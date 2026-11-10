"Входим в черную полосу". Эксперты и политики о том, что ждет Украину - 10.11.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261110/vkhodim-v-chernuyu-polosu-eksperty-i-politiki-o-tom-chto-zhdet-ukrainu-1084372645.html
"Входим в черную полосу". Эксперты и политики о том, что ждет Украину
"Входим в черную полосу". Эксперты и политики о том, что ждет Украину - 10.11.2026 Украина.ру
"Входим в черную полосу". Эксперты и политики о том, что ждет Украину
На Украине по-прежнему обсуждают угрожающую ситуацию, в какой находится энергосистема страны, и думают, что делать жителям больших городов. Для беспокойства есть все основания
2026-11-10T06:01
2026-11-10T06:01
эксклюзив
украина
россия
соскин
виталий кличко
леонид кучма
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/1d/1083493260_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_56213ef06d6beaec95f83c0b1e4209b2.jpg
"Видим коллапс"ВС РФ продолжают выводить из строя энергомощности и важные элементы энергетической инфраструктуры, и выводят их из строя гораздо быстрее, чем их могут восстанавливать, отметил бывший советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин, подчеркнув, что "это самое плохое, что может быть".Между тем, если будут морозы, то энергосистема может не выдержать."Самое главное, попали по этим всем подстанциям. Смотрите, в Житомире света нет, в Чернигове нет света, в Киеве практически нет света. С водой очень тяжелая ситуация. По сути, мы с вами видим коллапс", - заявил Соскин в очередном выпуске своего видеоблога. Он предположил, что ситуация будет и дальше только ухудшаться.В общем, никто не может быть уверенным в том, что переживет эту зиму. И дело не только в проблемах энергетики. Власть применяет репрессивные методы, как это хорошо видно на примере тайной пыточной в Петропавловской Борщаговке. Но никто не давал права властям требовать от людей идти погибать, никакой мобилизации быть не должно, человек может идти на смерть только добровольно, заявил экс-советник Кучмы.По его словам, "мы входим в черную полосу". Будут проблемы во всех городах, во всех регионах - люди останутся без света, без тепла и без воды. Чтобы дать им возможность выжить, власти должны открыть границы, считает Соскин.Он обратился к власть предержащим: "Дайте людям пережить зиму. Вы хотите воевать, вы хотите [быть] возле корыта, денег этих куча… Ну так тогда дайте тем, кто не хочет этого, чтобы быть убитым и убивать – дайте им возможность спастись. Почему вы… сами не идя на войну, вы хотите уволочь, в мясорубку бросить миллионы людей. Разве это справедливо?"Но о какой справедливости может идти речь, не для того все затевалось. Сам же Соскин недавно описал ситуацию так - восточные славяне, русские и украинцы, "попали под раздачу", вот уже который год они усердно уничтожают друг друга. Это взаимоуничтожение организовано внешними силами, но ведь выяснилось, что кому-то "нравится друг дружку убивать". А кому-то выгодно. И самое опасное, что у многих людей до сих пор нет понимания того, что происходит."Еще два-три удара…"На фоне акций протеста оставшихся без света киевлян много разговоров об энергетике. Когда горожане в первый раз перекрыли дорогу, то ремонтников чуть ли не под конвоем доставили устранять повреждения. Зеленский тогда заявил, что он, узнав о проблеме, позвонил премьер-министру и главе МВД. После этого полиция нашла бригады электриков и доставила их на место для ремонта энергообъектов.Но почему полиция? По этой логике, для решения проблемы с тайной тюрьмой в Борщаговке, для того, чтобы разобраться с незаконным удержанием людей, надо было туда отправлять электриков, с сарказмом прокомментировал ситуацию действующий военнослужащий ВСУ Антон Черный.