https://ukraina.ru/20261110/energeticheskie-voyny-evropa-pereplachivaet-iz-za-rusofobii-a-vengriya-mozhet-ostavit-bez-gaza-ukrainu-1084385906.html

Энергетические войны: Европа переплачивает из-за русофобии, а Венгрия может оставить без газа Украину

Энергетические войны: Европа переплачивает из-за русофобии, а Венгрия может оставить без газа Украину - 10.11.2026 Украина.ру

Энергетические войны: Европа переплачивает из-за русофобии, а Венгрия может оставить без газа Украину

Отказ Будапешта от энергетического сотрудничества с Москвой может рикошетом ударить по Украине, которая импортирует из Венгрии газ, дизельное топливо и электроэнергию

2026-11-10T09:36

2026-11-10T09:36

2026-11-10T09:36

эксклюзив

венгрия

украина

дональд трамп

мадьяр

ес

росатом

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Антироссийские шаги Будапешта могут дорого обойтись КиевуВенгрия намерена отказаться от российского газа к осени 2027 года, готовится к сокращению поставок нефти из РФ и поставила ну паузу достройку АЭС совместно с "Росатомом". Эти действия могут ударить по Украине, которая импортирует из Венгрии газ, дизельное топливо и электроэнергию.Венгрия намерена соблюдать установленный Евросоюзом срок отказа от российского природного газа – осень 2027 года. Об этом министр иностранных дел страны Анита Орбан заявила в интервью изданию Telex. По её словам, венгерская нефтегазовая компания MOL также готовится к переработке нефти из альтернативных источников.Глава МИД отметила, что Венгрия рассматривает несколько вариантов диверсификации энергоснабжения. Среди них – увеличение мощностей СПГ-терминала в Хорватии, развитие транспортной инфраструктуры и использование маршрутов через Грецию, которые могут обеспечить доступ к азербайджанскому газу. Кроме того, в Будапеште рассматривают возможности поставок через польские и литовские терминалы СПГ.В отношении российской нефти ситуация сложнее, полный отказ Венгрии от неё пока не объявлен. По словам Орбан, 21 ноября истекает срок предоставленного США исключения из санкционных ограничений, касающегося закупок нефти у российских компаний "Лукойл" и "Роснефть".Как отметила глава МИД Венгрии, компания MOL уже работает над технологической адаптацией своих нефтеперерабатывающих заводов, чтобы они могли использовать нефть нероссийского происхождения, поступающую через хорватский трубопровод JANAF. При этом Орбан не назвала конкретную дату полного прекращения закупок российской нефти.Как известно, в октябре этого года премьер-министр страны Петер Мадьяр выступил за продление американского санкционного исключения для российской нефти как минимум на год. Он связал этот вопрос с соглашением президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина о поставках российского дизельного топлива.Стоит отметить, что направленные против Москвы действия Будапешта могут рикошетом ударить по Киеву. К примеру, по итогам прошлого года Венгрия стала крупнейшим поставщиком газа для Украины: всего через это направление поступило 2,5 млрд кубометров (около 46-50% от всего объема закупок), что в пять раз превысило показатели 2022 года. В текущем году доля венгерского направления в общем импорте газа на Украину составляла около 40%. Очевидно, что физически это российский газ, который сама Венгрия получает по продолжению одной из веток "Турецкого потока" – газопроводу "Балканский поток" через Болгарию и Сербию.Кроме того, с венгерского и словацкого НПЗ компании MOLУкраина получает примерно 10% годового импорта дизельного топлива (более 650 тысяч тонн). Оно изготовлено из российской нефти, которая поставляется в Венгрию через Украину. Таким образом, в случае прекращения этих поставок Киев потеряет не только десятую часть импорта дизтоплива, но и плату за транзит.В октябре также появились сообщения о том, что Венгрия рассматривает возможность замены "Росатома" в качестве генерального подрядчика по расширению АЭС "Пакш", и начала поиск альтернативы в рамках пересмотра проекта. Как известно, ныне доля Венгрии в импорте электроэнергии на Украину колеблется в пределах 45-49% (например, 45% в январе, около 49% в марте, 48% в июле этого года). В 2025-м этот показатель составил 42%.Минувшим летом из-за аномальной жары и критического обмеления Дуная Венгрия столкнулась с острым дефицитом электроэнергии и угрозой энергетического кризиса. Единственная в стране атомная электростанция "Пакш", которая обеспечивает до 50% потребностей Венгрии в электроэнергии, начала сокращать мощность и останавливать блоки.Поставки электроэнергии на Украину при этом продолжились благодаря тому, что Мадьяр солидарен с позицией Брюсселя по поддержке Киева. Однако гарантировать поставки электроэнергии на Украину с венгерского направления может только проект "Пакш-2", который предусматривает строительство двух новых энергоблоков с российскими реакторами ВВЭР-1200 на АЭС "Пакш".Свет и тепло в Европе дорожают из-за войны против Ирана и антироссийских решений БрюсселяВ Европе начался отопительный сезон, и цены на газ сразу пробили тревожную отметку в 100 евро за мегаватт-час. Это втрое дороже, чем в прошлом году, что обещает Европе самую сложную зиму с 2022 года, когда ЕС начал в одностороннем порядке отказываться от российских энергоносителей.На этот раз кризис в первую очередь вызван войной США против Ирана. Но даже если на Ближнем Востоке немедленно воцарится мир, европейцам придется переплачивать за свет и тепло ещё и следующей зимой – если Брюссель и его марионетки в Киеве не откажутся от антироссийской политики.