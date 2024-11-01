Выборы у "хозяев" и усиление мобилизации. Что ожидает украинцев в ноябре - 01.11.2024 Украина.ру
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Выборы у "хозяев" и усиление мобилизации. Что ожидает украинцев в ноябре
Выборы у "хозяев" и усиление мобилизации. Что ожидает украинцев в ноябре - 01.11.2024 Украина.ру
Выборы у "хозяев" и усиление мобилизации. Что ожидает украинцев в ноябре
В ноябре украинцев ожидает одно из наиболее важных для них событий за последние годы – президентские выборы в США. Их исход напрямую отразится на количестве оставшихся жителей Украины.
2024-11-01T04:59
2024-11-01T04:59
эксклюзив
мобилизация
украина
сша
президентские выборы
владимир зеленский
андрей ермак
дональд трамп
запад
вооруженные силы украины
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Апогеем "незалежности" Украины стал тот факт, что все политики, представители элиты, бизнесмены, военные и эксперты с тревогой следят за предвыборной кампанией за океаном. Украинцы же вообще лишены выборов и права выбора.От будущего хозяина Белого дома зависит: получит ли пенсию старушка из Винницы, погонят ли ее внука в новый контрнаступ, будет ли газ в ее доме. Украинские эксперты прогнозируют, что в случае победы Трампа Киев будут активнее подталкивать к переговорам и уступкам, прикручивая краник внешних заимствований, а в случае победы Харрис Зеленский может еще побарахтаться какое-то время в надежде, что Россия как-нибудь сама собой распадется.Зеленский целиком и полностью поставил на Демократов, хотя всегда говорил о необходимости двухпартийной поддержки. Впрочем, немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung 30 октября сообщила, что переговорам Украины и США мешает плохой английский Зеленского и, особенно, Ермака, а переводчиков они самонадеянно опасаются использовать. На днях в западные СМИ просочилась информация, что Зеленский просил у Байдена "Томагавки", но в США так чаще называют не ракеты и не индейский топорик, а говяжий стейк на кости.Чтобы доказать, что ВСУ еще могут вести войну и "ослаблять Россию" Верховная Рада ожидаемо продлит военное положение на следующие 90 дней. В конце октября Зеленский подал соответствующий проект. Продление военного положения обеспечивает ему сохранение власти, поскольку срок президентства его истек полгода назад.Бесконечное продление военного положения также позволяет нарушать все возможные права украинских граждан, подавлять политических оппонентов, усиливать цензуру и отнимать собственность под предлогом "нужд обороны и безопасности".В ноябре людоловы из ТЦК должны наловить еще 160 000 украинцев, чтобы забить ими бреши на обрушающемся фронте. "Всего в ВСУ был призван 1 миллион 50 тысяч граждан. Планируется призвать ещё более 160 тысяч человек. Это обеспечит доукомплектование воинских частей до 85%", – заявил на днях секретарь СНБО Украины Александр Литвиненко, не уточняя, куда делось большинство из ранее мобилизованного миллиона человек.Полпред Украины в ООН Сергей Кислица 30 октября заявил, что в ноябре в боевые действия на Украине должны вступить также военные из КНДР, которыми Зеленский пугает Запад уже месяц, но до сих пор их никто не видел.С 11 ноября военнообязанные украинцы, ранее имевшие отсрочку, теряют ее, а для возобновления должны будут снова собирать все необходимые документы и ходить по инстанциям. Если собрать все документы к этому сроку не успеют, то попадают в окопы на общих основаниях даже при наличии троих детей или прикованной к постели матери.