Он в эфире интернет-канала Politeka рассказал, что ранее один из электриков-ремонтников говорил ему - для обрушения энергосистемы не так долго осталось, "еще два-три удара".Может быть, не два-три, а больше, но ситуация действительно складывается угрожающая. Мэр Киева Виталий Кличко в эфире канала "Суспільне" призвал киевлян быть готовыми ко всем возможным сценариям, в том числе и к плохим – "мы не можем их исключать".Еще бы. По словам Кличко, "коварный враг делает все для того, чтобы сделать город Киев непригодным", вообще столица Украины "остается ключевой целью врага".Но кто искал и нашел себе такого врага? В телеграм-каналах комментаторы напоминают Кличко и другим наци, что Донбасс живет так – под обстрелами, без света и воды – давно, с 2014 года.О том, как жили все эти годы и как живут там люди сегодня, рассказывает обозреватель издания Украина.ру Дарья Асламова в своих репортажах из Горловки. Почитайте!Только, говорят, в Киеве все это никого не беспокоило? Нет, знаем – многих беспокоило… Но, если кто-то поднимал голос против братоубийственной войны, на него быстро находили управу. Репрессивную систему киевский режим выстроил очень быстро."Пшонка с Януковичем нервно курят в сторонке"Ситуация с энергообеспечением на подконтрольной Киеву территории усугубляется тем, что некоторые подстанции оказались ничем не укрыты, хотя на это выделяли большие средства. Об этом рассказал в эфире одного из интернет-каналов эксперт в сфере энергетики Олег Попенко.В частности, ничем не укрыта оказалась подстанция "Киевская", отвечающая за передачу энергии с Ровенской АЭС. Деньги на укрытие были выделены, но ничего не было сделано, киевский энергоузел не защищен, утверждает эксперт.Рядовые работники энергоотрасли ни в чем не повинны, но в складывающейся трагической ситуации есть и выгодополучатели.Бывший депутат Рады и отставной военный ВСУ Игорь Лапин рассказал об обысках у неких дельцов от энергетики, в ходе которых нашли чемоданы с наличкой и даже аквариум с живым крокодилом."Пшонка с Януковичем нервно курят где-то там в сторонке с дрожащими руками", - заявил политик, показав видео, снятое в одном из киевских пентхаусов. Сама квартира тоже производит впечатление – в ее оборудование вложено несметное количество денег. А откуда деньги? Да это те деньги, что были выделены на энергообъекты, утверждает Лапин.По его словам, скоро все узнают подробности "крокодильего дела", надо дождаться официальных сообщений, тогда можно будет назвать имена расхитителей. По словам политика, "пока страна умывается кровью, они купаются в роскоши (…) ваш свет сегодня - там".
https://ukraina.ru/20261109/pozhaleyte-i-dayte-esch-pochemu-zelenskiy-zhaluetsya-na-sryv-postavok-oruzhiya-iz-ssha-1084346221.html
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Андрей Лубенский
Андрей Лубенский
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/1d/1083493260_182:0:2911:2047_1920x0_80_0_0_1902f3263d6854d7b7430173bd11badf.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, россия, соскин, виталий кличко, леонид кучма, владимир зеленский
Эксклюзив, Украина, Россия, Соскин, Виталий Кличко, Леонид Кучма, Владимир Зеленский

"Входим в черную полосу". Эксперты и политики о том, что ждет Украину

06:01 10.11.2026
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 10.11.2026
© AP / Efrem Lukatsky
Читать в
ДзенTelegram
Андрей Лубенский
автор издания Украина.ру
Все материалы
На Украине по-прежнему обсуждают угрожающую ситуацию, в какой находится энергосистема страны, и думают, что делать жителям больших городов. Для беспокойства есть все основания
"Видим коллапс"
ВС РФ продолжают выводить из строя энергомощности и важные элементы энергетической инфраструктуры, и выводят их из строя гораздо быстрее, чем их могут восстанавливать, отметил бывший советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин, подчеркнув, что "это самое плохое, что может быть".
