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Борьба за "права человека" по-украински: 50 лет Украинской Хельсинкской группе

Борьба за "права человека" по-украински: 50 лет Украинской Хельсинкской группе - 10.11.2026 Украина.ру

Борьба за "права человека" по-украински: 50 лет Украинской Хельсинкской группе

9 ноября 1976 года было объявлено о создании "Украинской Хельсинкской группы", призванной содействовать выполнению требований Хельсинкских соглашений. На самом деле группа сразу стала на позиции крайнего украинского национализма

2026-11-10T08:00

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В 1975 году Леонид Брежнев подписал Хельсинкский заключительный акт, надеясь навсегда узаконить послевоенные границы и закрепить влияние Москвы в Восточной Европе. Западные лидеры рассматривали этот документ преимущественно как инструмент политической разрядки. "Третья корзина" Хельсинкских соглашений, которая непосредственно касалась основных прав человека, стала настоящим троянским конём Запада, и сыграла важную роль в развале социалистического блока вообще, а Советского Союза в особенности.Первые обвинения Москвы в нарушении соглашений начались ещё при администрации Джеральда Форда. Для этого использовалась принятая в декабре 1974 года "поправка Джексона-Вэника", увязывающая режим торговли с СССР с правом на эмиграцию. Такое право де-факто имели только евреи, многим из которых отказывали в выезде в Израиль.12 мая 1976 года на пресс-конференции для западных СМИ, которая прошла в московской квартире академика Андрея Сахарова, было объявлено о создании "Общественной группы содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР" ("Московской Хельсинкской группы"). Всего в группе было 10 человек, в её состав вошли, в частности, Михаил Бернштам, Елена Боннэр, Александр Гинзбург, Мальва Ланда, Виталий Рубин, Натан Щаранский.Формально руководителем МХГ был объявлен физик, член-корреспондент Академии наук Армянской ССР Юрий Орлов, однако реальным лидером группы стал бывший генерал-майор Пётр Григоренко.Григоренко, который родился, вырос и начал свою партийную карьеру на Украине, с самого начала деятельности МХГ хотел создать её аналог в Киеве. Но он никого из украинских диссидентов не знал. А Сахаров ещё в 1974 году привлёк к работе в советском отделении организации "Международная амнистия" киевского писателя Николая Руденко, бывшего секретаря парткома Союза писателей Украины, который стал диссидентом из-за конфликта с Александром Корнейчуком.Летом 1976 года Руденко приехал в Москву, встретился с Григоренко и другими членами МХГ. Одного члена УХГ Руденко порекомендовали прямо в Москве – подругу матери диссидента Владимира Буковского, киевлянку Оксану Мешко, сын которой был арестован в 1972-м за антисоветскую агитацию и пропаганду.Руденко привлёк к созданию группы своего коллегу-писателя Олеся Бердника. Вдвоём они отправились к Левко Лукьяненко, который без раздумий согласился стать членом новой организации. А вот братья Горыни и большинство львовских диссидентов отказались присоединиться к группе, которую они посчитали московской инициативой. Принял предложение только коллега Лукьяненко по нелегальному Украинского рабоче-крестьянскому союзу, бывший судья Иван Кандыба.Лукьяненко же предложил привлечь к работе в группе донецкого диссидента Алексея Тихого, который после отбытия семилетнего заключения в 1964-м досаждал местной и республиканской власти требованиями украинизации ДонбассаВ УХГ вошла Нина Караванская, супруга деятеля ОУН* Святослава Караванского, выпускник Львовского политехнического института Мирослав Маринович, бывший технический редактор журнала "Начальная школа", уволенный за участие в диссидентских акциях, и его друг, бывший студент истфака Киевского университета Николай Матусевич, исключённый "за национализм".9 ноября 1976 года Николай Руденко на пресс-конференции на квартире Александра Гинзбурга в Москве объявил о создании "Украинской общественной группы содействия выполнению Хельсинкских соглашений". Место объявления объяснялось тем, что аккредитованные иностранные журналисты тогда были только в Москве.Согласно декларации УХГ, её целью было содействие выполнению на Украине требований Хельсинкского заключительного акта, сбор доказательств их нарушения и жалоб пострадавших, доведение фактов нарушения прав человека и наций на Украине до широких кругов украинской и международной общественности. Выглядело это так:"С первых лет сталинской диктатуры геноцида и этноцида украинский народ, на протяжении многих веков не знавший голода, в 1933 году потерял более 6 миллионов человек, погибших от голодной смерти. Это был всенародный голод, искусственно созданный государственными органами власти: хлеб отбирался до последнего зерна, рушились даже печи и хозяйственные пристройки в поисках скрытого зерна. Если к этому добавить миллионы раскулаченных, которых целыми семьями вывозили в Сибирь, где они целыми семьями умирали, то только за три года (1930-1933) мы насчитаем не менее десяти миллионов вполне сознательно истребленных голодом украинцев. Четвёртая часть украинского населения", – было сказано в Меморандуме УХГ №1 (ноябрь-декабрь 1976 года).