Украина за неделю. Готовы ли стороны завершить конфликт "вничью"?

Западная военная помощь Украине слабеет, на фронте не хватает бойцов, а союзники становятся все более склонными к компромиссу. В то же время крупные государственные деятели России публично не могут договориться — "мирный договор на базе Стамбула" или "все задачи СВО будут выполнены".

Дали все, что моглиНа прошлой неделе Зеленский подтвердил, что Украина получила лишь 10% от пакета помощи, за который проголосовал Конгресс США в 2024 году.Мы неоднократно обращали внимание на то, что военную помощь Украине саботировала не только "республиканская" Палата представителей, но и Байден, который мог передавать вооружения непосредственно со складов Пентагона, но не делал этого. Причины очевидны — нынешние американские власти устраивает перманентный локальный конфликт на границах России, но им не нужна мировая война. А, учитывая нестабильность на Ближнем Востоке и Юго-Восточной Азии, оружие может пригодиться и самим.The New York Times указывает на недовольство украинских военных и общественников такой политикой Штатов. "Скоро, возможно, некому будет даже использовать оружие, которое они нам дают, потому что все, чего хотят наши западные партнеры, — это чтобы мы сражались до последнего украинца", — заявил волонтер Евгений Тузов. По его мнению, Запад хочет ослабить, но не победить Россию и он, конечно, прав. Оператор БПЛА в 57-й бригаде с позывным Фрегат вообще сказал американским журналистам, что желает заморозки по линии фронта, "потому что украинцы не могут победить русских только с помощью лопат и пулеметов", а высокоточное оружие Запад не предоставляет.Правда, как бы в ответ на эти обвинения, NYT приводит данные Кильского института мировой экономики, согласно которым Европа и США потратили уже около 220 млрд долларов на военную помощь для Украины. То есть дело не в том, что Штаты "не помогают", а дело в том, что помощь, которой до середины 2023 года было очень много, "сожгли" в плохо организованном и авантюрном контрнаступлении. "Нам больше нечего им дать" означает, что дали уже все, а результатов нет. На пресс-конференции в Закарпатье Зеленский так и сказал — Запад не хочет давать оружие без результатов на фронте. Но без оружия не будет и результатов.Тот же Кильский институт мировой экономики считает, что в 2025 году, если война будет пролонгирована, западная помощь Украине может еще сократиться. В худшем случае военная поддержка может упасть до 29 млрд евро в год, а финансовая — до 27 млрд, тогда как для военного перелома в пользу Украины нужно в несколько раз больше. Издание ВВС указывает на то, о чем мы также давно говорим — в нынешних пакетах помощи США содержатся расходники, но нет тяжелой техники, а значит никто даже не предполагает, что Украина может начать наступать. Действительно, в самом свежем пакете на сумму $425 млн Вашингтон передает боеприпасы для комплексов HIMARS, NASAMS и артиллерии. Еще, конечно, около 200 вполне современных БМП Stryker, но это легкие колесные машины. Усложняет американские поставки и политика Китая. КНР ввела санкции крупнейшего американского производителя беспилотников Skydio, который поставляет дроны в том числе Украине и Тайваню. Оказалось, что без китайских аккумуляторов эти беспилотники сделать нельзя.Но проблемы не только с американскими поставками. В новом пакете военной помощи на 500 млн евро Норвегия передаст Украине истребители F-16 (для которых нет пилотов и которые никакой роли в боевых действиях сегодня не играют) и системы ПВО NASAMS. Хорватия поступает вообще хитро — покупает у Германии 50 современных танков (которые ФРГ гипотетически могла бы отдать Украине), а Киеву передает 60 своих старых — 70-х гг. Та же история с Польшей. Зеленский заявил, что договорился с НАТО о схеме, по которой Польша передаст Украине советские истребители МиГ-29, а затем получит от Запада более современные самолеты, но не произошло даже этого. "Дала ли нам Польша самолеты? Нет. Нашлась другая причина? Да", — Зеленскому осталось лишь развести руками. А глава МИД Польши на это ответил в стиле Кильского института мировой экономики — Варшава и так отдала почти 300 танков и много другой тяжелой техники, а сейчас оружие самим надо, а то ведь Путин нападет. Украина же постоянно говорит, что нападет — вот и результат. Соответственно, купленное у Южной Кореи оружие Польша тоже передавать Киеву не собирается. По крайней мере не бесплатно. "Вот, пожалуйста, покупайте на польских заводах в кредит, а когда восстановитесь, то расплатитесь", — сказал польский министр иностранных дел Радослав Сикорский. Президент же Польши Анджей Дуда согласился с тем, что Украина теперь "не считается с Польшей". Теперь — это как раз, когда нет поставок вооружений.Бесконечные неприятности происходят и с, казалось бы, уже согласованным европейским кредитом. Изо всех сил старающаяся сохранить нейтралитет Швейцария вдруг сообщила, что не может выделить Украине кредит за счет доходов от заблокированных активов России, поскольку "никакая непредвиденная прибыль от иммобилизованных средств российского Центрального банка не генерируется". Некоторые швейцарские банкиры уже начали сами попадать под санкции якобы из-за того, чтобы втайне обслуживают какие-то российские счета.