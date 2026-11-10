https://ukraina.ru/20261110/mir-emu-ne-nuzhen-v-den-peregovorov-zelenskogo-vyvodyat-na-chistuyu-vodu-khronika-sobytiy-na-utro-10-1084384388.html

Мир ему не нужен: в день переговоров Зеленского выводят на чистую воду. Хроника событий на утро 10 ноября

Мир ему не нужен: в день переговоров Зеленского выводят на чистую воду. Хроника событий на утро 10 ноября - 10.11.2026 Украина.ру

Мир ему не нужен: в день переговоров Зеленского выводят на чистую воду. Хроника событий на утро 10 ноября

Абу-Даби готовится принять переговоры о мире, Киев — к энергетическому коллапсу, а Европа — к возможному конфликту с Россией. Москва тем временем предупреждает НАТО и напоминает Западу о цене санкционной войны

2026-11-10T09:00

2026-11-10T09:00

2026-11-10T09:00

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владимир зеленский

юлия мендель

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Зеленскому напомнили, зачем ему нужна войнаБывшая пресс-секретарь главы киевского режима Юлия Мендель заявила, что ее бывший начальник избегает мирного соглашения с Россией, поскольку не хочет отвечать за провал собственной политики. По ее словам, вместо признания ошибок Киев бесконечно ищет виновных, а продолжение боевых действий позволяет Владимиру Зеленскому удерживать власть.Мендель считает, что без изменения этого подхода положение Украины будет только ухудшаться. Ранее сам Зеленский выступил против идеи Джареда Кушнера подключить Россию к обсуждению будущей архитектуры европейской безопасности, назвав подобный подход опасным.Абу-Даби: девять месяцев спустяВпрочем, дипломатический процесс уже выходит на новый этап. 10–11 ноября в Абу-Даби состоится новый раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины. Предыдущая подобная встреча прошла в Женеве в феврале. Теперь стороны вновь попробуют обсудить гарантии безопасности, деэскалацию, гуманитарные вопросы и дальнейшие шаги к урегулированию.Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. В нее также войдут представители МИД и Генштаба. США будут представлены спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и Кушнером. Киев направит главу офиса президента Кирилла Буданова*, руководителя службы внешней разведки Украины Рустема Умерова и других представителей.Американский президент Дональд Трамп накануне встречи заявил о "сильном желании" обеих сторон завершить конфликт. По его словам, Россия и Украина устали от боевых действий. Он также допустил, что будущая Украина будет иметь "немного другие очертания".Американский чиновник между тем сообщил, что стороны демонстрируют определенную гибкость в территориальном вопросе, хотя публично их позиции остаются далекими друг от друга.Европа хочет за стол переговоров Европейские страны добиваются участия в обсуждении будущего континента. По данным Financial Times, в Абу-Даби направятся советники по национальной безопасности Франции, Германии и Британии, а также представители европейских институтов и НАТО. При этом непосредственно трехсторонние переговоры, как подчеркнули в Кремле, останутся форматом Россия — США — Украина.Киев настаивает, что вопросы европейской безопасности невозможно решать без европейцев. Зеленский уже согласовал позицию с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, а европейские лидеры обсуждают собственную координацию.В Москве считают, что разговор о безопасности должен учитывать интересы всех сторон. В частности, Россия ранее выступала за отказ Украины от вступления в НАТО и размещения иностранных войск на ее территории. Западные публикации также связывают возможное подключение Европы к переговорам с обсуждением сокращения присутствия альянса в Восточной Европе.Калининград — не повод для экспериментовНа фоне разговоров о европейской безопасности российские дипломаты вновь выступили с предупреждениями в адрес НАТО. Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Москва фиксирует рост "злонамеренной активности" альянса в Балтийском регионе и располагает информацией о планах блокировки Калининградской области.По его словам, попытки реализовать подобные сценарии приведут к катастрофическим последствиям. Россия, подчеркнул Рябков, готова противодействовать угрозам своему суверенитету и безопасности всеми имеющимися средствами.Постпред РФ при ООН Василий Небензя также заявил, что Москва не стремится к вооруженному столкновению с Европой, однако в случае, если европейские страны сами развяжут войну, события могут развиваться стремительно. Он призвал европейских политиков учитывать последствия курса на военную конфронтацию.Лавров обвинил ЕС в энергетическом беспределеЕвропа понесла триллионные убытки от санкций против России, тогда как российская экономика избежала значимых потерь. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в статье для "Коммерсанта" о взаимосвязи мировой экономики и международной безопасности.По его словам, ЕС перешел к захвату судов и хищению грузов, дестабилизируя мировые рынки, а претензии НАТО на контроль над отдельными акваториями неприемлемы. Лавров подчеркнул, что свобода судоходства должна обеспечиваться для всех государств.Отдельно министр указал на роль энергетики: Россия с 2022 года поставила Европе ресурсов на 320 млрд долларов, а дизельная сделка внесла вклад в энергобезопасность и снижение цен на топливо. При этом Киев, по оценке Лаврова, продолжает провоцировать энергетический кризис атаками на критическую инфраструктуру, игнорируя призывы Дональда Трампа прекратить такие действия. Блэкаут становится реальной угрозой для КиеваВ то же время украинская энергетика продолжает испытывать серьезное давление. Только за неделю российские войска, по данным ДТЭК, 128 раз атаковали энергетические объекты Украины. Наиболее сложная ситуация с электроснабжением складывается в Днепропетровской и Киевской областях, а после одного из ударов в Николаевской области без света остались около 60 тысяч человек.Депутат Верховной Рады Алексей Кучеренко не исключил полного блэкаута в Киеве. По его словам, власти надеются сохранить хотя бы графиковую подачу электричества, прежде всего для критической инфраструктуры — водоснабжения и канализации. Риски с отоплением, отметил парламентарий, остаются такими же, как и в предыдущем году.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

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https://ukraina.ru/20261109/merts-shantazhiruet-es-libo-vse-skidyvayutsya-na-ukrainu-libo-byudzhet-budet-zablokirovan-1084380071.html

https://ukraina.ru/20261109/klichko-rasskazal-zelenskomu-chto-delat-esli-tot-khochet-besplatnyy-proezd-v-kieve-1084373704.html

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эксклюзив, хроники, владимир зеленский, юлия мендель, джаред кушнер, генштаб, мид, нато, россия, украина, киев, ес, сергей лавров