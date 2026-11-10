https://ukraina.ru/20261110/voyna-london-i-oon-lavrov-zayavil-o-kolonialnoy-paradigme-zapada-1084384435.html

Война, Лондон и ООН: Лавров заявил о колониальной парадигме Запада

Война, Лондон и ООН: Лавров заявил о колониальной парадигме Запада - 10.11.2026 Украина.ру

Война, Лондон и ООН: Лавров заявил о колониальной парадигме Запада

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье, опубликованной 10 ноября в газете "Коммерсант", приводит оценки, высказанные им в выступлениях на встрече министров иностранных дел стран "двадцатки" в США

2026-11-10T08:28

2026-11-10T08:28

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Описывая связь мировой экономики с международной безопасностью, Лавров указывает на продолжающую доминировать на Западе колониальную парадигму, отказывающую центрам роста на Глобальном Юге и Востоке в праве участвовать в глобальном управлении."Объективный процесс формирования многополярного миропорядка воспринимается на Западе "в штыки". Крепнущим центрам роста на Глобальном Юге и Востоке пытаются отказать — в духе никуда не исчезнувшей колониальной парадигмы — в праве на участие в глобальном управлении соразмерно их весу в мировых делах", — пишет Лавров.В этом же и причина организованной Западом войны против России руками киевского режима."Экономика все чаще становится ареной противостояния, когда вслед за "горячими" войнами развязываются торговые для подавления геополитических конкурентов. Именно в этом причина организованной Западом войны против России руками киевского режима, незаконно приведенного к власти в результате госпереворота в 2014 году", — говорится в публикации.Глава МИД РФ также отмечает множащиеся барьеры на пути распространения технологий, "невиданный" размах всех форм финансовых злоупотреблений, террористические атаки, рабовладельчество и пиратство."Обыденными проявлениями недобросовестной конкуренции стали односторонние ограничительные меры и их распространение на третьи юрисдикции, кражи суверенных активов, террористические атаки на критическую инфраструктуру, как это было с подрывом газопроводов "Северные потоки" под руководством кураторов из Лондона", — подчёркивает Лавров.Затрагивая проблему 600 млн голодающих в беднейших странах мира, министр заявил, что дело вовсе не в нехватке продовольственных ресурсов, а в санкциях, барьерах и неспособности европейских элит выполнять свои обязательства по достигаемым договорённостям."Некоторые западные представители пытаются свести всю дискуссию к призывам, а то и требованиям обеспечить экспорт украинских зерновых через Чёрное море. Но мы уже проходили так называемую черноморскую инициативу, согласованную при координирующей роли генсекретаря ООН", — напомнил глава МИД РФ.Он также отметил деструктивную роль генерального секретаря международной организации Антониу Гутерреша, который "работал исключительно на киевский режим" и не смог обеспечить выполнение договорённостей, касавшихся интересов России.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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