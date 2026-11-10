Война, Лондон и ООН: Лавров заявил о колониальной парадигме Запада - 10.11.2026 Украина.ру
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Война, Лондон и ООН: Лавров заявил о колониальной парадигме Запада
Война, Лондон и ООН: Лавров заявил о колониальной парадигме Запада - 10.11.2026 Украина.ру
Война, Лондон и ООН: Лавров заявил о колониальной парадигме Запада
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье, опубликованной 10 ноября в газете "Коммерсант", приводит оценки, высказанные им в выступлениях на встрече министров иностранных дел стран "двадцатки" в США
2026-11-10T08:28
2026-11-10T08:34
украина.ру
новости
россия
сергей лавров
оон
антониу гутерреш
запад
лондон
северный поток
международные отношения
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Описывая связь мировой экономики с международной безопасностью, Лавров указывает на продолжающую доминировать на Западе колониальную парадигму, отказывающую центрам роста на Глобальном Юге и Востоке в праве участвовать в глобальном управлении."Объективный процесс формирования многополярного миропорядка воспринимается на Западе "в штыки". Крепнущим центрам роста на Глобальном Юге и Востоке пытаются отказать — в духе никуда не исчезнувшей колониальной парадигмы — в праве на участие в глобальном управлении соразмерно их весу в мировых делах", — пишет Лавров.В этом же и причина организованной Западом войны против России руками киевского режима."Экономика все чаще становится ареной противостояния, когда вслед за "горячими" войнами развязываются торговые для подавления геополитических конкурентов. Именно в этом причина организованной Западом войны против России руками киевского режима, незаконно приведенного к власти в результате госпереворота в 2014 году", — говорится в публикации.Глава МИД РФ также отмечает множащиеся барьеры на пути распространения технологий, "невиданный" размах всех форм финансовых злоупотреблений, террористические атаки, рабовладельчество и пиратство."Обыденными проявлениями недобросовестной конкуренции стали односторонние ограничительные меры и их распространение на третьи юрисдикции, кражи суверенных активов, террористические атаки на критическую инфраструктуру, как это было с подрывом газопроводов "Северные потоки" под руководством кураторов из Лондона", — подчёркивает Лавров.Затрагивая проблему 600 млн голодающих в беднейших странах мира, министр заявил, что дело вовсе не в нехватке продовольственных ресурсов, а в санкциях, барьерах и неспособности европейских элит выполнять свои обязательства по достигаемым договорённостям."Некоторые западные представители пытаются свести всю дискуссию к призывам, а то и требованиям обеспечить экспорт украинских зерновых через Чёрное море. Но мы уже проходили так называемую черноморскую инициативу, согласованную при координирующей роли генсекретаря ООН", — напомнил глава МИД РФ.Он также отметил деструктивную роль генерального секретаря международной организации Антониу Гутерреша, который "работал исключительно на киевский режим" и не смог обеспечить выполнение договорённостей, касавшихся интересов России.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, россия, сергей лавров, оон, антониу гутерреш, запад, лондон, северный поток, международные отношения, международная политика, деколонизация, терроризм, война на украине
Украина.ру, Новости, Россия, Сергей Лавров, ООН, Антониу Гутерреш, Запад, Лондон, Северный поток, международные отношения, Международная политика, деколонизация, терроризм, война на Украине

Война, Лондон и ООН: Лавров заявил о колониальной парадигме Запада

08:28 10.11.2026 (обновлено: 08:34 10.11.2026)
 
© РИА Новости . Фотохост-агентство саммита ФСЭГГлава МИД России Сергей Лавров
Глава МИД России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.11.2026
© РИА Новости . Фотохост-агентство саммита ФСЭГ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье, опубликованной 10 ноября в газете "Коммерсант", приводит оценки, высказанные им в выступлениях на встрече министров иностранных дел стран "двадцатки" в США
Описывая связь мировой экономики с международной безопасностью, Лавров указывает на продолжающую доминировать на Западе колониальную парадигму, отказывающую центрам роста на Глобальном Юге и Востоке в праве участвовать в глобальном управлении.
"Объективный процесс формирования многополярного миропорядка воспринимается на Западе "в штыки". Крепнущим центрам роста на Глобальном Юге и Востоке пытаются отказать — в духе никуда не исчезнувшей колониальной парадигмы — в праве на участие в глобальном управлении соразмерно их весу в мировых делах", — пишет Лавров.
В этом же и причина организованной Западом войны против России руками киевского режима.
"Экономика все чаще становится ареной противостояния, когда вслед за "горячими" войнами развязываются торговые для подавления геополитических конкурентов. Именно в этом причина организованной Западом войны против России руками киевского режима, незаконно приведенного к власти в результате госпереворота в 2014 году", — говорится в публикации.
Глава МИД РФ также отмечает множащиеся барьеры на пути распространения технологий, "невиданный" размах всех форм финансовых злоупотреблений, террористические атаки, рабовладельчество и пиратство.
"Обыденными проявлениями недобросовестной конкуренции стали односторонние ограничительные меры и их распространение на третьи юрисдикции, кражи суверенных активов, террористические атаки на критическую инфраструктуру, как это было с подрывом газопроводов "Северные потоки" под руководством кураторов из Лондона", — подчёркивает Лавров.
Затрагивая проблему 600 млн голодающих в беднейших странах мира, министр заявил, что дело вовсе не в нехватке продовольственных ресурсов, а в санкциях, барьерах и неспособности европейских элит выполнять свои обязательства по достигаемым договорённостям.
"Некоторые западные представители пытаются свести всю дискуссию к призывам, а то и требованиям обеспечить экспорт украинских зерновых через Чёрное море. Но мы уже проходили так называемую черноморскую инициативу, согласованную при координирующей роли генсекретаря ООН", — напомнил глава МИД РФ.
Он также отметил деструктивную роль генерального секретаря международной организации Антониу Гутерреша, который "работал исключительно на киевский режим" и не смог обеспечить выполнение договорённостей, касавшихся интересов России.
Грег Вайнер интервью - РИА Новости, 1920, 09.11.2026
Вчера, 19:00
Грег Вайнер: Трамп лишился рычагов давления на Киев, но США и Китай могут дать гарантии Украине и РоссииНикакие договоренности не сработают без гарантий, а обеспечить их сегодня способны только две глобальные державы — США и Китай. При этом новая расстановка сил в американском Конгрессе лишает администрацию Трампа возможности продавить территориальные уступки Киева, заставляя Вашингтон идти на компромиссы.
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