https://ukraina.ru/20241102/1058566229.html
Наши дети не должны есть торт из костей. Ирина Будрина о борьбе с сатанизмом в Румынии
Наши дети не должны есть торт из костей. Ирина Будрина о борьбе с сатанизмом в Румынии - 02.11.2024 Украина.ру
Наши дети не должны есть торт из костей. Ирина Будрина о борьбе с сатанизмом в Румынии
Европа насаждает сатанизм в Румынии, но русские не сдаются. Соотечественники не дают стране оборвать связующую нить с Россией, понимая, что на самом деле происходит на Украине и в мире.
2024-11-02T08:40
2024-11-02T08:40
2024-11-02T08:41
интервью
румыния
украина
россия
соотечественники
молдавия
сергей лавров
валентина матвиенко
ес
украина.ру
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Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказала участница VIII Всемирного конгресса соотечественников, глава Ассоциации соотечественников в Румынии "Наш мир" Ирина Будрина.Глава МИД России Сергей Лавров принял участие в VIII Всемирном конгрессе соотечественников, проживающих за рубежом, который прошел 30–31 октября в Москве в зале храма Христа Спасителя.Конгресс, проходивший под лозунгом "Вместе с Россией", собрал 400 лидеров и активистов российской общины из 103 стран. На мероприятии выступили председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.— Ирина, расскажите, как в Румынии население реагирует на украинский кризис? Как Специальная военная операция повлияла на отношения Румынии и России?— Ситуация неоднозначна. До начала пандемии у России были прекрасные отношения с румынскими, можно сказать, соотечественниками. Я имею ввиду обмен культурным опытом, поездками, экономические взаимоотношения.Сегодня выстроен барьер, который намеренно продавливается во взаимоотношениях между Россией и Румынией. Безусловно, на это влияет Специальная военная операция (СВО), которую Россия проводит на Украине.Тем не менее, если в начале СВО Румыния была настроена агрессивно по отношению к русским, проживающим на ее территории, то сегодня ситуация изменилась. Люди в Румынии стали анализировать ситуацию, более глубоко интересоваться происходящим. Многие стали понимать, что информация намеренно урезается или искажается.То есть уже нет агрессии на уровне личных взаимоотношений, но, к сожалению, санкции и барьеры выстроены на государственном уровне, и нам приходится иметь с ними дело. Это непросто.— На Всемирный конгресс соотечественников приехали люди из разных точек планеты — показать, что они с Россией. Но время непростое для всех. Что гражданам Румынии помогает выживать в такой нелегкий период?— Я бы хотела привести пример — то, как работаем мы, соотечественники, на территории Русского клуба. Что такое Русский клуб сегодня? Это усилия нас российских соотечественников по продвижению и знакомству с русской культурой, с историей России, с настоящей исторической памятью.Прошлым летом, 1 июля 2023 года, Россия была вынуждена закрыть Русский дом и русскую школу [в Румынии] в одностороннем приказном порядке. Были высланы 50 сотрудников российского посольства. И вот тогда-то вся работа легла на плечи соотечественников.Больше года этим занимаемся мы. Интерес и число румын, которые приходят в Русский клуб, растет. Например, 24 октября у нас состоялась премьера кинопоказа фильма "Онегин", на которую пришло очень много людей. Мы не знали даже где и как всех разместить.Повторюсь, люди понимают, что идет намеренное искажение наших [российcко-румынских] отношений, поэтому пропаганда их не останавливает. Поддержание хороших взаимоотношений между Россией и Румынией — непростая задача, но возможная.— Насколько православная вера сближает людей в Румынии?— Румыния — вторая по величине после России православная страна. Вера в Бога, религиозность, которая закреплена на государственном уровне в Румынии, помогает ее народу выживать в реалиях искаженных ценностей.Например, пропаганда ЛГБТ* невозможна в Румынии, она практически отсутствует. Не потому, что ее нет, а потому что народ сопротивляется. Народ понимает, что родители — это отец и мать, это мужчина и женщина. Любое дальнейшее искажение ценностей в Румынии только отталкивает.Евросоюз потратил огромные средства, чтобы продвинуть упомянутые "ценности", но вложенные в это миллионы не помогают достичь желаемого результата. И это радует!Хотя проявления сатанизма (назову это так) в Румынии сегодня есть. Допустим, на праздник Хэллоуин маленький ребенок радуется, получив костюм дьявола, скелета и так далее. Дети просят сделать торт в виде привидения, костей или еще чего-то подобного.Родители это видят, пытаются на это повлиять. Религиозность помогает и защищает их.— На выборах в Молдавии лидирует Майя Санду. Как вы видите будущее взаимосвязей Румынии и Молдавии в свете происходящих событий (референдум по ЕС, прозападный курс Санду)?— Что касается выборов президента в Молдове, они еще не закончены. Говорить о том, что Санду победила, рано. Второй тур пройдет в воскресенье, 3 ноября.Ситуация между Молдавией и Румынией сложная. Разговоры о том, что Румыния хочет присоединения Молдовы к ней, бесконечны. На мой взгляд, они безрезультатны.Весь смысл не в реальном присоединении территории, а в том, чтобы поддерживать противостояние обещаниями, что Молдова когда-нибудь войдет в Евросоюз и станет частью румынского государства. Я лично не верю в такой результат.О том, почему европейский избиратель готов поддерживать Украину, в интервью Вадим Трухачев: Молдавия и Грузия не одумались, поэтому Россия для борьбы с Украиной использует Болгарию.
https://ukraina.ru/20241102/1058522972.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
интервью, румыния, украина, россия, соотечественники, молдавия, сергей лавров, валентина матвиенко, ес, украина.ру, выборы, сво, совет федерации
Наши дети не должны есть торт из костей. Ирина Будрина о борьбе с сатанизмом в Румынии
08:40 02.11.2024 (обновлено: 08:41 02.11.2024)
Европа насаждает сатанизм в Румынии, но русские не сдаются. Соотечественники не дают стране оборвать связующую нить с Россией, понимая, что на самом деле происходит на Украине и в мире.
Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказала участница VIII Всемирного конгресса соотечественников, глава Ассоциации соотечественников в Румынии "Наш мир" Ирина Будрина.
Глава МИД России Сергей Лавров
принял участие в VIII Всемирном конгрессе соотечественников, проживающих за рубежом, который прошел 30–31 октября в Москве
в зале храма Христа Спасителя.
Конгресс, проходивший под лозунгом "Вместе с Россией", собрал 400 лидеров и активистов российской общины из 103 стран. На мероприятии выступили председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
.
— Ирина, расскажите, как в Румынии население реагирует на украинский кризис? Как Специальная военная операция повлияла на отношения Румынии и России?
— Ситуация неоднозначна. До начала пандемии у России были прекрасные отношения с румынскими, можно сказать, соотечественниками. Я имею ввиду обмен культурным опытом, поездками, экономические взаимоотношения.
Сегодня выстроен барьер, который намеренно продавливается во взаимоотношениях между Россией и Румынией. Безусловно, на это влияет Специальная военная операция (СВО), которую Россия проводит на Украине.
Тем не менее, если в начале СВО Румыния была настроена агрессивно по отношению к русским, проживающим на ее территории, то сегодня ситуация изменилась. Люди в Румынии стали анализировать ситуацию, более глубоко интересоваться происходящим. Многие стали понимать, что информация намеренно урезается или искажается.
То есть уже нет агрессии на уровне личных взаимоотношений, но, к сожалению, санкции и барьеры выстроены на государственном уровне, и нам приходится иметь с ними дело. Это непросто.
— На Всемирный конгресс соотечественников приехали люди из разных точек планеты — показать, что они с Россией. Но время непростое для всех. Что гражданам Румынии помогает выживать в такой нелегкий период?
— Я бы хотела привести пример — то, как работаем мы, соотечественники, на территории Русского клуба. Что такое Русский клуб сегодня? Это усилия нас российских соотечественников по продвижению и знакомству с русской культурой, с историей России, с настоящей исторической памятью.
Прошлым летом, 1 июля 2023 года, Россия была вынуждена закрыть Русский дом и русскую школу [в Румынии] в одностороннем приказном порядке. Были высланы 50 сотрудников российского посольства. И вот тогда-то вся работа легла на плечи соотечественников.
Больше года этим занимаемся мы. Интерес и число румын, которые приходят в Русский клуб, растет. Например, 24 октября у нас состоялась премьера кинопоказа фильма "Онегин", на которую пришло очень много людей. Мы не знали даже где и как всех разместить.
Повторюсь, люди понимают, что идет намеренное искажение наших [российcко-румынских] отношений, поэтому пропаганда их не останавливает. Поддержание хороших взаимоотношений между Россией и Румынией — непростая задача, но возможная.
— Насколько православная вера сближает людей в Румынии?
— Румыния — вторая по величине после России православная страна. Вера в Бога, религиозность, которая закреплена на государственном уровне в Румынии, помогает ее народу выживать в реалиях искаженных ценностей.
Например, пропаганда ЛГБТ* невозможна в Румынии, она практически отсутствует. Не потому, что ее нет, а потому что народ сопротивляется. Народ понимает, что родители — это отец и мать, это мужчина и женщина. Любое дальнейшее искажение ценностей в Румынии только отталкивает.
Евросоюз
потратил огромные средства, чтобы продвинуть упомянутые "ценности", но вложенные в это миллионы не помогают достичь желаемого результата. И это радует!
Хотя проявления сатанизма (назову это так) в Румынии сегодня есть. Допустим, на праздник Хэллоуин маленький ребенок радуется, получив костюм дьявола, скелета и так далее. Дети просят сделать торт в виде привидения, костей или еще чего-то подобного.
Родители это видят, пытаются на это повлиять. Религиозность помогает и защищает их.
— На выборах в Молдавии лидирует Майя Санду. Как вы видите будущее взаимосвязей Румынии и Молдавии в свете происходящих событий (референдум по ЕС, прозападный курс Санду)?
— Что касается выборов президента в Молдове, они еще не закончены. Говорить о том, что Санду победила, рано. Второй тур пройдет в воскресенье, 3 ноября.
Ситуация между Молдавией и Румынией сложная. Разговоры о том, что Румыния хочет присоединения Молдовы к ней, бесконечны. На мой взгляд, они безрезультатны.
Весь смысл не в реальном присоединении территории, а в том, чтобы поддерживать противостояние обещаниями, что Молдова когда-нибудь войдет в Евросоюз и станет частью румынского государства. Я лично не верю в такой результат.