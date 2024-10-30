Сэмюэль Трэпп: Трамп может остановить войну на Украине, а гарантии Байдена Зеленскому – чушь - 30.10.2024 Украина.ру
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Сэмюэль Трэпп: Трамп может остановить войну на Украине, а гарантии Байдена Зеленскому – чушь
Сэмюэль Трэпп: Трамп может остановить войну на Украине, а гарантии Байдена Зеленскому – чушь - 30.10.2024 Украина.ру
Сэмюэль Трэпп: Трамп может остановить войну на Украине, а гарантии Байдена Зеленскому – чушь
Американский журналист, ведущий программы International Flavor ("Международный вкус") на Dam Radio, адвокат Сэмюэль Трэпп, который участвовал в саммите БРИКС в Казани, в интервью изданию Украина.ру рассказал, что в США думают об Украине и почему в России он чувствует силу духа, а в США нет.
2024-10-30T17:07
2024-10-30T17:17
интервью
россия
сша
украина
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
брикс
нато
джо байден
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Совсем скоро, 5 ноября, мир узрит нового президента США. Россия же продолжает укреплять многополярный мир: в Казани 22–24 октября прошел саммит БРИКС с участием 22 лидеров стран. Тринадцать государства получили статус партнера организации.— Сэмюэль, как вы, американский журналист, попали на БРИКС?— Я предположил, что мы ошибались немножко насчет России, поэтому захотел приехать на БРИКС и увидеть все своими глазами. Потому что мероприятие в Казани, по моему мнению, одна из важнейших встреч в этом столетии.Я сам из штата Миссури, давно знал о том, что состоится такое событие в России, говорил о нем в своей программе — при том, что в западных СМИ практически не было информации об этом.На самом саммите я не увидел много американцев. Хотя считаю, что граждане США должны знать о том, что БРИКС существует и развивается. При этом многие устали от того, как работают ООН и НАТО, которые, возможно, требуют перестройки.В Америке мало тех, кто знает достаточно о БРИКС. Это может быть связано с тем, что объединение было маленьким, а сейчас мы видим эдакий бум вокруг БРИКС. Все больше стран хотят быть связаны с этим.— Что обычные американцы знают о России и об Украине?— Я обычный американец, правда, знаю побольше многих, потому что работал в этой сфере и разговаривал на русском языке.В свое время я служил военным переводчиком, ликвидировал ракеты средней и меньшей дальности, работал в Неваде на испытательном полигоне в связи с Договором об ограничении подземных испытаний ядерного оружия. [Этот документ также известен как Договор о пороговом запрещении ядерных испытаний — TTBT, который был подписан в июле 1974 года США и СССР, и устанавливал ядерный "порог" на испытания устройств мощностью более 150 килотонн].Я считаю ошибкой для мира то, что сегодня США и Россия не работают вместе как две крупные державы. Америка хочет заставить мир думать как она. Я, наоборот, считаю, что разность мнений и различия между нами (при том, что у РФ и США есть и общие истории) — это нормально.В отношении Украины есть разные точки зрения. Помню, два года назад все говорили, что Россия напала на Украину, но я знал, что это не факт.— А много людей в США сейчас думают так же?— Сейчас людей, знающих правду об Украине, в США намного больше, чем было два года назад, когда многие американцы носили значки с украинским флагом. Я не против этого, но почему говорят, что Израиль может защищать себя, а Россия не имеет права встать на защиту Донбасса, русских людей, которые провели референдум о вхождении в состав РФ и которых Зеленский хочет истребить.Сейчас Зеленский нелегитимен, и если закончится война, то на Украине сразу должны быть выборы. В противном случае, как сказал Владимир Путин, кто будет подписывать [мирное] соглашение. Это решение должны принять сами украинцы.В общем же мне очень жаль, что так много людей погибло с обеих сторон. При том, что все знали с самого начала, что Украина не сможет победить Россию — особенно без Америки и НАТО. Если дальше так и будет продолжаться, это плохо для всего мира.Я лично надеюсь, что Трамп станет следующим президентом и как-то повлияет на ситуацию в отношениях с Россией, сможет найти путь к переговорам и приостановить украинский конфликт. Если к власти придет Харрис, она продолжит накачивать Украину деньгами и оружием.— Почему вы верите обещаниям Трампа?— Я верю, что он может, по крайней мере, уменьшить поставки вооружений для Зеленского. Об этом были заявления и самого кандидата в президенты Трампа, и потенциального вице-президента Вэнса.Джо Байден и Владимир Зеленский подписали 10-летнее соглашение о безопасности, согласно которому Вашингтон должен предоставить Киеву широкий спектр военной помощи. Это глупости. Каждые четыре года в США все меняется, об этом знают все американцы.