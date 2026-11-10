https://ukraina.ru/20261110/proekt-vezut-putinu-i-zelenskomu-axios-raskryl-taynuyu-missiyu-poslannikov-ssha-posle-abu-dabi-1084387421.html
"Проект везут Путину и Зеленскому": Axios раскрыл тайную миссию посланников США после Абу-Даби
"Проект везут Путину и Зеленскому": Axios раскрыл тайную миссию посланников США после Абу-Даби - 10.11.2026 Украина.ру
"Проект везут Путину и Зеленскому": Axios раскрыл тайную миссию посланников США после Абу-Даби
Спецпосланники США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер намерены "кристаллизовать" ключевые соглашения на переговорах в Абу-Даби, которые затем будут вынесены на утверждение Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, сообщает портал Axios со ссылкой на информированного американского чиновника
2026-11-10T11:06
2026-11-10T11:06
2026-11-10T11:07
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По завершении текущих раундов дипломаты США планируют лично посетить Москву и Киев для проведения прямых переговоров с российским и украинским лидерами.В рамках дипломатического трека уже распределены обязанности. Военная группа во главе с командующим Европейским командованием США генералом Алексусом Гринкевичем занимается проработкой механизмов контроля за соблюдением перемирия и мер безопасности в постконфликтный период. Параллельно политическая группа взяла на себя наиболее острый вопрос — территориальные претензии. В кулуарах представители Вашингтона подтверждают, что в последнее время Москва и Киев начали демонстрировать "некоторую гибкость" по границам, однако заключение территориального соглашения жестко увязано с первоочередным утверждением гарантий безопасности.Для участия в отдельных дискуссиях на полях саммита американцы пригласили представителей Евросоюза, на которые возлагают ключевую роль в будущих механизмах безопасности. Более того, Вашингтон предлагает открыть дополнительный, третий канал диалога напрямую между Европой и Россией для снижения общей напряженности. Эта инициатива вызывает серьезные опасения у ряда европейских стран, которые видят в ней угрозу ослабления позиций НАТО. Тем не менее Уиткофф и Кушнер рассчитывают, что Москва поддержит включение Европы в следующий переговорный раунд.Со своей стороны украинская делегация пытается продвинуть три ключевых приоритета: перемирие на море, прекращение ударов по энергетике и организацию трехстороннего саммита Трамп — Путин — Зеленский. Однако ни российские, ни американские представители тему энергетического и морского перемирия на повестке не подтверждают. И Москва, и Вашингтон делают акцент исключительно на вопросах глобальных гарантий безопасности.Подробнее - в материале Прессы не будет: переговоры в Абу-Даби пройдут в закрытом режиме на сайте Украина.ру.
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новости, москва, сша, вашингтон, стив уиткофф, джаред кушнер, владимир путин, ес, нато, украина.ру
Новости, Москва, США, Вашингтон, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Владимир Путин, ЕС, НАТО, Украина.ру
"Проект везут Путину и Зеленскому": Axios раскрыл тайную миссию посланников США после Абу-Даби
11:06 10.11.2026 (обновлено: 11:07 10.11.2026)
Спецпосланники США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер намерены "кристаллизовать" ключевые соглашения на переговорах в Абу-Даби, которые затем будут вынесены на утверждение Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, сообщает портал Axios со ссылкой на информированного американского чиновника
По завершении текущих раундов дипломаты США планируют лично посетить Москву и Киев для проведения прямых переговоров с российским и украинским лидерами.
В рамках дипломатического трека уже распределены обязанности. Военная группа во главе с командующим Европейским командованием США генералом Алексусом Гринкевичем занимается проработкой механизмов контроля за соблюдением перемирия и мер безопасности в постконфликтный период.
Параллельно политическая группа взяла на себя наиболее острый вопрос — территориальные претензии. В кулуарах представители Вашингтона подтверждают, что в последнее время Москва и Киев начали демонстрировать "некоторую гибкость" по границам, однако заключение территориального соглашения жестко увязано с первоочередным утверждением гарантий безопасности.
Для участия в отдельных дискуссиях на полях саммита американцы пригласили представителей Евросоюза, на которые возлагают ключевую роль в будущих механизмах безопасности.
Более того, Вашингтон предлагает открыть дополнительный, третий канал диалога напрямую между Европой и Россией для снижения общей напряженности. Эта инициатива вызывает серьезные опасения у ряда европейских стран, которые видят в ней угрозу ослабления позиций НАТО. Тем не менее Уиткофф и Кушнер рассчитывают, что Москва поддержит включение Европы в следующий переговорный раунд.
Со своей стороны украинская делегация пытается продвинуть три ключевых приоритета: перемирие на море, прекращение ударов по энергетике и организацию трехстороннего саммита Трамп — Путин — Зеленский. Однако ни российские, ни американские представители тему энергетического и морского перемирия на повестке не подтверждают. И Москва, и Вашингтон делают акцент исключительно на вопросах глобальных гарантий безопасности.