До 15 ноября будет проводиться аудит решений о присвоении статуса критически важных предприятий, в связи с аномальным, по мнению Зеленского, ростом числа таких предприятий и забронированных работников. В перечень критически важных предприятий не может попасть организация, зарплата работников которой не превышает 19 000 грн (40 000 р.) в месяц. Чиновники считают, что это принесет в бюджет от налогов миллиарды гривен в месяц.По результатам проверки многие компании могут потерять право на бронирование сотрудников, которых затем попытаются мобилизовать, если те не успеют уволиться и скрыться из виду. В тоже время критерии бронирования усиливают классовое расслоение общества, так как бронь могут получить лишь те, кто получают относительно высокие зарплаты. Кроме того, практически никто из украинских энергетиков или железнодорожников зарплату в 19 000 гр не получает, если не считать начальства, то есть всех их смогут мобилизовать.Вместе с тем в недавнем интервью итальянской Corriere della Sera глава Офиса президента Андрей Ермак, которого итальянцы сравнили с кардиналом Ришелье, рассказал, что с ноября Зеленский будет готов выслушать мирные инициативы Китая, Бразилии и ЮАР, чтобы интегрировать их в украинскую "формулу мира". Ранее Зеленский раскритиковал инициативы этих государств, но в ноябре сменится хозяин Белого дома, поэтому он "готов выслушать", делая вид, что ранее их не слышал.С 1 ноября Польша ужесточает требования к международным перевозкам на своей территории. Это означает, что украинские перевозчики будут обязаны зарегистрировать свои грузы еще до пересечения польской границы, что грозит возобновлением вялотекущей транспортной войны между двумя странами. За нарушение новых требований предусмотрены штрафы от 1500 до 12 000 злотых (около $3000). Варшава пошла на этот шаг, чтобы успокоить своих перевозчиков и фермеров, которые несколько раз блокировали границу, протестуя против льгот для украинцев. Для Украины это будет означать сокращение поступлений от экспорта сельскохозяйственной продукции.Украинский метеоролог Игорь Кибальчич прогнозирует в начале ноября похолодание из-за наступления скандинавского циклона. "Первые дни ноября принесут резкое похолодание с дождями, снегом и сильными порывами ветра. Во второй декаде ожидается повышение давления, что приведет к стабилизации погоды и температуре в пределах климатической нормы. Однако в третьей декаде снова возможно снижение температуры до "минусов" днем и возвращение осадков", - рассказывает метеоролог.В связи с ожидаемым похолоданием эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук говорит о возвращении отключений света, хотя в ноябре они еще не должны быть длительными. "Пока не начнутся более сильные морозы - примерно до -10°C ночью и стабильная температура до -5°C днем - мы не увидим отключений на 12 часов, как прогнозировалось ранее", - предупреждает эксперт.Telegram-канал "Легитимный" сообщает, что Зеленский буквально требует "масштабного наступления" в первой половине ноября. Последний месяц осени – не лучшее время для наступлений из-за дождей и распутицы. Но украинцев бросают в наступление не в силу военной целесообразности, а сообразуясь с политическими событиями на Западе, для которого нужно показать хоть какой-нибудь результат в нужный момент, а не месяцем позже или ранее.О других особенностях момента - в статье Отступают или заманивают, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 31 октября
https://ukraina.ru/20241031/1058509869.html
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Дмитрий Ковалевич
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, мобилизация, украина, сша, президентские выборы, владимир зеленский, андрей ермак, дональд трамп, запад, вооруженные силы украины, верховная рада, снбо
Эксклюзив, мобилизация, Украина, США, президентские выборы, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Дональд Трамп, Запад, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, СНБО

