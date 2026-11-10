https://ukraina.ru/20261110/zhizn-bez-sveta-i-tepla-vyderzhit-li-ukraina-nastupayuschuyu-zimu-1084366914.html

Жизнь без света и тепла: выдержит ли Украина наступающую зиму

Жизнь без света и тепла: выдержит ли Украина наступающую зиму - 10.11.2026 Украина.ру

Жизнь без света и тепла: выдержит ли Украина наступающую зиму

Украина превращается в страну блэкаутов. Конотоп Сумской области был полностью обесточен шесть суток, Днепропетровск за две недели пережил два полных отключения электроэнергии, у киевлян в некоторых домах света нет 5 суток. Тьма становится новой нормой.

2026-11-10T07:20

2026-11-10T07:20

2026-11-10T07:20

эксклюзив

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россия

киев

владимир зеленский

укрэнерго

ес

набу

электроснабжение

электроэнергия

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Казалось бы, всё это Украина уже переживала: города Сумской области были без света, а в Киеве в феврале под удары попали ТЭЦ.Формально ничего нового не происходит, но ноябрь 2026 года уже стал моментом накопления украинской энергосистемой критических повреждений с их переходом из количества в качество.Блэкаут сам по себе не является качественно новым состоянием. Но ноябрьские отключения делают его таковым из-за масштабности и длительности отключений, а также из-за беспомощности, которую проявляют власти как Украины в целом, так и Киева как её столицы.6 ноября суммарная продолжительность отключений электроэнергии в Киеве дошла до 18 с половиной часов, в Днепропетровске — до 14 с половиной, в Одессе колебалась от 6 до 10 часов, в Запорожье находилась в пределах от 8 до 14 часов.И всё это в условиях, когда отопительный сезон уже начался, в Киеве выпал первый снег, но морозов ещё нет.В других городах ситуация не лучше. В Кривом Роге ещё в позапрошлом году в части МКД отопительный сезон просто не начался. В Николаеве власти – при формально сданном в эксплуатацию водоводе – продолжали отбор воды из Бугского лимана рядом с местом выпуска канализационных стоков, в результате чего в городской водопровод попало что-то такое, из-за чего воду пришлось захлорировать так, что теперь месяц её можно использовать лишь для смыва унитазов.И даже в формально благополучных городах не легче: в Житомире в предыдущие годы местные энергетики отказывались отключать город по команде диспетчеров "Укрэнерго" и гасили область, а теперь отключать потребителей нечем – ПС "Житомирская" сильно повреждена.Естественно, не обходится без традиционной беды всех постсоветских городов – ветхих и аварийных коммунальных сетей, аварий на которых становится с каждым годом всё больше.Ни света, ни тепла, ни водыЕщё до прихода морозов складывается ситуация, когда в большинстве жилого многоквартирного фонда Киева отопительный сезон не начнётся, отключения электроэнергии уже длятся по 18 и больше часов, затрагивая ещё и работу сетей водоснабжения и водоотведения.И ничего из этого исправить в течение недели-двух не выйдет, а Россия останавливать удары не намерена.Во-первых, накопленный инфраструктурой ущерб перешёл из количества в качество, а ряд объектов генерации и распределения настолько повреждены, что восстановлению уже не подлежат. В отдельные ТЭС прилетало по 6 баллистических ракет за ночь, что свидетельствует о твёрдом намерении полностью уничтожить объект, сделав его восстановление невозможным.Во-вторых, никаких сверхъестественных усилий по подготовке к зиме и защите объектов украинская власть не предпринимала. Причины тому комплексные: она перестала понимать сложность и важность объектов, утратила способность грамотно оценивать специфику политического момента, а также просто разложилась из-за безнаказанности и многолетнего отрицательного отбора.Как следствие, важнейшая для Киева подстанция ПС "Киевская" площадью 52 га оказалась совершенно незащищённой, на объектах киевского водоканала не установлены генераторы, закончить ремонты на повреждённых ТЭЦ 4,5 и 5 планировали в декабре, но в октябре закончились деньги.В-третьих, генераторы (если они установлены) не смогут заменить сетевое электричество, так как являются страховкой на считаные часы и предназначены для обеспечения сохранности инфраструктуры. Их необходимо обслуживать и заправлять топливом, для чего нужны люди, которых в штате коммунальных предприятий и так не хватает.