В отличие от Москвы, где членов МХГ начали арестовывать только в феврале 1977 года, КГБ УССР отреагировало на "хельсинкское движение" почти сразу. Уже 23-24 декабря 1976-го в квартире Руденко прошёл обыск, в ходе которого "нашли" 39 долларов США. В феврале 1977 года Руденко этапировали в Донецк, где был арестован Тихий. Процесс по их делу проходил летом того же года в Дружковке. За антисоветскую агитацию и пропаганду первый получил 7 лет лагерей строгого режима и 5 лет ссылки, второй, как уже имевший судимость по этой статье, – 10 лет лагерей особого режима и 5 лет ссылки. Такой же срок вскоре получил и Левко Лукьяненко.В марте 1977 года Маринович и Матусевич на вечере памяти Тараса Шевченко вышли на сцену и призвали спеть шевченковский "Завет". 23 апреля 1977 года они были арестованы, 22-27 марта 1978 года Киевский областной суд в Василькове осудил их к 7 годам колонии строгого режима и 5 годам ссылки.А вот Григоренко в ноябре 1977 года разрешили под предлогом лечения выехать в США, где он и остался после лишения советского гражданства. Туда же в 1979-м уехали и Нина Караванская с мужем.Олесь Бердник вскоре разочаровался в деятельности организации. В 1979-м он даже написал первому секретарю ЦК КПУ Владимиру Щербицкому письмо на 22 страницах с предложением рассказать в СМИ об истинных выгодоприобретателях этого движения. Обращение было проигнорировано, Бердник в декабре 1979 года был осуждён на 6 лет строгого режима и 3 года ссылки за антисоветскую агитацию и пропаганду.Мешко стала фактическим руководителем УХГ, а впоследствии и едва ли не единственным её деятельным членом. По её воспоминаниям, в ходе одного из допросов ей заявили: "если бы было пять таких бабушек на Украину – всё КГБ получило бы инфаркт" (в 1979-м ей было 74 года).В 1977-78 годах в состав УХГ вошли 7 человек, из которых известность получил только Юрий Литвин, который погиб в заключении в 1984 году вместе с Алексеем Тихим и Василием Стусом. Стус, в свою очередь, стал членом УХГ в ходе "звёздного набора" 1979 года, когда к организации присоединились, в частности, Вячеслав Черновол, Святослав Караванский, отец Владимир Романюк (будущий "патриарх УПЦ-КП"), Юрий Шухевич, Зиновий Красовский (последний краевой проводник бандеровского крыла ОУН*), Иосиф Зисельс и Владимир Малинкович.Это произошло после публикации программного документа УХГ "Наши задачи", где было заявлено, что группа исходит из "принципов единства общечеловеческих и национальных прав украинских граждан". Вот только защита прав крымских татар, религиозных евреев или баптистов осталась для УХГ рекламным ходом, а основное внимание группа уделяла украинскому национальному вопросу. Такой подход вызывал постоянные конфликты с МХГ, члены которой хотели, чтобы в Киеве занимались защитой именно гражданских прав.В 1979-81 годах все оставшиеся в СССР члены УХГ оказались за решёткой или в ссылке. К тому времени было создано "Заграничное представительство УХС" в составе Петра Григоренко, Нины Караванской и Леонида Плюща, деятельность которого поддерживал Американский общественный комитет содействия выполнению Хельсинкских соглашений во главе с офицером ЦРУ Романом Купчинским. С 1979 года это представительство издавало "Вестник репрессий на Украине".За всё время своей деятельности УХГ обнародовала 30 меморандумов, деклараций, манифестов, обращений и информационных бюллетеней. 24 из 41 членов УХГ были осуждены, четверо умерли в заключении – кроме Стуса, Тихого и Литвина, это был Валерий Марченко, который присоединился к группе одним из последних, в 1983 году. Филолог и поэт Михаил Мельник, покончил жизнь самоубийством в марте 1979 года. Последним же членом УХГ в 1985-м стал скульптор из Прилук Пётр Рубан.С началом Перестройки члены УХГ стали понемногу выходить на свободу. В октябре 1987 года Николай Руденко с супругой Раисой выехали в Мюнхен, а затем в США. В 1988-м он удостоился приёма у президента США Рональда Рейгана, переводчицей на котором была будущая супруга Виктора Ющенко, Екатерина Чумаченко.В июле 1988 года Вячеслав Черновол инициировал создание Украинского Хельсинкского союза (УХС). Главой УХС заочно избрали Лукьяненко, который на Украину вернулся в январе 1989-го. Потом Черновол поставил на "Народный Рух Украины за перестройку" ("Рух").29-30 апреля 1990 года в Киеве состоялся съезд УХС, который постановил трансформировать организацию в Украинскую республиканскую партию, а её главой избрать Лукьяненко. Члены УХС для получения партбилета должны были пройти перерегистрацию, от чего Черновол отказался.Ряд бывших членов УХГ также создали свои организации: Бердник – эзотерическое объединение "Украинская духовная республика", Кандыба – партию "Государственная самостоятельность Украины", Василий Сичко – движение "Украинский христианско-демократический фронт".Общих собраний оставшиеся в живых члены УХГ никогда не проводили, ведь после 1990 года они боролись не за права человека, а за своё право этими людьми править. Их не удалось собрать даже в ноябре 2006 года, когда Ющенко наградил всех без исключения членов УХС, в том числе посмертно, орденами "За мужество" первой степени.* Террористическая организация, запрещённая в России.

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