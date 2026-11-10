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Не хотят делиться деньгами. Европейцы готовы на решительный шаг ради мира на Украине

Не хотят делиться деньгами. Европейцы готовы на решительный шаг ради мира на Украине - 10.11.2026 Украина.ру

Не хотят делиться деньгами. Европейцы готовы на решительный шаг ради мира на Украине

Усталость от войны на Украине все больше ощущается в европейских странах. Об этом 8 ноября сообщает французская газета Le Monde, ссылаясь на данные последних опросов по поддержке Украины среди граждан Евросоюза

2026-11-10T08:33

2026-11-10T08:33

2026-11-10T08:42

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Издание указывает на результаты исследования YouGov, согласно которым жители больших европейских стран – Франции, Германии, Испании и Италии – предпочли бы заключение мирного соглашения продолжению боевых действий, даже если оно предусматривает признание Украиной фактической потери территорий.Преподаватель международных отношений Эдинбургского университета Бенджамин Мартилл в комментарии Le Monde объясняет эти результаты тем, что для европейских государств вопрос дальнейшего финансирования Украины постепенно превращается в проблему распределения бюджетных средств.По его мнению, жители стран ЕС считают, что выделяемые Киеву деньги "уходят в черную дыру", так как реалистичных перспектив военной победы Украины над Россией они не видят.Мартилл напомнил, что в начале специальной военной операции в 2022 году Украина пользовалась сильной поддержкой. Но ближе к концу следующего года появились первые трещины. Тогда люди в Европе засомневались в целесообразности выделения денег на поддержку киевского режима.Как отмечает газета, финансирование Украины вызывает все более острые политические дискуссии в Германии, Франции и Италии. Особенно в Германии властям становится все сложнее объяснить избирателям необходимость отправки многомиллиардной помощи Киеву на фоне экономических проблем в самой стране, пишет Le Monde.Во Франции, в которой в 2027 году пройдут президентские выборы, главные претенденты на высший государственный пост обходят стороной тему финансирования Украины, указывает газета.В предвыборной программе кандидата в президенты Жан-Люка Меланшона нет ни строчки о помощи Украине, отмечает Le Monde. Вместо этого в программе делается акцент на прекращении огня и урегулировании конфликта в ходе переговоров. Также предлагается проведение конференции по безопасности в Европе с участием России и возобновление диалога с Москвой.В сентябре сомнения по поводу того, что финансовая поддержка, которую Франция оказывает Украине, может остаться на прежнем уровне, высказала еще один кандидат в президенты – лидер ультраправых Марин Ле Пен. При этом она отметила, что Франция может обучать украинских солдат, поставлять оборудование для того, "чтобы они могли защищаться", но финансово помогать Париж больше не может.В Германии силы набирает партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), которая выступает против военной помощи Украине. Депутаты партии ранее предлагали сократить финансовую и военную поддержку Киева, за исключением гуманитарной, до начала серьезных мирных переговоров с Россией.Согласно опросам INSA от 7 ноября, партию поддерживают 29% немецких избирателей. Этот результат на 10% лучше, чем у консервативного блока ХДС/ХСС.Тем временем центральные власти Евросоюза не готовы пересматривать курс на финансовую поддержку Киева, несмотря на то что необходимые средства не так просто выделить из существующего бюджета.По данным немецкой газеты Die Welt, совокупный долг ЕС, связанный с оказанием финансовой помощи Украине, может превысить 200 млрд евро, а для того, чтобы выделить Киеву новый пакет на 46 млрд, Брюсселю придется привлечь дополнительные средства за счет совместных заимствований.Из-за такой политики по отношению к Киеву профессор Чикагского университета Джон Миршаймер сравнил Украину с якорем, который тянет "Титаник" на дно. В интервью блогеру Гленну Дизену он заявил, что Украина становится как никогда зависимой от европейской помощи, но сама Европа пребывает в крайне тяжелом положении."Скоро деньги европейских налогоплательщиков закончатся и поток средств на Украину будет перекрыт", — сказал Миршаймер.Политический класс, который управляет Евросоюзом, настроен сугубо антироссийски, прокомментировал курс Брюсселя на финансирование киевского режима политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько."Этот политический класс постоянно изыскивает средства для поддержки Украины – в общем и целом на нее уже потратили порядка 200 млрд евро, но расходы только растут. При этом большую часть расходов приходится изымать из собственных социальных и прочих нужд, потому что деньги взять банально неоткуда", - рассказал Безпалько в комментарии Украина.ру.По его словам, и Италия, и Франция, и страны Пиренейского полуострова берут деньги в долг. Уровень государственного долга там весьма высокий, и он перестал хорошо продаваться – в этом смысле по нему вынуждены повышать доходность, отметил Безпалько.Вместе с тем в этих странах растет социальная напряженность, потому что приходится изымать деньги из социальных программ, продолжил политолог. Это программы на развитие медицины, образования, на поддержку пенсионеров, на поддержку семей, находящихся в уязвимом положении, уточнил он.К сожалению, правительства некоторых стран, в частности Германии и Франции, настроены по отношению к России и к украинскому конфликту крайне идеологизированно, продолжил политолог. Для них борьба с Россией – это самоцель, подчеркнул он."До тех пор, пока у власти будут находиться Макрон, Мерц или им подобные политики, они будут изымать деньги из собственной экономики и направлять их на поддержку Украины", - заявил Безпалько.При этом для России хорошо то, что в Европе все-таки существует определенный правовой баланс, который не позволяет руководству Евросоюза изъять российские активы, которые хранит центральный депозитарий Euroclear, расположенный в Бельгии, считает политолог. По его словам, ЕС для поддержки Украины может использовать только проценты, которые по ним начисляются, а это порядка 8 млрд долларов."Но этого уже критически не хватает. Если Европа начнет тратить еще больше, рано или поздно в финансово-экономическом отношении она надорвется", - отметил Безпалько.Тем более, что сейчас она находится под действием дополнительного негативного фактора – это война в Персидском заливе и крайне высокие цены на энергоносители, подытожил он.

https://ukraina.ru/20261109/pozhaleyte-i-dayte-esch-pochemu-zelenskiy-zhaluetsya-na-sryv-postavok-oruzhiya-iz-ssha-1084346221.html

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, украина, франция, россия, богдан безпалько, марин ле пен, эммануэль макрон, ес, украина.ру, euroclear