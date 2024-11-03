Между Россией и Румынией насильно выстроили барьер — Будрина - 03.11.2024 Украина.ру
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Между Россией и Румынией насильно выстроили барьер — Будрина
Между Россией и Румынией насильно выстроили барьер — Будрина - 03.11.2024 Украина.ру
Между Россией и Румынией насильно выстроили барьер — Будрина
В начале СВО Румыния была настроена агрессивно по отношению к русским, проживающим на ее территории, а сегодня ситуация изменилась: румыны перестали верить искаженной информации
2024-11-03T10:15
2024-11-03T10:15
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала участница VIII Всемирного конгресса соотечественников, глава Ассоциации соотечественников в Румынии "Наш мир" Ирина Будрина.Размышляя на тему отношений между Россией и Румынией, она подчеркнула, что сейчас сложилась неоднозначная ситуация. Будрина рассказала, что до начала пандемии у России были прекрасные отношения с румынскими, можно сказать, соотечественниками. Она уточнила, что имеет ввиду обмен культурным опытом, поездками, экономические взаимоотношения.По ее словам, в начале СВО Румыния была настроена агрессивно по отношению к русским, проживающим на ее территории, а сегодня ситуация изменилась."Люди в Румынии стали анализировать ситуацию, более глубоко интересоваться происходящим. Многие стали понимать, что информация намеренно урезается или искажается", — поделилась опытом Будрина.Она отметила, что агрессии на уровне личных взаимоотношений пропала, но санкции и барьеры, выстроенные на государственном уровне, все еще остаются.В интервью изданию Украина.ру представитель Палаты по экономическому и культурному сотрудничеству между Россией и Румынией, участник VIII Всемирного конгресса соотечественников Федор Афанасов тоже коснулся темы отношений между этими странами."Мы дошли до этой стадии из-за отсутствия прямого диалога между нашими странами. Отношениями между Румынией и Россией руководят США и Брюссель, хотя в Румынии мы могли бы создать нейтральную площадку для переговоров между участниками конфликта. Румыния должна понять, что она прежде всего заинтересована в переговорах, потому что если начнется полномасштабная война, ее дети станут первыми жертвами", — поделился своими мыслями Афанасов.Он рассказал, что в 2013 году, когда обсуждаемые страны начали думать о создании своей организации, уже были признаки того, что отношения России и Запада будут ухудшаться."Тогда я возглавлял двустороннюю румыно-российскую торгово-промышленную палату. Когда ситуация стала ухудшаться, нам сообщили, что торгово-промышленная палата должна присоединятся к антироссийским санкциям", — поведал свой опыт Афанасов.Более подробно об этом — Старообрядец из Румынии Федор Афанасов: СВО — война между добром и злом, тест на разрушение православияРанее в интервью изданию Украина.ру высказал американский журналист, ведущий программы International Flavor ("Международный вкус") на Dam Radio, адвокат Сэмюэль Трэпп, который участвовал в саммите БРИКС в Казани, также описал, что думает народ его страны по поводу украинского конфликта, и как поменялось его мнение."Помню, два года назад все говорили, что Россия напала на Украину, но я знал, что это не факт. Сейчас людей, знающих правду об Украине, в США намного больше, чем было два года назад, когда многие американцы носили значки с украинским флагом.Я не против этого, но почему говорят, что Израиль может защищать себя, а Россия не имеет права встать на защиту Донбасса, русских людей, которые провели референдум о вхождении в состав РФ и которых Зеленский хочет истребить", — дал свой комментарий Трэпп.Сейчас Зеленский нелегитимен, и если закончится война, то на Украине сразу должны быть выборы, подчеркнул журналист."В противном случае, как сказал Владимир Путин, кто будет подписывать [мирное] соглашение. Это решение должны принять сами украинцы", — объяснил Трэпп.По его словам, ему жаль, что так много людей погибло с обеих сторон. При том, что все знали с самого начала, что Украина не сможет победить Россию — особенно без Америки и НАТО, указал журналист."Если дальше так и будет продолжаться, это плохо для всего мира. Я лично надеюсь, что Трамп станет следующим президентом и как-то повлияет на ситуацию в отношениях с Россией, сможет найти путь к переговорам и приостановить украинский конфликт. Если к власти придет Харрис, она продолжит накачивать Украину деньгами и оружием", — заключил Трэпп.Полный текст интервью — Сэмюэль Трэпп: Трамп может остановить войну на Украине, а гарантии Байдена Зеленскому – чушьПолный текст интервью — Наши дети не должны есть торт из костей. Ирина Будрина о борьбе с сатанизмом в Румынии
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новости, россия, румыния, украина, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, брикс, нато, детали
Новости, Россия, Румыния, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, БРИКС, НАТО, детали

