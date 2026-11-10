США потребуют от России допустить Европу к переговорам по Украине — Politico - 10.11.2026 Украина.ру
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США потребуют от России допустить Европу к переговорам по Украине — Politico
США потребуют от России допустить Европу к переговорам по Украине — Politico - 10.11.2026 Украина.ру
США потребуют от России допустить Европу к переговорам по Украине — Politico
Соединённые Штаты рассчитывают, что запланированные на сегодня трёхсторонние переговоры в Абу-Даби станут последними без полноценного участия европейских стран. Об этом со ссылкой на источник утром 10 ноября пишет Politico
2026-11-10T09:05
2026-11-10T09:09
украина.ру
новости
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По данным издания, спецпосланники президента Дональда Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф намерены оказать давление на Москву, чтобы добиться её согласия на подключение представителей Европы к следующему раунду переговоров по Украине."Нам нужна Европа за столом. Поэтому наше предложение — привлечь европейцев к обсуждению после этого трёхстороннего процесса", — цитирует издание одного из американских чиновников.Переговоры между Россией, США и Украиной пройдут в Абу-Даби 10–11 ноября. Российскую делегацию, которая уже прибыла на место, возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.Европейские представители также будут в Абу-Даби, но из-за возражений России не примут участия в основных переговорах. Предполагается, что они проведут отдельные консультации с делегацией США.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в Абу-Даби речь идёт исключительно о трёхсторонних переговорах — представителей Европы на них не будет. Подробнее о главной интриге последних часов - в материале Захара Виноградова Понятые на переговорах в Абу-Даби: "руками ничего не трогать".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, сша, дональд трамп, джаред кушнер, стив уиткофф, politico, россия, европа, украина, переговоры, переговоры по украине 2026, война на украине, оаэ, мир без границ, ес, евросоюз, владимир мединский
Украина.ру, Новости, США, Дональд Трамп, Джаред Кушнер, Стив Уиткофф, Politico, Россия, Европа, Украина, переговоры, Переговоры по Украине 2026, война на Украине, ОАЭ, Мир без границ, ЕС, Евросоюз, Владимир Мединский

США потребуют от России допустить Европу к переговорам по Украине — Politico

09:05 10.11.2026 (обновлено: 09:09 10.11.2026)
 
© AP / Virginia Mayo
- РИА Новости, 1920, 10.11.2026
© AP / Virginia Mayo
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Соединённые Штаты рассчитывают, что запланированные на сегодня трёхсторонние переговоры в Абу-Даби станут последними без полноценного участия европейских стран. Об этом со ссылкой на источник утром 10 ноября пишет Politico
По данным издания, спецпосланники президента Дональда Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф намерены оказать давление на Москву, чтобы добиться её согласия на подключение представителей Европы к следующему раунду переговоров по Украине.
"Нам нужна Европа за столом. Поэтому наше предложение — привлечь европейцев к обсуждению после этого трёхстороннего процесса", — цитирует издание одного из американских чиновников.
Переговоры между Россией, США и Украиной пройдут в Абу-Даби 10–11 ноября. Российскую делегацию, которая уже прибыла на место, возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.
Европейские представители также будут в Абу-Даби, но из-за возражений России не примут участия в основных переговорах. Предполагается, что они проведут отдельные консультации с делегацией США.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в Абу-Даби речь идёт исключительно о трёхсторонних переговорах — представителей Европы на них не будет. Подробнее о главной интриге последних часов - в материале Захара Виноградова Понятые на переговорах в Абу-Даби: "руками ничего не трогать".
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