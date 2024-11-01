https://ukraina.ru/20241101/1058565442.html

Уныние усиливается. Итоги 1 ноября на Украине

Уныние усиливается. Итоги 1 ноября на Украине - 01.11.2024 Украина.ру

Уныние усиливается. Итоги 1 ноября на Украине

На Западе сообщили об усиливающемся унынии среди представителей украинской власти из-за события на следующей неделе

2024-11-01T18:35

2024-11-01T18:35

2024-11-01T18:35

эксклюзив

хроники

владимир зеленский

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bloomberg

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О том, что во власти Украины царит уныние, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Офисе президента."Исход выборов в США на следующей неделе может означать, что Киев будет вынужден принять мир в неблагоприятных условиях или столкнуться с перспективой продолжения борьбы с Россией самостоятельно, сообщили два человека, близких к Офису президента Украины Владимира Зеленского, которые говорили на условиях анонимности, поскольку вопрос является деликатным. Один из людей сказал, что среди чиновников усиливается чувство уныния по поводу хода войны", - писало агентство.По информации авторов Bloomberg, уныние ширится по Украине. При этом всё больше украинцев выступает за переговоры с Россией."Более двух третей украинцев считают, что пришло время начать мирные переговоры с Россией, согласно опросу, проведенному в сентябре среди 2016 человек киевским Центром Разумкова, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - указывалось в публикации.При этом с начала августа ВС РФ освободили больше территории, чем за предыдущие 7 месяцев 2024 года."США поглощены президентской предвыборной гонкой, а союзники в Европе нервно размышляют о победе Дональда Трампа. Кандидат от Республиканской партии заявил, что быстро положит конец войне, и выразил скептицизм относительно дальнейшей поддержки Западом обороны Украины", - писало агентство.Также оно сослалось на заявление Зеленского во вторник, 29 октября. Тогда Зеленский отметил, что Украина получила только 10% от обещанного в апреле пакета помощи США в размере $61 млрд. По словам Зеленского, во всём виновны были бюрократия и логистика.Как заявили агентству западные чиновники, "нет никаких признаков" и того, что Россия заинтересована в переговорах о прекращении конфликта.Агентство также процитировало российского политолога Сергея Маркова, который заявил, что Россия может освободить Донбасс к следующему лету, если нынешние темпы наступления сохранятся."Некоторые в Москве надеются, что [президент России Владимир] Путин будет готов начать мирные переговоры, как только российские войска достигнут административной границы Донецкой области, сказал он", - писало агентство.Публикацию уже прокомментировали на Украине."На Банковой царит уныние, - пишет западная пресса. Окружение Зеленского уже давно сыпется из-за того, что они понимали, что украинский кризис в итоге будут сливать, а крайним сделают Зе и его "свиту". Мы 31 августа инсайдили, что Зеленский уже тогда был нервный из-за начала провала Курской авантюры, так как он понимал, что с ней рушится весь его план и надежда на продолжение войны. Скажем так, грызня внутри системы идёт давно. Начал внутреннюю грызню Ермак, который отжимал всё под себя, тем самым расколол элиты внутри. Последний его зашквар - это слив любимчика западных НКО министра иностранных дел Кулебу. Также неудачная попытка быстро слить Умерова и Буданова*(внесён в список экстремистов и террористов - Ред.). Теперь Ермака многие западные лобби хотят слить", - отметил 1 ноября популярный в стране телеграм-канал "Легитимный".Публикация Bloomberg – не единственная, сообщающая об обеспокоенности украинских властей из-за победы Трампа на выборах. Так, в тот же день — 1 ноября — британское издание The Guardian также со ссылкой на источники в украинских силовых структурах сообщило, что на Украине считают возможный второй президентский срок Трампа "поездкой в казино", поскольку при нём Киев может либо добиться значительной выгоды или лишиться всего."Все понимают, что Трампа нисколько не волнует Украина и что президентство Трампа будет поездкой в казино для Украины: мы можем по-крупному выиграть или мы можем потерять всё", - заявил источник.По его словам, сейчас все на Украине устали, и некоторые люди готовы к риску.До этого стало известно, что упаднические настроения есть и среди украинских военных."Я не знаю конечной цели курской операции. Я не понимаю, для чего это происходит", - заявил генерал-полковник ВСУ Дмитрий Марченко, которого украинская пресса называла "спасителем Николаева", в интервью экс-нардепу Бориславу Берёзе.По его словам, пополнение украинских резервов "туда идёт быстрее, чем на Купянском или на других направлениях". Марченко указал, что мотивы подобного решения ему не ясны.Он также сообщил, что под натиском ВС РФ фронт посыпался."