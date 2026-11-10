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Шмыгаль назвал города, где энергосистема вышла из-под контроля
Шмыгаль назвал города, где энергосистема вышла из-под контроля - 10.11.2026 Украина.ру
Шмыгаль назвал города, где энергосистема вышла из-под контроля
Киев и Днепропетровск оказались в особо тяжелом положении из-за масштабных проблем с обеспечением электроэнергией, признал в телеграм-канале министр энергетики Украины Денис Шмыгаль
2026-11-10T09:37
2026-11-10T09:37
2026-11-10T09:43
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днепропетровск
украина
денис шмыгаль
украина.ру
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По его словам, в этих двух мегаполисах сейчас пытаются экстренно запустить объекты распределенной генерации, чтобы снизить зависимость городов от крупных энергетических узлов.Коллапс энергосистемы стал прямым следствием серии ударов осенью 2026 года. Шмыгаль уточнил, что из-за повреждений из строя вышли ключевые подстанции, распределительные устройства и линии электропередачи. Кроме того, серьезный ущерб нанесен украинским ТЭС, ГЭС, ТЭЦ, а также объектам нефтегазовой инфраструктуры.Критическая ситуация в столице уже спровоцировала социальное недовольство. Накануне в сети появились кадры протестов местных жителей, вызванных затянувшимся блэкаутом. Граждане выходят на улицы и жалуются, что в их домах электричество отсутствует почти неделю.О проблемах Украины - в материале Две недели в темноте: Киев, Одесса и Днепропетровск без связи с энергосистемой на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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новости, киев, днепропетровск, украина, денис шмыгаль, украина.ру
Новости, Киев, Днепропетровск, Украина, Денис Шмыгаль, Украина.ру
Шмыгаль назвал города, где энергосистема вышла из-под контроля
09:37 10.11.2026 (обновлено: 09:43 10.11.2026)
Киев и Днепропетровск оказались в особо тяжелом положении из-за масштабных проблем с обеспечением электроэнергией, признал в телеграм-канале министр энергетики Украины Денис Шмыгаль
По его словам, в этих двух мегаполисах сейчас пытаются экстренно запустить объекты распределенной генерации, чтобы снизить зависимость городов от крупных энергетических узлов.
Коллапс энергосистемы стал прямым следствием серии ударов осенью 2026 года. Шмыгаль уточнил, что из-за повреждений из строя вышли ключевые подстанции, распределительные устройства и линии электропередачи. Кроме того, серьезный ущерб нанесен украинским ТЭС, ГЭС, ТЭЦ, а также объектам нефтегазовой инфраструктуры.
Критическая ситуация в столице уже спровоцировала социальное недовольство. Накануне в сети появились кадры протестов местных жителей, вызванных затянувшимся блэкаутом. Граждане выходят на улицы и жалуются, что в их домах электричество отсутствует почти неделю.