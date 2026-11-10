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Австрия решила взыскать с украинских пенсионеров сотни тысяч евро
Австрия решила взыскать с украинских пенсионеров сотни тысяч евро - 10.11.2026 Украина.ру
Австрия решила взыскать с украинских пенсионеров сотни тысяч евро
Власти Австрии требуют от украинских пенсионеров вернуть сотни тысяч евро, полученных ранее "незаконно" в качестве социальной помощи. Об этом со ссылкой на издание Kronen Zeitung пишут украинские СМИ
2026-11-10T07:01
2026-11-10T07:01
2026-11-10T07:07
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Речь идёт о тех украинцах, которые при оформлении в Австрии базовой поддержки для беженцев Grundversorgung не сообщили властям о получаемой пенсии.Земельный административный суд Нижней Австрии в конце сентября постановил, что украинская пенсия, получаемая беженцем преклонного возраста, также считается доходом и должна учитываться при расчёте пособия. Если выяснится, что человек получал одновременно пенсию и социальные выплаты, власти страны вправе потребовать возместить переплату.Издание отмечает, что общая сумма предъявленных беженцам-пенсионерам требований уже достигла не менее 445 тысяч евро.Австрийские социальные службы рекомендуют украинцам сообщать о любых доходах, получаемых из-за рубежа. Уже получившие требование о возврате средств могут в юридическом порядке добиться рассрочки или освобождения от выплат из-за угрозы бедности.По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, после начала СВО в 2022 году Украину покинули около 6 млн человек.Из них 5,3 млн находятся в европейских странах, а 4,3 млн — в государствах Евросоюза. Больше всего украинских беженцев проживает в Германии (1,29 млн), Польше (961 тыс.) и Чехии (381 тыс.).О проблемах украинских беженцев в Европе – Польша закрывает двери: украинские беженцы массово уезжают из страны.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261105/ukrainskie-bezhentsy-zastavlyayut-evropu-zagovorit-po-ukrainski-1084302096.html
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украина.ру, новости, австрия, украина, беженцы, украинские беженцы, помощь, финансовая помощь, финансы, пенсионеры, пенсии, мир без границ
Украина.ру, Новости, Австрия, Украина, беженцы, украинские беженцы, помощь, финансовая помощь, финансы, пенсионеры, пенсии, Мир без границ
Австрия решила взыскать с украинских пенсионеров сотни тысяч евро
07:01 10.11.2026 (обновлено: 07:07 10.11.2026)
Власти Австрии требуют от украинских пенсионеров вернуть сотни тысяч евро, полученных ранее "незаконно" в качестве социальной помощи. Об этом со ссылкой на издание Kronen Zeitung пишут украинские СМИ
Речь идёт о тех украинцах, которые при оформлении в Австрии базовой поддержки для беженцев Grundversorgung не сообщили властям о получаемой пенсии.
Земельный административный суд Нижней Австрии в конце сентября постановил, что украинская пенсия, получаемая беженцем преклонного возраста, также считается доходом и должна учитываться при расчёте пособия. Если выяснится, что человек получал одновременно пенсию и социальные выплаты, власти страны вправе потребовать возместить переплату.
Издание отмечает, что общая сумма предъявленных беженцам-пенсионерам требований уже достигла не менее 445 тысяч евро.
Австрийские социальные службы рекомендуют украинцам сообщать о любых доходах, получаемых из-за рубежа. Уже получившие требование о возврате средств могут в юридическом порядке добиться рассрочки или освобождения от выплат из-за угрозы бедности.
По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, после начала СВО в 2022 году Украину покинули около 6 млн человек.
Из них 5,3 млн находятся в европейских странах, а 4,3 млн — в государствах Евросоюза. Больше всего украинских беженцев проживает в Германии (1,29 млн), Польше (961 тыс.) и Чехии (381 тыс.).
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