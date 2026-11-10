https://ukraina.ru/20261110/nochnoy-razgrom-vs-rf-vyzhgli-klyuchevye-energouzly-i-voennye-suda-vsu-1084386418.html

Ночной разгром: ВС РФ выжгли ключевые энергоузлы и военные суда ВСУ

Ночной разгром: ВС РФ выжгли ключевые энергоузлы и военные суда ВСУ - 10.11.2026 Украина.ру

Ночной разгром: ВС РФ выжгли ключевые энергоузлы и военные суда ВСУ

Российские военные минувшей ночью ударили по энергетическим объектам Украины, обеспечивающим работу оборонных предприятий, а также по морскому транспорту с военными грузами, сообщило 10 ноября Минобороны России

2026-11-10T10:01

2026-11-10T10:01

2026-11-10T10:01

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спецоперация

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украина.ру

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Атака осуществлялась с применением беспилотников и авиации. В результате в Киевской области из строя были выведены две электроподстанции мощностью 110 кВ, расположенные в населенных пунктах Переяслав и Яготин. Кроме того, серьезное поражение нанесено энергетическим узлам в других регионах: в городе Вольногорск Днепропетровской области уничтожена подстанция на 330 кВ, а в Кременчуге Полтавской области — объект мощностью 154 кВ.Одновременно с этим российские силы провели успешную операцию в акватории Черного моря. К северо-востоку от Одессы ударами были поражены сухогруз, перевозивший вооружение и военное имущество, и танкер, доставлявший горюче-смазочные материалы для нужд украинской армии. Еще один сухогруз с грузом двойного назначения для ВСУ был ликвидирован к востоку от Одессы.Отдельный точечный удар нанесли Воздушно-космические силы России в Запорожской области. В районе населенного пункта Запорожец пять авиабомб ФАБ-500, оснащенных универсальными модулями планирования и коррекции, полностью уничтожили насыпную переправу украинских войск. О других успехах российских военных - в материале Возвращение "серой зоны": военный эксперт о том, куда ВС РФ ударят после Доброполья на сайте Украина.ру.

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сво, спецоперация, россия, одесса, украина, вооруженные силы украины, украина.ру