"Но как-то люди так себя ведут, как будто это их не касается", - удивился он.
Между тем, если будут морозы, то энергосистема может не выдержать.
"Самое главное, попали по этим всем подстанциям. Смотрите, в Житомире света нет, в Чернигове нет света, в Киеве практически нет света. С водой очень тяжелая ситуация. По сути, мы с вами видим коллапс", - заявил Соскин в очередном выпуске своего видеоблога.
Он предположил, что ситуация будет и дальше только ухудшаться.
В общем, никто не может быть уверенным в том, что переживет эту зиму. И дело не только в проблемах энергетики. Власть применяет репрессивные методы, как это хорошо видно на примере тайной пыточной в Петропавловской Борщаговке. Но никто не давал права властям требовать от людей идти погибать, никакой мобилизации быть не должно, человек может идти на смерть только добровольно, заявил экс-советник Кучмы.
По его словам, "мы входим в черную полосу". Будут проблемы во всех городах, во всех регионах - люди останутся без света, без тепла и без воды. Чтобы дать им возможность выжить, власти должны открыть границы, считает Соскин.
Он обратился к власть предержащим: "Дайте людям пережить зиму. Вы хотите воевать, вы хотите [быть] возле корыта, денег этих куча… Ну так тогда дайте тем, кто не хочет этого, чтобы быть убитым и убивать – дайте им возможность спастись. Почему вы… сами не идя на войну, вы хотите уволочь, в мясорубку бросить миллионы людей. Разве это справедливо?"
Но о какой справедливости может идти речь, не для того все затевалось. Сам же Соскин недавно описал ситуацию так - восточные славяне, русские и украинцы, "попали под раздачу", вот уже который год они усердно уничтожают друг друга. Это взаимоуничтожение организовано внешними силами, но ведь выяснилось, что кому-то "нравится друг дружку убивать". А кому-то выгодно. И самое опасное, что у многих людей до сих пор нет понимания того, что происходит.
- РИА Новости, 1920, 09.11.2026
Вчера, 07:33
Пожалейте и дайте ещё: почему Зеленский жалуется на срыв поставок оружия из СШАГенеральный инспектор Пентагона установил, что Киев не получил от США вооружений на сумму 14,3 млрд долларов по программе USAI. Программа выполнена лишь на 43%, и с марта её реализация не продвинулась ни на один процентный пункт
"Еще два-три удара…"
На фоне акций протеста оставшихся без света киевлян много разговоров об энергетике. Когда горожане в первый раз перекрыли дорогу, то ремонтников чуть ли не под конвоем доставили устранять повреждения. Зеленский тогда заявил, что он, узнав о проблеме, позвонил премьер-министру и главе МВД. После этого полиция нашла бригады электриков и доставила их на место для ремонта энергообъектов.
Но почему полиция? По этой логике, для решения проблемы с тайной тюрьмой в Борщаговке, для того, чтобы разобраться с незаконным удержанием людей, надо было туда отправлять электриков, с сарказмом прокомментировал ситуацию действующий военнослужащий ВСУ Антон Черный.
Он в эфире интернет-канала Politeka рассказал, что ранее один из электриков-ремонтников говорил ему - для обрушения энергосистемы не так долго осталось, "еще два-три удара".
Может быть, не два-три, а больше, но ситуация действительно складывается угрожающая. Мэр Киева Виталий Кличко в эфире канала "Суспільне" призвал киевлян быть готовыми ко всем возможным сценариям, в том числе и к плохим – "мы не можем их исключать".
Еще бы. По словам Кличко, "коварный враг делает все для того, чтобы сделать город Киев непригодным", вообще столица Украины "остается ключевой целью врага".
Но кто искал и нашел себе такого врага? В телеграм-каналах комментаторы напоминают Кличко и другим наци, что Донбасс живет так – под обстрелами, без света и воды – давно, с 2014 года.