Поэтому Трамп тоже может все изменить. Я против этого. Потому что когда старик Байден пришел к власти, в первый день своего президентства он подписал около 90 указов, тем самым уничтожив американскую систему. Умные руководители так не действуют — зачем уничтожать наработанное предшественниками? Необходимо взвешенно подходить к изменениям.Нельзя сказать, что этот кандидат в президенты — самый лучший, а этот — самый плохой. В каждом есть разное.Мне не нравится, как Трамп обращается с людьми, особенно как это было в 2016 году — много грубости, переход на личности. Возможно, если бы Трамп себя так не вёл, он бы стал президентом 2020 году. Сейчас я вижу изменения в нем. Кроме того, он хорошо ведет бизнес, умеет выбрать наиболее выгодный правильный вариант поведения.А что такие, как Байден, знают? Украдут деньги у народа и учредят еще больше налогов? Они не думают об этом, потому что крадут, а не платят. Есть в США такая проблема — наша демократия.— А в Америке есть демократия?— Ха-ха. Система есть. Но богатые люди, политики, которых называют элитой (хотя я считаю, что это слово скорее применимо к заслуженным спортсменам), думают только о себе.Я не верю, что они действуют для нас, для народа. Было бы хорошо, если бы они хотя бы один из тридцати дней думали о простых американцах, а не о себе. Но так не получается — чем дольше они остаются у власти, тем меньше думают о людях. Это их мир, но не наш, а значит это не демократия.Нам дают выбор: или Трамп, или Харрис. А если мы не хотим ни того, ни другого?Тем не менее, в это время для Америки, думаю, самый хороший вариант — это Трамп. Потому что, как я уже сказал Трамп не политик, а предприниматель. А что политики знают о жизни? Они, например, никогда не работали в McDonald’s. А я работал много лет назад, это моя первая работа, я узнал там, как зарабатывать деньги.Так вот Трамп как бизнесмен все это понимает. Поэтому я на 80% за него, а Харрис не дам и 10%.Я часто задумываюсь о том, что будет в России после президентства Владимира Путина. Ведь он хорошо выполняет свои обязанности, думает о стране, а не только о себе. А у нас, в США, все наоборот. Я — первый, считает наш политик, и все время заботиться только о себе. А иногда, один раз в год, может быть, думает о стране и маленьком Сэмюэле, который живет во Флориде.За почти 25 лет правления Владимира Путина я бывал в России много раз и всегда интересовался, что думают люди, какое у них мнение о своем президенте. И более 80% людей, с которыми я общался, отмечали, что президент России хорошо выполняет свою работу. Россия стала совсем другой страной, нежели была в 90-х!А у нас такие вещи недоступны для американцев, мы не знаем, как это…— Во Флориде много украинцев? Как они ведут себя? Как американцы их воспринимают?— О, да! Я когда проходил контроль в Казани в аэропорту, охранник увидел мой американский паспорт и задержал меня, проверил гаджеты и задал вопрос, есть ли у меня украинские друзья. Так вот я ему говорю: "Я из Флориды, там больше русскоговорящих украинцев, чем американцев".Их везде много... Я путешествую часто, был в Мексике недавно, и там русские парни. Я пил пиво в ресторане в штате Вайоминг с дальнобойщиком из Денвера — везде русскоговорящие.И я рад разговаривать на русском. Для американского народа, думаю, важно знать, что у России богатая история и культура, важно понимать дух России. Тем более, что Америка — молодое государство, нам всего лишь 300 лет.В Америке не так, у нас, например, мало людей, которые могли бы рассказать правнукам и внукам, что такое Великая Отечественная война. Наши заботы всегда о деньгах, а о жизни мы мало знаем.Возвращаясь к силе духа: в России я его чувствую, а у нас в США уже почти нет. Чувствую, что мы все против друг друга.О том, как страны БРИКС могут повлиять на конфликт на Украине, в интервью Анны Черкасовой с правозащитником Турсунбек Акун: Ложь, война и терроризм под эгидой США уходят, а Турция теперь с БРИКС.
россия
сша
украина
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, брикс, нато, джо байден, выборы, украинские беженцы
Интервью, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, БРИКС, НАТО, Джо Байден, выборы, украинские беженцы

Сэмюэль Трэпп: Трамп может остановить войну на Украине, а гарантии Байдена Зеленскому – чушь

17:07 30.10.2024 (обновлено: 17:17 30.10.2024)
 
Коллаж: Сэмюэль Трэпп интервью
Коллаж: Сэмюэль Трэпп интервью
Читать в
Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
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Американский журналист, ведущий программы International Flavor ("Международный вкус") на Dam Radio, адвокат Сэмюэль Трэпп, который участвовал в саммите БРИКС в Казани, в интервью изданию Украина.ру рассказал, что в США думают об Украине и почему в России он чувствует силу духа, а в США нет.
