https://ukraina.ru/20261110/ssha-potrebuyut-ot-rossii-dopustit-evropu-k-peregovoram-po-ukraine--politico-1084385672.html

США потребуют от России допустить Европу к переговорам по Украине — Politico

США потребуют от России допустить Европу к переговорам по Украине — Politico - 10.11.2026 Украина.ру

США потребуют от России допустить Европу к переговорам по Украине — Politico

Соединённые Штаты рассчитывают, что запланированные на сегодня трёхсторонние переговоры в Абу-Даби станут последними без полноценного участия европейских стран. Об этом со ссылкой на источник утром 10 ноября пишет Politico

2026-11-10T09:05

2026-11-10T09:05

2026-11-10T09:09

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По данным издания, спецпосланники президента Дональда Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф намерены оказать давление на Москву, чтобы добиться её согласия на подключение представителей Европы к следующему раунду переговоров по Украине."Нам нужна Европа за столом. Поэтому наше предложение — привлечь европейцев к обсуждению после этого трёхстороннего процесса", — цитирует издание одного из американских чиновников.Переговоры между Россией, США и Украиной пройдут в Абу-Даби 10–11 ноября. Российскую делегацию, которая уже прибыла на место, возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.Европейские представители также будут в Абу-Даби, но из-за возражений России не примут участия в основных переговорах. Предполагается, что они проведут отдельные консультации с делегацией США.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в Абу-Даби речь идёт исключительно о трёхсторонних переговорах — представителей Европы на них не будет. Подробнее о главной интриге последних часов - в материале Захара Виноградова Понятые на переговорах в Абу-Даби: "руками ничего не трогать".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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