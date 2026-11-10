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"Проект везут Путину и Зеленскому": Axios раскрыл тайную миссию посланников США после Абу-Даби

"Проект везут Путину и Зеленскому": Axios раскрыл тайную миссию посланников США после Абу-Даби - 10.11.2026 Украина.ру

"Проект везут Путину и Зеленскому": Axios раскрыл тайную миссию посланников США после Абу-Даби

Спецпосланники США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер намерены "кристаллизовать" ключевые соглашения на переговорах в Абу-Даби, которые затем будут вынесены на утверждение Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, сообщает портал Axios со ссылкой на информированного американского чиновника

2026-11-10T11:06

2026-11-10T11:06

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По завершении текущих раундов дипломаты США планируют лично посетить Москву и Киев для проведения прямых переговоров с российским и украинским лидерами.В рамках дипломатического трека уже распределены обязанности. Военная группа во главе с командующим Европейским командованием США генералом Алексусом Гринкевичем занимается проработкой механизмов контроля за соблюдением перемирия и мер безопасности в постконфликтный период. Параллельно политическая группа взяла на себя наиболее острый вопрос — территориальные претензии. В кулуарах представители Вашингтона подтверждают, что в последнее время Москва и Киев начали демонстрировать "некоторую гибкость" по границам, однако заключение территориального соглашения жестко увязано с первоочередным утверждением гарантий безопасности.Для участия в отдельных дискуссиях на полях саммита американцы пригласили представителей Евросоюза, на которые возлагают ключевую роль в будущих механизмах безопасности. Более того, Вашингтон предлагает открыть дополнительный, третий канал диалога напрямую между Европой и Россией для снижения общей напряженности. Эта инициатива вызывает серьезные опасения у ряда европейских стран, которые видят в ней угрозу ослабления позиций НАТО. Тем не менее Уиткофф и Кушнер рассчитывают, что Москва поддержит включение Европы в следующий переговорный раунд.Со своей стороны украинская делегация пытается продвинуть три ключевых приоритета: перемирие на море, прекращение ударов по энергетике и организацию трехстороннего саммита Трамп — Путин — Зеленский. Однако ни российские, ни американские представители тему энергетического и морского перемирия на повестке не подтверждают. И Москва, и Вашингтон делают акцент исключительно на вопросах глобальных гарантий безопасности.Подробнее - в материале Прессы не будет: переговоры в Абу-Даби пройдут в закрытом режиме на сайте Украина.ру.

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новости, москва, сша, вашингтон, стив уиткофф, джаред кушнер, владимир путин, ес, нато, украина.ру