Впрочем, уменьшение западной помощи — лишь одна сторона проблемы, с которой сейчас сталкиваются ВСУ на фронте. Если сейчас стоит задача (а она стоит) не атаковать, а сохранить государственность хоть в каких-то территориях, то личный состав ВСУ становится важнее тяжелой техники.Всех в пехотуПроблему нехватки не только оружия, но и людей The Wall Street Journal видит, как и мы, в украинском контрнаступлении 2023 года, "в котором тысячи солдат были принесены в жертву ради минимальной выгоды". Курская операция тоже, но она лишь усилила эффект. На этом фоне, пишет издание, растет дезертирство, и данную проблему не смогут решить никакие военные поставки.Председатель Верховного Суда Украины Станислав Кравченко подтверждает значительное увеличение самоволок, дезертирства и неисполнения приказов. Ситуацию он характеризует как "угрожающую". По словам, нардепа Анны Скороход, зафиксировано более 100 тысяч самоволок и лишь 10-15% мобилизованных военнослужащих реально находятся на фронте. Добровольцев же, говорит помощник главы Киевского городского ТЦК Тарас Титаренко, стало значительно меньше. Очереди у военкоматов, которые показывают СМИ, — это желающие оформить отсрочку или бронь. Так и выходит, что некому воевать, а соотношение сил кардинально поменялось в пользу России."Когда я получаю информацию, что на одном направлении количество войск составляет 1 к 8, когда становится выбор: остаться и погибнуть – то, конечно, отходите, ребята, спасайте солдат, спасайте людей", — внезапно заявил Зеленский.Раньше такого от него было не услышать. Все привыкли, что "фортэци" важнее сохранения жизней солдат, но теперь, похоже, не за горой выборы. Нардеп Стефанчук проговорился, что они состоятся через 6-9 месяцев. Правда потом сказал, что его неправильно поняли и вообще переврали, но сигналы о подготовке к избирательному процессу идут и из других мест. Если это так, то единственный шанс переизбраться для Зеленского — это сменить образ на лидера, который пошел на "непопулярные меры" и отдал территории ради сохранения не только украинской государственности (для многих на самом деле невелика ценность), но, главное, для сохранения жизней.Зеленский просто повторяет то, о чем говорят военные, поскольку с объективной реальностью не поспоришь. "Любая война идет не за территории, она идет за людей, — заявил командир 2-го штурмового батальона 3-й ОШБр Дмитрий Кухарчук. — Не будет иметь значения, где границы Украины, если в этой стране не будет украинцев, если их не останется. Вероятно, нет ни у кого ответа на вопрос, как вернуть потерянные территории". Кухарчук считает, что либо фронт рухнет и Россия оккупирует Украину, либо произойдет заморозка по линии фронта и Украина получит несколько лет для подготовки к следующему этапу войны. Второе конечно более предпочтительно.Но, с другой стороны, до заморозки и выборов надо еще дотянуть. The Wall Street Journal отмечает, что в обществе растет напряженность из-за мобилизации, особенно, когда чиновники и прокуроры уклоняются от призыва с помощью фейковых инвалидностей. Издание признает, что вместо того, чтобы идти убивать русских, мужчины прячутся от мобилизации или нелегально бегут из Украины.Выходит так, что Зеленскому нужно говорить о ценности жизней и одновременно с этим ужесточать мобилизацию. Суды уже начали давать сроки блогерам, которые снимают и выкладывают в сеть кадры "бусификации". В приговорах, естественно, написано, что все это делается "по заказу" и "в интересах" России. Кроме того, Кабмин одобрил ужесточение воинского учета. Теперь ТЦК, СБУ, разведка и полиция смогут обмениваться данными об уклонистах через единую электронную систему.Пока одних людей ловят, других, уже пойманных, пытаются отправить на фронт — ведь там не более 15% мобилизованных, если верить нардепу Скороход. Генштаб ВСУ приказал перевести в пехотные бригады 20% всех медиков из военных госпиталей, в том числе уникальных и штучных хирургов. Марьяна Безуглая сообщает, что это касается не только медиков, но и всех тыловых структур. "Сырский переводит авиатехников в пехоту, чтобы летчики сами готовили себе самолеты", – написала она, а позже добавила, что забирают даже с расчетов Patriot.Всего же, как утверждает секретарь СНБО Литвиненко, в ВСУ планируют призвать еще 160 тысяч человек и тогда, якобы, бригады удастся укомплектовать на 85%. По данным французского издания AFP, реализовать план Украина собирается в течение трех месяцев, а это значит, что призывать нужно более 50 тысяч человек в месяц. Выглядит малореалистично.Сплошные вбросы со всех сторонКорреспонденты ВВС отправились в подконтрольную Украине часть Донбасса и выяснили, что местные жители надеются на победу Трампа, который обещал поскорее закончить войну и считают, что киевские власти ошиблись, отказавшись от Стамбульского соглашения в 2022 году. Издание пишет, что неудачи ВСУ приводят к сомнениям в целесообразности дальнейшей военной поддержки Украины и размышлениях о возможности обменять территории на мир."