О том, как жили все эти годы и как живут там люди сегодня, рассказывает обозреватель издания Украина.ру Дарья Асламова в своих репортажах из Горловки. Почитайте!
Только, говорят, в Киеве все это никого не беспокоило? Нет, знаем – многих беспокоило… Но, если кто-то поднимал голос против братоубийственной войны, на него быстро находили управу. Репрессивную систему киевский режим выстроил очень быстро.
"Пшонка с Януковичем нервно курят в сторонке"
Ситуация с энергообеспечением на подконтрольной Киеву территории усугубляется тем, что некоторые подстанции оказались ничем не укрыты, хотя на это выделяли большие средства. Об этом рассказал в эфире одного из интернет-каналов эксперт в сфере энергетики Олег Попенко.
В частности, ничем не укрыта оказалась подстанция "Киевская", отвечающая за передачу энергии с Ровенской АЭС. Деньги на укрытие были выделены, но ничего не было сделано, киевский энергоузел не защищен, утверждает эксперт.
Рядовые работники энергоотрасли ни в чем не повинны, но в складывающейся трагической ситуации есть и выгодополучатели.
Бывший депутат Рады и отставной военный ВСУ Игорь Лапин рассказал об обысках у неких дельцов от энергетики, в ходе которых нашли чемоданы с наличкой и даже аквариум с живым крокодилом.
"Пшонка с Януковичем нервно курят где-то там в сторонке с дрожащими руками", - заявил политик, показав видео, снятое в одном из киевских пентхаусов.
Сама квартира тоже производит впечатление – в ее оборудование вложено несметное количество денег. А откуда деньги? Да это те деньги, что были выделены на энергообъекты, утверждает Лапин.
По его словам, скоро все узнают подробности "крокодильего дела", надо дождаться официальных сообщений, тогда можно будет назвать имена расхитителей. По словам политика, "пока страна умывается кровью, они купаются в роскоши (…) ваш свет сегодня - там".
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивУкраинаРоссияСоскинВиталий КличкоЛеонид КучмаВладимир Зеленский
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
07:20Жизнь без света и тепла: выдержит ли Украина наступающую зиму
07:01Австрия решила взыскать с украинских пенсионеров сотни тысяч евро
07:00Алексей Анпилогов: Россия нанесла такой удар по коммуникациям ВСУ, что их будут держать на голодном пайке
06:22"Выжмут досуха и выбросят": Ищенко о том, что ждёт Украину после выборов в США
06:19"Полная катастрофа" пытается вернуться в команду Трампа — NYP
06:01"Входим в черную полосу". Эксперты и политики о том, что ждет Украину
05:54Силы ПВО и МОГ отразили налёт украинских БПЛА на Севастополь
05:41"Все уже. Проиграли": Ищенко рассказал, как Запад хочет поделить Украину
05:40Прессы не будет: переговоры в Абу-Даби пройдут в закрытом режиме
05:10"Слишком много трубил в трубу": эксперт объяснил, почему проиграли республиканцы
04:29Украина больше не нужна Трампу? Лукьянов — о судьбе Киева после выборов в США
03:52Рубио назвал ключевое условие для завершения конфликта на Украине
03:01Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
02:37Российская делегация прибыла в Абу-Даби на переговоры с Украиной и США
02:13Уиткофф и Кушнер после переговоров в Абу-Даби могут прилететь в Москву — Reuters
01:24Над Россией за сутки сбили 464 БПЛА. Главы регионов сообщили о погибших
00:44Брат советника Зеленского воевал и погиб в Запорожской области за Россию
22:29"Украина изменится и окажется в другой форме": Трамп озвучил то, о чём в Киеве и Европе боятся думать
21:11Build with Ukraine за деньги европейских граждан: новый фронт финансирования Киева
20:42"События могут развиваться стремительно": Небензя — Европе о последствиях русофобии
Лента новостейМолния