Делай вид, что так и должно бытьВнятной реакции, не говоря уже о каком-то публичном плане действий, у высокопоставленных украинских начальников нет. Складывается впечатление, что они либо сами ещё не осознали масштаба грядущей катастрофы, либо намерены во что бы то ни стало продолжать войну.И, как это ни парадоксально, Зеленский и замкнувшаяся на него бюрократия выбрали единственно рациональную (не правильную, а именно рациональную – логичную) линию поведения.Во-первых, идущая война позволяет им ничего не менять в стране, а давление извне по линии НАБУ направлено на принуждение Зеленского к покорности перед европейцами, а не на заключение мира с Россией. Последнего от Зеленского пока никто всерьёз не требует.Во-вторых, никаких практических действий режим для облегчения жизни горожан предпринять уже не может. Генераторы устанавливать уже поздно, эвакуировать граждан – а счёт пойдёт на сотни тысяч человек – некуда (власти с размещением переселенцев не справились), построить что-то взамен уничтоженных объектов не успеют, а ремонтировать бесполезно.Поэтому с точки зрения Зеленского и его окружения единственная рациональная линия поведения – держаться и ничего не менять, надеясь, что пронесёт. В случае с Украиной "пронесёт" означает, что не будет долгих и сильных заморозков, а США/ЕС смогут как-то уговорить Россию остановить удары.А если понадобится, киевская власть всегда готова подавить бунт внутри страны. Впрочем, не факт, что эти бунты будут – протесты против "пресс-хаты" "Азова" (запрещённая в России неонацистская организация) показали, что украинские силовики и суды могут быстро расправиться с десятками участников несанкционированных акций.Спаси себя сам или терпиГраждане на нарастающие проблемы реагируют ожидаемо.Те, кто подготовился, гоняют генераторы и сажают аккумуляторы, пытаясь их заправить/зарядить. Кто-то релоцируется в Европу или на территорию Западной Украины. Масштаб переселения неизвестен, но о серьёзности свидетельствуют пробки на подъезде к пунктам пропуска на западной границе, а также взлетевшая стоимость аренды недвижимости в городах Западной Украины.Остальным остаётся жаловаться на неработающие графики отключений электроэнергии и сухие краны и разводить конспирологию о желании украинских энергетиков заработать на экспорте электроэнергии в ЕС, демонстрируя непонимание базовых принципов работы энергетических систем. Кое-где перекрывают дороги, но как это поможет восстановить повреждённые объекты – непонятно.Что говорит общественное мнение – неясно, но наверняка в обществе ещё сильна инерция мышления с верой в то, что ещё может быть как раньше.Новая нормальностьВероятность того, что киевская власть капитулирует и примет российские требования в ходе переговоров, является практически нулевой. Фронт – в целом стабилен, внешнее давление на Зеленского носит умеренный характер, в США на горизонте возвращение к власти демократов, в ЕС сохраняется консенсус по вопросу поддержки Украины.Кроме того, внутри страны с 2014 года сложилось влиятельное меньшинство, которое зарабатывает на войне. Оно не намерено складывать оружие и обладает серьёзным потенциалом для принуждения любого украинского политика к продолжению войны с Россией. Страдания гражданских это меньшинство в принципе не волнуют.Вероятность односторонних уступок со стороны России также нулевая – США их могут гарантировать лишь до начала января, и то в крайне ограниченных масштабах. ЕС намерен воевать с Россией руками Украины и готовится воевать напрямую к 2030 году. А у России есть лишь силовой рычаг давления на Украину, и отказываться от него она не намерена.Поэтому стоит быть готовым к тому, что жизнь без света и тепла, а также с водой по графику для жителей крупных украинских городов станет новой нормой, а тотальная деэлектрификация ничего не изменит до тех пор, пока ВСУ в состоянии удерживать линию фронта, а украинские начальники не боятся за собственные жизни, ощущая полную безнаказанность.

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Иван Лизан https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

эксклюзив, украина, россия, киев, владимир зеленский, укрэнерго, ес, набу, электроснабжение, электроэнергия, свет