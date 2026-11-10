https://ukraina.ru/20261110/chto-to-gotovitsya-v-chernobyle-rossiyskie-siloviki-zabili-trevogu-iz-za-strannykh-vizitov-na-chaes-1084384810.html

"Что-то готовится в Чернобыле": российские силовики забили тревогу из-за странных визитов на ЧАЭС

"Что-то готовится в Чернобыле": российские силовики забили тревогу из-за странных визитов на ЧАЭС - 10.11.2026 Украина.ру

"Что-то готовится в Чернобыле": российские силовики забили тревогу из-за странных визитов на ЧАЭС

На территории Чернобыльской атомной электростанции зафиксировано присутствие западных делегаций, которые могут иметь отношение к подготовке украинской провокации, предупредила представитель российских силовых структур, передает 10 ноября РИА Новости

2026-11-10T08:00

2026-11-10T08:00

2026-11-10T08:16

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По полученным ведомством данным, на объекте под видом мониторинга работает иностранная комиссия по радиационной защите. В России предполагают, что визит этой группы напрямую связан с готовящимися инцидентами на ЧАЭС.Параллельно в закрытую зону Чернобыльской станции продолжается переброска сил. Силовики фиксируют стягивание украинской военной техники, подвоз оружия и установку бетонных заграждений. На объект также прибывает живая сила, включая личный состав мобильных огневых групп. Российские специалисты допускают, что сценарий возможной провокации может включать в себя инсценировку атак с использованием беспилотников.Подобная активность в районе станции фиксируется уже не первый месяц. В середине сентября российские силовые структуры сообщали о превращении ЧАЭС в военный хаб, куда Киев свозил боеприпасы и стягивал подразделения. Одновременно с этим страны Запада запустили специализированные программы в области радиационной безопасности. В рамках этих проектов иностранные кураторы привлекают к работе действующих сотрудников украинских атомных станций, бывших специалистов ЗАЭС, а также ликвидаторов аварии 1986 года.Подробнее об аварии - в материале Чернобыль, 40 лет. Хроника катастрофы на сайте Украина.ру.

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