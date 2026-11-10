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Названо новое необычное место, где Зеленский готов разговаривать с Путиным

Названо новое необычное место, где Зеленский готов разговаривать с Путиным - 10.11.2026 Украина.ру

Названо новое необычное место, где Зеленский готов разговаривать с Путиным

На Украине вновь заговорили о готовности Владимира Зеленского встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Предложено провести переговоры где угодно, кроме Москвы

2026-11-10T11:18

2026-11-10T11:18

2026-11-10T11:18

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Постпред Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что Зеленский пойдет на встречу с президентом РФ в любом месте, кроме российской столицы. Владимир Путин неоднократно отмечал, что Зеленский может приехать в Москву для переговоров, ему будет гарантирована безопасность. Зеленский и его представители заявляют о готовности к переговорам на высшем уровне, но предлагают любые другие площадки: от саммита G20 до третьих стран.На вопрос, когда он приедет в Москву, в сентябре этого года Зеленский ответил "на ракете", добавив в конце нецензурное слово. Депутат Госдумы Михаил Шеремет тогда назвал это "хамством, уличной полемикой и невменяемостью", отметив, что такое поведение подрывает серьезность любых заявлений о переговорах.Заявление Мельника прозвучало 10 ноября, которое значится первым днем нового раунда переговоров между Украиной и Россией при посредничестве США. Предыдущая подобная встреча прошла в Женеве в феврале. Теперь стороны вновь попробуют обсудить гарантии безопасности, деэскалацию, гуманитарные вопросы и дальнейшие шаги к урегулированию.Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский, вместе с ним приедут представители МИД и Генштаба. От США — спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф и его советник Джаред Кушнер. Киевскую сторону представят глава Офиса президента Кирилл Буданов*, руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров и другие официальные лица. Встреча пройдет в Абу-Даби.Накануне глава Белого дома Дональд Трамп заявил о "сильном желании" обеих сторон покончить с конфликтом. По его словам, и Россия, и Украина устали от боевых действий. Более того, американский лидер допустил, что будущая Украина будет иметь "немного другие очертания". Подробнее о том, что происходит в первый день переговоров, — в ежедневном обзоре Мир ему не нужен: в день переговоров Зеленского выводят на чистую воду. Хроника событий на утро 10 ноября.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

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новости, москва, россия, флорида, владимир зеленский, владимир путин, андрей мельник, госдума, оон, мид, украина