Совсем скоро, 5 ноября, мир узрит нового президента США. Россия же продолжает укреплять многополярный мир: в Казани 22–24 октября прошел саммит БРИКС с участием 22 лидеров стран. Тринадцать государства получили статус партнера организации.
— Сэмюэль, как вы, американский журналист, попали на БРИКС?
— Я предположил, что мы ошибались немножко насчет России, поэтому захотел приехать на БРИКС и увидеть все своими глазами. Потому что мероприятие в Казани, по моему мнению, одна из важнейших встреч в этом столетии.
Я сам из штата Миссури, давно знал о том, что состоится такое событие в России, говорил о нем в своей программе — при том, что в западных СМИ практически не было информации об этом.
На самом саммите я не увидел много американцев. Хотя считаю, что граждане США должны знать о том, что БРИКС существует и развивается. При этом многие устали от того, как работают ООН и НАТО, которые, возможно, требуют перестройки.
В Америке мало тех, кто знает достаточно о БРИКС. Это может быть связано с тем, что объединение было маленьким, а сейчас мы видим эдакий бум вокруг БРИКС. Все больше стран хотят быть связаны с этим.
© Украина.руФото: Сэмюэль Трэпп и Анна Черкасова
Фото: Сэмюэль Трэпп и Анна Черкасова - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© Украина.ру
Фото: Сэмюэль Трэпп и Анна Черкасова
— Что обычные американцы знают о России и об Украине?
— Я обычный американец, правда, знаю побольше многих, потому что работал в этой сфере и разговаривал на русском языке.
В свое время я служил военным переводчиком, ликвидировал ракеты средней и меньшей дальности, работал в Неваде на испытательном полигоне в связи с Договором об ограничении подземных испытаний ядерного оружия.
[Этот документ также известен как Договор о пороговом запрещении ядерных испытаний — TTBT, который был подписан в июле 1974 года США и СССР, и устанавливал ядерный "порог" на испытания устройств мощностью более 150 килотонн].
Я считаю ошибкой для мира то, что сегодня США и Россия не работают вместе как две крупные державы. Америка хочет заставить мир думать как она. Я, наоборот, считаю, что разность мнений и различия между нами (при том, что у РФ и США есть и общие истории) — это нормально.
В отношении Украины есть разные точки зрения. Помню, два года назад все говорили, что Россия напала на Украину, но я знал, что это не факт.
— А много людей в США сейчас думают так же?
— Сейчас людей, знающих правду об Украине, в США намного больше, чем было два года назад, когда многие американцы носили значки с украинским флагом. Я не против этого, но почему говорят, что Израиль может защищать себя, а Россия не имеет права встать на защиту Донбасса, русских людей, которые провели референдум о вхождении в состав РФ и которых Зеленский хочет истребить.
Сейчас Зеленский нелегитимен, и если закончится война, то на Украине сразу должны быть выборы. В противном случае, как сказал Владимир Путин, кто будет подписывать [мирное] соглашение. Это решение должны принять сами украинцы.
В общем же мне очень жаль, что так много людей погибло с обеих сторон. При том, что все знали с самого начала, что Украина не сможет победить Россию — особенно без Америки и НАТО. Если дальше так и будет продолжаться, это плохо для всего мира.
Я лично надеюсь, что Трамп станет следующим президентом и как-то повлияет на ситуацию в отношениях с Россией, сможет найти путь к переговорам и приостановить украинский конфликт. Если к власти придет Харрис, она продолжит накачивать Украину деньгами и оружием.
Камала Харрис, Дональд Трамп, Украина
Камала Харрис, Дональд Трамп, Украина
Камала Харрис, Дональд Трамп, Украина
— Почему вы верите обещаниям Трампа?
— Я верю, что он может, по крайней мере, уменьшить поставки вооружений для Зеленского. Об этом были заявления и самого кандидата в президенты Трампа, и потенциального вице-президента Вэнса.
Джо Байден и Владимир Зеленский подписали 10-летнее соглашение о безопасности, согласно которому Вашингтон должен предоставить Киеву широкий спектр военной помощи. Это глупости. Каждые четыре года в США все меняется, об этом знают все американцы.
Поэтому Трамп тоже может все изменить. Я против этого. Потому что когда старик Байден пришел к власти, в первый день своего президентства он подписал около 90 указов, тем самым уничтожив американскую систему. Умные руководители так не действуют — зачем уничтожать наработанное предшественниками? Необходимо взвешенно подходить к изменениям.
