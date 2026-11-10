Названо новое необычное место, где Зеленский готов разговаривать с Путиным - 10.11.2026 Украина.ру
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Названо новое необычное место, где Зеленский готов разговаривать с Путиным
Названо новое необычное место, где Зеленский готов разговаривать с Путиным - 10.11.2026 Украина.ру
Названо новое необычное место, где Зеленский готов разговаривать с Путиным
На Украине вновь заговорили о готовности Владимира Зеленского встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Предложено провести переговоры где угодно, кроме Москвы
2026-11-10T11:18
2026-11-10T11:18
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Постпред Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что Зеленский пойдет на встречу с президентом РФ в любом месте, кроме российской столицы. Владимир Путин неоднократно отмечал, что Зеленский может приехать в Москву для переговоров, ему будет гарантирована безопасность. Зеленский и его представители заявляют о готовности к переговорам на высшем уровне, но предлагают любые другие площадки: от саммита G20 до третьих стран.На вопрос, когда он приедет в Москву, в сентябре этого года Зеленский ответил "на ракете", добавив в конце нецензурное слово. Депутат Госдумы Михаил Шеремет тогда назвал это "хамством, уличной полемикой и невменяемостью", отметив, что такое поведение подрывает серьезность любых заявлений о переговорах.Заявление Мельника прозвучало 10 ноября, которое значится первым днем нового раунда переговоров между Украиной и Россией при посредничестве США. Предыдущая подобная встреча прошла в Женеве в феврале. Теперь стороны вновь попробуют обсудить гарантии безопасности, деэскалацию, гуманитарные вопросы и дальнейшие шаги к урегулированию.Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский, вместе с ним приедут представители МИД и Генштаба. От США — спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф и его советник Джаред Кушнер. Киевскую сторону представят глава Офиса президента Кирилл Буданов*, руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров и другие официальные лица. Встреча пройдет в Абу-Даби.Накануне глава Белого дома Дональд Трамп заявил о "сильном желании" обеих сторон покончить с конфликтом. По его словам, и Россия, и Украина устали от боевых действий. Более того, американский лидер допустил, что будущая Украина будет иметь "немного другие очертания". Подробнее о том, что происходит в первый день переговоров, — в ежедневном обзоре Мир ему не нужен: в день переговоров Зеленского выводят на чистую воду. Хроника событий на утро 10 ноября.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
https://ukraina.ru/20261022/gopnik-v-politike-goblin-pripechatal-zelenskogo-1083990868.html
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новости, москва, россия, флорида, владимир зеленский, владимир путин, андрей мельник, госдума, оон, мид, украина
Новости, Москва, Россия, Флорида, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Андрей Мельник, Госдума, ООН, МИД, Украина

Названо новое необычное место, где Зеленский готов разговаривать с Путиным

11:18 10.11.2026
 
© AP / Markus Schreiber
- РИА Новости, 1920, 10.11.2026
© AP / Markus Schreiber
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На Украине вновь заговорили о готовности Владимира Зеленского встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Предложено провести переговоры где угодно, кроме Москвы
Постпред Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что Зеленский пойдет на встречу с президентом РФ в любом месте, кроме российской столицы.
"Зеленский готов встретиться с Путиным при первой же возможности — во Флориде в декабре на полях саммита G20 или в любом другом месте мира, если потребуется, даже в Антарктиде — где угодно, но не в Москве", — заявил дипломат.
Владимир Путин неоднократно отмечал, что Зеленский может приехать в Москву для переговоров, ему будет гарантирована безопасность.
Зеленский и его представители заявляют о готовности к переговорам на высшем уровне, но предлагают любые другие площадки: от саммита G20 до третьих стран.
На вопрос, когда он приедет в Москву, в сентябре этого года Зеленский ответил "на ракете", добавив в конце нецензурное слово. Депутат Госдумы Михаил Шеремет тогда назвал это "хамством, уличной полемикой и невменяемостью", отметив, что такое поведение подрывает серьезность любых заявлений о переговорах.
- РИА Новости, 1920, 22.10.2026
22 октября, 12:05
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Заявление Мельника прозвучало 10 ноября, которое значится первым днем нового раунда переговоров между Украиной и Россией при посредничестве США. Предыдущая подобная встреча прошла в Женеве в феврале. Теперь стороны вновь попробуют обсудить гарантии безопасности, деэскалацию, гуманитарные вопросы и дальнейшие шаги к урегулированию.
Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский, вместе с ним приедут представители МИД и Генштаба. От США — спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф и его советник Джаред Кушнер.
Киевскую сторону представят глава Офиса президента Кирилл Буданов*, руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров и другие официальные лица. Встреча пройдет в Абу-Даби.
Накануне глава Белого дома Дональд Трамп заявил о "сильном желании" обеих сторон покончить с конфликтом. По его словам, и Россия, и Украина устали от боевых действий. Более того, американский лидер допустил, что будущая Украина будет иметь "немного другие очертания".
Подробнее о том, что происходит в первый день переговоров, — в ежедневном обзоре Мир ему не нужен: в день переговоров Зеленского выводят на чистую воду. Хроника событий на утро 10 ноября.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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