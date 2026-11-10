https://ukraina.ru/20261110/vkhodim-v-chernuyu-polosu-eksperty-i-politiki-o-tom-chto-zhdet-ukrainu-1084372645.html

"Входим в черную полосу". Эксперты и политики о том, что ждет Украину

"Входим в черную полосу". Эксперты и политики о том, что ждет Украину - 10.11.2026 Украина.ру

"Входим в черную полосу". Эксперты и политики о том, что ждет Украину

На Украине по-прежнему обсуждают угрожающую ситуацию, в какой находится энергосистема страны, и думают, что делать жителям больших городов. Для беспокойства есть все основания

2026-11-10T06:01

2026-11-10T06:01

2026-11-10T06:01

эксклюзив

украина

россия

соскин

виталий кличко

леонид кучма

владимир зеленский

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"Видим коллапс"ВС РФ продолжают выводить из строя энергомощности и важные элементы энергетической инфраструктуры, и выводят их из строя гораздо быстрее, чем их могут восстанавливать, отметил бывший советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин, подчеркнув, что "это самое плохое, что может быть".Между тем, если будут морозы, то энергосистема может не выдержать."Самое главное, попали по этим всем подстанциям. Смотрите, в Житомире света нет, в Чернигове нет света, в Киеве практически нет света. С водой очень тяжелая ситуация. По сути, мы с вами видим коллапс", - заявил Соскин в очередном выпуске своего видеоблога. Он предположил, что ситуация будет и дальше только ухудшаться.В общем, никто не может быть уверенным в том, что переживет эту зиму. И дело не только в проблемах энергетики. Власть применяет репрессивные методы, как это хорошо видно на примере тайной пыточной в Петропавловской Борщаговке. Но никто не давал права властям требовать от людей идти погибать, никакой мобилизации быть не должно, человек может идти на смерть только добровольно, заявил экс-советник Кучмы.По его словам, "мы входим в черную полосу". Будут проблемы во всех городах, во всех регионах - люди останутся без света, без тепла и без воды. Чтобы дать им возможность выжить, власти должны открыть границы, считает Соскин.Он обратился к власть предержащим: "Дайте людям пережить зиму. Вы хотите воевать, вы хотите [быть] возле корыта, денег этих куча… Ну так тогда дайте тем, кто не хочет этого, чтобы быть убитым и убивать – дайте им возможность спастись. Почему вы… сами не идя на войну, вы хотите уволочь, в мясорубку бросить миллионы людей. Разве это справедливо?"Но о какой справедливости может идти речь, не для того все затевалось. Сам же Соскин недавно описал ситуацию так - восточные славяне, русские и украинцы, "попали под раздачу", вот уже который год они усердно уничтожают друг друга. Это взаимоуничтожение организовано внешними силами, но ведь выяснилось, что кому-то "нравится друг дружку убивать". А кому-то выгодно. И самое опасное, что у многих людей до сих пор нет понимания того, что происходит."Еще два-три удара…"На фоне акций протеста оставшихся без света киевлян много разговоров об энергетике. Когда горожане в первый раз перекрыли дорогу, то ремонтников чуть ли не под конвоем доставили устранять повреждения. Зеленский тогда заявил, что он, узнав о проблеме, позвонил премьер-министру и главе МВД. После этого полиция нашла бригады электриков и доставила их на место для ремонта энергообъектов.Но почему полиция? По этой логике, для решения проблемы с тайной тюрьмой в Борщаговке, для того, чтобы разобраться с незаконным удержанием людей, надо было туда отправлять электриков, с сарказмом прокомментировал ситуацию действующий военнослужащий ВСУ Антон Черный.Он в эфире интернет-канала Politeka рассказал, что ранее один из электриков-ремонтников говорил ему - для обрушения энергосистемы не так долго осталось, "еще два-три удара".Может быть, не два-три, а больше, но ситуация действительно складывается угрожающая. Мэр Киева Виталий Кличко в эфире канала "Суспільне" призвал киевлян быть готовыми ко всем возможным сценариям, в том числе и к плохим – "мы не можем их исключать".Еще бы. По словам Кличко, "коварный враг делает все для того, чтобы сделать город Киев непригодным", вообще столица Украины "остается ключевой целью врага".Но кто искал и нашел себе такого врага? В телеграм-каналах комментаторы напоминают Кличко и другим наци, что Донбасс живет так – под обстрелами, без света и воды – давно, с 2014 года.О том, как жили все эти годы и как живут там люди сегодня, рассказывает обозреватель издания Украина.ру Дарья Асламова в своих репортажах из Горловки. Почитайте!Только, говорят, в Киеве все это никого не беспокоило? Нет, знаем – многих беспокоило… Но, если кто-то поднимал голос против братоубийственной войны, на него быстро находили управу. Репрессивную систему киевский режим выстроил очень быстро."Пшонка с Януковичем нервно курят в сторонке"Ситуация с энергообеспечением на подконтрольной Киеву территории усугубляется тем, что некоторые подстанции оказались ничем не укрыты, хотя на это выделяли большие средства. Об этом рассказал в эфире одного из интернет-каналов эксперт в сфере энергетики Олег Попенко.В частности, ничем не укрыта оказалась подстанция "Киевская", отвечающая за передачу энергии с Ровенской АЭС. Деньги на укрытие были выделены, но ничего не было сделано, киевский энергоузел не защищен, утверждает эксперт.Рядовые работники энергоотрасли ни в чем не повинны, но в складывающейся трагической ситуации есть и выгодополучатели.Бывший депутат Рады и отставной военный ВСУ Игорь Лапин рассказал об обысках у неких дельцов от энергетики, в ходе которых нашли чемоданы с наличкой и даже аквариум с живым крокодилом."Пшонка с Януковичем нервно курят где-то там в сторонке с дрожащими руками", - заявил политик, показав видео, снятое в одном из киевских пентхаусов. Сама квартира тоже производит впечатление – в ее оборудование вложено несметное количество денег. А откуда деньги? Да это те деньги, что были выделены на энергообъекты, утверждает Лапин.По его словам, скоро все узнают подробности "крокодильего дела", надо дождаться официальных сообщений, тогда можно будет назвать имена расхитителей. По словам политика, "пока страна умывается кровью, они купаются в роскоши (…) ваш свет сегодня - там".

https://ukraina.ru/20261109/pozhaleyte-i-dayte-esch-pochemu-zelenskiy-zhaluetsya-na-sryv-postavok-oruzhiya-iz-ssha-1084346221.html

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Андрей Лубенский

эксклюзив, украина, россия, соскин, виталий кличко, леонид кучма, владимир зеленский