https://ukraina.ru/20241030/1058484787.html

Сэмюэль Трэпп: Трамп может остановить войну на Украине, а гарантии Байдена Зеленскому – чушь

Сэмюэль Трэпп: Трамп может остановить войну на Украине, а гарантии Байдена Зеленскому – чушь - 30.10.2024 Украина.ру

Сэмюэль Трэпп: Трамп может остановить войну на Украине, а гарантии Байдена Зеленскому – чушь

Американский журналист, ведущий программы International Flavor ("Международный вкус") на Dam Radio, адвокат Сэмюэль Трэпп, который участвовал в саммите БРИКС в Казани, в интервью изданию Украина.ру рассказал, что в США думают об Украине и почему в России он чувствует силу духа, а в США нет.

2024-10-30T17:07

2024-10-30T17:07

2024-10-30T17:17

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Совсем скоро, 5 ноября, мир узрит нового президента США. Россия же продолжает укреплять многополярный мир: в Казани 22–24 октября прошел саммит БРИКС с участием 22 лидеров стран. Тринадцать государства получили статус партнера организации.— Сэмюэль, как вы, американский журналист, попали на БРИКС?— Я предположил, что мы ошибались немножко насчет России, поэтому захотел приехать на БРИКС и увидеть все своими глазами. Потому что мероприятие в Казани, по моему мнению, одна из важнейших встреч в этом столетии.Я сам из штата Миссури, давно знал о том, что состоится такое событие в России, говорил о нем в своей программе — при том, что в западных СМИ практически не было информации об этом.На самом саммите я не увидел много американцев. Хотя считаю, что граждане США должны знать о том, что БРИКС существует и развивается. При этом многие устали от того, как работают ООН и НАТО, которые, возможно, требуют перестройки.В Америке мало тех, кто знает достаточно о БРИКС. Это может быть связано с тем, что объединение было маленьким, а сейчас мы видим эдакий бум вокруг БРИКС. Все больше стран хотят быть связаны с этим.— Что обычные американцы знают о России и об Украине?— Я обычный американец, правда, знаю побольше многих, потому что работал в этой сфере и разговаривал на русском языке.В свое время я служил военным переводчиком, ликвидировал ракеты средней и меньшей дальности, работал в Неваде на испытательном полигоне в связи с Договором об ограничении подземных испытаний ядерного оружия. [Этот документ также известен как Договор о пороговом запрещении ядерных испытаний — TTBT, который был подписан в июле 1974 года США и СССР, и устанавливал ядерный "порог" на испытания устройств мощностью более 150 килотонн].Я считаю ошибкой для мира то, что сегодня США и Россия не работают вместе как две крупные державы. Америка хочет заставить мир думать как она. Я, наоборот, считаю, что разность мнений и различия между нами (при том, что у РФ и США есть и общие истории) — это нормально.В отношении Украины есть разные точки зрения. Помню, два года назад все говорили, что Россия напала на Украину, но я знал, что это не факт.— А много людей в США сейчас думают так же?— Сейчас людей, знающих правду об Украине, в США намного больше, чем было два года назад, когда многие американцы носили значки с украинским флагом. Я не против этого, но почему говорят, что Израиль может защищать себя, а Россия не имеет права встать на защиту Донбасса, русских людей, которые провели референдум о вхождении в состав РФ и которых Зеленский хочет истребить.Сейчас Зеленский нелегитимен, и если закончится война, то на Украине сразу должны быть выборы. В противном случае, как сказал Владимир Путин, кто будет подписывать [мирное] соглашение. Это решение должны принять сами украинцы.В общем же мне очень жаль, что так много людей погибло с обеих сторон. При том, что все знали с самого начала, что Украина не сможет победить Россию — особенно без Америки и НАТО. Если дальше так и будет продолжаться, это плохо для всего мира.Я лично надеюсь, что Трамп станет следующим президентом и как-то повлияет на ситуацию в отношениях с Россией, сможет найти путь к переговорам и приостановить украинский конфликт. Если к власти придет Харрис, она продолжит накачивать Украину деньгами и оружием.— Почему вы верите обещаниям Трампа?— Я верю, что он может, по крайней мере, уменьшить поставки вооружений для Зеленского. Об этом были заявления и самого кандидата в президенты Трампа, и потенциального вице-президента Вэнса.