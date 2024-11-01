https://ukraina.ru/20241101/1058527713.html

Старообрядец из Румынии Федор Афанасов: СВО - война между добром и злом, тест на разрушение православия

Старообрядец из Румынии Федор Афанасов: СВО - война между добром и злом, тест на разрушение православия - 01.11.2024 Украина.ру

Старообрядец из Румынии Федор Афанасов: СВО - война между добром и злом, тест на разрушение православия

Россия не угроза для Румынии, но если ты это говоришь, то становишься "агентом Путина", заявил представитель Палаты по экономическому и культурному сотрудничеству между Россией и Румынией, участник VIII Всемирного конгресса соотечественников Федор Афанасов.

2024-11-01T04:51

2024-11-01T04:51

2024-11-01T04:51

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Об этом, а также о том, что уничтожение православия на Украине может перекинуться на Румынию, Молдавию и Грузию, он рассказал в интервью изданию Украина.ру. Глава МИД России Сергей Лавров принял участие в VIII Всемирном конгрессе соотечественников, проживающих за рубежом, который прошел 30–31 октября в Москве в зале храма Христа Спасителя.Конгресс, проходивший под лозунгом "Вместе с Россией", собрал 400 лидеров и активистов российской общины из 103 стран. На мероприятии выступили председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Также в конгрессе приняли участие руководители Федерального Собрания Российской Федерации, центральных и региональных органов государственной власти, неправительственных организаций, представители традиционных религий, журналисты и учёные.— Федор Федорович, возможно ли сегодня сотрудничество Румынии и России на фоне разговоров о том, что на территорию этой страны прибудут западные самолеты, которые потом полетят на Украину? — Мне уже не в первый раз задают этот вопрос по поводу румынско-российских отношений. Мы не хотим войны между Румынией и Россией. И сделаем все, что в наших силах и на политическому уровне, и на культурном, и на экономическом.И румынское общество не готово пойти на эту войну, не принципиальную для него. Мы дошли до этой стадии из-за отсутствия прямого диалога между нашими странами. Отношениями между Румынией и Россией руководят США и Брюссель, хотя в Румынии мы могли бы создать нейтральную площадку для переговоров между участниками конфликта.Румыния должна понять, что она прежде всего заинтересована в переговорах, потому что если начнется полномасштабная война, ее дети станут первыми жертвами.В 2013 году, когда мы начали думать о создании своей организации, уже были признаки того, что отношения России и Запада будут ухудшаться. Тогда я возглавлял двустороннюю румыно-российскую торгово-промышленную палату. Когда ситуация стала ухудшаться, нам сообщили, что торгово-промышленная палата должна присоединятся к антироссийским санкциям.Как русский старообрядец, живущий в Румынии, я всегда считал, что мы должны быть мостом между нашими странами, потому что наши народы очень близки. Поэтому мы решили создать организацию в надежде на то, что отношения возобновятся. Старообрядцы живут в Румынии более 300 лет. Никогда не было притеснений по религиозному признаку. Если приедете в Румынию, увидите целые деревни русскоговорящих. Многие наши люди работают в разных структурах румынского общества.— Что думают граждане Румынии по поводу того, что в их стране будут размещены F-16?— В американских фильмах источником опасности для всего мира представляют русских. Целые поколения выросли с убеждением, что Россия — это плохо. Мы [русские] позволили, чтобы нас высмеивали на телевидении, на ток-шоу, везде. Запад делал все возможное, чтобы народ боялся русских.И румыны понимают, что это неправильно, они не согласны с этой [украинской] войной. Но в то же время люди задаются вопросом, если не НАТО, кто нас защищать будет?Все это из-за того, что между нами нет диалога. Информация о том, что Россия не представляет угрозу, не попадает в Румынию. Если ты это говоришь, то становишься "агентом Путина".Мне довелось работать с тремя российскими послами, и надо сказать, что российская сторона активно пыталась возобновить отношения на всех уровнях. И даже сейчас, несмотря на сложившуюся ситуацию, российские дипломаты продолжают помогать румынским бизнесменам, деятелям культуры.Но румынская сторона считает, что разговор между Румынией и Россией должен пройти где-то в Брюсселе и Вашингтоне.— Каковы перспективы треугольника Румыния — Молдавия — Запад?— Молдавия это часть румынской истории. Как Россия защищает русскоговорящих, так и Румыния защищает своих. Хотя румынские политики не особо защищают права соотечественников на Украине.Для России, уверен, наличие нейтрального государства в Европе — это хорошо. Молдова сейчас должна сделать выбор, чтобы сохранить свою мораль, традиции, идентичность. И заявить Евросоюзу, что он не должен ставить Молдову перед выбором: Россия или Европа.Сербия находится в той же ситуации, но сербы держатся. Да, они являются кандидатами в члены ЕС, но от России не отказываются. Молдова уже поняла, что значит иметь президентом человека без семьи, без моральных ценностей. Как воцерковленный человек, я не могу представить, чтобы в православной стране был гей-парад!Гагаузы работящий, верующий народ, а европейцы разделили Молдову на наших и не наших, из-за того, что башкан Гагаузии Гуцул говорит неугодное. В Европе можно иметь только одну позицию. Но почему те, кто считает, что Украина права в конфликте, имеют право голоса, а мы, которые думают иначе — нет?Концепция Европы — союз народов — неплоха сама по себе. Европа народов — это настоящий рынок от Владивостока до Лиссабона. Подумайте, что значит для экономики, иметь такой рынок. Но концепция Европы как нации очень опасна не только для нее самой, но и для всего мира. — Каким вы видите будущее Украины и ее народа?— Когда наши прадеды покидали родину, тогда Украины не было. Была Святая Русь. А столицей наших предков была Киевская Русь. Для нас это Мекка, поэтому очень больно наблюдать за нынешней ситуацией.Когда меня спрашивали про СВО, я задавал встречный вопрос: почему все молчали до 2022 года, когда в Донбассе гибли дети? Пусть те, кто имеет совесть сами найдут ответы на эти вопросы. Но мы готовы предоставить площадку, чтобы начались переговоры и все это остановилось.Это не борьба между нациями, это борьба между добром и злом. То, что происходит на Украине, это тест на разрушение других православных народов, потому что вся борьба против церкви это борьба против святости. Возможно, потом это будет в Молдове и в Румынии, и в Грузии. Поэтому мы будем молиться, как быстрее найти способ для перемирия. Если украинцы и русские сядут за один стол, они смогут договориться.Если Украина хочет сохранить будущее для себя, то должна найти способ договориться.О том, почему Зеленскому грозят "браслеты", а у самой страны еще есть шанс выйти на верный путь, в интервью Анны Черкасовой с политтехнологом Дмитрий Выдрин о причинах спецоперации и самоуничтожении Украины: Конституцию отвергли - получили войну.

https://ukraina.ru/20241016/1058117097.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Анна Черкасова

интервью, румыния, россия, украина, владимир путин, сергей лавров, валентина матвиенко, ес, f-16, молдавия, выборы, переговоры, запад