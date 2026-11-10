https://ukraina.ru/20261110/karayut-za-simpatiyu-k-rf-alaudinov-rasskazal-o-raspravakh-vsu-nad-mirnymi-zhitelyami--1084384163.html

"Карают за симпатию к РФ": Алаудинов рассказал о расправах ВСУ над мирными жителями

"Карают за симпатию к РФ": Алаудинов рассказал о расправах ВСУ над мирными жителями - 10.11.2026 Украина.ру

"Карают за симпатию к РФ": Алаудинов рассказал о расправах ВСУ над мирными жителями

Жители приграничных сел Харьковской и Сумской областей, пытающиеся выйти к российским позициям, подвергаются жестоким расправам со стороны украинских военных, рассказал командир спецназа "Ахмат" и замначальника главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов, передает РИА Новости

2026-11-10T07:29

2026-11-10T07:29

2026-11-10T07:40

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апти алаудинов

"ахмат"

вооруженные силы украины

следственный комитет

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По его словам, на линии боевого соприкосновения в этих регионах остаются преимущественно те мирные граждане, которые сознательно отказываются от эвакуации вглубь Украины и ждут прихода российских войск.Однако противник пресекает любые попытки гражданского населения перейти фронт. Как отметил Алаудинов, людей карают за малейшее проявление симпатии к России. В качестве примера он привел недавний инцидент в Харьковской области, когда группа местных жителей попыталась связаться со спецназом "Ахмат", чтобы согласовать безопасный переход на российскую сторону. Люди были замечены украинскими военнослужащими, после чего связь с ними полностью прервалась.Подобное отношение к русскоязычному населению со стороны ВСУ фиксируется по всей линии фронта. Командир "Ахмата" подчеркнул, что существует множество видеосвидетельств, на которых украинские военные убивают мирных жителей за попытки пересечь передовую. Ситуация на подконтрольных Киеву приграничных территориях остается крайне опасной для всех, кто не хочет уезжать вглубь Украины.О других жертвах ВСУ - в материале Три мирных жителя погибли при ударах ВСУ по ЛНР: Пасечник сообщил о новых жертвах на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, сумская область, апти алаудинов, "ахмат", вооруженные силы украины, следственный комитет