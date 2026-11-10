"Финал будет катастрофическим": Мендель заявила о критическом тупике с деньгами ЕС - 10.11.2026 Украина.ру
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"Финал будет катастрофическим": Мендель заявила о критическом тупике с деньгами ЕС
"Финал будет катастрофическим": Мендель заявила о критическом тупике с деньгами ЕС - 10.11.2026 Украина.ру
"Финал будет катастрофическим": Мендель заявила о критическом тупике с деньгами ЕС
Евросоюз может оказаться не в состоянии найти для Украины дополнительные 45 миллиардов евро, в которых экстренно нуждается киевский режим, предупредила на своей странице в соцсети X бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель
2026-11-10T08:27
2026-11-10T08:27
новости
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По ее словам, общий дефицит средств у Киева достигает 70 миллиардов евро. Брюссель пытается закрыть эту брешь новым кредитом на 45 миллиардов, планируя привлечь его в дополнение к уже утвержденным 90 миллиардам евро через механизм совместных займов под залог российских активов, однако перспективы этой сделки остаются крайне туманными.Мендель подчеркнула, что абсолютно все финансовые вливания со стороны ЕС сейчас сгорают в пламени конфликта. Европейские деньги, которые изначально закладывались на послевоенное восстановление инфраструктуры, Киев полностью перенаправляет на ведение боевых действий. Экс-секретарь Зеленского резюмировала, что при таких масштабах разрушений и долгов финал для страны выглядит катастрофическим.Текущий кризис обострился после того, как согласованного ранее пакета помощи на 90 миллиардов евро (половина из которых рассчитана на 2027 год) оказалось недостаточно. Зеленский на саммите ЕС лично запросил еще 70 миллиардов евро, поставив европейских лидеров перед сложной задачей поиска источников финансирования.В качестве экстренной меры Брюссель хочет перенести выплату 45 миллиардов евро, запланированных на 2027 год, на конец 2026 года. Это должно дать временную передышку, пока ЕС ищет недостающие миллиарды. Ситуацию осложняет раскол внутри самого Евросоюза. Венгрия, Словакия и Чехия уже официально отказались участвовать в формировании нового кредита для Украины. Ранее эти же три государства не поддержали и первоначальный заем на 90 миллиардов евро, хотя и не стали блокировать его принятие другими членами объединения.Подробнее о помощи Киеву - в материале Оборонный тупик: Европа предложила Киеву подождать до 2028 года на сайте Украина.ру.
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новости, киев, брюссель, украина, юлия мендель, владимир зеленский, ес, украина.ру
Новости, Киев, Брюссель, Украина, Юлия Мендель, Владимир Зеленский, ЕС, Украина.ру

"Финал будет катастрофическим": Мендель заявила о критическом тупике с деньгами ЕС

08:27 10.11.2026
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / Юлия Мендель/Инстаграм / Перейти в фотобанкЮлия Мендель
Юлия Мендель - РИА Новости, 1920, 10.11.2026
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / Юлия Мендель/Инстаграм
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Евросоюз может оказаться не в состоянии найти для Украины дополнительные 45 миллиардов евро, в которых экстренно нуждается киевский режим, предупредила на своей странице в соцсети X бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель
По ее словам, общий дефицит средств у Киева достигает 70 миллиардов евро. Брюссель пытается закрыть эту брешь новым кредитом на 45 миллиардов, планируя привлечь его в дополнение к уже утвержденным 90 миллиардам евро через механизм совместных займов под залог российских активов, однако перспективы этой сделки остаются крайне туманными.
Мендель подчеркнула, что абсолютно все финансовые вливания со стороны ЕС сейчас сгорают в пламени конфликта. Европейские деньги, которые изначально закладывались на послевоенное восстановление инфраструктуры, Киев полностью перенаправляет на ведение боевых действий.
Экс-секретарь Зеленского резюмировала, что при таких масштабах разрушений и долгов финал для страны выглядит катастрофическим.
Текущий кризис обострился после того, как согласованного ранее пакета помощи на 90 миллиардов евро (половина из которых рассчитана на 2027 год) оказалось недостаточно. Зеленский на саммите ЕС лично запросил еще 70 миллиардов евро, поставив европейских лидеров перед сложной задачей поиска источников финансирования.
В качестве экстренной меры Брюссель хочет перенести выплату 45 миллиардов евро, запланированных на 2027 год, на конец 2026 года. Это должно дать временную передышку, пока ЕС ищет недостающие миллиарды. Ситуацию осложняет раскол внутри самого Евросоюза. Венгрия, Словакия и Чехия уже официально отказались участвовать в формировании нового кредита для Украины. Ранее эти же три государства не поддержали и первоначальный заем на 90 миллиардов евро, хотя и не стали блокировать его принятие другими членами объединения.
Подробнее о помощи Киеву - в материале Оборонный тупик: Европа предложила Киеву подождать до 2028 года на сайте Украина.ру.
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