"Проект везут Путину и Зеленскому": Axios раскрыл тайную миссию посланников США после Абу-Даби - 10.11.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261110/proekt-vezut-putinu-i-zelenskomu-axios-raskryl-taynuyu-missiyu-poslannikov-ssha-posle-abu-dabi-1084387421.html
"Проект везут Путину и Зеленскому": Axios раскрыл тайную миссию посланников США после Абу-Даби
"Проект везут Путину и Зеленскому": Axios раскрыл тайную миссию посланников США после Абу-Даби - 10.11.2026 Украина.ру
"Проект везут Путину и Зеленскому": Axios раскрыл тайную миссию посланников США после Абу-Даби
Спецпосланники США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер намерены "кристаллизовать" ключевые соглашения на переговорах в Абу-Даби, которые затем будут вынесены на утверждение Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, сообщает портал Axios со ссылкой на информированного американского чиновника
2026-11-10T11:06
2026-11-10T11:07
новости
москва
сша
вашингтон
стив уиткофф
джаред кушнер
владимир путин
ес
нато
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/0e/1083172742_0:0:2835:1595_1920x0_80_0_0_376accfae981961965cdd7d7939c892f.jpg
По завершении текущих раундов дипломаты США планируют лично посетить Москву и Киев для проведения прямых переговоров с российским и украинским лидерами.В рамках дипломатического трека уже распределены обязанности. Военная группа во главе с командующим Европейским командованием США генералом Алексусом Гринкевичем занимается проработкой механизмов контроля за соблюдением перемирия и мер безопасности в постконфликтный период. Параллельно политическая группа взяла на себя наиболее острый вопрос — территориальные претензии. В кулуарах представители Вашингтона подтверждают, что в последнее время Москва и Киев начали демонстрировать "некоторую гибкость" по границам, однако заключение территориального соглашения жестко увязано с первоочередным утверждением гарантий безопасности.Для участия в отдельных дискуссиях на полях саммита американцы пригласили представителей Евросоюза, на которые возлагают ключевую роль в будущих механизмах безопасности. Более того, Вашингтон предлагает открыть дополнительный, третий канал диалога напрямую между Европой и Россией для снижения общей напряженности. Эта инициатива вызывает серьезные опасения у ряда европейских стран, которые видят в ней угрозу ослабления позиций НАТО. Тем не менее Уиткофф и Кушнер рассчитывают, что Москва поддержит включение Европы в следующий переговорный раунд.Со своей стороны украинская делегация пытается продвинуть три ключевых приоритета: перемирие на море, прекращение ударов по энергетике и организацию трехстороннего саммита Трамп — Путин — Зеленский. Однако ни российские, ни американские представители тему энергетического и морского перемирия на повестке не подтверждают. И Москва, и Вашингтон делают акцент исключительно на вопросах глобальных гарантий безопасности.Подробнее - в материале Прессы не будет: переговоры в Абу-Даби пройдут в закрытом режиме на сайте Украина.ру.
москва
сша
вашингтон
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/0e/1083172742_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f6e33b26aa6d0bb2b6cf4052fd6e5d45.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, москва, сша, вашингтон, стив уиткофф, джаред кушнер, владимир путин, ес, нато, украина.ру
Новости, Москва, США, Вашингтон, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Владимир Путин, ЕС, НАТО, Украина.ру

"Проект везут Путину и Зеленскому": Axios раскрыл тайную миссию посланников США после Абу-Даби

11:06 10.11.2026 (обновлено: 11:07 10.11.2026)
 