Между Россией и Румынией насильно выстроили барьер — Будрина

10:15 03.11.2024
 
© Depositphotos Фото: флаги России и Румынии
Фото: флаги России и Румынии
© Depositphotos
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В начале СВО Румыния была настроена агрессивно по отношению к русским, проживающим на ее территории, а сегодня ситуация изменилась: румыны перестали верить искаженной информации
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала участница VIII Всемирного конгресса соотечественников, глава Ассоциации соотечественников в Румынии "Наш мир" Ирина Будрина.
Размышляя на тему отношений между Россией и Румынией, она подчеркнула, что сейчас сложилась неоднозначная ситуация. Будрина рассказала, что до начала пандемии у России были прекрасные отношения с румынскими, можно сказать, соотечественниками. Она уточнила, что имеет ввиду обмен культурным опытом, поездками, экономические взаимоотношения.
"Сегодня выстроен барьер, который намеренно продавливается во взаимоотношениях между Россией и Румынией. Безусловно, на это влияет Специальная военная операция (СВО), которую Россия проводит на Украине", — прокомментировала Будрина.
По ее словам, в начале СВО Румыния была настроена агрессивно по отношению к русским, проживающим на ее территории, а сегодня ситуация изменилась.
"Люди в Румынии стали анализировать ситуацию, более глубоко интересоваться происходящим. Многие стали понимать, что информация намеренно урезается или искажается", — поделилась опытом Будрина.
Она отметила, что агрессии на уровне личных взаимоотношений пропала, но санкции и барьеры, выстроенные на государственном уровне, все еще остаются.
В интервью изданию Украина.ру представитель Палаты по экономическому и культурному сотрудничеству между Россией и Румынией, участник VIII Всемирного конгресса соотечественников Федор Афанасов тоже коснулся темы отношений между этими странами.
"Мы дошли до этой стадии из-за отсутствия прямого диалога между нашими странами. Отношениями между Румынией и Россией руководят США и Брюссель, хотя в Румынии мы могли бы создать нейтральную площадку для переговоров между участниками конфликта. Румыния должна понять, что она прежде всего заинтересована в переговорах, потому что если начнется полномасштабная война, ее дети станут первыми жертвами", — поделился своими мыслями Афанасов.
Он рассказал, что в 2013 году, когда обсуждаемые страны начали думать о создании своей организации, уже были признаки того, что отношения России и Запада будут ухудшаться.
"Тогда я возглавлял двустороннюю румыно-российскую торгово-промышленную палату. Когда ситуация стала ухудшаться, нам сообщили, что торгово-промышленная палата должна присоединятся к антироссийским санкциям", — поведал свой опыт Афанасов.
Более подробно об этом — Старообрядец из Румынии Федор Афанасов: СВО — война между добром и злом, тест на разрушение православия
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Ранее в интервью изданию Украина.ру высказал американский журналист, ведущий программы International Flavor ("Международный вкус") на Dam Radio, адвокат Сэмюэль Трэпп, который участвовал в саммите БРИКС в Казани, также описал, что думает народ его страны по поводу украинского конфликта, и как поменялось его мнение.
"Помню, два года назад все говорили, что Россия напала на Украину, но я знал, что это не факт. Сейчас людей, знающих правду об Украине, в США намного больше, чем было два года назад, когда многие американцы носили значки с украинским флагом.
Я не против этого, но почему говорят, что Израиль может защищать себя, а Россия не имеет права встать на защиту Донбасса, русских людей, которые провели референдум о вхождении в состав РФ и которых Зеленский хочет истребить", — дал свой комментарий Трэпп.
Сейчас Зеленский нелегитимен, и если закончится война, то на Украине сразу должны быть выборы, подчеркнул журналист.
"В противном случае, как сказал Владимир Путин, кто будет подписывать [мирное] соглашение. Это решение должны принять сами украинцы", — объяснил Трэпп.
По его словам, ему жаль, что так много людей погибло с обеих сторон. При том, что все знали с самого начала, что Украина не сможет победить Россию — особенно без Америки и НАТО, указал журналист.
"Если дальше так и будет продолжаться, это плохо для всего мира. Я лично надеюсь, что Трамп станет следующим президентом и как-то повлияет на ситуацию в отношениях с Россией, сможет найти путь к переговорам и приостановить украинский конфликт. Если к власти придет Харрис, она продолжит накачивать Украину деньгами и оружием", — заключил Трэпп.
Полный текст интервью — Сэмюэль Трэпп: Трамп может остановить войну на Украине, а гарантии Байдена Зеленскому – чушь
Полный текст интервью — Наши дети не должны есть торт из костей. Ирина Будрина о борьбе с сатанизмом в Румынии
 
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