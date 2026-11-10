https://ukraina.ru/20261110/taynaya-gibkost-po-granitsam-reuters-uznalo-o-nepublichnykh-kompromissakh-moskvy-i-kieva-1084386762.html

Тайная гибкость по границам: Reuters узнало о непубличных компромиссах Москвы и Киева

Тайная гибкость по границам: Reuters узнало о непубличных компромиссах Москвы и Киева - 10.11.2026 Украина.ру

Тайная гибкость по границам: Reuters узнало о непубличных компромиссах Москвы и Киева

Россия и Украина в ходе непубличных контактов демонстрируют готовность к компромиссным решениям по территориальному вопросу, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление высокопоставленного американского чиновника, который провел закрытый брифинг для представителей СМИ в преддверии дипломатического раунда в Абу-Даби

2026-11-10T10:33

2026-11-10T10:33

2026-11-10T10:33

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Источник подчеркнул, что вопреки жесткой официальной риторике, в частном порядке обе стороны конфликта сейчас проявляют определенную гибкость в отношении будущих границ.При этом представитель США уточнил, что окончательные договоренности по землям вряд ли будут достигнуты в самом начале переговорного процесса. По оценкам Вашингтона, территориальное соглашение станет возможным только на финальной стадии диалога — после того как участники полностью согласуют другие ключевые пункты, включая будущую архитектуру общеевропейской безопасности.В Белом доме текущую ситуацию оценивают с осторожным оптимизмом. Американский чиновник подчеркнул, что у него появилось ощущение, что со стороны Москвы действительно прослеживается реальное стремление завершить этот конфликт.В свою очередь российские информагентства со ссылкой на собственные источники заявляют, что именно общеевропейская безопасность станет ключевой темой сегодняшней встречи. По их данным, в Абу-Даби планируется детально обсудить ключевые аспекты построения системы безопасности континента в постконфликтный период. Такой фокус переговоров ранее уже подтверждали в Вашингтоне. В частности, американский лидер Дональд Трамп анонсировал подготовку глобального "широкого соглашения" по Украине, которое в обязательном порядке будет включать в себя фундаментальные вопросы коллективной безопасности в Европе с перспективой привлечения к диалогу европейских государств на последующих этапах.Подробнее - в материале Прессы не будет: переговоры в Абу-Даби пройдут в закрытом режиме на сайте Украина.ру.

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