Перспектива того, что Украина согласится на компромисс с Россией – уступка территории в обмен на некоторые западные гарантии безопасности – становится все более реалистичной, — пишет The Washington Post. — Трамп, похоже, выступает за такое соглашение. Его советники открыто говорят о необходимости отдать приоритет стратегическим активам США против Китая".Financial Times со ссылкой на источники утверждает, что в случае победы Трамп намерен "действовать с головокружительной скоростью", чтобы закончить войну по линии фронта. Приглашения в НАТО не будет, но будет что-то вроде Минска-3, где гарантировать безопасность Украине придется Европе. "Мы за это не платим. За это платит Европа", — говорит источник FT.Бывший помощник генерального секретаря НАТО и эксперт по вопросам обороны в Европейском совете по международным отношениям Камилла Гранд признается в том, что в США и Европе все больше склоняются к мнению, что "Киеву неразумно рассчитывать на возвращение 100 процентов своей территории".The New York Times считает, что Зеленский вынужден искать альтернативные решения в условиях ограниченных возможностей. Поскольку Запад не согласился увеличить помощь и принять Украину в НАТО, пока продолжается война, Зеленский приходит к тому, что территории все-равно придется отдать, но обставить это нужно так, чтобы не потерять лицо. "Никто не будет юридически признавать оккупированные территории как принадлежащие другим государствам", — сказал он. Таким образом признается реальность — невозможность отвоевать земли, но при этом заявляется претензия на них в будущем.Тем не менее публично Зеленский продолжает отвергать китайско-бразильскую мирную инициативу, которая подразумевает заморозку по линии фронта, а нейтральную Индию призывает встать на сторону Украины, потому что нейтралитет — это "скрытая поддержка России". Он все еще надеется, что экономическая блокада может вынудить Россию уступить, но без стран Глобального Юга ни о какой блокаде говорить невозможно. Также Зеленский снова предложил Индии стать посредником на переговорах Украины и РФ, а его пресс-секретарь Никифоров сказал, что Киев готовится ко второму саммиту мира и пытается заручиться поддержкой Глобального Юга. Зато словацкий лидер Фицо анонсировал присоединение Братиславы к группе "друзей мира" в ООН, которую возглавляют КНР и Бразилия, назвав реалистичной только план по прекращению огня по линии фронта.Впрочем, есть мнение, что переговоры снова идут — в Катаре. Как известно, катарские переговоры о взаимном прекращении атак на энергосистему были близки к успеху, но Зеленский сорвал их вторжением в Курскую область. Теперь диалог, якобы возобновился, а недавно Зеленский даже сказал, что взаимное прекращение ударов по объектам энергетической инфраструктуры может стать первым шагом к завершению горячей фазы войны. Кремль в лице Пескова опроверг эту информацию, назвав ее вбросом. Впрочем, Захарова опровергала и летние переговоры в Катаре, а потом стало известно, что они все-таки шли. К словам Пескова следует относиться критично также и потому, что советник главы Офиса Зеленского Подоляк в свою очередь назвал информацию о переговорах "российским вбросом". Получается, вбросили обе стороны одновременно?Несогласованные заявления на этом не закончились. Президент Белоруссии Лукашенко сказал, что Запад готов договариваться "вничью", а единственным противником мирных переговоров сегодня является Зеленский. На это глава МИД РФ Лавров ответил, что перспектива такой договоренности "вряд ли отвечает требованию надежно обеспечить интересы каждой стороны, в том числе и в общеконтинентальном масштабе", а "вничью" был проект Стамбульского соглашения. Повторения сценария с минскими договоренностями и заморозкой фронта (то же, что и "вничью") не будет, заявил и постпред России в ООН Небензя. Но ведь Путин неоднократно (последний раз на саммите БРИКС) говорил, что именно Стамбульские документы — это база для нового соглашения. Да и Лавров, назвав три "неотъемлемых элемента" политического урегулирования конфликта, о территориях даже не заикнулся. По его мнению, требуется обеспечить права и свободы русских и русскоязычных на Украине; внеблоковый и безъядерный статус Украины; устранить любые угрозы на территории Украины для безопасности России.Тем временем, Зеленский поручил разработать некий "внутренний план ведения войны", который начинается с противодействия дезинформации, "чтобы деятельность государства была понятна и для нашего народа, и для наших партнеров". Работать по этому плану будут ГУР, СВР и СБУ. Видимо те, кому план покажется непонятным, отправятся в тюрьму. В лучшем случае.Почему американские СМИ заметили военные преступления Украины в Курской области — в материале "Украина вторглась в Россию". Почему США и Китай против затягивания горячей фазы конфликта"