© РИА Новости . POOL / Перейти в фотобанкВстреча президента Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером
Встреча президента Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером - РИА Новости, 1920, 10.11.2026
© РИА Новости . POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Спецпосланники США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер намерены "кристаллизовать" ключевые соглашения на переговорах в Абу-Даби, которые затем будут вынесены на утверждение Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, сообщает портал Axios со ссылкой на информированного американского чиновника
По завершении текущих раундов дипломаты США планируют лично посетить Москву и Киев для проведения прямых переговоров с российским и украинским лидерами.
В рамках дипломатического трека уже распределены обязанности. Военная группа во главе с командующим Европейским командованием США генералом Алексусом Гринкевичем занимается проработкой механизмов контроля за соблюдением перемирия и мер безопасности в постконфликтный период.
Параллельно политическая группа взяла на себя наиболее острый вопрос — территориальные претензии. В кулуарах представители Вашингтона подтверждают, что в последнее время Москва и Киев начали демонстрировать "некоторую гибкость" по границам, однако заключение территориального соглашения жестко увязано с первоочередным утверждением гарантий безопасности.
Для участия в отдельных дискуссиях на полях саммита американцы пригласили представителей Евросоюза, на которые возлагают ключевую роль в будущих механизмах безопасности.
Более того, Вашингтон предлагает открыть дополнительный, третий канал диалога напрямую между Европой и Россией для снижения общей напряженности. Эта инициатива вызывает серьезные опасения у ряда европейских стран, которые видят в ней угрозу ослабления позиций НАТО. Тем не менее Уиткофф и Кушнер рассчитывают, что Москва поддержит включение Европы в следующий переговорный раунд.
Со своей стороны украинская делегация пытается продвинуть три ключевых приоритета: перемирие на море, прекращение ударов по энергетике и организацию трехстороннего саммита Трамп — Путин — Зеленский. Однако ни российские, ни американские представители тему энергетического и морского перемирия на повестке не подтверждают. И Москва, и Вашингтон делают акцент исключительно на вопросах глобальных гарантий безопасности.
Подробнее - в материале Прессы не будет: переговоры в Абу-Даби пройдут в закрытом режиме на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиМоскваСШАВашингтонСтив УиткоффДжаред КушнерВладимир ПутинЕСНАТОУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
11:48В Абу-Даби стартовали переговоры России, США и Украины
11:30Запретят ли вейпы в ЛНР. Оперативная обстановка на Херсонщине. 10 ноября 2026 года, утренний эфир 111:34
11:28Перед встречей с Россией: Умеров рассказал о переговорах Киева с посланниками Трампа в ОАЭ
11:18Названо новое необычное место, где Зеленский готов разговаривать с Путиным
11:06"Проект везут Путину и Зеленскому": Axios раскрыл тайную миссию посланников США после Абу-Даби
10:33Тайная гибкость по границам: Reuters узнало о непубличных компромиссах Москвы и Киева
10:01Ночной разгром: ВС РФ выжгли ключевые энергоузлы и военные суда ВСУ
09:37Шмыгаль назвал города, где энергосистема вышла из-под контроля
09:36Энергетические войны: Европа переплачивает из-за русофобии, а Венгрия может оставить без газа Украину
09:05США потребуют от России допустить Европу к переговорам по Украине — Politico
09:00Мир ему не нужен: в день переговоров Зеленского выводят на чистую воду. Хроника событий на утро 10 ноября
08:51"Планы Киева полностью разрушены": Соскин раскрыл, как Трамп переиграл Зеленского перед переговорами
08:33Не хотят делиться деньгами. Европейцы готовы на решительный шаг ради мира на Украине
08:28Война, Лондон и ООН: Лавров заявил о колониальной парадигме Запада
08:27"Финал будет катастрофическим": Мендель заявила о критическом тупике с деньгами ЕС
08:00Борьба за "права человека" по-украински: 50 лет Украинской Хельсинкской группе
08:00"Что-то готовится в Чернобыле": российские силовики забили тревогу из-за странных визитов на ЧАЭС
07:29"Карают за симпатию к РФ": Алаудинов рассказал о расправах ВСУ над мирными жителями
07:20Жизнь без света и тепла: выдержит ли Украина наступающую зиму
07:01Австрия решила взыскать с украинских пенсионеров сотни тысяч евро
Лента новостейМолния