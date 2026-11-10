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"Планы Киева полностью разрушены": Соскин раскрыл, как Трамп переиграл Зеленского перед переговорами

"Планы Киева полностью разрушены": Соскин раскрыл, как Трамп переиграл Зеленского перед переговорами - 10.11.2026 Украина.ру

"Планы Киева полностью разрушены": Соскин раскрыл, как Трамп переиграл Зеленского перед переговорами

Заявление американского лидера Дональда Трампа о неизбежном изменении украинских границ после завершения конфликта полностью разрушило планы Киева на предстоящие трехсторонние консультации, заверил политолог и бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин

2026-11-10T08:51

2026-11-10T08:51

2026-11-10T08:51

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леонид кучма

служба внешней разведки

украина.ру

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По его словам, президент США четко обозначил территориальные уступки, которые фактически лишают Владимира Зеленского легитимности и рычагов управления страной, чего украинское руководство пытается избежать любыми способами.Соскин подчеркнул, что неожиданный дипломатический маневр Трампа застал врасплох официальный Киев. Заявление главы Белого дома мгновенно обесценило переговорные позиции украинской стороны, кардинально изменив расклад сил перед началом дипломатического раунда. По мнению эксперта, Вашингтон одним действием переиграл всю команду украинских переговорщиков.Сами трехсторонние консультации с участием представителей России, Украины и США пройдут в Абу-Даби 10 и 11 ноября. Российскую сторону на этих встречах возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. От Киева на переговоры отправлен руководитель Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров.Подробнее - в материале Прессы не будет: переговоры в Абу-Даби пройдут в закрытом режиме на сайте Украина.ру.

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новости, киев, украина, сша, дональд трамп, соскин, леонид кучма, служба внешней разведки , украина.ру