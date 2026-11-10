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"Все уже. Проиграли": Ищенко рассказал, как Запад хочет поделить Украину
"Все уже. Проиграли": Ищенко рассказал, как Запад хочет поделить Украину - 10.11.2026 Украина.ру
"Все уже. Проиграли": Ищенко рассказал, как Запад хочет поделить Украину
Дискуссия между США и Европой идёт не о спасении Украины, а о том, как эффективно сохранить её часть: Вашингтон предлагает зафиксировать поражение, Брюссель настаивает на продолжении войны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко
2026-11-10T05:41
2026-11-10T05:41
2026-11-10T05:41
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Отвечая на вопрос, на что теперь рассчитывать Украине и Европе, эксперт объяснил, что спор идёт не о спасении Киева, а о механизмах сохранения плацдарма.По словам Ищенко, дискуссия между США и Европой идёт не о том, надо ли спасать Украину, а о том, каким образом можно эффективно сохранить ее кусок."США говорят: "Все уже. Проиграли. Надо это зафиксировать. Пусть Украина подпишет договор с Россией. Она сохранит значительную часть своих территорий. Часть условий мира можно будет не выполнять. А боевые действия возобновятся тогда, когда нам будет выгодно", — пояснил эксперт.Европа, по его словам, резонно возражает: "Мы не можем позволить себе такую паузу, как США. Нам надо побеждать здесь и сейчас. Поэтому Украина должна продолжать воевать".Эксперт подчеркнул, что ни о каком перемирии речь не идёт. По его мнению, европейцы стремятся создать условия, когда они смогут отправить на Украину свои войска и за счет этого создать условия для сохранения части Украины вне контроля России. "Украина проиграла, но надо сохранить какой-то плацдарм, который Россия контролировать не будет, чтобы с него снова начать боевые действия. Просто механизмы разные", — пояснил Ищенко логику европейцев."Повод можно найти и без Украины. Так что на ней критически свет клином не сошелся", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Европа готовит свои войска, чтобы сохранить хотя бы кусочек Украины вне контроля России" на сайте Украина.ру.О том, что еще происходит на Украине — в материале Захара Виноградова "Тюрьма в Борщаговке, Буданов* как свисток и излишний оптимизм Трампа. Украина на минувшей неделе" на сайте Украина.ру.
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"Все уже. Проиграли": Ищенко рассказал, как Запад хочет поделить Украину
Дискуссия между США и Европой идёт не о спасении Украины, а о том, как эффективно сохранить её часть: Вашингтон предлагает зафиксировать поражение, Брюссель настаивает на продолжении войны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко
Отвечая на вопрос, на что теперь рассчитывать Украине и Европе, эксперт объяснил, что спор идёт не о спасении Киева, а о механизмах сохранения плацдарма.
По словам Ищенко, дискуссия между США и Европой идёт не о том, надо ли спасать Украину, а о том, каким образом можно эффективно сохранить ее кусок.
"США говорят: "Все уже. Проиграли. Надо это зафиксировать. Пусть Украина подпишет договор с Россией. Она сохранит значительную часть своих территорий. Часть условий мира можно будет не выполнять. А боевые действия возобновятся тогда, когда нам будет выгодно", — пояснил эксперт.
Европа, по его словам, резонно возражает: "Мы не можем позволить себе такую паузу, как США. Нам надо побеждать здесь и сейчас. Поэтому Украина должна продолжать воевать".
Эксперт подчеркнул, что ни о каком перемирии речь не идёт. По его мнению, европейцы стремятся создать условия, когда они смогут отправить на Украину свои войска и за счет этого создать условия для сохранения части Украины вне контроля России.
"Украина проиграла, но надо сохранить какой-то плацдарм, который Россия контролировать не будет, чтобы с него снова начать боевые действия. Просто механизмы разные", — пояснил Ищенко логику европейцев.
"Повод можно найти и без Украины. Так что на ней критически свет клином не сошелся", — резюмировал собеседник издания.