Нельзя сказать, что этот кандидат в президенты — самый лучший, а этот — самый плохой. В каждом есть разное.
Мне не нравится, как Трамп обращается с людьми, особенно как это было в 2016 году — много грубости, переход на личности. Возможно, если бы Трамп себя так не вёл, он бы стал президентом 2020 году. Сейчас я вижу изменения в нем. Кроме того, он хорошо ведет бизнес, умеет выбрать наиболее выгодный правильный вариант поведения.
А что такие, как Байден, знают? Украдут деньги у народа и учредят еще больше налогов? Они не думают об этом, потому что крадут, а не платят. Есть в США такая проблема — наша демократия.
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Джо Байден
— А в Америке есть демократия?
— Ха-ха. Система есть. Но богатые люди, политики, которых называют элитой (хотя я считаю, что это слово скорее применимо к заслуженным спортсменам), думают только о себе.
Я не верю, что они действуют для нас, для народа. Было бы хорошо, если бы они хотя бы один из тридцати дней думали о простых американцах, а не о себе. Но так не получается — чем дольше они остаются у власти, тем меньше думают о людях. Это их мир, но не наш, а значит это не демократия.
Нам дают выбор: или Трамп, или Харрис. А если мы не хотим ни того, ни другого?
Тем не менее, в это время для Америки, думаю, самый хороший вариант — это Трамп. Потому что, как я уже сказал Трамп не политик, а предприниматель. А что политики знают о жизни? Они, например, никогда не работали в McDonald’s. А я работал много лет назад, это моя первая работа, я узнал там, как зарабатывать деньги.
Так вот Трамп как бизнесмен все это понимает. Поэтому я на 80% за него, а Харрис не дам и 10%.
Я часто задумываюсь о том, что будет в России после президентства Владимира Путина. Ведь он хорошо выполняет свои обязанности, думает о стране, а не только о себе. А у нас, в США, все наоборот. Я — первый, считает наш политик, и все время заботиться только о себе. А иногда, один раз в год, может быть, думает о стране и маленьком Сэмюэле, который живет во Флориде.
За почти 25 лет правления Владимира Путина я бывал в России много раз и всегда интересовался, что думают люди, какое у них мнение о своем президенте. И более 80% людей, с которыми я общался, отмечали, что президент России хорошо выполняет свою работу. Россия стала совсем другой страной, нежели была в 90-х!
А у нас такие вещи недоступны для американцев, мы не знаем, как это…
© Михаил Киреев. Фотобанк РосконгрессВладимир Путин. Портрет. Саммит БРИКС, 2024.
Владимир Путин. Портрет. Саммит БРИКС, 2024.
© Михаил Киреев. Фотобанк Росконгресс
Владимир Путин. Портрет. Саммит БРИКС, 2024.
— Во Флориде много украинцев? Как они ведут себя? Как американцы их воспринимают?
— О, да! Я когда проходил контроль в Казани в аэропорту, охранник увидел мой американский паспорт и задержал меня, проверил гаджеты и задал вопрос, есть ли у меня украинские друзья. Так вот я ему говорю: "Я из Флориды, там больше русскоговорящих украинцев, чем американцев".
Их везде много... Я путешествую часто, был в Мексике недавно, и там русские парни. Я пил пиво в ресторане в штате Вайоминг с дальнобойщиком из Денвера — везде русскоговорящие.
И я рад разговаривать на русском. Для американского народа, думаю, важно знать, что у России богатая история и культура, важно понимать дух России. Тем более, что Америка — молодое государство, нам всего лишь 300 лет.
В Америке не так, у нас, например, мало людей, которые могли бы рассказать правнукам и внукам, что такое Великая Отечественная война. Наши заботы всегда о деньгах, а о жизни мы мало знаем.
Возвращаясь к силе духа: в России я его чувствую, а у нас в США уже почти нет. Чувствую, что мы все против друг друга.
О том, как страны БРИКС могут повлиять на конфликт на Украине, в интервью Анны Черкасовой с правозащитником Турсунбек Акун: Ложь, война и терроризм под эгидой США уходят, а Турция теперь с БРИКС.
 
ИнтервьюРоссияСШАУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ПутинБРИКСНАТОДжо Байденвыборыукраинские беженцы
 
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Заголовок открываемого материала
17:13"Украина вторглась в Россию". Почему США и Китай против затягивания горячей фазы конфликта
17:07Сэмюэль Трэпп: Трамп может остановить войну на Украине, а гарантии Байдена Зеленскому – чушь
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