Джо Байден и Владимир Зеленский подписали 10-летнее соглашение о безопасности, согласно которому Вашингтон должен предоставить Киеву широкий спектр военной помощи. Это глупости. Каждые четыре года в США все меняется, об этом знают все американцы.Поэтому Трамп тоже может все изменить. Я против этого. Потому что когда старик Байден пришел к власти, в первый день своего президентства он подписал около 90 указов, тем самым уничтожив американскую систему. Умные руководители так не действуют — зачем уничтожать наработанное предшественниками? Необходимо взвешенно подходить к изменениям.Нельзя сказать, что этот кандидат в президенты — самый лучший, а этот — самый плохой. В каждом есть разное.Мне не нравится, как Трамп обращается с людьми, особенно как это было в 2016 году — много грубости, переход на личности. Возможно, если бы Трамп себя так не вёл, он бы стал президентом 2020 году. Сейчас я вижу изменения в нем. Кроме того, он хорошо ведет бизнес, умеет выбрать наиболее выгодный правильный вариант поведения.А что такие, как Байден, знают? Украдут деньги у народа и учредят еще больше налогов? Они не думают об этом, потому что крадут, а не платят. Есть в США такая проблема — наша демократия.— А в Америке есть демократия?— Ха-ха. Система есть. Но богатые люди, политики, которых называют элитой (хотя я считаю, что это слово скорее применимо к заслуженным спортсменам), думают только о себе.Я не верю, что они действуют для нас, для народа. Было бы хорошо, если бы они хотя бы один из тридцати дней думали о простых американцах, а не о себе. Но так не получается — чем дольше они остаются у власти, тем меньше думают о людях. Это их мир, но не наш, а значит это не демократия.Нам дают выбор: или Трамп, или Харрис. А если мы не хотим ни того, ни другого?Тем не менее, в это время для Америки, думаю, самый хороший вариант — это Трамп. Потому что, как я уже сказал Трамп не политик, а предприниматель. А что политики знают о жизни? Они, например, никогда не работали в McDonald’s. А я работал много лет назад, это моя первая работа, я узнал там, как зарабатывать деньги.Так вот Трамп как бизнесмен все это понимает. Поэтому я на 80% за него, а Харрис не дам и 10%.Я часто задумываюсь о том, что будет в России после президентства Владимира Путина. Ведь он хорошо выполняет свои обязанности, думает о стране, а не только о себе. А у нас, в США, все наоборот. Я — первый, считает наш политик, и все время заботиться только о себе. А иногда, один раз в год, может быть, думает о стране и маленьком Сэмюэле, который живет во Флориде.За почти 25 лет правления Владимира Путина я бывал в России много раз и всегда интересовался, что думают люди, какое у них мнение о своем президенте. И более 80% людей, с которыми я общался, отмечали, что президент России хорошо выполняет свою работу. Россия стала совсем другой страной, нежели была в 90-х!А у нас такие вещи недоступны для американцев, мы не знаем, как это…— Во Флориде много украинцев? Как они ведут себя? Как американцы их воспринимают?— О, да! Я когда проходил контроль в Казани в аэропорту, охранник увидел мой американский паспорт и задержал меня, проверил гаджеты и задал вопрос, есть ли у меня украинские друзья. Так вот я ему говорю: "Я из Флориды, там больше русскоговорящих украинцев, чем американцев".Их везде много... Я путешествую часто, был в Мексике недавно, и там русские парни. Я пил пиво в ресторане в штате Вайоминг с дальнобойщиком из Денвера — везде русскоговорящие.И я рад разговаривать на русском. Для американского народа, думаю, важно знать, что у России богатая история и культура, важно понимать дух России. Тем более, что Америка — молодое государство, нам всего лишь 300 лет.В Америке не так, у нас, например, мало людей, которые могли бы рассказать правнукам и внукам, что такое Великая Отечественная война. Наши заботы всегда о деньгах, а о жизни мы мало знаем.Возвращаясь к силе духа: в России я его чувствую, а у нас в США уже почти нет. Чувствую, что мы все против друг друга.О том, как страны БРИКС могут повлиять на конфликт на Украине, в интервью Анны Черкасовой с правозащитником Турсунбек Акун: Ложь, война и терроризм под эгидой США уходят, а Турция теперь с БРИКС.

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, брикс, нато, джо байден, выборы, украинские беженцы