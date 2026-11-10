https://ukraina.ru/20261110/chto-to-gotovitsya-v-chernobyle-rossiyskie-siloviki-zabili-trevogu-iz-za-strannykh-vizitov-na-chaes-1084384810.html
"Что-то готовится в Чернобыле": российские силовики забили тревогу из-за странных визитов на ЧАЭС
"Что-то готовится в Чернобыле": российские силовики забили тревогу из-за странных визитов на ЧАЭС - 10.11.2026 Украина.ру
"Что-то готовится в Чернобыле": российские силовики забили тревогу из-за странных визитов на ЧАЭС
На территории Чернобыльской атомной электростанции зафиксировано присутствие западных делегаций, которые могут иметь отношение к подготовке украинской провокации, предупредила представитель российских силовых структур, передает 10 ноября РИА Новости
2026-11-10T08:00
2026-11-10T08:00
2026-11-10T08:16
новости
россия
киев
запад
чернобыль
чернобыльская аэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/103337/33/1033373365_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_92c153d0134368bc0bf9b5b03aacc304.jpg
По полученным ведомством данным, на объекте под видом мониторинга работает иностранная комиссия по радиационной защите. В России предполагают, что визит этой группы напрямую связан с готовящимися инцидентами на ЧАЭС.Параллельно в закрытую зону Чернобыльской станции продолжается переброска сил. Силовики фиксируют стягивание украинской военной техники, подвоз оружия и установку бетонных заграждений. На объект также прибывает живая сила, включая личный состав мобильных огневых групп. Российские специалисты допускают, что сценарий возможной провокации может включать в себя инсценировку атак с использованием беспилотников.Подобная активность в районе станции фиксируется уже не первый месяц. В середине сентября российские силовые структуры сообщали о превращении ЧАЭС в военный хаб, куда Киев свозил боеприпасы и стягивал подразделения. Одновременно с этим страны Запада запустили специализированные программы в области радиационной безопасности. В рамках этих проектов иностранные кураторы привлекают к работе действующих сотрудников украинских атомных станций, бывших специалистов ЗАЭС, а также ликвидаторов аварии 1986 года.Подробнее об аварии - в материале Чернобыль, 40 лет. Хроника катастрофы на сайте Украина.ру.
россия
киев
запад
чернобыль
чернобыльская аэс
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/103337/33/1033373365_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f1fa651d3f937621cfd75ed850a9709b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, киев, запад, чернобыль, чернобыльская аэс
Новости, Россия, Киев, Запад, Чернобыль, Чернобыльская АЭС
"Что-то готовится в Чернобыле": российские силовики забили тревогу из-за странных визитов на ЧАЭС
08:00 10.11.2026 (обновлено: 08:16 10.11.2026)
На территории Чернобыльской атомной электростанции зафиксировано присутствие западных делегаций, которые могут иметь отношение к подготовке украинской провокации, предупредила представитель российских силовых структур, передает 10 ноября РИА Новости
По полученным ведомством данным, на объекте под видом мониторинга работает иностранная комиссия по радиационной защите. В России предполагают, что визит этой группы напрямую связан с готовящимися инцидентами на ЧАЭС.
Параллельно в закрытую зону Чернобыльской станции продолжается переброска сил. Силовики фиксируют стягивание украинской военной техники, подвоз оружия и установку бетонных заграждений. На объект также прибывает живая сила, включая личный состав мобильных огневых групп.
Российские специалисты допускают, что сценарий возможной провокации может включать в себя инсценировку атак с использованием беспилотников.
Подобная активность в районе станции фиксируется уже не первый месяц. В середине сентября российские силовые структуры сообщали о превращении ЧАЭС в военный хаб, куда Киев свозил боеприпасы и стягивал подразделения. Одновременно с этим страны Запада запустили специализированные программы в области радиационной безопасности. В рамках этих проектов иностранные кураторы привлекают к работе действующих сотрудников украинских атомных станций, бывших специалистов ЗАЭС, а также ликвидаторов аварии 1986 года.
Подробнее об аварии - в материале Чернобыль, 40 лет. Хроника катастрофы на сайте Украина.ру.