикации, очевидно, что украинцы будут делать с этими машинами."После вычета примерно двух десятков Stryker, потерянных украинцами из-за российского огня, дополнительные машины увеличат украинский парк Stryker до почти 400. Киев распределяет 18-тонные машины, рассчитанные на 11 человек, по десантно-штурмовым бригадам — обычно оснащая три батальона - по 31 машине в каждой бригаде. Предыдущих партий Stryker было достаточно для оснащения 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад, обе из которых предоставили батальоны для вторжения в Курскую область, начавшегося в начале августа. Третья десантно-штурмовая бригада, 95-я, также находится в Курской области — и у неё пока нет ни одного Stryker. Для Генерального штаба в Киеве имело бы смысл отдать приоритет 95-й десантно-штурмовой бригаде для недавно переданных Stryker, чтобы привести бригаду в соответствие со смежными подразделениями в Курской области", - писало издание.Согласно оценке Forbes, Stryker подходит "для хаотичных городских боев и стремительных дорожных атак, типичных для боевых действий в российской области".В то же время, от западных союзников Украина получила не только эти бронемашины. И, согласно информации некоторых источников, машины не передали на передовую."Подготовка к наступлению идет полным ходом. Из последнего, что уже в Украине: Америка БТР Stryker - 221 шт., Швеция Pbv 302 - 170 шт., Франция БТР VAB - 128 шт., Германия и Дания — 20+ "Леопардов", самоходные зенитные установки Gepard.- 10 шт, Bandvagn 206 - 17 шт., Bradley БМП - 10 шт.. Плюс передают тягачи и другую технику. В задействованные бригады не дают, копят", - отмечал, в частности, 4 ноября медиаэксперт Анатолий Шарий.Популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада" в этот же день также указал на накопление Украиной бронетехники."Завтра в США выборы президента. Уже завтра демократам не нужно будет демонстрировать избирателям, что они занимаются внутренними делами, а не Украиной, как и Зеленскому не нужно будет "не отсвечивать", чтобы не наигрывать Трампу карту Третьей Мировой. Можно констатировать, что пусть и тяжело, с потерей многих населённых пунктов на Донбассе, с падением в обществе поддержки продолжения войны, но Зеленский сумел пройти этот самый тяжёлый для него период. Теперь ему нужно подготовится к заходу в переговоры. Делать это с текущих позиций, очевидно, нельзя. Нужна "мажорная нота". Пусть даже с кратковременным эффектом, но большего выжать из текущей ситуации не получится. Слишком не равны ресурсы сторон. Зеленский понимает, что в случае победы Трамп попытается договорится здесь и сейчас. А "здесь и сейчас" у Зе тяжело. Вся логика действий Зе на посту говорит о том, что он пойдёт... на новый "контрнаступ", чтобы "здесь и сейчас" было позитивней. Из Курской выбивают? Курахово теряем? Пофиг - идём вперёд! Запомнится последнее. А тут ещё и сообщения о накоплении ВСУ бронетехники пошли: Stryker, Pbv 302, VAB, Bandvagn, Bradley... Всего около 600 единиц. А куда это мы так бежать собираемся???" - указывалось в публикации канала.Также авторы публикации сообщили, что "авиация ВСУ активно готовится наносить массированные удары ракетами "воздух-земля", которые тоже передали"."Вся эта техника могла бы пригодиться на Донбассе, но не смотря на тяжёлое отступление там ВСУ, нигде так и не всплыла. Границу русские укрепили, в ответ на Курскую авантюру Путин ТЯО не ударил. На ум снова приходит Запорожская АЭС, но там тоже укреплено всё", - отмечалось в публикации.Таким образом, ряд экспертов уверен: Украина может предпринять ещё одно наступление.О том, что происходит на Украине - в статье Павла Волкова "Украина за неделю. Готовы ли стороны завершить конфликт "вничью"?".

https://ukraina.ru/20241104/1058614905.html

https://ukraina.ru/20241104/1058612754.html

https://ukraina.ru/20241103/1058609876.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, россия, киев, forbes, офис президента, вооруженные силы украины, владимир зеленский, дональд трамп