Выборы у "хозяев" и усиление мобилизации. Что ожидает украинцев в ноябре

04:59 01.11.2024
 
Ермак и Зеленский
Ермак и Зеленский
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
В ноябре украинцев ожидает одно из наиболее важных для них событий за последние годы – президентские выборы в США. Их исход напрямую отразится на количестве оставшихся жителей Украины.
Апогеем "незалежности" Украины стал тот факт, что все политики, представители элиты, бизнесмены, военные и эксперты с тревогой следят за предвыборной кампанией за океаном. Украинцы же вообще лишены выборов и права выбора.
От будущего хозяина Белого дома зависит: получит ли пенсию старушка из Винницы, погонят ли ее внука в новый контрнаступ, будет ли газ в ее доме. Украинские эксперты прогнозируют, что в случае победы Трампа Киев будут активнее подталкивать к переговорам и уступкам, прикручивая краник внешних заимствований, а в случае победы Харрис Зеленский может еще побарахтаться какое-то время в надежде, что Россия как-нибудь сама собой распадется.
Зеленский целиком и полностью поставил на Демократов, хотя всегда говорил о необходимости двухпартийной поддержки. Впрочем, немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung 30 октября сообщила, что переговорам Украины и США мешает плохой английский Зеленского и, особенно, Ермака, а переводчиков они самонадеянно опасаются использовать. На днях в западные СМИ просочилась информация, что Зеленский просил у Байдена "Томагавки", но в США так чаще называют не ракеты и не индейский топорик, а говяжий стейк на кости.
Чтобы доказать, что ВСУ еще могут вести войну и "ослаблять Россию" Верховная Рада ожидаемо продлит военное положение на следующие 90 дней. В конце октября Зеленский подал соответствующий проект. Продление военного положения обеспечивает ему сохранение власти, поскольку срок президентства его истек полгода назад.
Бесконечное продление военного положения также позволяет нарушать все возможные права украинских граждан, подавлять политических оппонентов, усиливать цензуру и отнимать собственность под предлогом "нужд обороны и безопасности".
В ноябре людоловы из ТЦК должны наловить еще 160 000 украинцев, чтобы забить ими бреши на обрушающемся фронте. "Всего в ВСУ был призван 1 миллион 50 тысяч граждан. Планируется призвать ещё более 160 тысяч человек. Это обеспечит доукомплектование воинских частей до 85%", – заявил на днях секретарь СНБО Украины Александр Литвиненко, не уточняя, куда делось большинство из ранее мобилизованного миллиона человек.
Коллаж: Зеленский, томагавк - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Вчера, 15:04
Зеленский плохо говорит по-английски. Поэтому Украине не дали "Томагавки"? Или он специально так сделалСтранные события происходят в политической жизни Украины, а также её врагов и друзей.
Полпред Украины в ООН Сергей Кислица 30 октября заявил, что в ноябре в боевые действия на Украине должны вступить также военные из КНДР, которыми Зеленский пугает Запад уже месяц, но до сих пор их никто не видел.
С 11 ноября военнообязанные украинцы, ранее имевшие отсрочку, теряют ее, а для возобновления должны будут снова собирать все необходимые документы и ходить по инстанциям. Если собрать все документы к этому сроку не успеют, то попадают в окопы на общих основаниях даже при наличии троих детей или прикованной к постели матери.
До 15 ноября будет проводиться аудит решений о присвоении статуса критически важных предприятий, в связи с аномальным, по мнению Зеленского, ростом числа таких предприятий и забронированных работников. В перечень критически важных предприятий не может попасть организация, зарплата работников которой не превышает 19 000 грн (40 000 р.) в месяц. Чиновники считают, что это принесет в бюджет от налогов миллиарды гривен в месяц.
По результатам проверки многие компании могут потерять право на бронирование сотрудников, которых затем попытаются мобилизовать, если те не успеют уволиться и скрыться из виду. В тоже время критерии бронирования усиливают классовое расслоение общества, так как бронь могут получить лишь те, кто получают относительно высокие зарплаты. Кроме того, практически никто из украинских энергетиков или железнодорожников зарплату в 19 000 гр не получает, если не считать начальства, то есть всех их смогут мобилизовать.
Вместе с тем в недавнем интервью итальянской Corriere della Sera глава Офиса президента Андрей Ермак, которого итальянцы сравнили с кардиналом Ришелье, рассказал, что с ноября Зеленский будет готов выслушать мирные инициативы Китая, Бразилии и ЮАР, чтобы интегрировать их в украинскую "формулу мира". Ранее Зеленский раскритиковал инициативы этих государств, но в ноябре сменится хозяин Белого дома, поэтому он "готов выслушать", делая вид, что ранее их не слышал.
С 1 ноября Польша ужесточает требования к международным перевозкам на своей территории. Это означает, что украинские перевозчики будут обязаны зарегистрировать свои грузы еще до пересечения польской границы, что грозит возобновлением вялотекущей транспортной войны между двумя странами. За нарушение новых требований предусмотрены штрафы от 1500 до 12 000 злотых (около $3000). Варшава пошла на этот шаг, чтобы успокоить своих перевозчиков и фермеров, которые несколько раз блокировали границу, протестуя против льгот для украинцев. Для Украины это будет означать сокращение поступлений от экспорта сельскохозяйственной продукции.
Украинский метеоролог Игорь Кибальчич прогнозирует в начале ноября похолодание из-за наступления скандинавского циклона. "Первые дни ноября принесут резкое похолодание с дождями, снегом и сильными порывами ветра. Во второй декаде ожидается повышение давления, что приведет к стабилизации погоды и температуре в пределах климатической нормы. Однако в третьей декаде снова возможно снижение температуры до "минусов" днем и возвращение осадков", - рассказывает метеоролог.
В связи с ожидаемым похолоданием эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук говорит о возвращении отключений света, хотя в ноябре они еще не должны быть длительными. "Пока не начнутся более сильные морозы - примерно до -10°C ночью и стабильная температура до -5°C днем - мы не увидим отключений на 12 часов, как прогнозировалось ранее", - предупреждает эксперт.
Telegram-канал "Легитимный" сообщает, что Зеленский буквально требует "масштабного наступления" в первой половине ноября. Последний месяц осени – не лучшее время для наступлений из-за дождей и распутицы. Но украинцев бросают в наступление не в силу военной целесообразности, а сообразуясь с политическими событиями на Западе, для которого нужно показать хоть какой-нибудь результат в нужный момент, а не месяцем позже или ранее.
О других особенностях момента - в статье Отступают или заманивают, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 31 октября
 
ЭксклюзивмобилизацияУкраинаСШАпрезидентские выборыВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакДональд ТрампЗападВооруженные силы УкраиныВерховная РадаСНБО
 
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