"Что-то готовится в Чернобыле": российские силовики забили тревогу из-за странных визитов на ЧАЭС - 10.11.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261110/chto-to-gotovitsya-v-chernobyle-rossiyskie-siloviki-zabili-trevogu-iz-za-strannykh-vizitov-na-chaes-1084384810.html
"Что-то готовится в Чернобыле": российские силовики забили тревогу из-за странных визитов на ЧАЭС
"Что-то готовится в Чернобыле": российские силовики забили тревогу из-за странных визитов на ЧАЭС - 10.11.2026 Украина.ру
"Что-то готовится в Чернобыле": российские силовики забили тревогу из-за странных визитов на ЧАЭС
На территории Чернобыльской атомной электростанции зафиксировано присутствие западных делегаций, которые могут иметь отношение к подготовке украинской провокации, предупредила представитель российских силовых структур, передает 10 ноября РИА Новости
2026-11-10T08:00
2026-11-10T08:16
новости
россия
киев
запад
чернобыль
чернобыльская аэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/103337/33/1033373365_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_92c153d0134368bc0bf9b5b03aacc304.jpg
По полученным ведомством данным, на объекте под видом мониторинга работает иностранная комиссия по радиационной защите. В России предполагают, что визит этой группы напрямую связан с готовящимися инцидентами на ЧАЭС.Параллельно в закрытую зону Чернобыльской станции продолжается переброска сил. Силовики фиксируют стягивание украинской военной техники, подвоз оружия и установку бетонных заграждений. На объект также прибывает живая сила, включая личный состав мобильных огневых групп. Российские специалисты допускают, что сценарий возможной провокации может включать в себя инсценировку атак с использованием беспилотников.Подобная активность в районе станции фиксируется уже не первый месяц. В середине сентября российские силовые структуры сообщали о превращении ЧАЭС в военный хаб, куда Киев свозил боеприпасы и стягивал подразделения. Одновременно с этим страны Запада запустили специализированные программы в области радиационной безопасности. В рамках этих проектов иностранные кураторы привлекают к работе действующих сотрудников украинских атомных станций, бывших специалистов ЗАЭС, а также ликвидаторов аварии 1986 года.Подробнее об аварии - в материале Чернобыль, 40 лет. Хроника катастрофы на сайте Украина.ру.
россия
киев
запад
чернобыль
чернобыльская аэс
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/103337/33/1033373365_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f1fa651d3f937621cfd75ed850a9709b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, киев, запад, чернобыль, чернобыльская аэс
Новости, Россия, Киев, Запад, Чернобыль, Чернобыльская АЭС

"Что-то готовится в Чернобыле": российские силовики забили тревогу из-за странных визитов на ЧАЭС

08:00 10.11.2026 (обновлено: 08:16 10.11.2026)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗона отчуждения Чернобыльской АЭС
Зона отчуждения Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 1920, 10.11.2026
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
На территории Чернобыльской атомной электростанции зафиксировано присутствие западных делегаций, которые могут иметь отношение к подготовке украинской провокации, предупредила представитель российских силовых структур, передает 10 ноября РИА Новости
По полученным ведомством данным, на объекте под видом мониторинга работает иностранная комиссия по радиационной защите. В России предполагают, что визит этой группы напрямую связан с готовящимися инцидентами на ЧАЭС.
Параллельно в закрытую зону Чернобыльской станции продолжается переброска сил. Силовики фиксируют стягивание украинской военной техники, подвоз оружия и установку бетонных заграждений. На объект также прибывает живая сила, включая личный состав мобильных огневых групп.
Российские специалисты допускают, что сценарий возможной провокации может включать в себя инсценировку атак с использованием беспилотников.
Подобная активность в районе станции фиксируется уже не первый месяц. В середине сентября российские силовые структуры сообщали о превращении ЧАЭС в военный хаб, куда Киев свозил боеприпасы и стягивал подразделения. Одновременно с этим страны Запада запустили специализированные программы в области радиационной безопасности. В рамках этих проектов иностранные кураторы привлекают к работе действующих сотрудников украинских атомных станций, бывших специалистов ЗАЭС, а также ликвидаторов аварии 1986 года.
Подробнее об аварии - в материале Чернобыль, 40 лет. Хроника катастрофы на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияКиевЗападЧернобыльЧернобыльская АЭС
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
08:51"Планы Киева полностью разрушены": Соскин раскрыл, как Трамп переиграл Зеленского перед переговорами
08:33Не хотят делиться деньгами. Европейцы готовы на решительный шаг ради мира на Украине
08:28Война, Лондон и ООН: Лавров заявил о колониальной парадигме Запада
08:27"Финал будет катастрофическим": Мендель заявила о критическом тупике с деньгами ЕС
08:00Борьба за "права человека" по-украински: 50 лет Украинской Хельсинкской группе
08:00"Что-то готовится в Чернобыле": российские силовики забили тревогу из-за странных визитов на ЧАЭС
07:29"Карают за симпатию к РФ": Алаудинов рассказал о расправах ВСУ над мирными жителями
07:20Жизнь без света и тепла: выдержит ли Украина наступающую зиму
07:01Австрия решила взыскать с украинских пенсионеров сотни тысяч евро
07:00Алексей Анпилогов: Россия нанесла такой удар по коммуникациям ВСУ, что их будут держать на голодном пайке
06:22"Выжмут досуха и выбросят": Ищенко о том, что ждёт Украину после выборов в США
06:19"Полная катастрофа" пытается вернуться в команду Трампа — NYP
06:01"Входим в черную полосу". Эксперты и политики о том, что ждет Украину
05:54Силы ПВО и МОГ отразили налёт украинских БПЛА на Севастополь
05:41"Все уже. Проиграли": Ищенко рассказал, как Запад хочет поделить Украину
05:40Прессы не будет: переговоры в Абу-Даби пройдут в закрытом режиме
05:10"Слишком много трубил в трубу": эксперт объяснил, почему проиграли республиканцы
04:29Украина больше не нужна Трампу? Лукьянов — о судьбе Киева после выборов в США
03:52Рубио назвал ключевое условие для завершения конфликта на Украине
03:01Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Лента новостейМолния