Ночной разгром: ВС РФ выжгли ключевые энергоузлы и военные суда ВСУ - 10.11.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261110/nochnoy-razgrom-vs-rf-vyzhgli-klyuchevye-energouzly-i-voennye-suda-vsu-1084386418.html
Ночной разгром: ВС РФ выжгли ключевые энергоузлы и военные суда ВСУ
Ночной разгром: ВС РФ выжгли ключевые энергоузлы и военные суда ВСУ - 10.11.2026 Украина.ру
Ночной разгром: ВС РФ выжгли ключевые энергоузлы и военные суда ВСУ
Российские военные минувшей ночью ударили по энергетическим объектам Украины, обеспечивающим работу оборонных предприятий, а также по морскому транспорту с военными грузами, сообщило 10 ноября Минобороны России
2026-11-10T10:01
2026-11-10T10:01
сво
спецоперация
россия
одесса
украина
вооруженные силы украины
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/02/1084219679_455:571:2373:1650_1920x0_80_0_0_c021a783c29d7aa3161b574e2fc69f65.jpg
Атака осуществлялась с применением беспилотников и авиации. В результате в Киевской области из строя были выведены две электроподстанции мощностью 110 кВ, расположенные в населенных пунктах Переяслав и Яготин. Кроме того, серьезное поражение нанесено энергетическим узлам в других регионах: в городе Вольногорск Днепропетровской области уничтожена подстанция на 330 кВ, а в Кременчуге Полтавской области — объект мощностью 154 кВ.Одновременно с этим российские силы провели успешную операцию в акватории Черного моря. К северо-востоку от Одессы ударами были поражены сухогруз, перевозивший вооружение и военное имущество, и танкер, доставлявший горюче-смазочные материалы для нужд украинской армии. Еще один сухогруз с грузом двойного назначения для ВСУ был ликвидирован к востоку от Одессы.Отдельный точечный удар нанесли Воздушно-космические силы России в Запорожской области. В районе населенного пункта Запорожец пять авиабомб ФАБ-500, оснащенных универсальными модулями планирования и коррекции, полностью уничтожили насыпную переправу украинских войск. О других успехах российских военных - в материале Возвращение "серой зоны": военный эксперт о том, куда ВС РФ ударят после Доброполья на сайте Украина.ру.
россия
одесса
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/02/1084219679_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a24b08dfd2576f3ade212879e7c0fc21.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сво, спецоперация, россия, одесса, украина, вооруженные силы украины, украина.ру
СВО, Спецоперация, Россия, Одесса, Украина, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Ночной разгром: ВС РФ выжгли ключевые энергоузлы и военные суда ВСУ

10:01 10.11.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 10.11.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Российские военные минувшей ночью ударили по энергетическим объектам Украины, обеспечивающим работу оборонных предприятий, а также по морскому транспорту с военными грузами, сообщило 10 ноября Минобороны России
Атака осуществлялась с применением беспилотников и авиации.
В результате в Киевской области из строя были выведены две электроподстанции мощностью 110 кВ, расположенные в населенных пунктах Переяслав и Яготин.
Кроме того, серьезное поражение нанесено энергетическим узлам в других регионах: в городе Вольногорск Днепропетровской области уничтожена подстанция на 330 кВ, а в Кременчуге Полтавской области — объект мощностью 154 кВ.
Одновременно с этим российские силы провели успешную операцию в акватории Черного моря. К северо-востоку от Одессы ударами были поражены сухогруз, перевозивший вооружение и военное имущество, и танкер, доставлявший горюче-смазочные материалы для нужд украинской армии. Еще один сухогруз с грузом двойного назначения для ВСУ был ликвидирован к востоку от Одессы.
Отдельный точечный удар нанесли Воздушно-космические силы России в Запорожской области. В районе населенного пункта Запорожец пять авиабомб ФАБ-500, оснащенных универсальными модулями планирования и коррекции, полностью уничтожили насыпную переправу украинских войск.
О других успехах российских военных - в материале Возвращение "серой зоны": военный эксперт о том, куда ВС РФ ударят после Доброполья на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
СВОСпецоперацияРоссияОдессаУкраинаВооруженные силы УкраиныУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
10:01Ночной разгром: ВС РФ выжгли ключевые энергоузлы и военные суда ВСУ
09:37Шмыгаль назвал города, где энергосистема вышла из-под контроля
09:36Энергетические войны: Европа переплачивает из-за русофобии, а Венгрия может оставить без газа Украину
09:05США потребуют от России допустить Европу к переговорам по Украине — Politico
09:00Мир ему не нужен: в день переговоров Зеленского выводят на чистую воду. Хроника событий на утро 10 ноября
08:51"Планы Киева полностью разрушены": Соскин раскрыл, как Трамп переиграл Зеленского перед переговорами
08:33Не хотят делиться деньгами. Европейцы готовы на решительный шаг ради мира на Украине
08:28Война, Лондон и ООН: Лавров заявил о колониальной парадигме Запада
08:27"Финал будет катастрофическим": Мендель заявила о критическом тупике с деньгами ЕС
08:00Борьба за "права человека" по-украински: 50 лет Украинской Хельсинкской группе
08:00"Что-то готовится в Чернобыле": российские силовики забили тревогу из-за странных визитов на ЧАЭС
07:29"Карают за симпатию к РФ": Алаудинов рассказал о расправах ВСУ над мирными жителями
07:20Жизнь без света и тепла: выдержит ли Украина наступающую зиму
07:01Австрия решила взыскать с украинских пенсионеров сотни тысяч евро
07:00Алексей Анпилогов: Россия нанесла такой удар по коммуникациям ВСУ, что их будут держать на голодном пайке
06:22"Выжмут досуха и выбросят": Ищенко о том, что ждёт Украину после выборов в США
06:19"Полная катастрофа" пытается вернуться в команду Трампа — NYP
06:01"Входим в черную полосу". Эксперты и политики о том, что ждет Украину
05:54Силы ПВО и МОГ отразили налёт украинских БПЛА на Севастополь
05:41"Все уже. Проиграли": Ищенко рассказал, как Запад хочет поделить Украину
Лента новостейМолния