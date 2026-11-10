https://ukraina.ru/20261110/pered-vstrechey-s-rossiey-umerov-rasskazal-o-peregovorakh-kieva-s-poslannikami-trampa-v-oae-1084387977.html
Перед встречей с Россией: Умеров рассказал о переговорах Киева с посланниками Трампа в ОАЭ
Перед встречей с Россией: Умеров рассказал о переговорах Киева с посланниками Трампа в ОАЭ - 10.11.2026 Украина.ру
Перед встречей с Россией: Умеров рассказал о переговорах Киева с посланниками Трампа в ОАЭ
Украинская делегация в Абу-Даби провела первые встречи с представителями стран Запада и спецпосланниками США, сообщил в своем телеграм-канале глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров
2026-11-10T11:28
2026-11-10T11:28
2026-11-10T11:43
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рустем умеров
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стив уиткофф
служба внешней разведки
нато
еврокомиссия
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По его словам, в стартовом раунде консультаций приняли участие дипломаты из Великобритании, Франции, Германии, Италии, а также представители НАТО и Еврокомиссии. К расширенному составу участников также присоединились американские спецпредставители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Умеров уточнил, что эти переговоры предваряют главный этап — трехстороннюю встречу с участием Украины, США и России.Ранее во вторник о прибытии киевской команды в Объединенные Арабские Эмираты отчитался руководитель Офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*. Он также поделился кадрами из Абу-Даби, где запечатлен с другими ключевыми членами делегации. В состав переговорной группы со стороны Киева вошли первый заместитель руководителя офиса Зеленского Сергей Кислица и заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий.Трехсторонний раунд переговоров между представителями России, Соединенных Штатов и Украины рассчитан на два дня и пройдет 10 и 11 ноября. Главным вектором этих встреч станет проработка фундаментальных аспектов формирования новой системы общеевропейской континентальной безопасности. * Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, сша, рустем умеров, владимир зеленский, стив уиткофф, служба внешней разведки , нато, еврокомиссия
Новости, Украина, Россия, США, Рустем Умеров, Владимир Зеленский, Стив Уиткофф, Служба внешней разведки , НАТО, Еврокомиссия
Перед встречей с Россией: Умеров рассказал о переговорах Киева с посланниками Трампа в ОАЭ
11:28 10.11.2026 (обновлено: 11:43 10.11.2026)
Украинская делегация в Абу-Даби провела первые встречи с представителями стран Запада и спецпосланниками США, сообщил в своем телеграм-канале глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров
По его словам, в стартовом раунде консультаций приняли участие дипломаты из Великобритании, Франции, Германии, Италии, а также представители НАТО и Еврокомиссии. К расширенному составу участников также присоединились американские спецпредставители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.
Умеров уточнил, что эти переговоры предваряют главный этап — трехстороннюю встречу с участием Украины, США и России.
Ранее во вторник о прибытии киевской команды в Объединенные Арабские Эмираты отчитался руководитель Офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*. Он также поделился кадрами из Абу-Даби, где запечатлен с другими ключевыми членами делегации. В состав переговорной группы со стороны Киева вошли первый заместитель руководителя офиса Зеленского Сергей Кислица и заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий.
Трехсторонний раунд переговоров между представителями России, Соединенных Штатов и Украины рассчитан на два дня и пройдет 10 и 11 ноября. Главным вектором этих встреч станет проработка фундаментальных аспектов формирования новой системы общеевропейской континентальной безопасности.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.