Я не открою военную тайну, если скажу, что фронт у нас посыпался", - подчеркнул Марченко.По его словам, это произошло из-за нехватки боеприпасов и измотанности солдат."Люди очень устали, они уже просто не вытягивают те фронты, на которых находятся", - уточнил Марченко.Ещё одной причиной он называл "разбалансирование управления".При этом в России некоторые обеспокоены таким валом публикаций о плачевном состоянии дел Украины в западных и украинских СМИ."Несмотря на то, что военная авантюра в Курской области явно не задалась, а на Донецком направлении ВСУ последовательно отступают, не стоит думать, что Киев более не способен вести активные боевые действия или совершать провокации и теракты", - отметил 31 октября журналист, депутат Мосгордумы Андрей Медведев.По его словам, сейчас "вообще уже можно обрисовать контур действий Киева в военной компании 2025 года"."Совершенно определённо, ВСУ уже сейчас начинают подготовку к новому наступлению. Мобилизационный ресурс у ВСУ неисчерпаемый, степень адекватности в восприятии военных реалий у большинства граждан Украины, скажем так, спорная. Ну и, наконец, у нынешней власти просто нет никакого иного варианта, кроме нового наступления, которое можно будет продать в медиапространстве, как очередную победу. Совершенно не зря сейчас принято решение об отправке частей охраны аэродромов и военных объектов в пехотные подразделения. Это не менее 15 тысяч военных. Но именно что на фронте сейчас они вряд ли окажутся. А вот стать основой новых бригад или пополнить старые, которые будут задействованы в новом наступлении, могут вполне", - подчеркнул Медведев.По его словам, в новом наступлении Украине придётся задействовать переукомплектованные подразделения, у которых будет явный недостаток ББМ. Но, при этом наступление будет поддерживать авиация и подразделения БПЛА."Мы довольно давно не слышали ничего про переданные Киеву F-16. Вот для наступа их и сберегают. А качество войск БПЛА у ВСУ по-прежнему остаётся весьма высоким. Здесь противнику надо отдать должное. И при низком качестве среднего солдата ВСУ, фронт зачастую держится именно за счёт работы дронов", - отметил Медведев.Он также заявил, что вряд ли удар ВСУ нанесут на южном направлении."Куда пойдут ВСУ и как? Вряд ли целью будет Крым/Запорожье/Херсонщина. У Киева сейчас нет в достаточном количестве подразделений, способных выполнить эту задачу. В Крынках, например, были бойцы ВСУ, которые после трех ранений возвращались на плацдарм, и те, кто сидели по подвалам и совершали вылазки еще через месяц после перехода Крынок под наш контроль. Собственно, об Крынки все эти мотивированные подразделения и убились. Поэтому, можно предположить, что по Крыму, Крымскому мосту и Новороссии, синхронно с основным наступлением ВСУ будут наносить удары дронами и западными ракетами. Мы же давно не видели применения, например, Storm Shadow. Но это не значит, что их нет. Киев их просто бережёт. А основным направлением удара ВСУ станет, скорее всего опять брянско-курско-белгородское пограничье. Там проще действовать, чем в степях Новороссии. Возможно, что удар будет нанесен в стык границ России и Белоруссии. С точки зрения пиар эффекта для внутриукраинского использования, это болен эффективно", - подчеркнул Медведев.При этом, по его мнению, "с военной точки зрения наступление ВСУ будет бессмысленно на любом из направлений"."Оно ничего не изменит, не создаст перелом, не остановит русскую армию. Наступление будет жестоким, кровавым, тупым, в нем погибнет много граждан Украины, и все это ради нескольких дней тик-ток видео и картинки на YouTube. И то не факт. Скорее всего, что с первых дней пойдет другое видео: сожженные колонны ВСУ, пленные всушники, мёртвые западные наёмники. Но свою пиар часть Киев все равно отработает, как это было в Запорожье. Это и в Киеве и НАТО понимают. Для того и делают. И технику Киеву подкинут маленько. И даже нытье Зеленского, что Запад его обидел, кинул и орудие не жал, не должно нас вводить в заблуждение. Красивая картинка красивого наступления Западу нужна не меньше, чем Киеву. Иначе выходит, что Россия побеждает, русские были правы", - указал эксперт.Он особо подчеркнул, что наступление случится вне зависимости от того, кто победит на выборах президента США."Наступление ВСУ произойдёт вне зависимости от результата выборов в США. В том числе и потому, что Трампу нужна будет позиция для торга с Москвой. Показать Москве, что ради своих целей они готовы убить всю Украину, это очень по-американски", - подчеркнул Медведев.Он также указал, что "террористическая война, которую вероятно попытается вести Киев" - это тема отдельного разбора.О том, что ждёт украинцев в наступившем месяце — в статье Дмитрия Ковалевича "Выборы у "хозяев" и усиление мобилизации. Что ожидает украинцев в ноябре".

https://ukraina.ru/20241101/1058550564.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, владимир зеленский, дональд трамп, киев, украина, россия, вооруженные силы украины, bloomberg, офис президента, владимир путин