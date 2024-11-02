https://ukraina.ru/20241102/1058566229.html

Наши дети не должны есть торт из костей. Ирина Будрина о борьбе с сатанизмом в Румынии

Наши дети не должны есть торт из костей. Ирина Будрина о борьбе с сатанизмом в Румынии - 02.11.2024 Украина.ру

Наши дети не должны есть торт из костей. Ирина Будрина о борьбе с сатанизмом в Румынии

Европа насаждает сатанизм в Румынии, но русские не сдаются. Соотечественники не дают стране оборвать связующую нить с Россией, понимая, что на самом деле происходит на Украине и в мире.

2024-11-02T08:40

2024-11-02T08:40

2024-11-02T08:41

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Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказала участница VIII Всемирного конгресса соотечественников, глава Ассоциации соотечественников в Румынии "Наш мир" Ирина Будрина.Глава МИД России Сергей Лавров принял участие в VIII Всемирном конгрессе соотечественников, проживающих за рубежом, который прошел 30–31 октября в Москве в зале храма Христа Спасителя.Конгресс, проходивший под лозунгом "Вместе с Россией", собрал 400 лидеров и активистов российской общины из 103 стран. На мероприятии выступили председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.— Ирина, расскажите, как в Румынии население реагирует на украинский кризис? Как Специальная военная операция повлияла на отношения Румынии и России?— Ситуация неоднозначна. До начала пандемии у России были прекрасные отношения с румынскими, можно сказать, соотечественниками. Я имею ввиду обмен культурным опытом, поездками, экономические взаимоотношения.Сегодня выстроен барьер, который намеренно продавливается во взаимоотношениях между Россией и Румынией. Безусловно, на это влияет Специальная военная операция (СВО), которую Россия проводит на Украине.Тем не менее, если в начале СВО Румыния была настроена агрессивно по отношению к русским, проживающим на ее территории, то сегодня ситуация изменилась. Люди в Румынии стали анализировать ситуацию, более глубоко интересоваться происходящим. Многие стали понимать, что информация намеренно урезается или искажается.То есть уже нет агрессии на уровне личных взаимоотношений, но, к сожалению, санкции и барьеры выстроены на государственном уровне, и нам приходится иметь с ними дело. Это непросто.— На Всемирный конгресс соотечественников приехали люди из разных точек планеты — показать, что они с Россией. Но время непростое для всех. Что гражданам Румынии помогает выживать в такой нелегкий период?— Я бы хотела привести пример — то, как работаем мы, соотечественники, на территории Русского клуба. Что такое Русский клуб сегодня? Это усилия нас российских соотечественников по продвижению и знакомству с русской культурой, с историей России, с настоящей исторической памятью.Прошлым летом, 1 июля 2023 года, Россия была вынуждена закрыть Русский дом и русскую школу [в Румынии] в одностороннем приказном порядке. Были высланы 50 сотрудников российского посольства. И вот тогда-то вся работа легла на плечи соотечественников.Больше года этим занимаемся мы. Интерес и число румын, которые приходят в Русский клуб, растет. Например, 24 октября у нас состоялась премьера кинопоказа фильма "Онегин", на которую пришло очень много людей. Мы не знали даже где и как всех разместить.Повторюсь, люди понимают, что идет намеренное искажение наших [российcко-румынских] отношений, поэтому пропаганда их не останавливает. Поддержание хороших взаимоотношений между Россией и Румынией — непростая задача, но возможная.— Насколько православная вера сближает людей в Румынии?— Румыния — вторая по величине после России православная страна. Вера в Бога, религиозность, которая закреплена на государственном уровне в Румынии, помогает ее народу выживать в реалиях искаженных ценностей.Например, пропаганда ЛГБТ* невозможна в Румынии, она практически отсутствует. Не потому, что ее нет, а потому что народ сопротивляется. Народ понимает, что родители — это отец и мать, это мужчина и женщина. Любое дальнейшее искажение ценностей в Румынии только отталкивает.Евросоюз потратил огромные средства, чтобы продвинуть упомянутые "ценности", но вложенные в это миллионы не помогают достичь желаемого результата. И это радует!Хотя проявления сатанизма (назову это так) в Румынии сегодня есть. Допустим, на праздник Хэллоуин маленький ребенок радуется, получив костюм дьявола, скелета и так далее. Дети просят сделать торт в виде привидения, костей или еще чего-то подобного.Родители это видят, пытаются на это повлиять. Религиозность помогает и защищает их.— На выборах в Молдавии лидирует Майя Санду. Как вы видите будущее взаимосвязей Румынии и Молдавии в свете происходящих событий (референдум по ЕС, прозападный курс Санду)?— Что касается выборов президента в Молдове, они еще не закончены. Говорить о том, что Санду победила, рано. Второй тур пройдет в воскресенье, 3 ноября.Ситуация между Молдавией и Румынией сложная. Разговоры о том, что Румыния хочет присоединения Молдовы к ней, бесконечны. На мой взгляд, они безрезультатны.Весь смысл не в реальном присоединении территории, а в том, чтобы поддерживать противостояние обещаниями, что Молдова когда-нибудь войдет в Евросоюз и станет частью румынского государства. Я лично не верю в такой результат.О том, почему европейский избиратель готов поддерживать Украину, в интервью Вадим Трухачев: Молдавия и Грузия не одумались, поэтому Россия для борьбы с Украиной использует Болгарию.

https://ukraina.ru/20241102/1058522972.html

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Анна Черкасова

интервью, румыния, украина, россия, соотечественники, молдавия, сергей лавров, валентина матвиенко, ес, украина.ру, выборы, сво, совет федерации