Из-за длящейся с конца февраля войны европейские потребители газа уже выложили дополнительно до 33 млрд евро за прежний объем газа в этом году, подсчитало энергетическое агентство Евросоюза ACER. А ведь зима ещё не началась."Даже при самом оптимистичном сценарии завершения конфликта к концу года цены на газ, по нашим оценкам, к сожалению, продолжат расти", – считает главный аналитик Wood Mackenzie по газовому рынку Европы Том Марзек-Мансер.Газ в ЕС круглый год сжигают на электростанциях и промышленных предприятиях, из него делают удобрения и другую продукцию, а зимой им топят. Поэтому с ноября по март цены всегда выше, и ЕС полагается на запасы в подземных хранилищах.На этот раз из-за войны газ летом стоил дорого, и к началу отопительного сезона хранилища удалось заполнить лишь на 75%. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE) на 8 ноября, подземные хранилища газа (ПХГ) в ЕС были заполнены на 72,65%, в них находилось 77,61 млрд кубометров газа. Для сравнения: в две предыдущие зимы ЕС сжигал по 60-66 млрд кубометров из ПХГ, а полностью опустошить их технически невозможно.Даже если предстоящая зима выдастся тёплой, к весне запасы в хранилищах иссякнут, а значит, следующим летом их придется пополнять масштабнее обычного. Европе потребуется дополнительно ещё 20 млрд кубометров газа, чтобы заполнить хранилища на 90%, как требует Еврокомиссия, подсчитал аналитик Джек Шарплс из Оксфордского института энергетических исследований (OIES). В результате цены останутся высокими следующим летом, что обещает ЕС ещё минимум год повышенных расходов на свет и тепло.Поскольку запасов в хранилищах недостаточно для холодной зимы, Европе придется увеличить закупки сжиженного природного газа (СПГ). А его не хватает из-за войны в Персидском заливе, где заперт Катар. До войны эта страна поставляла 20% всего СПГ на мировой рынок. Блокада Ормузского пролива привела к дефициту почти в 50 млрд кубометров газа. Все могло бы быть ещё хуже, если бы другие страны не увеличили поставки на 36 млрд благодаря расширению мощностей сжижения газа.По данным ACER, на войне заработали прежде всего США (они продали на 14 млрд кубометров СПГ больше), Канада (+7 млрд) и Россия (+5 млрд). При этом рост предложения сжиженного газа продолжится. Его ожидали с 2027 года, и если бы Трамп не начал войну с Ираном, сейчас в мире был бы избыток топлива, а цены были бы решительно ниже.Однако даже масштабный ввод новых мощностей в этом году не принесет облегчения импортерам газа без снятия блокады Ормуза, говорят эксперты. Европе предстоящей зимой нужно будет купить 96 млрд кубометров сжиженного газа (почти вдвое больше, чем прошлой), чтобы запасы в хранилищах не опустились ниже критической отметки в 30%, предупредила Европейская сеть операторов газотранспортных систем ENTSOG.Сделать это будет непросто, поскольку в прошлом году ЕС получил около 15% сжиженного природного газа из России, а за январь-сентябрь этого года поставки российского СПГ в Евросоюз достигли примерно 15,8% от всего импорта. Однако с 1 января 2027 года ЕС полностью отказывается от импорта российского сжиженного газа.Таким образом, ЕС снова придётся увеличивать зависимость от США (которые уже обеспечивают более 60% всего европейского импорта СПГ, и около 30% общего европейского потребления газа), и надеяться на то, что новые заявленные проекты будут введены в строй, а старые продолжат работать без перебоев.Но даже в этом случае газ останется в дефиците, предупреждает Международное энергетическое агентство (МЭА). Новые проекты дадут дополнительно 18 млрд кубометров этой зимой, существующие – прежде всего в России, Нигерии и Омане – увеличат поставки ещё на 3 млрд. Но, несмотря на такой уверенный рост поставок, они не компенсируют потерю Катара. А значит, цены на газ в ЕС останутся высокими по меньшей мере до лета 2027 года, прогнозирует МЭА.Европейцев успокаивают эксперты OIES, которые смоделировали варианты развития событий на газовом рынке ЕС. Даже при худшем из них – сохранении блокады Ормуза вплоть до начала следующего отопительного сезона – цены на газ не уйдут выше 100 евро за мегаватт-час, достигнутых на прошлой неделе, и точно не скакнут до 300 с лишним евро, как в разгар газовой войны ЕС с Россией в августе 2022 года. А с весны 2028-го газ начнет постепенно дешеветь, и цены продолжат снижаться благодаря росту поставок на рынок из США, Канады и других стран за пределами Персидского залива, прогнозируют оксфордские эксперты.При этом они, как и руководство Евросоюза, не рассматривают самый простой способ снизить дефицит газа в ЕС и снизить цены на него – возобновить поставки российского газа в Европу по трубопроводам через Украину. Эту идею в рамках переговоров об энергетическом перемирии между Россией и Украиной продвигали спецпосланник президента США Стив Уиткофф и советник Трампа Джаред Кушнер во время поездок в Москву и Киев в сентябре. Однако в Киеве её отвергли, а в Брюсселе подтвердили неизменность решения о полном отказе от российского газа к концу 2027 года.

https://ukraina.ru/20260911/platite-nam-premer-ministr-vengrii-potreboval-ot-es-to-o-chm-ostalnye-evropeytsy-boyalis-govorit-1083142379.html

https://ukraina.ru/20261109/ukraina-izmenitsya-i-okazhetsya-v-drugoy-forme-tramp-ozvuchil-to-o-chm-v-kieve-i-evrope-boyatsya-dumat-1084378582.html

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Олег Хавич

эксклюзив, венгрия, украина, дональд трамп, мадьяр, ес, росатом, россия